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Глава СНБО пообещал появление «свободной Ичкерии»
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Глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что якобы увеличение российских войск у украинских границ «не настолько критично», по его мнению, таким образом Москва добилась прямых переговоров с США, а произошло это из-за того, что на Россию давит мусульманский мир.
«Когда мы говорим, что войск становится все больше и больше, нужно понимать, насколько больше. Если было 90 тысяч, а стало 100 тысяч – это не увеличение. Это не настолько критично, как есть на сегодняшний день. Еще раз подчеркиваю: Российская Федерация добилась того, чего она хотела. Она хотела прямых переговоров с Соединенными Штатами. Россия этот вопрос решила. Сейчас, когда она объявила фактический ультиматум Соединенным Штатам, фактический ультиматум странам НАТО, будем наблюдать, как будут развиваться эти события», – рассказал Данилов в интервью «Настоящему времени».
«Я неоднократно говорил уже, что ситуация связана с тем, что мусульманский мир давит на Российскую Федерацию. Там могут происходить различные процессы. Я более чем уверен, что мы в ближайшее время увидим свободную Ичкерию», – добавил он.
По его словам, «ситуация на территории России крайне сложная. Чтобы удерживать внутреннюю ситуацию, нужен внешний враг».
«В Советском Союзе это были Соединенные Штаты, так называемый Запад, они постоянно им пугали. После 1991 года сначала это было Приднестровье – там они набезобразничали, потом была Грузия в 2008 году, сейчас это мы. Пугают внешним агрессором, тем, чего нет. Наша страна никогда не нападала на Россию. Вот россияне постоянно находятся в состоянии войны, потому что если они не будут в ней находиться, само существование Российской Федерации может быть очень-очень сложным», – сказал Данилов.
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
Кадыров объяснил свои слова об Украине личным мнением
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что его слова о возможности присоединения Украины к России являются его личным мнением.
«Мне никогда никто не говорил делать заявления в отношении Украины или иных государств. Я не говорил от лица главы Чеченской Республики, я говорил как Рамзан Кадыров, как гражданин России, который беспокоится за свою республику, народ и государство. То, что я сказал про Зеленского, про Украину, и сейчас повторю: они ведут предательскую политику в отношении славянских народов», – заявил глава Чечни в прямом эфире в социальной сети Instagram, сообщает ТАСС.
Также Кадырова спросили о наличии военных сил для решения украинской проблемы, на это он ответил, что у него нет армии.
«Армия, которая у нас есть, – это Министерство обороны, Национальная гвардия, есть полиция, спецслужбы. Чтобы отдавать приказы тем, кто служит в структурах, есть командиры и главнокомандующий. Я родился воином, вырос среди воинов и считаю себя воином, поэтому я на сто процентов уверен, что за определенное время могу собрать около ста тысяч таких же воинов, которые готовы будут выехать в любую точку мира», – добавил глава Чечни.
Ранее Кадыров заявил, что если украинский президент Владимир Зеленский продолжит свою антироссийскую политику, то Украину могут присоединить к России.
На Украине призвали создать союзное государство с Россией
Украина и Россия должны состоять в едином союзном государстве, заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива.
Кива заявил в эфире телеканала «Россия-1», что у Москвы есть «права на территорию», составляющую нынешнюю Украину, передает РИА «Новости».
«Территорию, которая, действительно, по моему мнению, должна находиться в одном союзе – нашем славянском союзе*», – сказал он.
Депутат выразил мнение, что близкие друг другу народы должны воссоединиться и вместе противостоять Западу.
Кроме того, он высоко оценил действия российского руководства по украинскому вопросу, отметив, что политика Москвы «заслуживает уважения».
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, что Москву и Киев ждет новый передел собственности.
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Глава МИД Украины сделал комплимент Путину
Президент Владимир Путин обладает важной для переговоров чертой: если он садится за стол, то старается встать из-за него с договоренностью, с которой можно искать решение, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
В подтверждение своего тезиса Кулеба привел опыт Парижского саммита 2019 года. В связи с этим он отметил, что хотел бы видеть Путина лично на саммите «нормандской четверки», передает «РБК-Украина».
Ранее Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что складывается впечатление о подготовке на Украине третьей военной операции. «И нас заранее предупреждают: «Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать – такие-то новые санкции последуют», – сказал президент.
Также он заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский после прихода к власти попал под влияние радикальных элементов, так называемых нациков.
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Эксперт оценил идею Рады обложить спецпошлиной энергоресурсы из России
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«Идея обложить пошлинами импорт российских энергоресурсов на Украину – вымученная инициатива, за которую в итоге заплатит потребитель», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее в Раде предложили ввести спецпошлины на уровне 4–5% на ввоз ряда топливных ресурсов из РФ.
