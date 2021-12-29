В Германии заговорили о войне из-за помощи Литве в «противостоянии» России

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29 декабря, среда | Последнее обновление — 15:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин за рулем автомобиля заехал за Лукашенко перед переговорами в Петербурге
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Возможно, на большой пресс-конференции Владимир Путин говорил о праве жителей Донбасса решать судьбу своей земли в куда более широком аспекте, чем в рамках Минских соглашений.
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Пример Илона Маска показывает, что прогресс сегодня – понятие небезальтернативное, и что он не обязательно идёт в одном комплекте с моральной полицейщиной.
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Я сначала тоже хотел возмутиться: память о жертвах репрессий – это более чем важно, в том числе и для того, чтобы больше – никогда. Но возмутиться закрытием организации, которая системно занимается оправданием террористов, я, простите, не могу.
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Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
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В Тосненском районе Ленинградской области был торжественно открыт мемориальный комплекс «Молитва перед боем». Он посвящен 800-летию князя Александра Невского. Монумент построен на месте, где, по преданию, князь молился перед Невской битвой
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Юбилейный конкурс «Мисс Америка – 2022» выиграла 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски. Она поразила судейскую коллегию своей откровенностью и интеллектом во время решающей части конкурса, когда тройку финалисток спросили, что они будут делать в реальной жизни. За корону боролись 50 самых красивых девушек страны
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Германии заговорили о войне из-за помощи Литве в «противостоянии» России
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Читатели немецкой газеты Die Zeit негативно отреагировали на новость о проекте по строительству новых казарм для войск НАТО в Литве, в котором принимает участие ФРГ.
Пользователи напомнили Берлину уроки прошлого, связанные с Прибалтикой, и сочли пребывание бундесвера на границе с Россией бессмысленным, передает РИА «Новости».
«Парой немецких солдат на русской границе Россию не впечатлишь. Но, вероятно, этого никто и не добивался. Предполагаю, что это был символический акт: мол, посмотрите мы опять тут!», – считает Achthorn.
«В этом деле мне не нравится, что Германия уже побывала в Прибалтике во время Второй мировой войны. И там ей тогда тоже оказали активную поддержку местные силы. Конечно, сейчас ситуация совершенно иная. Но скажите ради всего святого: что мы там опять забыли?», –возмущается JM1956.
«Вновь немецкие танки стоят недалеко от российской границы. Я себя от этого более защищенным не чувствую. Задача этих танков состоит в том, чтобы поддерживать напряженность на российских границах на постоянно высоком уровне. По мне, так лучше бы немецкая армия оставалась в Германии, а вместо новой казармы вблизи России отремонтировали бы пару танков или самолетов. А еще лучше вложили бы эти деньги в здравоохранение», – указал Sergej Wall.
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Ранее стало известно, что в районе литовского города Рукла собираются построить казармы для многонациональных подразделений НАТО, при этом затраты на проект Вильнюс поделит с Берлином. Указывается, что это поможет разгрузить военный транспорт и высвободить мощности для собственных учебных программ литовцев.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения альянса. При этом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал требования о прекращении расширения на восток «чисто российской повесткой с совершенно неприемлемыми условиями».
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Глава «Севмаша»: В мире нет аналогов АПЛ типа «Акула»
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Ни один флот мира не обладает атомными подводными лодками (АПЛ), подобными стратегическому ракетоносцу «Дмитрий Донской» проекта 941 типа «Акула», и в ближайшем будущем обладать не будет, заявил гендиректор северодвинского предприятия «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко.
«Считаю, что АПЛ «Дмитрий Донской» – это грандиозный атомоход. Такой проект могла реализовать только великая страна. Ни один другой флот мира не обладает подобными кораблями и в ближайшем будущем обладать не будет», – цитирует ТАСС Будниченко.
Он также рассказал, что для строительства серии ракетоносцев проекта 941 на «Севмаше» провели масштабную реконструкцию: был построен эллинг, который до сих пор остается самым крупным крытым сооружением для строительства АПЛ в Европе. Корабелы успешно освоили передовой модульно-агрегатный метод строительства АПЛ, позволивший сократить сроки строительства этих подводных кораблей.
