В Раде предсказали разгром Украины Россией за минуты

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31 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 08:49  |  vz.ru
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Как «Северный поток – 2» заставил капитулировать Украину и США

Окончание строительства нового российского газопровода стало важнейшей победой Москвы Stefan Sauer/DPA /Picture Alliance/Reuters
«Северный поток – 2» полностью построен и готов к работе, заявил президент Путин. По словам российского лидера, «теперь всё зависит от наших партнеров в Европе» – имея в виду сроки начала реальной работы газопровода. Завершение этого проекта стало одной из важнейших побед России в уходящем году. Но некоторые сражения вокруг газопровода будут происходить и в 2022-м.  Подробности...
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Россия ставит Запад на грань психологического перелома

Переговоры лидеров России и США по-прежнему имеют значение для всей планеты Михаил Метцель/ТАСС
Предстоящие переговоры с Соединенными Штатами являются для России «вопросом жизни и смерти», заявляют в Кремле. На первый взгляд, для Вашингтона и НАТО отношения с Москвой вовсе не так критичны. Однако на деле сам факт достижения договоренностей с Россией угрожает перевернуть всю психологию руководителей Запада. Каким образом? Подробности...
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«Печать Антихриста». Кто и как пугает россиян вакцинацией

Недоверие к вакцинации – мировая тенденция opokupix/Reuters
От Марии Шукшиной до Сергея Кургиняна – десятки российских медиаперсон и конспирологов проводят в Сети целые кампании, убеждая сограждан, что вакцины – это «шмурдяк», а народ подвергают «чипированию». Кто подогревает сомнения ковид-скептиков и какими аргументами они пытаются убедить публику? Подробности...
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Израиль устроил ловушку для российских военных летчиков

Последствия атаки Израиля на порт в Латакии Xinhua/Global Look Press
Израиль поставил под угрозу важнейшие и очень чувствительные военно-политические договоренности, достигнутые с Россией. По крайней мере, такой вывод можно сделать из тех ударов с воздуха, которые в последнее время совершают израильские ВВС. Эти операции не только наносят ущерб Сирии, но и прямо касаются безопасности российских военных летчиков. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Запад готовит кибератаку, в которой обвинят русских хакеров

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В первой половине декабря Израиль провел киберучения под названием «Коллективная сила», в которых приняли участие десять стран. Подробности...

Россия в кино стала Землей Обетованной

Дарья Митина
Дарья Митина, секретарь ЦК Oбъединеннoй Кoммунистическoй Партии
Это не означает, что совсем пропали русофобские или антисоветские картины – они еще снимаются (больше всего такого добра по-прежнему генерирует Прибалтика), но их реально стало кратно меньше. Подробности...
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За что убили Григория Распутина

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
«Святой старец» отчаянно не хотел умирать – он перенес как попытку отравления, так и несколько попаданий из револьвера. Чтобы убить Распутина, потребовалось три револьверных пули. А его убийцы тут же стали героями патриотической прессы. Подробности...
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Главные события 2022 года в политике

Как победили Гитлера под Москвой

Украина готовится к войне

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Города России украсились к празднованию Нового года и Рождества

Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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Украинские авиастроители представили первый серийный Ан-178

Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
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В Ленобласти открыли мемориальный комплекс в честь Александра Невского

В Тосненском районе Ленинградской области был торжественно открыт мемориальный комплекс «Молитва перед боем». Он посвящен 800-летию князя Александра Невского. Монумент построен на месте, где, по преданию, князь молился перед Невской битвой
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    В Раде предсказали разгром Украины Россией за минуты

    		    31 декабря 2021, 07:58
    Фото: 112 Украина/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    России понадобится менее десяти минут, чтобы разгромить Украину, заявил экс-глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин.

    Волошин заявил, что Россия может, даже не заходя на украинскую территорию, уничтожить ключевые пункты управления Украиной. Вооруженные силы Украины при этом лишатся немногих приобретенных признаков современных войск. По словам Волошина, «они вообще, наверное, не понимают, что такое современная высокотехнологичная война», передает РИА «Новости» со ссылкой на UkrLife.

    Напомним, глава минобороны страны Алексей Резников похвастался способностью Украины воевать без «американских солдат». Позднее минобороны Украины опубликовало приказ, согласно которому женщины от 18 до 60 лет должны наряду с мужчинами вставать на военный учет. Военнообязанными становятся представительницы более 100 профессий.

