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Памятник Бандере в Тернополе взяли под круглосуточную охрану
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Памятник лидеру «Организации украинских националистов» (ОУН*; запрещена в России) Степану Бандере в Тернополе взяли под круглосуточную охрану, сообщил депутат местного областного совета Богдан Бутковский.
Бутковский сообщил в Facebook, что «Степан Андреевич под надежной круглосуточной охраной, никто не испортит нам праздника».
Он также призвал единомышленников присоединяться к ежегодному шествию по случаю дня рождения Бандеры.
Пост проиллюстрирован фотографией, на которой рядом с памятником стоит полицейский в камуфляжной форме.
Ранее монумент облили краской. Напомним, памятники Бандере являются одним из почитаемых символов украинских националистов.
Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) и главным инициатором создания боевого крыла ОУН* «Украинской повстанческой армии*» (УПА*, признана экстремистской организацией и запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД). Она была создана в 1942 году и воевала преимущественно против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
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МИД направил ноту протеста Украине в связи с терактом возле консульства во Львове
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Теракт против российского генконсульства во Львове стал следствием разжигания ненависти и вражды к России на Украине, по данному случаю Россия направила ноту в региональное представительство украинского МИДа, говорится в заявлении российского дипведомства.
В министерстве указали, что в пятницу, в 02.30 ночи по местному времени неизвестный бросил в направлении входа на территорию российского генконсульства бутылку с зажигательной смесью, которая воспламенилась и создала угрозу безопасности загранучреждения, но никто из сотрудников не пострадал.
«По данному случаю Генеральное консульство России направило ноту в региональное Представительство МИД Украины и обращение на имя начальника Главного управления Национальной полиции во Львове с требованием принять срочные меры по усилению безопасности учреждения и его сотрудников, а также по розыску и наказанию виновных. Аналогичная нота Посольства России в Киеве направлена в МИД Украины», – говорится в заявлении дипведомства.
Также сообщается, что в МИД России был вызван Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации, которому был заявлен решительный протест и изложены требования о выполнении украинской стороной международных обязательств по обеспечению безопасности и созданию надлежащих условий для нормального функционирования российских дипломатических и консульских представительств.
«Рассчитываем, что украинские власти предпримут необходимые шаги по выполнению своих международно-правовых обязательств, выявлению и привлечению к ответственности виновных и предоставят гарантии неповторения подобных инцидентов. Ожидаем также извинений за невыполнение Киевом обязательств по обеспечению должной безопасности российского консульского учреждения», – подчеркнули в российском МИДе.
В марте 2020 года российский СК возбудил уголовное дело по факту нападения радикалов на российское посольство в Киеве 14 марта, когда в здание диппредставительства выстрелили из ракетницы.
На Украине приказ о военном учете женщин назвали «приветом сменщику» Зеленского
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«Решение поставить миллионы украинок на военный учет политически токсично для киевских властей», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. Ранее Минобороны Украины опубликовало приказ, сделавший большинство женщин в стране военнообязанными.
«Слухи об этом ходили давно, но сейчас всё начали делать в самом идиотском виде, причем с очевидной коррупционной составляющей. Я имею в виду угрозы штрафами для уклонисток», – пояснил глава украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
По его мнению, решение было принято теми «полководцами», которые «страдают административным самообманом». «Одно дело – двигать фигурки на карте, другое – реально управлять ситуацией. А у нас пару лет назад даже в самой патриотичной Тернопольской области призыв составил всего 18% от плана», – рассказал собеседник.
Золотарев считает, что приказ украинского военного ведомства «наверняка столкнется с сопротивлением и конфликтами». «Не знаю, будут ли это реализовывать, но я бы на месте советников Зеленского такую инвентаризацию ресурсов все-таки отменил, оставив только узкий перечень специальностей. Пускай медики, геодезисты и еще ряд профессий остаются военнообязанными, но не более», – сказал эксперт.
«В противном случае это будет лупить по самому Зеленскому. Вообще сложилось ощущение, что Владимира Александровича решили за следующий год доесть ударными темпами. На мой взгляд, это такой привет будущему президенту. Очень часто в политике такие «мины», «закладки» отправляют сменщику», – разъяснил собеседник.
