Армения и Азербайджан до конца года разработают механизм демаркации госграницы Путин дал поручение разобраться в причинах аварии в шахте «Листвяжная» 26 ноября 2021, 21:59 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету разобраться в причинах аварии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где погибли 52 человека. «Поручение имеет и Генеральная прокуратура, и Следственный комитет – разобраться в причинах этой трагедии», – цитирует главу страны ТАСС. Заявление прозвучало на совещании с постоянными членами Совбеза России. Открывая совещание, глава страны выразил соболезнования семьям погибших в результате ЧП на шахте, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим. Ранее сообщалось, что президенту докладывают всю необходимую информацию о трагедии на шахте «Листвяжная», рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путин поддержал продление сертификата после перенесенного COVID до года 24 ноября 2021, 15:42

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой продлить действие сертификата для переболевших коронавирусом до года. «Мы совместно с нашими учеными, экспертами в области иммунизации, с учетом результатов отечественных и международных исследований, подробно обсуждали вопрос о наиболее оптимальных сроках повторной вакцинации после перенесенной болезни и пришли к выводу о том, что после болезни сертификат вакцинированного для переболевших должен действовать один год, сейчас это полгода», – цитирует Голикову РИА «Новости». По словам вице-премьера, это решение может быть принято, поскольку доля переболевших коронавирусом повторно составляет 0,74%. «Почему сейчас мы выработали такое решение, почему мы его предлагаем. Мы, как и другие страны, осуществляем мониторинг переболевших и заболевших после вакцинации и иные последствия перенесенного заболевания или вакцинации. Доля переболевших повторно от общего количества переболевших по данным нашего мониторинга составляет 0,74%», – добавила Голикова. «Так и будем делать», – сказал Путин в ответ на доклад вице-премьера, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что эксперты Минздрава обсуждают увеличение сроков действия ковид-сертификатов для переболевших коронавирусом с шести месяцев до одного года. Также стало известно, что QR-коды заболевших после прививки россиян будут учитывать только срок болезни, прежний код вакцинации «сгорит». Путин заменил главу ФСИН 25 ноября 2021, 12:48

Фото: мвд.рф

Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении с должности главы ФСИН Александра Калашникова и назначении на его место Аркадия Гостева. «Освободить Калашникова Александра Петровича от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Новым главой ФСИН президент назначил Аркадия Гостева. Калашников родился 27 января 1964 года, директором ФСИН был назначен 8 октября 2019 года. В 1985 году он окончил Новосибирское высшее военное командное училище внутренних войск МВД СССР. Служил в КГБ СССР с 1987 года, затем в ФСБ России. В июне 2011 года назначен начальником Управления ФСБ по Республике Коми, где проработал до мая 2017 года. В мае 2017 года был назначен начальником Управления ФСБ по Красноярскому краю. Указом президента России от 15 июня 2012 года Калашникову присвоено воинское звание генерал-майор, летом 2018 года – генерал-лейтенант. Евросоюз, США и Канада в 2021 году внесли Калашникова в санкционные списки из-за дела Алексея Навального. Аркадий Гостев родился в 1961 году. На службу в органы внутренних дел пришел в 1981 году на должность милиционера. С 2012 года Гостев работал на должности заместителя министра внутренних дел России. 20 февраля 2016 года ему было присвоено специальное звание генерал-полковника полиции. Напомним, в Сети были опубликованы видео с издевательствами якобы над заключенным, который содержался в тюремной больнице. Следователи возбудили четыре уголовных дела после сообщений о пытках в саратовской колонии. До этого региональное СУ СК возбуждало дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Уголовные дела передали в центральный аппарат Следственного комитета. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призывал дождаться результатов расследования по саратовской колонии, также он сообщил, что Владимиру Путину доложили о случаях пыток в местах заключения. Руководитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников уволил четырех сотрудников Саратовского УФСИН после сообщений о насилии в отношении заключенных в саратовской колонии. После стало известно, что из УФСИН по Саратовской области после истязаний заключенных были уволены 18 сотрудников. Между тем передавшего видео о пытках Сергея Савельева обвинили по статье 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации, причинивший крупный ущерб или совершенный из корыстной заинтересованности»), его заочно арестовали. Мужчина попросил убежища во Франции. Он передал видеозаписи с сексуальным насилием и пытками осужденных в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области. Путин рассказал о своей ревакцинации назальной вакциной 24 ноября 2021, 16:28