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    Британцы высмеяли оставшийся без приглашения на переговоры по Украине Евросоюз
    		    30 декабря 2021, 16:06
    Фото: REUTERS/Yves Herman
    Текст: Наталья Ануфриева

    Брюссель оказался недоволен тем, что Россия и США самостоятельно обсуждают украинский кризис, не приглашая на переговоры представителей Евросоюза (ЕС), это насмешило читателей британской газеты Daily Express.

    В публикации указывается, что главный дипломат ЕС Жозеф Боррель уверен: раз Москва собирается провести встречу по гарантиям безопасности вблизи границ Европы, то блок должен занять место за столом переговоров. Однако формат, включающий только глав России и США, пока не предусматривает расширений, передает РИА «Новости».

    Читатели отметили, что подобное решение красноречиво описывает нынешний уровень влияния ЕС на повестку дня в мире.

    «За исключением Франции, у ЕС очень небольшой военный потенциал, поэтому они почти так же полезны, как шоколадные солдатики. ЕС – это не Европа и не суверенная нация, а просто рыночный прилавок для бедняков с манией величия. Почему они там должны быть?» – считает Fredbeare.

    «Местный кооператив не приглашается за большой стол со взрослыми», – сыронизировал keithgoodall.

    «Невозможно вовлечь нерешительные организации с плохими навыками ведения переговоров в дискуссии такого масштаба. Более продуктивно позволить присутствовать отдельной суверенной стране», – считает Gordie1234.

    «Если ЕС вмешается в какие-либо переговоры, они сразу все испортят», – высказался RoyBoy1.

    «У Евросоюза было достаточно времени, чтобы разобраться в ситуации, но, конечно, они в итоге позволили другим разобраться в ней. Оттенки Косово!» – отмечает Looflirpa.

    Ранее МИД России опубликовал проекты договоров Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности. ЕС также захотел участвовать в переговорах, но Россия решила обсуждать этот вопрос лишь на двусторонней основе с Вашингтоном, причем в срочном порядке.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европу не пригласили к созданию системы гарантий безопасности между Россией и НАТО.

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    Коментарии (22)
    Немцы не захотели платить «налог» с российского газа в пользу Украины

    30 декабря 2021, 09:35

    Текст: Наталья Ануфриева

    Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал статью о готовности газопровода «Северный поток – 2» к эксплуатации, указав, что Россия якобы «усиливает давление» на Германию на фоне критического отношения к проекту со стороны США и Украины, опасающейся потерять доходы от транзита.

    Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях, передает РИА «Новости».

    «Я не могу больше слушать нытье о миллиардных потерях Украины от СМИ и политиков. Всю нагрузку по субсидированию государственного бюджета Украины немецкий потребитель оплачивает ценой на газ и частично ценой на электроэнергию (...) Украина может привести в порядок свой бюджет и наконец решить проблему коррупции и перестать взимать «налог на энергию» с российского газа для немецких домохозяйств», – заявил пользователь Peter.

    «Почему мы несем ответственность за рост транзитных сборов для Украины, когда есть значительно более дешевый транспортный маршрут?» – спросил smokiebrandy.

    «Кто-нибудь объяснит мне, что Федеральное сетевое агентство изучает в течение шести месяцев. Газопровод был построен с разрешением. Тут у меня есть догадка», – отмечает oldy.

    В статье также отмечается, что глава МИД Германии Анналена Бербок из партии «Зеленые» неоднократно заявляла о большой геостратегической роли «Северного потока – 2», однако канцлер Олаф Шольц не раз подчеркивал экономическую направленность проекта.

    «Шольц должен время от времени напоминать госпоже Бербок, что она является главой МИД Германии, а не США», – считает Jean_Marat.

    «Тогда Бербок должна выступить с предложением, как она хочет решить проблему (высоких цен на газ) в краткосрочной перспективе и без дальнейшего повышения цен. Повторение требований Вашингтона не приносит нам, потребителям в Европе, ничего», – добавил другой пользователь.

    Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что сертификация «Северного потока – 2» должна завершиться максимум до конца первого полугодия 2022 года, сорвать реализацию проекта Украине не удастся.

    При этом в Германии не смогли уточнить сроки запуска «Северного потока – 2».

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    Коментарии (25)
    На Украине массово закрывают газовые заправки из-за сильного подорожания топлива

    30 декабря 2021, 15:48

    Текст: Елена Мирошниченко

    Дочерняя компания «Нафтогаза Украины» «Укравтогаз» приостановила работу десятков своих автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и планирует закрыть еще 34 из-за сильного подорожания автогаза, сообщается на сайте украинского интернет-ресурса, посвященного рынкам нефти, нефтепродуктов, газа и энергетики Enkorr.

