Избившего PR-директора «Спартака» приговорили к 2,5 года условно 25 декабря 2021, 13:01

Перовский суд Москвы приговорил Жафара Боровкова, напавшего на PR-менеджера московского футбольного клуба «Спартак» Антона Фетисова, к двум с половиной годам колонии условно, сообщили в пресс-службе суда. «Суд постановил признать Боровкова Ж. А. виновным по двум эпизодам причинения тяжкого вреда здоровью и по двум эпизодам причинения вреда здоровью средней тяжести. Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Боровкову наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы. На основании статьи 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком в течение двух лет», – передает ТАСС сообщение суда. Напомним, 10 мая произошло нападение на Фетисова, мужчина попал в реанимацию. Спустя два дня был задержан подозреваемый в избиении директора по связям с общественностью. ФК на своем сайте поблагодарил всех, кто выражал слова поддержки Фетисову.

Путин заявил о залповом пуске гиперзвуковой системы «Циркон» 24 декабря 2021, 17:34

Президент России Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию сообщил, что в пятницу утром был произведен залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон», испытания прошли успешно. «Сегодня ночью, точнее под утро, проведен залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон». Это новейшая наша ракета, которая работает и по морю, и по морским целям, и по наземным целям. Испытания проведены успешно, безупречно. Это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России, в повышении ее обороноспособности», – приводит РИА «Новости» слова Путина. «Это большое событие в жизни страны. И существенный шаг в повышении безопасности России и ее обороноспособности. Я вас прошу передать самые наилучшие пожелания, поздравления коллективам, которые работали над этим изделием, поблагодарить всех за результат и пожелать всем разработчикам, конструкторам, инженерам и рабочим, всем, кто имеет отношение к этой работе, самые искренние слова благодарности», – добавил президент. После своего поздравления президент России добавил, что намерен позвонить министру промышленности и торговли России Денису Мантурову. Ранее фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по береговой мишени, находившейся на полигоне в Архангельской области. Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ. В Киеве возмутились образом вороватых и жадных украинцев в сериале Netflix 24 декабря 2021, 17:47

Образ украинки в новом сезоне сериала «Эмили в Париже» канала Netflix выглядит «карикатурным» и «оскорбительным», заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. «В «Эмили в Париже» имеем карикатурный образ украинки, который является неприемлемым. А с другой стороны – еще и оскорбительным. Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, боятся депортации? Так не должно быть. Направлю текст нашей позиции «Нетфликсу», – написал он в своем телеграм-канале. Согласно сюжету, одной из героинь является украинка из Киева по имени Петра. Авторы сценария придали ее образу не самые приятные черты характера. Так, в одной из серий Петра учит другую героиню сериала воровать одежду из магазина. После чего американка стыдит свою знакомую и просит ее вернуть вещи. На это украинка отвечает, что не может этого сделать, так как боится, что ее депортируют из страны. Ткаченко отметил, что Netflix хорошо знаком с Украиной и «мог бы не допускать подобных ошибок». Кроме того, министр отметил, что в целом сериал довольно неплох, но в новом сезоне его авторы пошли на поводу у стереотипов, передает РИА «Новости». Украинская блогер Евгения Гаврилко тоже выразила недовольство тем, как на Западе показали ее соотечественницу.«Время, когда мы проявляем уважение ко всем нациям и гендерам. Время, когда мы боремся со всеми стереотипами, разрушающими мир и межкультурные отношения», – передает «Газета.ру» ее слова, отмечая, как блогер недовольна, что украинку выставили женщиной без вкуса, глупой и склонной к воровству. Ранее солистка Большого детского хора СССР Ольга Королькова решила добиться от Netflix компенсации в 10 млн рублей за использование песни «Прекрасное далеко». Артистка считает, что были нарушены ее смежные права на исполнение песни «Прекрасное далеко» в фильме «Пятница». Она также требует выплатить ей 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, заявил замгендиректора «Медиа юниверсал ивент» Вадим Вишняков. При этом он утверждает, что фонограмма песни «Прекрасное далеко» в фильме «Пятница» не использовалась. Позднее пятикратная чемпионка мира по шахматам 80-летняя Нона Гаприндашвили подала иск против Netflix из-за ложной информации, приведенной в сериале «Ход королевы». Спортсменку возмутили два эпизода: во-первых, в сериале ее назвали представительницей России, а не Грузии, во-вторых, там говорится, что она никогда не играла против мужчин. На самом деле Гаприндашвили пять раз выигрывала чемпионат мира. Она также стала первой женщиной, которой было присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин. Эксперт: Для защиты Калининграда Москва должна ввести санкции против Литвы 24 декабря 2021, 18:55

