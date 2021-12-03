Устроившего стрельбу в центре Москвы мужчину задержали

Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в центре Москвы после дорожного конфликта, сообщает ГУ МВД.

Инцидент произошел на Большой Грузинской улице в центре Москвы, пострадал один человек, передает ТАСС.

Васенин сообщил, что в 11.49 мск в полицию поступило сообщение о дорожном конфликте между гражданами.

«Оперативно прибывшие сотрудники полиции установили, что между водителями транспортных средств произошел конфликт, в результате которого один мужчина выстрелил, предположительно из травматического оружия, в другого. Злоумышленник задержан на месте инцидента, пострадавшему оказана медицинская помощь», – рассказал он.

Ранее источник РИА «Новости» сообщал, что стрельба якобы произошла на 2-й Брестской улице. Указывалось, что в Москве после стрельбы якобы был объявлен план «Перехват», разыскивали автомобиль Cadillac Escalade.

Telegram-канал Shot сообщал, что водитель Cadillac Escalade расстрелял из травматического оружия 34-летнего таксиста Алманбета Абдрахмана, пострадавший в больнице.

Подозреваемый остановился на дороге, впереди стояло такси и начало его «поджимать» – катилось назад. Водитель пошел спросить, что происходит, начался конфликт, который перерос в драку.

Тогда подозреваемый достал травматическое оружие и стал стрелять. При этом, по данным канала, подозреваемый не уходил с места происшествия и собирался снимать побои.

Вместе с тем РЕН ТВ сообщает, что подозреваемый несколько раз выстрелил в сторону оппонента, после чего скрылся. По некоторой информации, он перед этим попытался оказать помощь пострадавшему.

Ранее конфликт со стрельбой произошел в переходе метро в центре Москвы.