    По данным Enkorr, с 23 декабря было прекращено потребление природного газа на некоторых АГНКС в связи с уменьшением объемов реализации сжатого природного газа, ростом стоимости природного газа и электроэнергии, а также в связи с неблагоприятной конъюнктурой рынка. Кроме того, с рынка ушло около 50 частных заправок.

    Директор «Укравтогаза» Александр Ватажишин сообщил, что родажи автогаза упали на 90% и всего планируется закрыть 66 точек.

    «Чтобы минимизировать свои расходы по содержанию заправочных станций – по станциям, где не было продаж, – мы приостановили их работу. На сегодняшний день это 32 станции, сейчас еще работают 45», – сообщил он Enkorr.

    По словам Ватажишина, неизвестно, когда возобновится работа станций, поскольку «за 45 гривен (1,6 доллара) мало кто хочет заправляться, людям проще заправиться бензином».

    Ранее на Украине предупредили о закрытии предприятий птицеводства при росте цен на газ.

    Коментарии (49)
    В офисе Зеленского назвали причину массового оттока украинцев из страны

    30 декабря 2021, 15:59

    Текст: Елена Мирошниченко

    Украинцы массово уезжают с Украины из-за «незрелости государства» и отсутствия перспектив для себя и своих детей, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

    «Тренд на выезд из страны из-за того, что ты не видишь здесь перспектив для себя и своих детей, это тренд не одного-двух-трех лет... Даже не война (вооруженный конфликт в Донбассе, начавшийся в 2014 году) послужила причиной столь массового отъезда. Ключевая причина - незрелое государство, которое десятилетиями не оправдывало ожидания граждан», – сказал он в интервью сайту «Факты».

    По его словам, тренд на миграцию набирал актуальность много лет.

    Ранее сообщалось, что число граждан, выехавших с Украины и не вернувшихся, с 2011 по 2020 год составило 2,6 млн. В текущем году страну покинули более 600 тыс. украинцев.

    Коментарии (29)
    Суд Украины открыл дело по иску Януковича о незаконном отстранении от власти
    		    30 декабря 2021, 17:57
    Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Окружной административный суд Киева открыл дело по иску экс-президента Украины Виктора Януковича к Верховной раде, в нем он оспаривает отстранение от должности главы государства в 2014 году, сообщила представитель парламента в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря.

    «Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Януковича В. Ф. к Верховной раде Украины в споре по поводу признания факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины», – передает ТАСС со ссылкой на публикацию Совгиря.

    Рассматривать дело начнут 16 февраля 2022 года. Стороне защиты в среду были открыты материалы уголовного производства для ознакомления.

    Виктор Янукович являлся президентом Украины с 2010 по 2014 гг. В ноябре 2013 года решение правительства страны приостановить процесс подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом привело к затяжному политическому кризису.

    В Киеве в конце 2013 года начались акции протеста, организаторы которых обвинили Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Во время митингов радикалы возвели палаточный городок в центре столицы, захватили несколько административных зданий, вступил в борьбу с полицией.

    В конце февраля 2014 года в Киеве началась стрельба, погибли около сотник человек, жертвы были и среди протестующих, и среди бойцов спецподразделения «Беркут».

    Протестующие выступали за отставку Януковича. Ночью 22 февраля был захвачен правительственный квартал, а Янукович вынужденно покинул Киев.

    В Раде позже было принято постановление о том, что Янукович «самоустранился от осуществления конституционных полномочий», хотя сам глава государства заявлял, что не намерен подавать в отставку. В стране произошел госпереворот.

    В отношении Януковича возбуждено несколько уголовных дел. В августе 2021 года киевский суд разрешил расследование против Януковича по обвинению в тяжких преступлениях, в том числе «умышленных убийств» в центре Киева в феврале 2014 года.

    На Украине Януковича также обвиняют в госизмене, хотя в действительности его незаконно отстранили от власти в феврале 2014 года. 

    В июне 2021 года сообщалось, что Виктор и Александр Януковичи выиграли дело против Совета ЕС по заморозке своих активов в 2019 году. В документе указывается, что Совет ЕС не смог подтвердить, что права истца на юридическую защиту были соблюдены в ходе процедуры продления санкционных мер. Отмечается, что решение суда по разморозке активов не имеет практического значения, так как против Януковича действуют другие санкции ЕС от марта 2021 года, которые также оспариваются в суде.