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства рассказал, что на себе испытал назальную вакцину от коронавируса. «У меня ничего необычного нет, классический случай абсолютно, ровно через шесть месяцев после вакцинации у меня защитные титры опустились, и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал несколько дней назад», – приводит его слова ТАСС. Путин добавил, что «сначала сделал это в виде укола, а на следующий день после разговора с Денисом Юрьевичем (Логуновым, заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи) он же сам мне сделал и вторую часть этой процедуры, а именно вот этот порошок назальной формы». «Это тот же шприц, только вместо жидкости он набрал порошок. Попросил меня вздохнуть глубоко – с одной стороны, с другой, 15 минут я посидел, и все на этом закончилось. Никаких ощущений у меня не было, просто 15 минут посидел и пошел. Сегодня с утра уже занимался спортом. Могу засвидетельствовать, что все так и было, как наши ученые и говорят», – рассказал президент подробности ревакцинации назальной вакциной. Напомним, в воскресенье Путин вызвался стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от коронавируса, разрабатываемой в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Путин предложил расширить действие «Пушкинской карты» на билеты в кино 24 ноября 2021, 16:59 Текст: Александра Юдина

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил разрешить использовать средства «Пушкинской карты» для покупки билетов на фильмы отечественного производства. «Я предлагаю, как мы вчера с вами и обсуждали, <...> использовать эти деньги в рамках этой программы [«Пушкинская карта»] еще и на приобретение билетов, связанных с просмотром художественных фильмов, ну и документальных фильмов, отечественного производства», – передает ТАСС слова главы государства. Президент добавил, что Союз кинематографистов и Министерство культуры обращается с просьбами поддержать их материально. «Вот это одна из форм поддержки, которая не требует дополнительного выделения ресурсов, я имею в виду, что в бюджете следующего года эти деньги уже предусмотрены», – резюмировал Путин. Премьер-министр Михаил Мишустин выразил поддержку и сказал, что это «очень хорошая идея» и «дополнит уже действующие меры поддержки производства и проката отечественных кинофильмов». Премьер добавил, что в настоящий момент действует программа ФОТ 3.0, а в рамках специальной программы Минкульта, запущенной в 2020 году, дополнительную поддержку получили еще 650 организаций, занимающихся производством и показом российского кино, на общую сумму порядка 2 млрд рублей. «Возвращаясь к вашему предложению, думаю, это позволит еще больше оказать поддержку отечественному кинематографу, кинотеатрам. Такая идея сегодня технически осуществима», – подытожил Мишустин. Президент России добавил, что «речь должна идти только о фильмах отечественного производства». Напомним, реализация программы «Пушкинская карта« вошла в народную программу «Единой России». Карты в России начали выдавать 1 сентября. Проект по популяризации культурных мероприятий для молодежи от 14 до 22 лет был разработан по инициативе президента. С помощью карты молодые люди могут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет. К проекту присоединились сотни организаций во всех 85 регионах страны – это как государственные, так и частные театры и музеи. До конца текущего года на каждой «Пушкинской карте» будет по три тысячи рублей, их необходимо потратить до 31 декабря, потом сумма сгорит. В 2022 году на походы в культурные учреждения выделят уже по 5 тыс. рублей. Участниками программы могут стать порядка 13 млн человек. Путин предложил подумать над созданием вакцины от коронавируса для детей от двух лет 24 ноября 2021, 15:48