Подводные лодки проекта 941 «Акула» – серия советских тяжелых атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения. Разработка проекта позиционировалась как ответ на строительство США подводных ракетоносцев проекта «Огайо». Ракетоносные крейсеры проекта 941 до настоящего времени являются самыми крупными подводными лодками в мире.
При создании «Акул» много внимания было уделено комфорту экипажа. На борту у всех кораблей серии имелись сауна, бассейн, солярий и спортивный зал. Согласно открытым публикациям, длина крейсера проекта 941 составляет 170 метров, ширина – 23,3 метра. Надводное водоизмещение подлодки – 23,2 тыс. тонн, подводное – 48 тыс. тонн. Максимальная глубина погружения – до 500 метров. Надводная скорость – 13 узлов (24 км/ч), подводная – до 27 узлов (50 км/ч). Автономность плавания – 120 суток, экипаж – 163 человека. Дальность плавания не ограничена.
Всего с 1976 по 1989 год было построено шесть субмарин проекта из десяти запланированных первоначально. Все ракетоносцы несли службу в составе Северного флота СССР и России.
ТК-208 «Дмитрий Донской» был заложен 30 июня 1976 года, спущен на воду 23 сентября 1980 года и передан ВМФ СССР 29 декабря 1981 года.
29 декабря исполняется 40 лет с того дня, когда был подписан приемный акт тяжелого атомного подводного ракетного крейсера «Дмитрий Донской» (ТК-208), на котором испытывались межконтинентальные баллистические ракеты «Булава». АПЛ до сих пор находится в составе Северного флота.
Издание National Interest выбрало пять «самых продвинутых» образцов вооружений, созданных в Советском Союзе. На второе место после автомата Калашникова поместили подлодку проекта 941 «Акула», которая составляла основу советского ядерного сдерживания на море. Эти субмарины были почти втрое крупнее американских класса «Лос-Анджелес» и почти на десять тонн тяжелее лодок типа «Огайо». В СССР были построены шесть «Акул», из них продолжает использоваться только одна подлодка – «Дмитрий Донской».
Сатановский поддержал желание Борреля вернуться в 1975 год
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«Боррель – старый инфантильный мальчик, который живет в своем мире, где желания Запада почему-то все должны исполнять. Прям как в фильме «Кин-дза-дза»: он чатланин, а кругом пацаки. Но так не будет», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее глав евродипломатии Жозеп Боррель назвал «неприемлемым» требование России не допустить расширения НАТО на восток.
«Я полностью согласен с Боррелем в его заявлении. Он хочет вернуться ко всему, что было на момент подписания Хельсинских соглашений в 1975 году. А 1975 год – это разделенная Германия, единый Советский Союз, наши базы в Чехии и Польше, и танки конфликтующих стран стояли на линии посреди Центральной Европы. Давайте вернемся», – сказал политолог Евгений Сатановский.
«А Евросоюз тогда существовал? СЭВ точно существовал, Варшавский договор был. А Евросоюза не было. Поэтому я поддерживаю идею Борреля. Только его надо интерпретировать соответствующим образом. Ему понравится», – добавил собеседник.
«Он ведь старый инфантильный мальчик, который живет в каком-то своем мире, где желания НАТО и Евросоюза почему-то все должны исполнять. Прям как в фильме «Кин-дза-дза»: он чатланин, а кругом пацаки», – сыронизировал Сатановский.
«Но так не будет. Ведь что такое на самом деле предложения России по гарантиям безопасности? Это старая добрая Вьетнамская война, «Yankee go home» и ничего больше. А те, кто не «go home» – закопаны во Вьетнаме. Есть ведь исторический прецедент. Я хорошо помню 1975 год, когда претензии американцев по разным направлениям накрылись медным тазом. Давайте вернемся, господин Боррель, давайте», – продолжил собеседник.
«Это же касается и требований России закрепить все гарантии на бумаге. Горбачеву ведь давали устные обещания, и что? Без бумаги любые договоренности бессмысленны. И, более того, современные военные технологии дали российскому руководству возможность говорить с Западом в той форме, в которой оно разговаривает. Поэтому здесь Борреля ничего не должно удивлять», – заключил Сатановский.
Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал
требования России о гарантиях безопасности и о прекращении расширения ЕС и НАТО на восток «чисто российской повесткой с совершенно неприемлемыми условиями».