    В 2016 году Янукович оспорил часть санкций, введенных в его отношении Евросоюзом, в Европейском суде общей юрисдикции.

    Коментарии (25)
    Россия пригрозила ответить на «вползание» НАТО на Украину
    		    31 декабря 2021, 04:29
    Фото: Pavel Bednyakov/Xinhua/
    Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Если Запад не прекратит создавать военные угрозы для России, Москва начнет «создавать аналогичные уязвимости» для западных стран, заявил посол России в США Анатолий Антонов, добавив, что «всему есть предел».

    Антонов заявил, что Москва намерена «защищать свою безопасность». Он подчеркнул, что «всему есть предел», и если «наши партнеры продолжат формировать военно-стратегические реалии, угрожающие существованию» России, Москва «будет вынуждена создавать аналогичные уязвимости для них». «Мы подошли к той точке, когда отступать некуда», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Foreign Policy.

    Для России «военное освоение Украины государствами-участниками НАТО – экзистенциальная угроза», сказал Антонов. Он сравнил политику США в отношении России со «сжиманием пружины», которая «либо ломается, либо выстреливает в обратную сторону». «Что нам делать в этих условиях? Не обращать внимания? Отводить войска вглубь России за Урал?» – сказал он.

    Оценивая «шквал критики со стороны НАТО о «российской агрессии» против Украины и Грузии», Антонов сказал, что эта критика «вполне предсказуема», ведь Москва «нанесла удар по планам дальнейшего продвижения к границам России». Подчеркивается, что «с «вползанием» Альянса на украинскую территорию резко возрастают угрозы безопасности России». Антонов пояснил, что «это связано с перспективой появления там ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к нашей стране и других дестабилизирующих вооружений».

    По его словам, НАТО и России необходимы срочные действия по нормализации безопасности, «принцип равной и неделимой безопасности должен быть восстановлен». Этот принцип «означает, что ни одно государство не вправе укреплять свою безопасность за счет безопасности других». Антонов считает, что «при наличии политической воли это можно легко сделать через выработку серьезных долгосрочных правовых гарантий безопасности».

    Россия желает «быть уверена в завтрашнем дне, а для этого» требуются «обязательства США и других стран НАТО не размещать системы вооружений, создающих угрозу для Российской Федерации, на территории соседних с ней стран как не входящих, так и входящих в Североатлантический альянс», сказал посол.

    Россия обнародовала проекты соглашений по гарантиям безопасности «во избежание недобросовестных спекуляций». Он подчеркнул, что предложения Москвы «не ущемляют безопасности США и их натовских союзников», а «создают условия для разрядки напряженности в Европе, возрождения доверия и активизации взаимодействия в целях решения глобальных вызовов, таких как борьба с пандемией, нераспространение ОМУ и средств его доставки, восстановление национальных экономик, урегулирование серьезных проблем в рамках климатического досье».

    Антонов заявил, что «европейская безопасность» оказалась «на распутье», «и в каком ключе дальше будут развиваться события, зависит от готовности западных коллег к предметному диалогу». Он предупредил, что «попытки «темнить» с целью замотать переговорный процесс контрпродуктивны».

    Напомним, глава американского государства Джо Байден заявил президенту России Владимиру Путину об отсутствии у США намерений развертывать на территории Украины ударные наступательные вооружения. Россия рассчитывает получить «твердые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ».

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    Коментарии (17)
    Названа цель полета самолета ВВС США над востоком Украины

    31 декабря 2021, 01:57

    Текст: Антон Антонов

    Американский самолет-разведчик, совершивший в четверг полет над востоком Украины, собирал данные о военной обстановке на месте, сообщили источники.

    CNN сообщает, что «полет самолета-разведчика провели над восточной Украиной ВВС США», передает РИА «Новости».

    Полет состоялся в день телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, передает ТАСС.

    Напомним, на днях самолет ВВС США E-8 JSTARS совершил полет над восточной территорией Украины. В четверг стало известно, что разведывательный самолет ВВС США RC-135V Rivet Joint создал опасную ситуацию в воздухе над Черным морем и поставил под угрозу безопасность полета пассажирского лайнера авиакомпании «Белавиа». В начале декабря RC-135W заметили над Донбассом.

    Коментарии (5)
    Эстония заявила о планах поставить на Украину Javelin и гаубицы
    		    30 декабря 2021, 19:25
    Фото: mil.ee
    Текст: Алексей Дегтярев

    Эстонское минобороны заявило о планах выделить украинской стороне противотанковые ракеты Javelin и гаубицы 122 мм, заявил глава отдела международного сотрудничества ведомства Пеэтер Куймет.

