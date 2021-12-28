Регуляторы увеличили штрафы для интернет-гигантов по всему миру

Самые крупные финансовые санкции в 2021 году в адрес крупнейших интернет-компании по всему миру были наложены регуляторами КНР, Италии и Люксембурга, следует из рейтинга, сформированного экспертным юридическим центром АНО «ИРИ» совместно со специалистами РОЦИТ.

В рейтинг наиболее значимых зарубежных кейсов 2021 года в области цифрового права и государственного управления вошли решения и инициативы, которые по мнению его составителей, будут определять развитие регуляторики в ближайшие годы. Одна из главных тенденций – рост количества и суммы штрафов в адрес крупнейших интернет-компании по всему миру, сообщается на сайте ИРИ.

Так, Государственное управление по регулированию рынка КНР (SAMR) оштрафовал Alibaba Group на 2,78 млрд долларов США за нарушение антимонопольного законодательства. По мнению регулятора, компания препятствовала развитию конкурентных платформ, укрепляла свое положение на рынке, получая ненадлежащие конкурентные преимущества и принуждая потребителя пользоваться ее услугами без права выбора.

В Евросоюзе антимонопольный орган Италии (Итальянское управление по защите конкуренции) оштрафовал Амазон на 1,13 млрд евро за злоупотребление положением на рынке электронной коммерции – компания продвигала собственный логистический сервис Fulfilment by Amazon (FBA), используя доминирующее положение.

Сопоставимые наказания выносятся за нарушения законодательства о защите персональных данных. В связи с чем можно отметить штраф в размере 746 млн евро на тот же Амазон, установленный в Люксембурге за несоответствие обработки данных компанией Общему регламенту по защите данных (GDPR).

При этом защита приватности затрагивает не только компании, но и государства. Например, в уходящем году на 15 млн евро была оштрафована Испания, причиной стало несоблюдение требования об имплементации Директивы ЕС о защите персональных данных.

Специалисты юридического центра АНО «ИРИ» отмечают обострение в 2021 году проблематики взаимодействия традиционных СМИ и технологических компаний. В связи с этим в рейтинг включены решения, обязывающие платформы договариваться со СМИ об условиях использования их контента (Франция, Австралия).

Кроме того, эксперты отметили внимание государств к проблеме использования систем рекомендаций. В связи в рейтинг вошло заявление представителей Meta (Facebook) о планах по возврату хронологической ленты для пользователей Instagram в 2022 году.

В целом, сравнивая российскую и иностранную правоприменительные практики, эксперты отмечают, что если за рубежом преобладают штрафы за нарушение антимонопольного законодательства, то в России – административного. Например, недавно суд Москвы наложил на Facebook оборотный штраф за неудаление запрещённого контента в размере 1,99 млрд рублей (27 млн долларов США). Различия специалисты связывают с разной динамикой развития законодательства. Последние инициативы в зарубежных юрисдикциях указывают на формирование качественно иных требований к контентной политики интернет-платформ.

Экспертный юридический центр функционирует в ИРИ с 2021 года. Он занимается анализом правоприменительной практики в сфере Интернета и информационных технологий в России и мире, выпускает еженедельный правовой дайджест, содержащий актуальную информацию, касающуюся нормотворчества в указанных сферах. Кроме того, готовит аналитические материалы и исследования, которые будут публиковаться на регулярной основе.