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил подумать над созданием вакцины от коронавируса для детей от двух лет. «Как мне сказали специалисты, в некоторых других странах, в частности в Китайской Народной Республике, начали уже работать над вакциной для детей с двух лет. Так?» – цитирует его РИА «Новости». Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила эту информацию. «Нам тоже нужно над этим подумать», – сказал глава государства. Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что антитела к коронавирусу у подростков после вакцинации вырабатываются лучше, чем у взрослых. Путин и глава Евросовета обсудили ситуацию на Украине 24 ноября 2021, 19:46 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которого они обсудили ситуацию на Украине, в Карабахе, Афганистане и Ливии, сообщила пресс-служба Кремля. В разговоре Путин указал на провокации Киева на линии соприкосновения в Донбассе и нарушение прав русскоязычных жителей. «В ходе обмена мнениями по внутриукраинскому конфликту подчеркнута безальтернативность минского «Комплекса мер» как основы урегулирования. Президент России выразил обеспокоенность в связи с продолжающимися провокациями украинской стороны, направленными на обострение обстановки на линии соприкосновения. Указано также на необходимость прекращения осуществляемой Киевом политики дискриминации русскоязычного населения, нарушающей международные обязательства Украины», – сообщается на сайте Кремля. Также Путин выразил надежду, что глава Евросовета поработает с Варшавой с целью недопущения насилия в отношении мигрантов и эскалации ситуации на границе с Белоруссией. «Обращено внимание на факты применения польскими силовиками водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат и других спецсредств. Выражена надежда, что Шарль Мишель поработает с Варшавой с целью недопущения насилия в отношении мигрантов и отказа от действий, которые могли бы привести к эскалации ситуации», – сообщили в пресс-службе. Кроме того, глава российского государства обратил внимание на то, что намерение некоторых европейских государств ввести очередные санкции против Белоруссии на фоне миграционного кризиса является контрпродуктивным. «Подтверждена целесообразность налаживания системного взаимодействия Евросоюза с Минском, как это было условлено в телефонных контактах президента Белоруссии Александра Лукашенко с и. о. федерального канцлера Германии Ангелой Меркель. В данном контексте Владимир Путин отметил контрпродуктивность намерений европейских государств ввести очередные антибелорусские санкции», – говорится в сообщении. Ранее премьер-министр Италии Марио Драги обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине и на границе Польши и Белоруссии. Путин поручил проанализировать смертность в регионах с высоким уровнем вакцинации от COVID-19 24 ноября 2021, 16:46 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил провести анализ смертности и продолжительности жизни в регионах, которые добились хороших показателей по вакцинации, а также в тех, которые не достигли соответствующего уровня. «Все-таки мне кажется, нужно провести, это не сложно сделать, анализ продолжительности жизни и смертности в тех регионах, которые добились хороших показателей по вакцинации, вот вы говорите 80%, и в тех, где пока такого уровня не достигнуто. Мне думается, что это не сложно сделать. И сделать можно довольно быстро», – цитирует его РИА «Новости». Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что мониторинг будет готов по итогам года. «У нас мониторинг есть. Все-таки с учетом того, что показатели продолжительности жизни – это годовые показатели в Российской Федерации, у нас все-таки есть желание дождаться 12 месяцев, и мы готовы будем доложить вам соответствующие результаты», – рассказала она. Путин попросил отдельно посмотреть, как на это влияет вакцинация. В ходе совещания Голикова сообщила, что Москва и Липецкая область близки к достижению коллективного иммунитета от COVID в 80%. «На сегодняшний день в шести регионах уже вакцинированы первым компонентом необходимое число граждан для достижения запланированного коллективного иммунитета в 80%. Мы ожидаем, что в установленные сроки, либо через три недели, либо через две, в зависимости от того, какая вакцина применялась, эти коллеги приблизятся к искомой цифре. ...Близки к этой цели город Москва, совсем небольшое отставание, и Липецкая область», – сказала она. Ранее Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой продлить действие сертификата для переболевших коронавирусом до года. Песков объяснил важность переговоров Путина с Вучичем 24 ноября 2021, 14:49 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин 25 ноября встретится в Сочи с сербским коллегой Александром Вучичем, это будут важные переговоры с другом и союзником России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «В Сочи президент будет принимать президента Вучича. Это очень важные переговоры с нашим союзником, с нашим другом. Вы знаете, что наши отношения двусторонние носят особый характер, они весьма объемные с точки зрения пунктов взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и взаимодействия: торгово-экономического, инвестиционного и другого. Все это будет, естественно, на повестке дня», – передает его слова РИА «Новости». «Что касается газа, да, мы неоднократно слышали заявления господина Вучича о том, что этот вопрос будет ставиться. Можно предположить, что, конечно, он будет тоже обсуждаться, будет на повестке дня. Конечно же, и вопросы борьбы с COVID будут затрагиваться и, что очень важно, ситуация на Балканах – не самая простая. И в целом обмен мнениями по международной обстановке, которая не менее тревожная», – добавил Песков. Кроме того, главы государств обсудят вопросы косовского урегулирования. «Планируется обсудить актуальные вопросы российско-сербского стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфере, а также обменяться мнениями по ситуации на Балканах, включая перспективы косовского урегулирования», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Сам Вучич в свою очередь заявил, что переговоры по поставкам природного газа станут важнейшей темой встречи. Сейчас Сербия получает российский газ по 270 долларов за 1000 кубических метров, контракт истекает в конце года. «Мне не трудно сказать, что я очень волнуюсь. Я хорошо знаю Путина и не могу сказать «страх», мы всегда в хороших, дружеских отношениях, но конечно, это огромная ответственность за страну, и знаю, сколько это в деньгах значит для наших граждан», – сказал президент Сербии. «Могу сказать, что буду бороться за интересы нашей страны и просить президента Путина пойти нам навстречу. А если бы я был на его месте, пошел бы себе навстречу, так как знаю, каковы будут мои просьбы и предложения – не уверен в этом. Поэтому такое волнение», – отметил Вучич. Ранее Вучич заявил, что Сербия попросит Россию поставлять по 3 млрд кубометров газа ежегодно на протяжении 10 лет. Путин пообещал Вучичу договориться о поставках газа в Сербию 25 ноября 2021, 15:36 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин во время переговоров с сербским лидером Александром Вучичем сообщил, что страны договорятся о новом контракте на поставки природного газа из России и найдут приемлемое решение. «Знаю, что вас некоторые вопросы особенно беспокоят, связано это с тем, что заканчивается контракт на поставку природного газа в Сербию. Думаю, что мы договоримся, поручим хозяйствующим субъектам довести эту работу до конца. Но, во всяком случае, найдем такое решение, которое будет безусловно приемлемо для наших сербских друзей», – цитирует его РИА «Новости». Также Путин рассказал, что в декабре ожидается визит в Москву сербского премьера Аны Брнабич. «У нас развиваются отношения по линии правительств. Мы ожидаем в декабре приезд председателя вашего правительства в Москву. Межправкомиссия работает регулярно, и мне докладывают о том, как эта работа идет», – сказал Путин. Кроме того, глава российского государства отметил, что отношения России и Сербии, несмотря на пандемию, развиваются, в этом году рост товарооборота выше 10%. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Вучич встретятся в Сочи в четверг. Главы государств обсудят вопросы косовского урегулирования, сам Вучич в свою очередь заявил, что переговоры по поставкам природного газа станут важнейшей темой встречи. В Кремле обозначили сроки проведения пресс-конференции Путина 24 ноября 2021, 13:12 Текст: Евгения Шестак