По его словам, российская сторона впервые «представила свою повестку в письменной форме», чего ранее никогда не происходило. «Так делают только победители: говорят, что это и то – мои условия», – отметил Боррель.
Он добавил, что переговоры должны затрагивать не только тему Украины и расширения НАТО, а «все нарушения договора с момента принятия Хельсинкского заключительного акта в 1975 году». «Мы не согласны со многими событиями во внешней политике России, а также с некоторыми событиями, которые Москва считает внутренним делом», – уточнил глава дипломатии Евросоюза.
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что подготовка по консультациям по безопасности в Европе идет, но Россия ожидает от альянса пояснений по предлагаемому формату обсуждений в рамках встречи Совета Россия – НАТО.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Позже Евросоюз захотел участвовать в переговорах России с США по гарантиям безопасности в Европе. Однако Москва намерена обсуждать этот вопрос лишь на двусторонней основе с Вашингтоном, причем в срочном порядке. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европу не пригласили к созданию системы гарантий безопасности между Россией и НАТО.
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ПВО Сирии не ответили на атаку ВВС Израиля из-за самолета ВКС России
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Истребители ВВС Израиля нанесли удар по сирийскому порту Латакия, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев. По его словам, силы ПВО Сирии в противовоздушный бой не вступали из-за заходившего на посадку на аэродром Хмеймим самолета военно-транспортной авиации ВКС России.
«28 декабря с 04.21 до 04.26 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Средиземного моря без пересечения границы нанесли удар четырьмя управляемыми ракетами по объектам на территории порта Латакия. В результате израильского удара нанесен незначительный материальный ущерб портовой инфраструктуре», – передает ТАСС слова Журавлева.
По его словам, силы ПВО Сирии в противовоздушный бой не вступали, так как в момент удара в зоне поражения зенитных комплексов находился заходивший на посадку на аэродром Хмеймим самолет военно-транспортной авиации ВКС России.
Потерь среди военнослужащих ВС САР нет.
Напомним, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что израильская авиация атаковала завод по переработке фосфатов в Сирии. По его словам, 13 октября с 23.35 до 23.39 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля вошли в воздушное пространство Сирии в районе оккупированной США зоны Эт-Танф в провинции Хомс и нанесли удар по заводу переработки фосфатных руд в районе Пальмиры. Сирийским военным руководством было принято решение не применять средства ПВО, поскольку в момент атаки израильской авиации в зоне поражения зенитных комплексов находились два гражданских пассажирских воздушных судна, следовавших по маршрутам Дубай-Бейрут и Багдад-Дамаск.
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Новая ЗРС С-550 успешно прошла госиспытания и заступила на боевое дежурство
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Новая зенитная ракетная система (ЗРС) С-550 успешно прошла государственные испытания и заступила на боевое дежурство, сообщил источник, близкий к военному ведомству.
«ЗРС С-550 успешно завершила государственные испытания. Первая бригада С-550 заступила на боевое дежурство», – сообщил источник ТАСС.
По словам собеседника агентства, это – «абсолютно новая мобильная система стратегической ПРО, не имеющая аналогов, она способна поражать космические аппараты, боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвуковые цели на высотах в несколько десятков тысяч километров».
По оценке источника, таким образом выстраивается глубокоэшелонированная система ПВО-ПРО на основе зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» (на низких высотах), ЗРС дальнего действия С-350, С-400, С-500 и до С-550 в космосе.
Ранее стало известно о способности С-550 сбивать орбитальные шаттлы США.
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Боррель назвал «неприемлемым» требование России не допустить расширения НАТО на восток
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал требования России о гарантиях безопасности и о прекращении расширения ЕС и НАТО на восток «чисто российской повесткой с совершенно неприемлемыми условиями».
«Требования о гарантиях безопасности и прекращении расширения ЕС и НАТО на восток – это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины», – передает РИА «Новости» слова Борреля в интервью немецкому изданию Welt.
По его словам, российская сторона впервые «представила свою повестку в письменной форме», чего ранее никогда не происходило. «Так делают только победители: говорят, что это и то – мои условия», – отметил Боррель.