«Зеленскому ставится развилка: ему надо отменить приказ и вместе с тем избежать обвинений в предательстве. Ведь если отменит – все: «Зрада! Московский агент! Все понятно!». А если нет, оппозиционные политики будут педалировать эту тему, брать его измором и каждый раз припоминать: дескать, власти грозят карательными мерами для уклонисток при президенте-уклонисте – в 2019 году Минобороны Украины подтвердило, что Зеленский неоднократно получал повестки в военкомат, но ни разу не приходил», – заключил он.
Ранее министерство обороны Украины опубликовало приказ, согласно которому женщины от 18 до 60 лет, годные по состоянию здоровья, должны наряду с мужчинами вставать на военный учет. Военнообязанными становятся представительницы более 100 профессий. Встать на учет нужно до конца 2022 года, причем даже женщинам с несовершеннолетними детьми, что является основанием для освобождения от воинской службы.
Если до указанного срока женщина не встанет на учет в военкомате по месту жительства, ее оштрафуют. На сборы украинкам придется отправляться раз в три года. Исключение – для беременных, матерей детей до трех лет и многодетных мам.
В 2020 году Зеленский сообщил о готовности мобилизовать на «большую войну» с Россией всех – и мужчин, и женщин. Такое заявление вызвало недоумение в Москве, а в Киеве – резкую критику. Как считают местные военные, идея президента Украины неосуществима и чревата риском массового дезертирства.
Напомним, предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко уже заявлял о том, что 89% украинцев якобы готовы воевать с Россией. Но на практике ситуация была совершенно иной. Например, в ноябре 2017 года доля уклонистов от призыва в ВСУ составила 40%, а в декабре того же года Минобороны Украины сообщало о неявке 70% призывников, из которых почти треть находилась в розыске.
Кроме того, призывная кампания тех лет в Киеве стала своего рода мемом*, потому что в военкоматы тогда явилось лишь 3,95% призывников. А если учесть массовое дезертирство, то такие результаты весьма красноречиво демонстрируют реальное отношение украинцев к войне.
Вместе с тем, по данным опросов за декабрь 2021 года, две трети украинцев не готовы воевать с Россией в случае ее «вторжения». При этом оказывать сопротивление с оружием в руках готовы 33,3% украинцев.
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На Украине предъявили обвинение главе Минтранса России за авиасообщение с Крымом
Прокуратура на Украине предъявила обвинения действующему министру транспорта России Виталию Савельеву, а также его заместителю, имя которого не указывается, «в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины», следует из сообщения офиса генпрокурора страны.
«Под процессуальным руководством офиса генерального прокурора действующему министру транспорта Российской Федерации и его заместителю сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)», – передает ТАСС сообщение прокуратуры.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым из-за закрытия воздушного пространства для белорусских авиакомпаний.
В офисе Зеленского рассказали о безуспешной попытке Зеленского дозвониться Путину
Украинский лидер Владимир Зеленский однажды пытался дозвониться до российского коллеги Владимира Путина в этом году, но не преуспел, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Наш президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить. Была всего одна попытка в этом году установить контакт. Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся», – сказал Ермак в интервью изданию «Фокус».
Он добавил, что как только будет уверенность в том, что президент России «готов разговаривать», а также будет «предмет для разговора», тогда диалог и состоится.
Также Ермак отметил, что Зеленский всегда готов к встрече с Путиным.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что его украинский коллега после прихода к власти попал под влияние радикальных элементов, так называемых нациков.
До этого Зеленский заявлял, что может быть разработан новый формат прямых переговоров по Донбассу с Путиным.
Миллиардер из России подарил себе концерт украинской рок-звезды на Новый год
Вокалист украинской группы «Океан Эльзы» и украинский политик Святослав Вакарчук намерен выступить на новогоднюю ночь на закрытой вечеринке у миллиардера Юрия Шефлера, известного своим бизнесом в производстве алкогольных напитков.
За свое новогоднее выступление Вакарук якобы получит 220 тыс. евро (18,3 млн рублей или 6,7 млн гривен), пишет «Страна.ua» со ссылкой на собственные источники.
Также к организации вечеринки якобы причастна «Мисс Россия» и «Мисс Мира-2008» Ксения Суханова, утверждает издание.
Сама вечеринка пройдет на латвийском курорте в Юрмале, якобы прямо дома у Шефлера.
Напомним, Шефлер владеет группой S.P.I. International, которая производит водку различных брендов.
