Очевидцы рассказали подробности конфликта со стрельбой в Москве

Пострадавший в ходе конфликта со стрельбой в столице таксист, вероятно, был ранен в руку, у него пулевое ранение, сообщил один из очевидцев происшествия.

«Мы увидели, что выносят человека на носилках... У него было страдающее лицо, ему было больно, у него было много крови из руки», – сказал очевидец по имени Адам РИА «Новости».

Он пояснил, что сам не видел происшествие и стрельбу, лишь наблюдал последствия – то, как водителя такси уносили медики.

Между тем источник в правоохранительных органах ТАСС сообщил, что причиной конфликта, по предварительным данным, могла стать остановка водителя такси в ряду, предназначенном для движения.

«По предварительным данным, конфликт со стрельбой, который произошел на Большой Грузинской улице в центре Москвы, мог произойти из-за остановки водителя такси в ряду, предназначенном для движения. Точную причину сотрудники полиции назовут по итогам разбирательства», – пояснил собеседник.

«Конфликт начался после того, как таксист встал на «аварийке» в крайнем правом ряду, предназначенном для движения – видимо, ожидая пассажира. Водитель Cadillac хотел проехать, но не мог. В результате между ним и таксистом сначала завязалась словесная перепалка, потом драка, а потом водитель дорогой иномарки расстрелял таксиста из травматического пистолета», – добавил источник РИА «Новости».

Прокуратура столицы поставила ход проверки полиции на контроль.

Ранее в ГУ МВД по Москве сообщили, что задержан мужчина, устроивший стрельбу в центре города после дорожного конфликта.