«Россия остается главным торговым партнером Литвы, и Москва могла бы использовать ссору Вильнюса и Пекина себе на пользу», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Василий Кашин. Ранее стало известно, что ряд крупных немецких производств могут уйти из Литвы из-за прекращения импорта комплектующих из Китая. «Если Китай будет жестко давить на своих партнеров в Германии, то немецкие концерны уйдут из Литвы. Предотвратить это явно опасное для экономики прибалтийской страны событие может только вмешательство какого-то сильного игрока, например Евросоюза. Но пока от ЕС нет никакой реакции», – сказал эксперт-китаист Василий Кашин. По его мнению, для России имело бы смысл применить стратегию, аналогичную китайской, в ответ на угрозы Литвы ограничить транзит грузов из Белоруссии. Такие действия позволили бы защитить снабжение Калининградской области, полагает Кашин. «До сих пор Россия только занималась снижением своей зависимости от портов прибалтийских стран, никаких санкций, подобных китайским, она не вводила. Но для ответа по ситуации с Белоруссией и Калининградом Москве, может быть, имело бы смысл даже скоординироваться с Пекином в русле санкционного давления на Литву», – считает эксперт. Ранее литовское издание 15min сообщило, что прекращение китайского импорта в Литву может вынудить немецких инвесторов закрыть заводы в Прибалтике, если не будет найдено «конструктивное решение для восстановления литовско-китайских экономических отношений». Немецкие автомобильные компании Hella и Continental имеют заводы в Каунасской свободной экономической зоне. По данным литовского министерства экономики, Германия является четвертым по величине инвестором в Литве с прямыми инвестициями в размере 1,45 млрд евро. Как указали руководители Немецко-Балтийской торговой палаты Кястутис Багдонавичюс и Флориан Шредерис в письме литовскому правительству, компании, работающие с лазерами, автомобильными деталями и другими высокотехнологичными секторами, сталкиваются с большими проблемами. Ранее министерство транспорта Литвы предложило наложить санкции на продукцию, импортируемую, закупаемую или следующую транзитом прямо или косвенно из Белоруссии. В России заявили, что это может затронуть обеспечение Калининградской области, и Москва не оставит ситуацию без внимания. Политолог Александр Носович рассказывал газете ВЗГЛЯД, что если Москва вдруг вычеркнет Литву из своей электронной системы таможенного декларирования, как это сделал Китай, то по Литве будет нанесен сильнейший удар. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой ситуации. Путин: Кто не дает работать проекту «Северный поток – 2», поступает глупо 24 декабря 2021, 17:19

Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто не дают возможности работать трубопроводу «Северный поток – 2», поступают глупо. «По поводу «Северного потока – 2», да, я согласен с вашими оценками, это еще и глупо для тех, кто не дает возможности работать этой системе, потому что дополнительные поступления объемов газа на европейский рынок безусловно понизили бы цену на бирже, на споте», – сказал Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию, комментируя доклад лидера ЛДПР Владимира Жириновского, передает ТАСС. Жириновский заявил, что Европа сама не открывает «Северный поток – 2», а теперь «мерзнет». По словам главы ЛДПР, европейские страны сами себе делают хуже. «А поскольку многие страны, кстати говоря, включая ту же Украину, которая зависит от спота сегодня – это их собственный выбор был, они не хотят у нас покупать напрямую, и для них цена бы упала и существенно. Просто сами себе подрезают сук, на котором сидят», – отметил Путин. Ранее в Газпроме назвали сроки заполнения второй нитки газопровода «Северный поток – 2». Первая нитка газопровода «Северный поток – 2» находится под рабочим давлением, а вторая нитка будет заполнена до конца 2021 года, заявил глава Газпрома Алексей Миллер. МИД направил ноту протеста Украине в связи с терактом возле консульства во Львове 24 декабря 2021, 19:07

