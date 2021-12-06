Батурин назвал главную ошибку Горбачева накануне развала СССР

«Страна бурлила. Политическое время текло стремительно, каждый день приносил все новые проблемы. Их надо было решать незамедлительно. А из Фороса реакция приходила в любом случае с запаздыванием», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД помощник первого президента России в 1993-98 годах Юрий Батурин.

«В середине лета 1991 года Горбачев вновь проявил себя умелым дипломатом. Он в последний момент сумел развернуть ситуацию, убедив Ельцина отозвать большую часть «замечаний», – рассказал член-корреспондент РАН Юрий Батурин, занимавший в 1993-98 годах должность помощника президента России Бориса Ельцина.

Собеседник пояснил, что на следующем заседании, 23 июля, лидеры союзных республик, в том числе и президент РСФСР, пообещали собраться 20 августа в Москве и наконец-то учредить Союз суверенных государств.

«И вот Горбачев привел всех к согласию, после чего тут же расслабился, взял и уехал отдыхать в Форос. Этот поступок Шахназаров уже тогда в разговорах со мной называл ошибкой. Страна бурлила. Политическое время текло стремительно, каждый день приносил все новые проблемы. Их надо было решать незамедлительно. А из Фороса реакция приходила в любом случае с запаздыванием. Чем закончился отпуск Горбачева всем и так хорошо известно», – отметил Батурин.

«Так что после Беловежской пущи мы лишь повторили в разговоре с Шахназаровым, что главной ошибкой было хроническое опоздание. Кремль каждый раз реагировал на вызовы вчерашнего дня», – подытожил собеседник.

Напомним, что во вторник исполняется ровно 30 лет с тех пор, как в Беловежской пуще, в резиденции Вискули, собрались лидеры трех славянских республик: Борис Ельцин (РСФСР), Леонид Кравчук (Украина) и Станислав Шушкевич (Белоруссия). Они проговорили весь вечер, а наутро объявили: «Союз ССР – как субъект международного политического права и геополитическая реальность – прекратил свое существование». Взамен было создано Содружество Независимых Государств. Президент СССР Михаил Горбачев бессильно наблюдал за встречей в Вискулях со стороны.

Бывший помощник Ельцина по национальной безопасности Юрий Батурин в интервью газете ВЗГЛЯД подробно рассказал о том, как первый и последний президент СССР Горбачев пытался спасти Советский Союз.