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что подготовка по консультациям по безопасности в Европе идет, но Россия ожидает от альянса пояснений по предлагаемому формату обсуждений в рамках встречи Совета Россия – НАТО.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Новый десантно-штурмовой полк ВДВ сформировали в Крыму
Формирование нового десантно-штурмового полка Воздушно-десантных войск (ВДВ) завершилось в Крыму, сообщила газета «Красная звезда» со ссылкой на командующего ВДВ Андрея Сердюкова.
«В Пскове и в Крыму сформированы два десантно-штурмовых полка в составе десантно-штурмовых дивизий, которые усилили боевой потенциал наших Вооруженных сил на западе и на юге страны», – передает ТАСС слова командующего.
Напомним, в марте министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в этом году в Пскове планируется развернуть третий десантно-штурмовой полк, а 56-ю десантно-штурмовую бригаду переформировать в десантно-штурмовой полк с пунктом постоянной дислокации в Феодосии.
Авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» остался в Средиземном море из-за ситуации с Украиной
Американское военное руководство распорядилось оставить атомный авианосец USS Harry S. Truman в акватории Средиземного моря в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщило агентство АП со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.
По его словам, ранее планировалось, что авианосец типа «Нимиц» (Nimitz) в составе ударной группы из пяти кораблей ВМС США направится на Ближний Восток. Однако ее маршрут был изменен ввиду необходимости обеспечения «постоянного присутствия в Европе», передает ТАСС.
Представитель оборонного ведомства уточнил, что глава Пентагона Ллойд Остин отдал приказ временно оставить ударную группу в акватории Средиземного моря, где она сейчас и находится. «Это нужно, чтобы обеспечить поддержку союзникам и партнерам США в регионе», – приводит АП высказывание представителя американского оборонного ведомства.
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что подготовка по консультациям по безопасности в Европе идет, но Россия ожидает от НАТО пояснений по предлагаемому формату обсуждений в рамках встречи Совета России – альянса.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Россия напомнила НАТО о пояснениях по поводу формата встречи по безопасности
Подготовка по консультациям по безопасности в Европе идет, но Россия ожидает от НАТО пояснений по предлагаемому формату обсуждений в рамках встречи Совета России – альянса, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
«Проблема для нас заключается в том, что мы хотим включить наших военных (в обсуждения – прим. ВЗГЛЯД). Наши военные готовы, но НАТО не хотела подобный профессиональный диалог, ориентированный на результат», – цитирует его ТАСС.
По словам политика, Россия хочет добиться пояснений от коллег, а также серьезных гарантий от США и НАТО. Он напомнил о гарантиях, данных после прекращения СССР от лидеров западных стран.
Полянский заявил, что теперь же НАТО подошла к российским границам.
«Мы выступаем за принципы неделимой безопасности. Безопасность одних не должна обеспечиваться за счет безопасности других», – подчеркнул он.
Он заявил, что российская сторона хочет получить серьезный ответ на конструктивные предложения, которые работают в интересах всех.
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявлял, что консультации России и НАТО по гарантиям безопасности пройдут в Брюсселе после встречи представителей Москвы и Вашингтона в Женеве.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Госдеп назвал дату встречи Совета Россия – НАТО
Заседание Совета Россия – НАТО намечено на 12 января, после него состоятся контакты по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО в ситуации вокруг Украины «едины в своем стремлении придерживаться в отношении России дипломатии, основывающейся на принципах». «В связи с этим мы ждем совместного с Россией участия в диалоге по стратегической стабильности 10 января», – передает ТАСС слова Прайса.
«Кроме того, понятно, что Россия и НАТО планируют 12 января провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча [представителей России] и ОБСЕ», – добавил он.
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что подготовка по консультациям по безопасности в Европе идет, но Россия ожидает от НАТО пояснений по предлагаемому формату обсуждений в рамках встречи Совета России – альянса.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
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Ростех назвал сроки окончания госиспытаний легкого плавающего танка «Спрут-СДМ1»
Государственные испытания легкого плавающего танка «Спрут-СДМ1» завершатся в начале 2022 года, сообщил индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.
«Испытания, можно сказать, подходят к концу. Об их итогах мы сообщим в начале следующего года», – передает РИА «Новости» слова Оздоева.