Теракт против российского генконсульства во Львове стал следствием разжигания ненависти и вражды к России на Украине, по данному случаю Россия направила ноту в региональное представительство украинского МИДа, говорится в заявлении российского дипведомства. В министерстве указали, что в пятницу, в 02.30 ночи по местному времени неизвестный бросил в направлении входа на территорию российского генконсульства бутылку с зажигательной смесью, которая воспламенилась и создала угрозу безопасности загранучреждения, но никто из сотрудников не пострадал. «По данному случаю Генеральное консульство России направило ноту в региональное Представительство МИД Украины и обращение на имя начальника Главного управления Национальной полиции во Львове с требованием принять срочные меры по усилению безопасности учреждения и его сотрудников, а также по розыску и наказанию виновных. Аналогичная нота Посольства России в Киеве направлена в МИД Украины», – говорится в заявлении дипведомства. Также сообщается, что в МИД России был вызван Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации, которому был заявлен решительный протест и изложены требования о выполнении украинской стороной международных обязательств по обеспечению безопасности и созданию надлежащих условий для нормального функционирования российских дипломатических и консульских представительств. «Рассчитываем, что украинские власти предпримут необходимые шаги по выполнению своих международно-правовых обязательств, выявлению и привлечению к ответственности виновных и предоставят гарантии неповторения подобных инцидентов. Ожидаем также извинений за невыполнение Киевом обязательств по обеспечению должной безопасности российского консульского учреждения», – подчеркнули в российском МИДе. В марте 2020 года российский СК возбудил уголовное дело по факту нападения радикалов на российское посольство в Киеве 14 марта, когда в здание диппредставительства выстрелили из ракетницы. Google оштрафовали на 7,2 млрд рублей 24 декабря 2021, 14:12

Мировой суд в Москве оштрафовал корпорацию Google на 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в России информации, сообщили в пресс-службе Таганского районного суда. «Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы Google LLC признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 рублей», – передает сообщение суда ТАСС. По данным единой базы данных московских судов, соответствующая часть статьи 13.41 применяется в судебной практике впервые, передает РИА «Новости». В пятницу также будет рассмотрен аналогичный протокол в отношении Meta Platforms (бывший Facebook). Оборотный штраф – самое строгое по статье КоАП «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению». Ранее Google и другим платформам назначались единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям. Оборотные штрафы назначаются за повторное нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации. В начале декабря Мировой суд в Москве решил оштрафовать Google еще на 5 млн рублей по одному из трех протоколов за отказ удалить запрещенный контент. До этого суд оштрафовал Google еще на 3 млн рублей. К концу ноября общая сумма штрафов компании выросла до 44 млн рублей. Все они выписаны за неудаление запрещенного контента, в том числе призывы к экстремизму, и отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в России. Детский омбудсмен: Случай 9-летней студентки МГУ вызывает полярные мнения 24 декабря 2021, 16:23

Девятилетняя Алиса Теплякова имеет право на получение высшего образования. Но сейчас отношения между вузом, родителями и ребенком регулируются стандартным договором, не учитывающим жизненную ситуацию девочки и ее возрастные потребности, заявила газете ВЗГЛЯД уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. «Обучение ребенка девяти лет в высшем учебном заведении – случай неординарный и вызывает полярные мнения экспертов, родителей, студентов и детей. Не скрою, беспокойство есть и у меня, в том числе в связи с широким обсуждением судьбы конкретного ребенка в информационном пространстве. Повышенное публичное внимание к ребенку может повлечь и негативные для нее последствия. Мы не должны допустить травли, как в отношении Алисы, так и в отношении ее семьи», – говорит Львова-Белова. Она отмечает, что законные представители имеют преимущественное право в решении вопросов об образовании и воспитании своих детей перед всеми другими лицами. При этом следует признать, что обсуждаемый прецедент детально не урегулирован действующим законодательством, а значит, отвечать на возникающие вопросы и договариваться об их разрешении следует участникам образовательного процесса и, при необходимости, другим компетентным органам, включая суд. «Девочка уже завершила основное общее образование и в рамках действующего законодательства имеет право на получение высшего. Сейчас отношения между вузом, родителями и ребенком регулируются стандартным договором, в котором прописан порядок оказания образовательных услуг, не учитывающий жизненную ситуацию девочки и ее возрастные потребности», – объясняет омбудсмен. Однако снятие разногласий по вопросам порядка и способа обучения, по ее словам, возможно путем дополнений к имеющемуся договору, которые в полной мере будут учитывать уникальность события. Кроме того, в случае с Тепляковой необходимо использовать индивидуальный учебный план, который создаст наиболее комфортные условия для освоения образовательной программы, о чем аппарат Уполномоченного по правам человека информировал представителей психологического факультета МГУ. «Вместе с тем, по имеющимся сведениям, органы опеки и попечительства по месту жительства Алисы Тепляковой не видят сегодня угрозы жизни и здоровью ребенка. Алисе и всей семье, при желании родителей, могут предоставить бесплатные услуги психологов, медиаторов и других специалистов, работающих в сети семейных центров столицы», – подчеркивает Львова-Белова. Также собеседница сообщила, что намерена в ближайшее время в адрес ответственных лиц, а также Уполномоченного по правам ребенка в городе Москве направить письмо, содержащее информацию о правовой оценке сложившихся обстоятельств и возможных социально-психологических рисках для Тепляковой. «Ситуация остается на моем личном контроле. Наша команда готова участвовать в переговорах сторон для поиска наилучших решений», – заключила Уполномоченный.