«На самом деле власти были бы рады не вводить эти пошлины, но рискуют напороться на крики о зраде. Поэтому им приходится объяснять, мол, «мы не хотим зависеть от страны-агрессора, но и отказаться от закупок не можем, а потому вводим спецпошлины», – пояснил одесский экономист и политолог Иван Лизан.
Он обратил внимание, что предложение украинского парламента, прозвучавшее в условиях жесткого энергокризиса, не лишено логики. «Спепошлины на ряд энергоресурсов были введены правительством еще несколько лет назад. 31 декабря должен был закончиться срок их действия, поэтому, по сути, нынешнее предложение Рады призвано продлить действие пошлин, но с корректировками», – отметил собеседник.
«До настоящего момента были спецпошлины в размере 3% на сжиженный газ (Рада предлагает поднять до 4–5%) и в размере 65% на все марки угля, кроме антрацита и того, который используют в металлургической и коксохимической промышленности. Парламент по факту предложил понизить пошлину на 61% только по газовому углю (марка «Г»), чтобы сделать его дешевле и хоть как-то облегчить себе жизнь перед разгаром зимы», – рассказал Лизан.
По его мнению, глобально на украинском энергетическом рынке от инициативы Рады ничего не изменится. «С одной стороны, правила игры в этом сегменте остаются прежними. С другой, деньги, которые они выручают через механизм спецпошлин, в лучшем случае просто уйдут непонятно куда, а в худшем – будут разворованы», – указал эксперт.
«Я не слышал, чтобы на Украине активно строили новые НПЗ, искали нефть, наращивали добычу газа, вкладывались в улучшение работы шахт. Зато известно, что спецпредставитель Зеленского Герус, выступивший с идеей о спецпошлинах, когда-то был в структурах «Нафтогаза» и очень тесно связан с олигархом Коломойским, как, впрочем, и сам президент», – обратил внимание Лизан.
«Наверняка существуют схемы, которые позволяют «использовать» деньги, «состригаемые» с импорта энергоресурсов, – допустил собеседник. – Однако повторюсь: принципиальных изменений ждать не стоит, тарифы из-за спецпошлин резко не вырастут. Но и энергетической независимости Украине не видать».
Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус предложил ввести спецпошлины на уровне 4–5% на импорт из России дизельного топлива, бензина, сжиженного газа, электроэнергии, угля марок «Г», «А», «П». «Средства, дополнительно полученные в бюджет, можно будет направить на улучшение обороноспособности государства и проекты, связанные с усилением энергетической безопасности Украины», – сказал он.
В прошлом году Киев продлил действие специальных пошлин на ввоз дизеля, сжиженного газа и большинства сортов угля из РФ до 31 декабря 2021 года. Это коснулось спецпошлины в размере 4% для тяжелых дистиллятов (газойлей), поступающих на Украину по трубопроводам, сжиженного газа (3%) и всех типов угля, кроме антрацита и применяемого в металлургической и коксохимической промышленности (65%).
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В Раде предложили обложить спецпошлиной импорт энергоресурсов из России
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Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг украинского парламента предложил ввести спецпошлину на импорт разных видов топлива из России, сообщило украинское издание «Экономическая правда».
Отмечается, что глава комитета Андрей Герус в своем обращении заявил, что спецпошлины на уровне 4-5% предлагается ввести на импорт из России дизельного топлива, бензина, сжиженного газа, электроэнергии, угля марок «Г», «А», «П». «Средства, дополнительно полученные в бюджет, можно будет направить на улучшение обороноспособности государства и проекты, связанные с усилением энергетической безопасности Украины», – передает ТАСС слова Геруса.
Обращение Геруса, пишет СМИ, направлено премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову, главам ряда министерств и регуляторов.
Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Литва и Молдавия предают Украину, покупая энергоресурсы у России.
ЛНР заявила о похищении Украиной сотрудника народной милиции
Сотрудника народной милиции Луганской народной республики похитили с линии соприкосновения в Донбассе, сообщил официальный представитель ведомства Иван Филипоненко.
«27 декабря украинская диверсионная группа сил спецопераций в нарушение действующих договоренностей похитила военнослужащего Народной милиции Луганской народной республики», – цитирует Филипоненко РИА «Новости».
Он отметил, что на месте похищения есть следы борьбы и крови, это говорит о применении в отношении похищенного силы.
В октябре украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК. СБУ обвинила его в создании незаконных вооруженных формирований.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК. Представительство ЛНР в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прекратило взаимодействие с Киевом.