Индустриальный директор добавил, что Ростех уже начал подготовку производства под серийный выпуск «Спрут-СДМ1». «Прорабатываются технологические процессы, подбирается и изготавливается необходимая оснастка, ведутся переговоры с комплектаторами», – уточнил он.
По словам Оздоева, «Спрут-СДМ1» – уникальная машина, не имеющая аналогов в мире. «Она сочетает качества легкого танка и БМД. Не уступает в огневой мощи танку Т-90МС, имеет 125-миллиметровую пушку – рекордную для своего класса. Может вести стрельбу не только на суше, но и на воде. Танк отлично плавает, способен десантироваться с воздуха с экипажем внутри машины и совершать марши до 500 километров без дозаправки», – добавил индустриальный директор.
«В первую очередь, это машина для российских ВДВ. Но и потенциальные заказчики за рубежом посматривают с завистью», – отметил Оздоев.
По его словам, за полтора года испытаний «Спрут-СДМ1» показал высокие водоходные качества в акватории Черного моря, транспортировался большими десантными кораблями, один из опытных образцов уже прошел 8000 километров – это полный объем гарантийного пробега, доказывающий надежность и безотказность систем.
В обязательном перечне также испытания на бронестойкость и проверка ударными воздействиями на корпус, чтобы оценить их влияние на экипаж и системы машины.
Завершающий этап госиспытаний – транспортировка на самолетах типа Ил-76.
Ранее модернизированную самоходную противотанковую пушку «Спрут-СДМ1» сбросили с вышки для проверки способности машины выдерживать перегрузку при парашютном десантировании.
Отряд кораблей ТОФ вышел в дальний океанский поход из Владивостока
Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) вышел из Владивостока для выполнения задач дальнего океанского похода, во время которого судна посетят Республику Сейшельские Острова, сообщила пресс-служба флота.
«Отряд кораблей ТОФ в составе флагмана гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома» вышел из Владивостока для выполнения задач дальнего океанского похода», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Во время плавания корабли посетят с заходами порты ряда государств, в том числе Сейшельские Острова. Заход будет приурочен к 105-й годовщине посещения бронепалубным крейсером «Варяг» порта Виктория Сейшельских островов. За время похода будут проведены плановые, в том числе международные, учения в составе отряда боевых кораблей в различных районах, уточнила пресс-служба.
Ранее корабли России и Китая отработали борьбу с минами в Японском море.
Американцы обвинили НАТО в «отталкивании» России от Запада
Поведение НАТО, которая называет Россию основной угрозой и обвиняет в напряжении в Европе, лишь больше отталкивает Москву от Запада, считают читатели американской газеты The Wall Street Journal.
«Десятилетиями НАТО беспричинно распространялось по всем восточным направлениям, в Прибалтику, в бывшие страны ОВД, а теперь рассчитывает на Украину. И внезапно НАТО в этом разоблачают. Все новые расширения НАТО — просто источники войны. Вместо того чтобы сдерживать войну, альянс ее провоцирует. Вот к чему приводит политика самодовольства», – приводит РИА «Новости» комментарий пользователя под ником Stephen Gardner.
«Так не должно было быть. Годы агрессивной натовской риторики и безрассудного накопления сил у российских границ толкнули Россию в объятия Китая. И что нам теперь делать, а? Почему неоконсерваторы все еще слушают эту страну? Когда мы усвоим уроки? Только когда полетят гиперзвуковые ракеты? Почитайте, как больно умирать от радиации, если еще не знаете», – написал Alexandre Scherer.
«НАТО лишилась смысла, когда СССР перестал существовать в 1991 году. Она должна была распуститься, как Организация договора Юго-Восточной Азии в 1977-м. Но вместо этого она не может не разжигать беспорядки: например, война из-за выборов в Ливии в 2011 году. Эта авантюра сыграла на руку России», – добавил Gary Field.