Ежегодная пресс-конференция президента Владимира Путина будет проведена до наступления Нового года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Как в эту (дату, 23 декабря), так и в другие тоже рассматривается. До Нового года пресс-конференция состоится», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Ранее Кремль обозначил сроки проведения ежегодной пресс-конференции Путина – это будет декабрь. Напомним, президент встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года, перерыв был лишь когда он занимал пост премьер-министра – с мая 2008 года по май 2012 года. В декабре 2020 года из-за пандемии формат большой пресс-конференции был изменен: часть журналистов находились вместе с президентом в его подмосковной резиденции в Ново-Огарево, другие общались с ним по видеосвязи из Центра международной торговли, где обычно проходят эти пресс-конференции. Вучич подарил Путину серебряную вазу и книги 25 ноября 2021, 15:59 Текст: Вера Басилая

Президент Сербии Александар Вучич подарил российскому лидеру Владимиру Путину серебряную вазу и книги, сообщила в четверг сербская газета «Вечерне новости». Ранее Вучич на своей странице в Instagram опубликовал видеозапись с моментом встречи с Путиным на крыльце резиденции российского лидера в Сочи. «Каждая встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным имеет исключительное значение для нашей страны», – написал сербский президент, передает ТАСС. По данным пресс-службы сербского лидера, в настоящий момент завершилась встреча двух лидеров тет-а-тет. Ранее президент России Владимир Путин во время переговоров с сербским лидером Александром Вучичем сообщил, что страны договорятся о новом контракте на поставки природного газа из России и найдут приемлемое решение. До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Вучич встретятся в Сочи в четверг. Главы государств обсудят вопросы косовского урегулирования, сам Вучич в свою очередь заявил, что переговоры по поставкам природного газа станут важнейшей темой встречи. Путин заявил о предстоящем визите премьер-министра Сербии в Москву 25 ноября 2021, 16:14 Текст: Евгения Шестак

