Приведший Ливан к кризису со странами Персидского залива министр ушел в отставку

Министр информации Ливана Георг Кордахи, чьи высказывания привели к кризису между Бейрутом и странами Персидского залива, решил подать в отставку.

Кордахи заявил в ходе пресс-конференции, которую транслировали ливанские телеканалы, что «решил уйти со своего поста в ливанском правительстве», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что принял это решение ради страны, и выразил надежду на преодоление кризиса между Ливаном и странами Персидского залива.

«Интересы моей страны выше моих собственных», – добавил он.

В конце октября власти Саудовской Аравии заявили об отзыве своего посла из Ливана на консультации и дали 48 часов послу Ливана, чтобы покинуть королевство. После об отзыве послов заявили Кувейт, Бахрейн и ОАЭ. Эмираты и Бахрейн в том числе попросили своих граждан покинуть Ливан.

Поводом стали заявления Кордахи, который ранее был журналистом и ведущим телевизионных шоу, по поводу войны в Йемене. Он до своего назначения на пост министра заявил Al Jazeera, что война в Йемене бессмысленна, а действия арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией являются агрессией, в то время как действия повстанцев движения «Ансар Аллах» (хуситов) имеют оборонительный характер.

После премьер Ливана Наджиб Микати попросил Кордахи «принять необходимое решение в интересах страны», но тогда тот заявил, что не намерен подавать в отставку.

Президент страны Мишель Аун неоднократно заявлял, что высказывания Кордахи делал до своего назначения на пост министра и они не соответствуют официальной позиции Бейрута.