Два человека погибли в результате взрыва в больнице на Украине
Взрыв прогремел в реанимационном отделении Косивской центральной районной больницы Ивано-Франковской области, погибли два человека, обстоятельства выясняются, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
«В палате реанимационного отделения Косивской центральной районной больницы произошел взрыв. По имеющейся информации, в результате инцидента погибли два человека», – передает РИА «Новости» сообщение министерства.
По данным ведомства, в настоящее время обстоятельства происшествия выясняются и уточняются. На месте работают спасатели, восемь бригад экстренной медицинской помощи и представители регионального департамента здравоохранения.
Ранее взрыв газа в жилом доме на Украине разрушил два этажа.
В партии Порошенко заявили о проведении обысков
Представители политической партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заявили, что у их членов проходят обыски.
Об этом сообщил в среду на брифинге бывший спикер Верховной рады, а также экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает ТАСС.
«Сегодня в семь утра прошли обыски у представителей нашей партии, в частности обыскивали дом помощника президента, чрезвычайного и полномочного посла Юрия Онищенко, который имеет 25 лет дипломатического стажа», – сказал он.
По словам Турчинова, искали документы, связанные с углем за 2014 год.
«Цель этих обысков – не сбор какой-то доказательной базы, а демонстративный террор, запугивание, унижение. Мы знаем, что и далее будут продолжаться провокации против партии», – заявил Турчинов.
Напомним, Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Экс-глава страны имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка.
Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд арестовать экс-президента по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 млн долларов.
Сейчас Порошенко находится в Варшаве, а вернуться на родину ранее он обещал в первой половине января.
Создание армии УПА решили отпраздновать на Украине на госуровне
Верховная Рада постановила отпраздновать 80-летие создания УПА* на государственном уровне, сообщили в парламенте.
Верховная Рада Украины постановила отметить в 2022 году на государственном уровне 80-летие создания Украинской повстанческой армии* (УПА*, экстремистская организация, запрещена в России), говорится в сообщение на сайте Рады.
Ранее монумент Степану Бандере в Тернополе облили краской. После этого памятник взяли под круглосуточную охрану. Напомним, памятники Бандере являются одним из почитаемых символов украинских националистов.
Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) и главным инициатором создания боевого крыла ОУН* «Украинской повстанческой армии*» (УПА*, признана экстремистской организацией и запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД). Она была создана в 1942 году и воевала преимущественно против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
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Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности Украины для противодействия России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности страны, которая, помимо прочего, имеет целью противодействие России в информационной сфере. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте офиса главы государства во вторник.
«Утвердить стратегию информационной безопасности», – передает ТАСС текст указа. Документ вступает в силу со дня его опубликования.
Стратегия определяет вызовы и угрозы национальной безопасности Украины в информационной сфере, среди которых обозначена и информационная политика России.
Ранее Конституционный суд Украины признал соответствующим конституции закон, предусматривающий введение запрета на российские фильмы и ТВ-программы, внесенные в санкционный список.
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Порошенко заявил о готовности дать показания по делу против него
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов дать показания по уголовному делу против него, но возвращаться раньше намеченного срока в страну он не намерен.
Отмечается, что менять график поездки и возвращаться на Украину раньше запланированного срока он не будет, передает ТАСС.
«Я готов дать любые пояснения», — сообщил он во вторник «5 каналу».
В то же время экс-глава государства напомнил, что сейчас находится в Польше, где проводит деловые встречи. «У меня есть свой график, и я ломать его из-за незаконных желаний (президента Украины Владимира) Зеленского не собираюсь», — подчеркнул он, пообещав, что переговорит со следователями в своей стране. Дату возвращения Порошенко не уточнил.
Напомним, Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Экс-глава страны имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка.
Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд арестовать экс-президента по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 млн долларов.
Сейчас Порошенко находится в Варшаве, а вернуться на родину ранее он обещал в первой половине января.
Миллер заявил об исполненных Газпромом обязательствах перед Украиной по транзиту
Российская компания «Газпром» полностью выполнила свои обязательства по транзиту газа через Украину, заявил глава предприятия Алексей Миллер на совещании с президентом Владимиром Путиным.
«Газпром полностью исполнил свои обязательства по контракту на транзит газа через территорию Украины, наш плановый объем 40 млрд кубометров газа. Сегодня мы протранзитировали через территорию Украины уже 41,5 млрд кубометров», – цитирует Миллера РИА «Новости».
Глава компании отметил, что объем оперативного газа в российских ПХГ и суточная мощность отбора газа из них являются исторически рекордными для России.