В 2020 году после многолетних лет тяжб Верховный суд Нидерландов признал водочный бренд «Столичная» российским, а не частным. В 1997 году, наряду с другими известными советскими марками, «Столичную» выкупил бизнесмен Юрий Шефлер, Россия же через специально созданную компанию «Союзплодоимпорт» пыталась заявить свои права на эту водку как доставшиеся по наследству от СССР.
Святослав Вакарчук основал украинскую политическую партию «Голос». В 2020 году Вакарчук отказался от кресла парламентария Верховной рады.
Британские СМИ: Украинцы готовятся к встрече Нового года, а не к российскому «вторжению»
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На Украине – как в Киеве, так и за его пределами – люди готовятся к праздникам, несмотря на поддерживаемую властями и СМИ риторику о якобы неизбежном «военном конфликте» с Россией; в столице страны городской совет развешивает новогодние украшения, а не объявления о бомбоубежищах, и организует концерты, а не призывы в армию, пишут британские СМИ.
Украинцы, только что вышедшие из карантина по коронавирусу, наслаждаются катками и рынками, построенными к праздничному сезону, и предпочитают думать о том, как отпраздновать приближающийся Новый год, передает The Guardian.
«Я собираюсь провести Новый год с семьей и друзьями дома, хотя я уверена, что в Киеве будет много вечеринок (...) В моем кругу друзей никто не говорит о войне», – заявила 25-летняя Ольга Симбирова, которая работает в парикмахерской в центре Киева.
Отмечается, что многие украинцы попросту не верят в возможность конфликта с Россией и не готовятся к такому развитию событий. Кроме того, жители страны настолько привыкли к «угрозе катастрофы», что больше не верят политикам и СМИ, которые, по их словам, слишком часто кричали «волк».
Бухгалтер Евгения Бурдиян также игнорирует призывы украинских властей проверить местоположение ближайшего бомбоубежища. Женщина родом из Донецка, семь лет назад она покинула родной город и поселилась поближе к столице Украины. Женщина говорит, что слишком занята, чтобы думать о еще одной возможной войне, и ее соседи тоже никогда не обсуждают это.
«После Донецка и всей той боли, через которую мы прошли, теперь мы живем в маленьком мирке семьи, дома, ремонта. Я просто счастлива, если смогу купить несколько полок, потому что, когда мы переехали, у нас были просто голые стены. Жизнь продолжается, и мы должны жить ею, с этими маленькими радостями, а война где-то там, в подсознании», – сказала она.
Кроме того, в Мариуполе многие жители также игнорируют предупреждения об «угрозе», а местные власти прикладывают усилия для украшения улиц и проведения праздничных мероприятий.
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. В частности, в пятницу агентство Bloomberg заявило о наращивании российских сил на границе с Украиной.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
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На Украине предсказали «большую сделку» России и США
Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве была предтечей «большой сделки» между сторонами, заявил лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев.
«Я думаю, мы накануне большой сделки. Для меня было очевидно, а после встречи Путина и Байдена в Женеве это стало еще более ясно. Когда из пакета санкций который должен был принять сенат, выпал «Северный поток – 2», секторальные и финансовые санкции против РФ, а также фамилии, по которым должны были применить персональные американские санкции», – сказал политик в эфире телеканала «НАШ».
По его словам, дипломаты «сработали кулуарно» и «достигнуты все договоренности», а теперь необходимо сделать так, чтобы люди в США, Европе, на Украине и в России приняли эти договоренности.
«При этом ситуация должна быть победной и для Байдена, и для Путина», – подчеркнул он.
По его словам, Третья мировая война невозможна в ближайшее время, поскольку она предполагает обмен ядерными ударами.
«Ну, это конец человечества, это конец жизни на планете Земля. Ядерное оружие все имеют как для сдерживания», – добавил Мураев.
Напомним, первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
В генпрокуратуре Украины назвали сумму залога при аресте Порошенко
Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд арестовать экс-президента страны Петра Порошенко по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 млн долларов.
«Исполняющий обязанности генпрокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство об аресте экс-президента и лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко и залоге в сумме 1 млрд гривен», – пишет издание «Главком» со ссылкой на свои источники, передает РИА «Новости».
Ранее экс-президент заявил, что находится в Варшаве, где проводит запланированные ранее встречи. Он планирует вернуться в страну в первой половине января. Он дважды проигнорировал требование посетить Госбюро расследований для проведения следственных действий.