Напомним, отец маленькой студентки первого курса МГУ устроил в университете скандал. После того, как девочка дала неправильный ответ во время экзамена, мужчина начал прорываться через пункт охраны, напал на заведующего кафедрой. В связи с данной ситуацией в университет вызвали полицию. Мужчина заявил, что написал на сотрудников вуза заявление в полицию за то, что педагоги якобы удерживали его дочь во время экзамена, а также сообщил о намеренье обратиться в суд. После этого инцидента на психологическом факультете рассказали газете ВЗГЛЯД, что за весь период обучения ни один из преподавателей не заметил у нее выдающихся успехов при освоении дисциплин из учебного плана. Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что это «нонсенс, абсурд, абсолютно неадекватный отец». Член Совета при президенте РФ по правам человека, адвокат Шота Горгадзе в комментарии газете ВЗГЛЯД удивился, что органы опеки и попечительства не обратили внимание на то, что делает отец с ребенком, и назвал поступление девочки на психфак МГУ в девятилетнем возрасте изощренным издевательством. Западные СМИ: Путин послал сигнал умиротворения 24 декабря 2021, 14:42

Западные СМИ написали про президента России Владимира Путина по итогам его ежегодной пресс-конференции, назвав его «хорошим тактиком», который умеет держать Запад в неведении о своих намерениях. Отмечается, что особо западные СМИ интересовали комментарии Путина о ситуации вокруг Украины и про отношения с Западом, которые резко осложнились в последнее время. Как пишет французская газета Figaro, заявления президента России были «на первый взгляд менее воинственными, чем в последние дни». Газета называет Путина «хорошим тактиком», который, «казалось, в четверг перешел в режим дипломатии». Однако, по мнению газеты, эта дипломатия «не исключает» внезапных «нежелательных вспышек» и обострения ситуации, передает РИА «Новости». Как отметила другая французская газета Libération, президент послал «сигнал умиротворения» вокруг ситуации на Украине. При этом он напомнил, что Россия готова «защищаться всеми способами при малейшей угрозе безопасности». А немецкий журнал Spiegel пишет, что тон Путина был «примирительным». Как отмечает New York Times, Путин вновь показал, что может «контролировать нарратив вокруг напряженности в Восточной Европе и оставить Запад в догадках о его истинных намерениях». Британская газета Financial Times в свою очередь добавляет, что российский лидер ясно дал понять, что он рассматривает Украину как экзистенциальный, незавершенный вопрос, возникший после распада СССР. При этом многие иностранные СМИ обратили внимание на то, что Путин выразил разочарование отношениями между Россией и Западом. Так, испанская газета Pais пишет, что российский президент обвинил Запад в разжигании напряженности и работе, направленной на то, чтобы Россия «разрушилась изнутри». А другое испанское издание Mundo отмечает, что Путин был особенно суров по отношению к Вашингтону, который, по его словам, в 90-е годы «использовал террористические группы для раскола России». Кроме того, немецкое издание Handelsblatt добавляет, что о внешнеполитических вопросах Путин говорил наиболее эмоционально. По мнению газеты, президент выразил разочарование и отчуждение по отношению к США и их союзникам, заявив о том, что РФ «обманули». В то же время издание добавляет, что Путин похвалил реакцию Вашингтона на российские предложения по безопасности, выразил удовлетворение тем, что Россия получила заверения о проведении переговоров в начале года. Французское издание Figaro пишет, что на данном этапе конфронтация между Россией и Западом маловероятна, однако ее угроза может возникнуть через несколько недель, если переговоры не приведут к значительным результатам. А швейцарская Tagesanzeiger выразила мнение, что вопрос напряженных отношений с Западом вызывал на пресс-конференции больше беспокойства, чем распространение штамма коронавируса «омикрон». Также некоторые иностранные СМИ отметили, что угрозы Запада ввести санкции против России не работают. Как пишет американская газета Wall Street Journal, Россия «не подала ни одного признака» того, что экономические меры могут стать для нее «сдерживающим фактором». «Экономическое наказание не остановит Россию», – приводятся в статье слова бывшего директора Совета национальной безопасности по делам России Джеффри Эдмондса. По его мнению, никакие санкции «не компенсируют Москве смертельную угрозу», исходящую от вооруженных сил США, «развернутых у российских границ». При этом, по мнению американской газеты New York Times, пресс-конференция показала, что Кремль создает образ Путина как «хорошего царя», который контролирует местных чиновников и управляет самой большой страной в мире. Издание утверждает, что пресс-конференция продемонстрировала авторитет и стойкость Путина, который отвечал на самые разные вопросы, в том числе про Деда Мороза и «культуру отмены». А Libération пишет, что Путин хотел быть одновременно «твердым и великодушным». По оценке газеты, в ходе пресс-конференции российский президент брал то более «патерналистский и обнадеживающий тон», когда речь заходила о социальных и экономических вопросах, то «более резкий», когда отвечал «западным партнерам». Путин провел 17-ю большую пресс-конференцию в четверг, общение с прессой длилось 3 часа 56 минут. За это время глава государства успел ответить на вопросы 44 человек, затрагивающие как внутрироссийские, так и международные темы. Путин в целом остался доволен прошедшей большой пресс-конференцией. Газета ВЗГЛЯД определила пять главных тем пресс-конференции Владимира Путина. На Украине предъявили обвинение главе Минтранса России за авиасообщение с Крымом 24 декабря 2021, 16:24 Текст: Александра Юдина

