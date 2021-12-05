Число пострадавших на шахте «Листвяжная» выросло до 106 человек

Число пострадавших в результате аварии на шахте «Листвяжная» выросло до 106 человек, сообщил представитель экстренных служб.

«По состоянию на 5 декабря зарегистрированы 106 пострадавших, в числе которых 60 горнорабочих и 46 горноспасателей», – приводит слова источника РИА «Новости».

Он добавил, что в течение суток госпитализированы семь горноспасателей, которые работали над подъемом ранее обнаруженных тел, с диагнозом «токсическое действие окиси углерода легкой степени».

Добавляется, что сейчас госпитализированы двое горнорабочих и восемь спасателей. На амбулаторное лечение направлены 14 рабочих и восемь спасателей, выписаны 44 рабочих и 30 спасателей.

«На поверхность подняты тела 36 погибших, среди которых 32 горнорабочих и четыре горноспасателя, из них похоронены 11 погибших», – добавил представитель экстренных служб.

Ранее сообщалось о 99 пострадавших и 51 погибшем.

Напомним, в прошлый четверг в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление. Большую часть из 285 находившихся под землей шахтеров удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Во время поисково-спасательной операции 15 горноспасателей пострадали и были госпитализированы. В ходе спасательных работ одно звено горноспасателей перестало выходить на связь. Позже врио главы МЧС Александр Чуприян назвал причину гибели горноспасателей в шахте «Листвяжная». Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и СК разобраться в причинах аварии в шахте «Листвяжная», в результате которой погиб 51 человек, включая пятерых горноспасателей.

Глава государства подписал указ о награждении работавших при ЧС на шахте спасателей. Президент попросил правительство и региональные власти поддержать семьи погибших и пострадавших в происшествии, поручил оказать индивидуальные меры поддержки каждой семье без всяких лишних формальностей. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на совещании у президента заявил, что семьям погибших и пострадавшим при аварии выделят более 40 квартир, на личном приеме сразу решаются вопросы и обучения, и лечения. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему шахтеры продолжают погибать.