«Соединенные Штаты упустили лучшую возможность выстроить демократичную Россию после распада Советского Союза. Вместо того чтобы помогать России выстроить лучшие институты власти и инфраструктуру, мы прислали им инвестиционных банкиров, которые помогли разграбить труп СССР. Но шансы еще есть. Запад, включая США, все еще может выстроить конструктивные отношения с Россией. Но нам надо принимать Россию, какая она есть. В конце концов, надо понять: мы хотим, чтобы Путин был в нашей «палатке» и бросал камни в других или был снаружи и бросал их в нас», – прокомментировал Mark Jones.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал требования России о гарантиях безопасности и о прекращении расширения ЕС и НАТО на восток «чисто российской повесткой с совершенно неприемлемыми условиями»
Пушков объяснил необходимость присутствия военных на переговорах Россия-НАТО
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«Это переговоры о военных угрозах, прежде всего в адрес России. Поэтому в них и должны участвовать военные», – заявил сенатор Алексей Пушков газете ВЗГЛЯД, комментируя требование Москвы о присутствии на переговорах с НАТО представителей оборонных ведомств.
«Военный аспект переговоров Россия-НАТО важен по двум причинам. Во-первых, диалог между военными давно не ведется, что уже привело к закрытию военной миссии альянса при Минобороны России. Невозможно считать диалогом те регулярные угрозы, с которыми выступают в последние годы военные представители альянса. Во-вторых, можно предвидеть, что западные стран-члены НАТО, особенно из Восточной и Северной Европы, попытаются свести переговоры к набору претензий к России и неуместным требованиям - при возможном одобрении или, по крайней мере, непротивлении США и более весомых западноевропейских членов альянса», – заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Он пояснил, что в этих условиях диалог между военными «приобретает особое значение, поскольку не должен позволить альянсу уйти в политическую демагогию, а внесет в переговоры важные элементы конкретики».
«Это ведь не переговоры о конце взаимной любви, которой никогда не было. Это переговоры о военных угрозах, прежде всего в адрес России. Поэтому в них и должны участвовать военные», – заключил Пушков.
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что для Москвы крайне важно получить подтверждение от НАТО, что в делегации альянса на переговорах по гарантиям безопасности будут военные представители.
В МИД подтвердили, что переговоры с США по гарантиям безопасности могут состояться 10 января, а с НАТО – 12 января, но окончательной и полной договоренности по всем аспектам будущих консультаций нет.
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Россия задумалась о создании танка для Африки и Ближнего Востока
На базе легкого гусеничного танка «Спрут-СДМ1» могут создать колесный танк для Африки и Ближнего Востока, сообщил индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.
«Такая возможность рассматривается. Есть идея поставить боевое отделение «Спрут-СДМ1» на колесную базу, которая, скорее всего, будет плавающей», – сообщил РИА «Новости» Оздоев.
По его словам, в качестве колесной базы могут быть выбраны несколько подходящих шасси, выбор зависит от заказчика и задач, которые планируется решать с помощью техники.
Такая машина будет оснащена огневой мощью основного танка, но будет маневренней и быстрее. При этом по защите и проходимости она будет уступать из-за особенностей колесного шасси.
«Колесный «Спрут», конечно, в первую очередь станет экспортным продуктом. Наиболее вероятными рынками сбыта для колесных танков могут стать страны Ближнего Востока и Африканского континента», – сказал Оздоев.
В ВС России появление такого танка менее вероятно, так как в России традиционно в приоритете гусеничное шасси.
Также в среду Оздоев сообщал, что государственные испытания легкого плавающего танка «Спрут-СДМ1» завершатся в начале 2022 года.
В МИД заявили об угрозе для России ударных систем НАТО в Грузии
Размещение в Грузии ударных систем НАТО создаст непосредственную угрозу России и ее союзникам, для Москвы это «красная линия», заявил замглавы МИД Андрей Руденко.
Руденко заявил, что «вступлении Грузии в НАТО и размещение на ее территории ударных систем вооружений является для нас «красными линиями», поскольку такие действия коренным образом изменят военно-политический расклад сил на Южном Кавказе и создадут непосредственную угрозу безопасности России и ее союзников в регионе», передает РИА «Новости».
Он отметил, что Москва выступает за мирное сосуществование и равноправное сотрудничество с Грузией, несмотря на инициированный Тбилиси разрыв отношений.
«Россия выступает за мирное сосуществование и равноправное сотрудничество со всеми государствами, включая наших соседей на Южном Кавказе. В полной мере это относится и к Грузии, несмотря на инициированный Тбилиси разрыв межгосударственных связей», – добавил дипломат.
Ранее Москва призвала НАТО отозвать обещание принять в альянс Украину и Грузию.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности, там, в частности, прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
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