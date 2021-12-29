Военный летчик: Операции Израиля провоцируют наши ВКС и сирийские ПВО

«Удары израильских F-16 по территории Сирии во время пролета российских самолетов – это не совпадение, а тонкий расчет. Такая тактика израильского командования не совсем корректна в отношении российских ВКС», – сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов, комментируя удар ВВС Израиля по сирийскому порту Латакия.

«Это была специальная операция ВВС Израиля – тактический прием, когда под «зонтиком» противника выполняется своя задача. Происходящее выглядит как случайное совпадение, но по сути здесь имеет место тонкий расчет. Израильтяне используют этот прием, чтобы еще раз показать свои возможности навредить сирийским системам ПВО, поскольку они провоцируют работу зенитчиков по российским военно-транспортным или разведывательным самолетам», – отметил заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик России Владимир Попов.

Собеседник напомнил, что при похожих обстоятельствах в сентябре 2018 года сирийскими средствами ПВО был сбит при заходе на посадку самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 ВКС. «Тогда в районе боевых действий находилась четверка израильских F-16», – отметил Попов.

С технической точки зрения уловки израильских ВВС не являются сверхсложной задачей. «Барражировать в заданном районе можно несколько часов. Израильские F-16 способны находиться в морской зоне своей ответственности до полутора часов. Истребители могут подняться в воздух заблаговременно до того момента, как по разрешенным коридорам международных маршрутов или над нейтральными водами пролетит наш самолет. После чего наносится удар», – подытожил Попов.

Подобные военные операции Израиля можно считать «проявлением, мягко говоря, неуважения по отношению к российским Вооруженным силам». Кроме того, такими приемами израильские военные пытаются вселить недоверие в работоспособность и боеготовность средств ПВО Сирии. Израиль заявляет о том, что при планировании действий своих ВВС в Сирии учитывает присутствие российских военных в этом государстве. «Но мы видим, что эти вопросы решаются израильским командованием и ВВС не совсем корректно, мягко говоря. Это даже если не принимать во внимание то, что у Израиля нет оснований наносить удары по территории суверенного государства – Сирийской Арабской Республики», – подчеркнул эксперт.

Такие удары, уверен военный летчик, преследуют не только боевые, но и политические цели. «Одно дело, если Израиль постоянно сталкивался бы с угрозой агрессии со стороны сирийской правительственной армии или каких-то группировок, действующих на территории САР. Мы пока ничего не слышим об этом, зато Израиль чувствует себя вправе устраивать хитроумные тактические операции, провоцируя и наши ВКС, и сирийские ПВО», – считает Попов.

В среду замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев рассказал: накануне два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля без пересечения границы нанесли удар четырьмя управляемыми ракетами по объектам на территории сирийского порта Латакия со стороны Средиземного моря.

По словам Журавлева, сирийские средства ПВО не вступали в бой, так как в момент удара в зоне поражения зенитных комплексов находился заходивший на посадку на аэродром Хмеймим самолет военно-транспортной авиации ВКС России.