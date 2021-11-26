В Кремле заявили о получении Путиным всей информации о трагедии на «Листвяжной»

Президенту Владимиру Путину докладывают всю необходимую информацию о трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, в частности, сообщили о гибели шахтеров и обнаружении живым одного из спасателей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент Путин, собственно, до поздней ночи [вчера находился] и сегодня находится в постоянном контакте с [Сергеем] Цивилевым, губернатором [Кузбасса]. Он получает всю информацию. Получил также президент и печальную информацию о том, что шахтеры, которые [находились] внизу, погибли. И радостную информацию о том, что удалось обнаружить живым одного спасателя», – передает его слова ТАСС.

Песков добавил, что Путин «присоединяется ко всем, кто глубоко соболезнует и скорбит в связи с этой трагедией и гибелью шахтеров».

При этом глава государства пока не планирует посещать Кемерово.

«Там продолжается спасательная операция, поиск тел погибших, там сейчас время очень горячее», – уточнил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области в результате взрыва погибли 52 человека, включая шестерых горноспасателей. На утро пятницы за медицинской помощью после ЧС обратились 63 человека, тринадцати из них назначено амбулаторное лечение, остальные пациенты госпитализированы в четыре стационара Кузбасса.

Позже в шахте нашли живого спасателя.

Напомним, что задымление на шахте произошло утром 25 ноября. В этот момент там находились 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Однако во время спасательных работ звено горноспасателей перестало выходить на связь. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.

Премьер Михаил Мишустин потребовал тщательно расследовать причины ЧП на шахте в Кузбассе.