США уличили в развязывании войн под знаменем демократии

Сатановский: Эрдоган имеет право на переименование Турции

В переименовании бренда Турции из «Made in Turkey» в «Made in Turkiye» видна историческая преемственность, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Указ о новом международном именовании страны ранее подписал президент страны Тайип Эрдоган.

«Мир давно привык к тому, что люди, которые строят в независимых странах свою собственную государственность, именуют себя так, как им этого хочется, а не так, как это хочется кому-то. В данном случае есть историческая преемственность. Эрдоган имеет право на такое переименование», – считает президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

Эксперт отметил, что Китай называет себя Китаем, а не China, а «Цейлон давным-давно называет себя Шри-Ланкой и уже всех остальных приучил к этому». «Бирму теперь называют Мьянмой. В России и во всем мире принято называть Персидский залив Персидским, хотя все арабские страны на берегу этого залива упорно рассылают ноты с требованием называть его Арабским заливом», – указал политолог.

В субботу президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому экспортным брендом страны станет «Made in Turkiye». Продукцию будут представлять под единым брендом «Made in Turkiye» вместо «Made in Turkey». Утвержденный термин будет использоваться и при переписке с иностранными организациями и странами.

Цель бренда – повысить узнаваемость турецкой продукции за рубежом. Указывается, что новый термин наиболее полно отражает культуру и ценности турецкого народа. Таким образом, название страны теперь не будет переводиться с английского языка как «индейка» (turkey).