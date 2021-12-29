В Германии заговорили о войне из-за помощи Литве в «противостоянии» России

Читатели немецкой газеты Die Zeit негативно отреагировали на новость о проекте по строительству новых казарм для войск НАТО в Литве, в котором принимает участие ФРГ.

Пользователи напомнили Берлину уроки прошлого, связанные с Прибалтикой, и сочли пребывание бундесвера на границе с Россией бессмысленным, передает РИА «Новости».

«Парой немецких солдат на русской границе Россию не впечатлишь. Но, вероятно, этого никто и не добивался. Предполагаю, что это был символический акт: мол, посмотрите мы опять тут!», – считает Achthorn.

«В этом деле мне не нравится, что Германия уже побывала в Прибалтике во время Второй мировой войны. И там ей тогда тоже оказали активную поддержку местные силы. Конечно, сейчас ситуация совершенно иная. Но скажите ради всего святого: что мы там опять забыли?», –возмущается JM1956.

«Вновь немецкие танки стоят недалеко от российской границы. Я себя от этого более защищенным не чувствую. Задача этих танков состоит в том, чтобы поддерживать напряженность на российских границах на постоянно высоком уровне. По мне, так лучше бы немецкая армия оставалась в Германии, а вместо новой казармы вблизи России отремонтировали бы пару танков или самолетов. А еще лучше вложили бы эти деньги в здравоохранение», – указал Sergej Wall.

Ранее стало известно, что в районе литовского города Рукла собираются построить казармы для многонациональных подразделений НАТО, при этом затраты на проект Вильнюс поделит с Берлином. Указывается, что это поможет разгрузить военный транспорт и высвободить мощности для собственных учебных программ литовцев.

Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения альянса. При этом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал требования о прекращении расширения на восток «чисто российской повесткой с совершенно неприемлемыми условиями».

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