Астроном пообещала парад планет в новогодние праздники

Луна закроет собой Марс в ночь на первый день 2022 года, что станет своеобразным затмением Красной планеты, также земляне увидят в праздники звездопад, самое большое Солнце и парад планет, сообщила руководитель отдела методологического сопровождения Московского планетария, астроном Людмила Кошман.

«В новогоднюю ночь с 21:23 мск до 00:23 мск можно наблюдать покрытие Марса Луной [своеобразное затмение Марса]. <...> [Оно будет видно] только на юге Австралии. В Москве не увидим, так как светила будут под горизонтом», – приводит ТАСС слова Кошман.

Астроном назвала новогоднее событие символичным, так как в 2022 году будет еще одно затмение Луной Марса, который в этот момент будет находиться в противостоянии с Солнцем.

«Полная Луна на 40 минут закроет яркий Марс. <...> Произойдет это редкое астрономическое событие 8 декабря 2022 года в 8:00 мск, и его можно будет наблюдать на утреннем небе Москвы», – отметила Кошман.

Также, по ее словам новогодние праздники станут для жителей Земли временем наблюдения максимальной активности метеорного потока Квадрантиды, а также дадут возможность наблюдать самое большое Солнце в году и новогодний парад планет.

Поток Квадрантиды достигнет пика активности в ночь на 4 января. Астрономы ожидают до 120 метеоров в час, или одну-две «падающих» звезды в минуту.

«Условия наблюдения метеоров в 2022 году благоприятны [на всей территории России]. Молодая Луна не помешает. <…> Лучшее время для наблюдений будет с полуночи и до рассвета, когда радиант окажется максимально высоко над горизонтом», – заявила астроном.

В следующий вторник, 4 января, Земля пройдет перигелий – самую ближайшую к Солнцу точку свой орбиты. Наша планета в этот день окажется на минимальном расстоянии от Солнца, из-за чего видимый диаметр последнего будет наибольшим в году.

«Видимый диаметр Солнца [в этот день] - наибольший в 2022 году (32 угловые минуты 35 секунд), в результате чего диск небесного светила будет выглядеть на 3% больше, чем в начале июля, когда это расстояние [между планетами] максимально», – отметила Кошман.

С конца декабря и до Рождества жители Земли смогут также наблюдать так называемый новогодний парад планет: в это время на вечернем небе можно увидеть все планеты за исключением Марса, который становится видимым утром. При этом Венера будет находиться значительно выше Солнца, что позволит наблюдать так называемую двойную видимость планеты – утром и вечером.

Четвертого-пятого января к видимым на небосводе планетам присоединится серп молодой Луны. Наилучшие условия для наблюдения сложатся на юге России, где планеты будут выше всего над горизонтом.

В январе любители астрономических явлений смогут наблюдать, как комета Леонарда сближается с Солнцем. Третьего января она пролетит в 92 млн километров от него, после чего покинет Солнечную систему, отметила ученый.

«Комета уже испытала несколько вспышек, приобретя красивый хвост. <…> Сейчас она <…> видна на вечернем небе на юге России, Украины и Молдавии, на Кавказе и в странах Средней Азии», – заявила Кошман.

Искать объект можно при помощи бинокля или телескопа низко над юго-западной частью горизонта. Наилучшее время для наблюдений – примерно через 50 минут после захода Солнца.

Ранее астроном предупредил о возможности нового ледникового периода.