    «В настоящее время мы рассматриваем возможность предоставить [Украине] ракеты Javelin для противотанковых ракетных систем, а также гаубицы калибра 122 мм и боеприпасы к ним», – сказал Куймет в интервью эстонскому порталу, передает ТАСС.

    По его словам, Эстония приняла решение на уровне министерства поддержать Киев вооружением и боеприпасами.

    Передать это вооружение возможно только с согласия продавца, указал представитель ведомства. В случае с Javelin нужно будет спросить разрешение у США, с гаубицами – у Германии и Финляндии.

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    Госдолг Украины вырос до 94 млрд долларов

    30 декабря 2021, 18:28

    Текст: Кристина Цыцура

    Совокупный государственный долг Украины за ноябрь 2021 года увеличился на 1,52 млрд долларов, составив 94,15 млрд долларов, следует из данных, опубликованных на сайте Министерства финансов Украины.

    «В течение ноября 2021 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 119,9 млрд гривен, в долларовом эквиваленте – на 1,52 млрд долларов», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    По данным Минфина, внешний госдолг в начале декабря составил 55,96 млрд долларов, а внутренний – 39,09 млрд долларов.

    В октябре совокупный госдолг Украины превышал 90 млрд долларов. В правительстве заявили, что работают над его реструктуризацией.

    Ранее украинская сторона ответила на слова о госдолге перед Россией. В Украине считают необоснованными заявления об обязательствах перед российской стороной о передаче зарубежных активов СССР, заявил представитель украинского МИДа Олег Николенко.

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    В СНБО Украины заявили об отсутствии угрозы вторжения России

    30 декабря 2021, 20:59

    Текст: Кристина Цыцура

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит угрозы полномасштабного вторжения России, поэтому военное положение вводить пока не будут.

    «На сегодняшний день всех этих ситуаций (рисков полномасштабного вторжения РФ – прим. ВЗГЛЯД). Сегодня вводить (военное положение – прим. ВЗГЛЯД), раздувать и пугать общество не нужно. Ситуация контролируемая, мы понимаем, что происходит... Если будут такие обстоятельства, мы сразу будем информировать общество. Таких обстоятельств на сегодняшний день нет», – заявил Данилов 30 декабря, передает РИА «Новости».

    По его словам, украинские специалисты считают, что большого вторжения Россия не может делать физически.

    Напомним, Киев и западные страны выражали в последнее время обеспокоенность якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков отмечал, что страна никому не угрожает.

    Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».

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    Захарова: Киев будет расстреливать украинцев из поставленного НАТО оружия

    30 декабря 2021, 14:12

    Текст: Елена Мирошниченко

    Официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Киев «будет расстреливать» мирное население Украины при помощи оружия, которое поставляет в страну НАТО.

    «Надо спросить у стран-членов НАТО: понимают ли они, что из их оружия и при их помощи киевский режим будет расстреливать мирное население Украины?» – цитирует ее РИА «Новости».

    Захарова добавила, что президент Украины Владимир Зеленский уже стал угрозой для Украины, разобщенность украинского народа достигла катастрофических масштабов.

    «Мне кажется, сам Зеленский стал угрозой как Киеву, так и другим государствам Европы, в том числе и в контексте сохранения демократических принципов и основ», – прокомментировала она утвержденную Зеленским стратегию информбезопасности, согласно которой информационная политика России угрожает демократическим странам.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию La Repubblica выразил недовольство тем, что Германия препятствует поставкам вооружений Киеву по линии НАТО. Также министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в том, что оно заблокировало приобретение Киевом оружия через НАТО.

    Напомним, Меркель лично заблокировала поставки оружия Украине по линии НАТО.

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    США заявили об отсутствии планов развертывать на Украине ударные вооружения
    		    31 декабря 2021, 02:34
    Фото: Михаил Климентьев/ТАСС,
    Adam Schultz/Sipa USA/Reuters
    Текст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден заявил президенту России Владимиру Путину об отсутствии у США намерений развертывать на территории Украины ударные наступательные вооружения, сообщил Кремль.

    Также Байден «подчеркнул особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом», сообщается на сайте Кремля.

    Президент США упомянул о «варианте принятия «масштабных» санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины». Путин дал «исчерпывающий ответ» и указал, что «это стало бы серьезнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений».