Визит премьер-министра Сербии Аны Брнабич ожидается в Москву в декабре, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с сербским лидером Александром Вучичем. «У нас развиваются отношения по линии правительств. Мы ожидаем в декабре приезд председателя вашего правительства в Москву», – цитирует РИА «Новости» главу государства. Межправительственная комиссия работает регулярно, уточнил он. Путину регулярно докладывают о ходе ее функционирования. Также Москва и Белград продолжают сотрудничество в гуманитарной сфере. «Сербские студенты учатся в России в разных вузах по разным направлениям. Мы вам благодарны за поддержку русского языка в сербских школах, в общем в этой сфере ситуация развивается весьма позитивно», – констатировал президент. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Вучич встретятся в Сочи в четверг. Главы государств обсудят вопросы косовского урегулирования, сам Вучич в свою очередь заявил, что переговоры по поставкам природного газа станут важнейшей темой встречи. Армения и Азербайджан до конца года разработают механизм демаркации госграницы 26 ноября 2021, 20:22

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Механизмы демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном будут созданы до конца года, сообщил президент России Владимир Путин, подводя итоги переговоров с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. «Мы договорились по ряду вопросов, которые я считаю ключевыми. Первый из них – это создание механизмов – до конца этого года мы договорились это сделать – механизмов демаркации и делимитации границ между двумя государствами», – приводит ТАСС слова Путина. «Второе – есть очень важный, чувствительный момент, связанный с вопросами гуманитарного характера. И здесь мы тоже заметно продвинулись вперед. Ну и, наконец, третье заключается в том, что мы очень подробно говорили о вопросах экономического характера, развития экономических связей. И прежде всего, в качестве первого шага, говорили о разблокировании транспортных коридоров», – приводит RT слова президента. В заявлении лидеров трех стран отмечается, что Россия будет и далее оказывать все необходимое содействие для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Также Путин, Алиев и Пашинян подчеркнули необходимость скорейшего запуска проектов для раскрытия экономического потенциала Нагорного Карабаха. #{video1 Российский президент Владимир Путин в ходе двусторонней встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым заявил, что трехсторонние переговоры с участием лидеров России, Азербайджана и Армении нужны для успокоения ситуации в Карабахе и переходу к мирной жизни. Переговоры Путина, Алиева и Пашиняна продлились около трех часов. Лидеры трех стран обсудили ход реализации договоренностей по урегулированию в Нагорном Карабахе, достигнутых 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Особое внимание на встрече было уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей. Путин выразил соболезнования семьям погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе 25 ноября 2021, 15:44 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин назвал большой бедой трагедию на шахте «Листвяжная» в Кузбассе и выразил надежду на спасение как можно большего количества шахтеров. На встрече с президентом Сербии Александаром Вучичем глава государства поблагодарил своего гостя за слова соболезнования в связи с трагедией, передает РИА «Новости». «Благодарю вас за слова соболезнования, связанные с трагедией в Кузбассе. Действительно, это большая беда, люди погибли», – сказал Путин. Президент заявил, что дал распоряжения службам, которые должны заниматься спасением людей, помощью пострадавшим и семьям погибших. Глава государства заявил, что несколько раз связывался с губернатором региона Сергеем Цивилевым, чтобы обсудить ситуацию на месте трагедии. Путин выразил надежду на спасение как можно большего количества шахтеров, которые еще остаются на данный момент внутри шахты. Сообщалось, что поисково-спасательные работы на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области временно приостановлены из-за угрозы взрыва, горноспасателей выводят на поверхность. В четверг около 4.30 мск произошло задымление на шахте «Листвяжная», работники предприятия выводятся на поверхность. В шахте находились 285 человек. Погибли, по последним данным, 11 горняков, более 40 пострадали. Шахта «Листвяжная» принадлежит холдингу «СДС-Уголь», входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке в одноименной обогатительной фабрикой в городе Белове – одной из самых мощных в России по переработке энергетического угля. Ранее в экстренных службах сообщили, что из-за пожара в шахте «Листвяжная» в Кузбассе погибли 11 человек. Президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям шахтеров, погибших на шахте «Листвяжная» в Белове в Кемеровской области. Кремль сообщил о сохранении антиковидных мер для Путина 24 ноября 2021, 14:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Меры антиковидной безопасности в отношении президента Владимира Путина сохраняются, несмотря на его ревакцинацию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Это глава государства, и, несмотря на ревакцинацию, все равно на фоне продолжающейся пандемии нужно принимать особые меры предосторожности, что специалисты и делают для обеспечения безопасности здоровья президента», – передает ТАСС слова Пескова. Напомним, в воскресенье в ходе встречи с замдиректора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым Путин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса «Спутником Лайт». Глава государства также вызвался стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от коронавируса, разрабатываемой в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.