Прокуратура на Украине предъявила обвинения действующему министру транспорта России Виталию Савельеву, а также его заместителю, имя которого не указывается, «в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины», следует из сообщения офиса генпрокурора страны. «Под процессуальным руководством офиса генерального прокурора действующему министру транспорта Российской Федерации и его заместителю сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)», – передает ТАСС сообщение прокуратуры. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым из-за закрытия воздушного пространства для белорусских авиакомпаний. Миллиардер из России подарил себе концерт украинской рок-звезды на Новый год 24 декабря 2021, 22:09 Текст: Алексей Дегтярев

Вокалист украинской группы «Океан Эльзы» и украинский политик Святослав Вакарчук намерен выступить на новогоднюю ночь на закрытой вечеринке у миллиардера Юрия Шефлера, известного своим бизнесом в производстве алкогольных напитков. За свое новогоднее выступление Вакарук якобы получит 220 тыс. евро (18,3 млн рублей или 6,7 млн гривен), пишет «Страна.ua» со ссылкой на собственные источники. Также к организации вечеринки якобы причастна «Мисс Россия» и «Мисс Мира-2008» Ксения Суханова, утверждает издание. Сама вечеринка пройдет на латвийском курорте в Юрмале, якобы прямо дома у Шефлера. Напомним, Шефлер владеет группой S.P.I. International, которая производит водку различных брендов. В 2020 году после многолетних лет тяжб Верховный суд Нидерландов признал водочный бренд «Столичная» российским, а не частным. В 1997 году, наряду с другими известными советскими марками, «Столичную» выкупил бизнесмен Юрий Шефлер, Россия же через специально созданную компанию «Союзплодоимпорт» пыталась заявить свои права на эту водку как доставшиеся по наследству от СССР. Святослав Вакарчук основал украинскую политическую партию «Голос». В 2020 году Вакарчук отказался от кресла парламентария Верховной рады. В офисе Зеленского рассказали о безуспешной попытке Зеленского дозвониться Путину 25 декабря 2021, 04:31 Текст: Алексей Дегтярев

Украинский лидер Владимир Зеленский однажды пытался дозвониться до российского коллеги Владимира Путина в этом году, но не преуспел, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. «Наш президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить. Была всего одна попытка в этом году установить контакт. Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся», – сказал Ермак в интервью изданию «Фокус». Он добавил, что как только будет уверенность в том, что президент России «готов разговаривать», а также будет «предмет для разговора», тогда диалог и состоится. Также Ермак отметил, что Зеленский всегда готов к встрече с Путиным. Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что его украинский коллега после прихода к власти попал под влияние радикальных элементов, так называемых нациков. До этого Зеленский заявлял, что может быть разработан новый формат прямых переговоров по Донбассу с Путиным. Деревянко объяснил приостановку работы в театре 24 декабря 2021, 22:30