«На начало периода отбора газа из подземных хранилищ оперативный резерв газа составил 72 млрд 638 млн кубометров, суточные производительности на отбор – 847,9 млн кубометров», – приводит слова Миллера ТАСС.
По его словам, со второй недели декабря в стране фиксировалось резкое снижение температуры, 23 декабря во всех регионах действия единой системы газоснабжения средняя температура воздуха составила минус 17 градусов, это на 9,3 градуса ниже климатической нормы.
«И в эти дни поставка газа на рынок российским потребителям и отбор газа из подземных хранилищ России были максимальными за последние 10 лет, начиная с 2012 года», – указал он.
Объем отбора газа из ПХГ России на сегодняшний день составил 12,36 млрд кубометров, при этом российские ПХГ заполнены на 83%.
Также Миллер подчеркнул, что компания исполняет экспортные обязательства по долгосрочным двусторонним контрактам в соответствии с заявками.
Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до исторического минимума для этого времени года.
Глава оператора ГТС Украины, компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявлял, что Украина не имеет альтернативы российскому газу, этим мог бы стать сжиженный природный газ, доставляемый по морю, но суда с ним не могут входить в порты страны.
До этого сообщалось, что транзит российского газа через Украину сократился на 20%.
На Украине предупредили о закрытии предприятий птицеводства при росте цен на газ
Возрастающая цена на газ может остановить несколько предприятий из отрасли птицеводства на Украине, заявил исполнительный директор ассоциации «Союз птицеводов» Сергей Карпенко.
«Если в начале 2020 года в структуре себестоимости 1 кг мяса птицы стоимость газа составляла 1,6 гривны (0,05 доллара), то в начале этого года цена составляла 2,11 гривны (0,07 доллара), в ноябре – 4 гривны (0,14 доллара), в декабре – 6,4 гривны (0,23 доллара)», – сказал Карпенко, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Он добавил, что при заявленных поставщиками ценах за газ на январь себестоимость производства мяса птицы составит 14 гривен (0,5 доллара), в таких условиях предприятия начнут сокращать производство или останавливать его.
«Наша отрасль является самым большим экспортером на мировые рынки, 40% мяса и 30% яиц экспортируются за пределы государства, и с такими ценами на газ мы станем абсолютно неконкурентоспособными, например, с Россией, Белоруссией, Польшей, Аргентиной», – отметил он.
Ранее в декабре украинские пекари из ассоциации «Укрхлебпром» заявили президенту Владимиру Зеленскому о необходимости поставок газа по льготным ценам из-за дорожающего производства, в ином случае деятельность предприятий станет убыточной.
В Минэнерго заявили об отсутствии поставок электроэнергии на Украину
Россия в настоящее время не экспортирует электроэнергию на Украину, поставки идут со стороны Белоруссии, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов в интервью телеканалу «Россия 24».
«Они закупают у Белоруссии. Россия не осуществляет поставок на Украину», – цитирует министра ТАСС.
Напомним, на Украине, переживающей сейчас энергетический кризис, начались веерные отключения электричества, несмотря на заявления властей, что этого никто не допустит.
В течение месяца происходят веерные отключения в Новотроицком, Геническом, Нижнесерогозском и других районах. Больницы продолжают работать на дизельных генераторах, заявил депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Егор Устинов.
Прокуратура Украины направила в суд обвинение против Аксенова и Поклонской
Офис генпрокурора Украины направил в суд обвинительный акт в отношении высокопоставленных чиновников Крыма, в их число вошли глава республики Сергей Аксенов и экс-прокурор Наталья Поклонская, они обвиняются в госизмене, сообщило ведомство.
«Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении восьми человек – руководителей оккупационной администрации России в Крыму (Украина считает Крым оккупированной Россией территорией) и Севастополе», – говорится на сайте генпрокуратуры.
Кроме Аксенова и Поклонской обвиняются председатель госсовета Владимир Константинов и еще пять других должностных лиц.
Уточняется, что их обвиняют «в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти в составе преступной организации».
Напомним, бюро Интерпола на Украине решило не объявлять в международный розыск российского посла в Кабо-Верде и экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую.
В начале декабря Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание Натальи Поклонской.
Ранее депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выступил с угрозами в адрес Натальи Поклонской, на своем канале в YouTube он пообещал, что Поклонскую отправят в киевский СИЗО.
Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что киевские власти никогда не забудут Поклонскую и не оставят ее в покое. По его словам, вопросами экстрадиции российского дипломата занимаются генеральная прокуратура, министерство юстиции и МВД Украины.