    Главной темой «стали вопросы реализации достигнутой в ходе видеоконференции 7 декабря договоренности о запуске переговоров по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности России». Путин «дал подробные пояснения принципиальных подходов», заложенных в основу российских проектов Договора между Россией и США и Соглашения России с государствами – членами НАТО. 

    Россия рассчитывает получить «твердые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ». Москва подчеркнула, что «безопасность каждой страны может быть обеспечена только на основе строгого соблюдения принципа неделимости безопасности».

    Стороны подтвердили, что «переговоры состоятся сначала в Женеве 9–10 января, а затем в рамках Совета Россия–НАТО в Брюсселе 12 января», 13 января «начнутся дискуссии и в ОБСЕ».

    Президенты обменялись новогодними поздравлениями и наилучшими пожеланиями, «разговор носил откровенный и деловой характер и, безусловно, был полезен обеим сторонам», сообщил Кремль.

    Напомним, как сообщили в Вашингтоне,  Байден заявил российскому лидеру Владимиру Путину о готовности Вашингтона и его союзников к «решительному ответу» в случае, если Россия «вторгнется на Украину». Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Байден «упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе». Однако он не пояснил, какие именно действия России на российско-украинской границе могут привести к санкциям, «конкретно это не обсуждалось». Путин «дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений», будет «нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще».

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    В Раде вспомнили пословицу на фоне переговоров России и США

    30 декабря 2021, 09:18

    Текст: Наталья Ануфриева

    Неучастие Украины в переговорах высокого уровня между Россией и США не следует воспринимать как провал, Киев сделал все, чтобы это воспринималось как благо, считает депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Олег Волошин.

    Волошин написал в Facebook, что его «умиляют» разговоры о том, что «опять переговоры об Украине без Украины». «Поздно уже по этому поводу рефлексировать», – считает он.

    По его словам, украинская власть сделала все, чтобы факт переговоров кого-то с Россией, как альтернатива «решению украинского вопроса» Москвой, воспринимался как благо.

    «Поверьте, вот уж точно: не до жиру – быть бы живу», – подытожил депутат.

    Ранее стало известно, что президент США Джо Байден в четверг планирует провести телефонную беседу с российским лидером Владимиром Путиным. Белый дом сообщил, что будут обсуждаться такие темы, как, в частности, контакты России с НАТО и ОБСЕ.

    До этого президенты провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме.

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    В Киеве допустили разговор Байдена с Зеленским после общения с Путиным

    30 декабря 2021, 14:30

    Текст: Елена Мирошниченко

    Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров допустил, что после общения с президентом России Владимиром Путиным президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский также проведут разговор.

    «Как и в прошлый раз, когда Байден разговаривал с Путиным, сначала нам позвонил Блинкен, потом Байден поговорил с Путиным, а потом с президентом Зеленским. Поэтому сейчас это будет логичным и ожидаемым шагом. И я не исключаю, что Байден и Зеленский в ближайшее время могут поговорить», – приводит его слова агентство УНИАН.

    Он уточнил, что пока ни формат, ни время разговора не согласованы.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский обсудили усилия для мирного разрешения конфликта в Донбассе и предстоящие дипломатические контакты с Россией.

    Белый дом сообщил, что телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина стоит в графике американского лидера на 23.30 мск 30 декабря. 

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    Киев ввел санкции против причастных к строительству Крымского моста

    30 декабря 2021, 22:57

    Текст: Антон Антонов

    В отношении нынешних крымских властей, а также лиц, причастных к строительству Крымского моста и «отчуждению» собственности так называемой Православной церкви Украины в Крыму, введены санкции, сообщил Совет нацбезопасности и обороны Украины.

    СНБО сообщает, что санкции ввели против шести физических и 24 юридических лиц, «причастных к незаконному сооружению и эксплуатации железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив», а также к «организации пассажирского железнодорожного сообщения» Крыма с другими регионами России

    Кроме того, введены санкции против 18 физических лиц, причастных, как утверждает Киев, к вынесению судебных решений об отчуждении имущества «Крымской епархии Православной церкви Украины», передает ТАСС.

    СНБО сообщает, что также санкции введены против лиц, которых Киев называет «оккупационной администрацией РФ на временно оккупированной территории». Это 52 человека, которые, по версии Киева, «занимая руководящие должности» в российском Крыму, «наносят существенный ущерб национальным интересам» Украины и «безопасности украинского народа». 

    Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Крымский мост – самый длинный в России (19 км). Киев назвал его неразрешимой проблемой.

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