Российский актер Павел Деревянко прекратил работать над единственным спектаклем «Рогоносец» в театре Моссовета, сам артист объяснил уход с работы сильной усталостью. «Я просто устал от этой роли, «Рогоносец» – невероятно энергозатратный спектакль, поэтому больше мы играть его не будем. Есть еще «Дядя Ваня» и «Три сестры», но они сейчас пока не идут», – заявил Деревянко StarHit. Он подчеркнул, что пока никуда не уходит из театра. Отмечается, что «Рогоносец» – единственная в последние три года постановка, в которой Деревянко был задействован на постоянной основе. В сентябре Павел Деревянко получил приз за лучшую мужскую роль на фестивале «Кинотавр» за триллер «Подельники». Танцующую полуобнаженную учительницу в Татарстане сняли на видео 24 декабря 2021, 23:20 Текст: Алексей Дегтярев

Одна из школьных преподавательниц в Елабуге сплясала на сцене в полуобнаженном виде, это сняли на видео, сейчас учительницу уже уволили, сообщают СМИ со ссылкой на источники. Видеозапись распространилась в родительских чатах, сама дискотека была в местном заведении «Старый город», пишет Inkazan. Женщина вышла на сцену под песню «Пошла жара», начала танцевать и скинула платье в толпу. Она работала в одной из местных школ. Ролик попал к прокуратуре, после этого педагог была уволена. Ранее на Сахалине учительница с учениками восьмого класса якобы сыграла в игру «Камень, ножницы, бумага» на раздевание. Преподавательницу уволили. Качиньский усмотрел в желании Германии федерализировать ЕС признаки «Четвертого рейха» 24 декабря 2021, 21:39

Глава правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил о наличии признаков строительства «Четвертого рейха» в желании Германии федерализировать Евросоюз. Он прокомментировал часть коалиционного соглашения ФРГ, где идет речь о желании расширить ЕС в «федеральное европейское государство». Качиньский заявил изданию Gazeta Polska Codziennie, что есть страны, которые «не в восторге от перспективы строительства немецкого Четвертого рейха на основе ЕС», передает Euronews. При этом политик пояснил, что термин «Четвертый немецкий рейх» не является чем-то предосудительным, речь идет не о Третьем рейхе, а об отсылке к Первому», то есть к Священной Римской империи. «Я думаю, что он достаточно хорошо отражает направление этих изменений», – сказал Качиньский. Первым рейхом принято называть Священную Римскую империю германской нации, существовавшую с 962 по 1806 год, в которую входили земли Центральной Европы, в том числе часть Италии, Швейцарии, Чехии. Второй рейх – Германская империя, провозглашенная в 1871 году и павшая в 1918 году. Третий – нацистская Германия с 1933 по 1945 год. Напомним, 8 декабря правительство канцлера Олафа Шольца (СПДГ) было приведено к присяге. Напомним, три партии образовали правящую коалицию, таким образом в правительство вошли представители Социал-демократической партии Германии, «Союза-90/Зеленых» и Свободной демократической партии. На Украине предсказали «большую сделку» России и США 25 декабря 2021, 02:36 Текст: Алексей Дегтярев

Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве была предтечей «большой сделки» между сторонами, заявил лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев. «Я думаю, мы накануне большой сделки. Для меня было очевидно, а после встречи Путина и Байдена в Женеве это стало еще более ясно. Когда из пакета санкций который должен был принять сенат, выпал «Северный поток – 2», секторальные и финансовые санкции против РФ, а также фамилии, по которым должны были применить персональные американские санкции», – сказал политик в эфире телеканала «НАШ». По его словам, дипломаты «сработали кулуарно» и «достигнуты все договоренности», а теперь необходимо сделать так, чтобы люди в США, Европе, на Украине и в России приняли эти договоренности. «При этом ситуация должна быть победной и для Байдена, и для Путина», – подчеркнул он. По его словам, Третья мировая война невозможна в ближайшее время, поскольку она предполагает обмен ядерными ударами. «Ну, это конец человечества, это конец жизни на планете Земля. Ядерное оружие все имеют как для сдерживания», – добавил Мураев. Напомним, первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.