Напомним, Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму.
Порошенко имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Порошенко также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка.
Москва заявила о подготовке Киева к силовому решению конфликта в Донбассе
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Украина готовится к силовому решению конфликта в Донбассе вместо того, чтобы положить конец гражданской войне, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила, что «вместо того, чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, готовится к силовому решению проблемы Донбасса, как они ее называют», передает РИА «Новости».
По ее словам, находящиеся на Украине иностранные военнослужащие занимаются прямым подстрекательством к конфликту и впрямую руководят разворачивающимися военными событиями.
«Все эти слова относительно того, что иностранные военнослужащие, которые принимают участие в «мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны» и «сдерживанию российской военной агрессии», – это ложь (...) Мало того, с недавних пор именно эти инструкторы получили право приобрести гражданство Украины в упрощенном порядке. Это не лицемерие, это не двойные стандарты, это какое-то кощунство с издевательством», – подчеркнула она.
Ранее в МИД заявили, что НАТО во главе с США превращает Украину в военный плацдарм против России.
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Транзит российского газа через Украину сократился на 20%
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Транзит газа из России через Украину стал меньше на 20%, сейчас он составляет 87,7 млн кубометров в сутки, сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Газпром» снова не стал бронировать Ямал – Европа и снизил транзит через Украину с 109 млн кубометров в сутки до 87,7 млн», – передает ТАСС со ссылкой на соцсети Макогона.
По данным украинских СМИ, транзит стал сокращаться с 21-22 декабря, когда он снизился с 109 млн кубометров в сутки до 104 млн кубометров.
По словам главы компании, снижение поставок газа – решение политическое, а не экономическое, его цель – увеличить давление на ЕС ради запуска газопровода «Северный поток – 2».
Напомним, Газпром на протяжении нескольких месяцев не бронирует дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину.
Ранее сообщалось, что Киев поднял вопрос о продлении контракта на транзит газа через Украину, хоть нынешний контракт будет действовать еще три года.
Российская стороны ответила, что вести переговоры о транзите есть смысл только в том случае, если есть понимание, кто будет закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях.
ФСБ задержала завербованного украинской разведкой военнослужащего
ФСБ задержала в Воронежской области по подозрению в госизмене военнослужащего, завербованного украинской военной разведкой, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Сотрудниками Федеральной службы безопасности в Воронежской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России («Государственная измена»), задержан военнослужащий Западного военного округа. Воронежским гарнизонным военным судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – передает ТАСС сообщение ФСБ.
Ранее ФСБ задержала жителя Ялты за шпионаж в пользу Украины.
В Турции назвали нереалистичным участие в военных действиях против России
Участие Турции в военных действиях на стороне Украины против России нереалистично, заявил депутат турецкого парламента, глава Партии обновления Озтюрк Йылмаз.
«Я не допускаю возможности возникновения такого положения, при котором Турции нужно будет отправлять военных (на Украину). Потому что подобный военный конфликт ни России, ни НАТО не нужен. Не думаю, чтобы из-за Украины НАТО напала на Россию, или чтобы Россия довела ситуацию до войны», – приводит РИА «Новости» слова турецого парламентария.
По его словам, нагнетание напряженности вокруг ситуации на российско-украинской границе – своего рода игра с участием дипломатов и военных.
«Турция на Россию не нападет. У нее есть с России стратегические отношения. И НАТО не предложит Турции напасть на Россию. Нет, это невозможно. Решения в НАТО принимаются единогласно», – заявил Йылмаз.
Он отметил, что если в случае эскалации конфликта НАТО примет какое-либо решение, то Турции как члену альянса придется в определенной степени следовать ему.
«Но я не думаю, что дело до этого дойдет… Не допускаю, что между Россией и Украиной начнется полномасштабная война. Но ситуация сейчас очень взрывоопасная, дипломатия ведется с повышением градуса», – добавил политик, не исключив, что в обмен на членство в НАТО Украина может отказаться от Крыма и Донбасса.
Ранее обозреватель турецкого портала Haberturk обратил внимание на подготовку НАТО к военной операции в Донбассе, в случае которой в Турции может разместиться штаб сил альянса.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Напомним, МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Позже газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности.
Глава офиса Зеленского рассказал о готовящихся переговорах с Козаком
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что планирует на этой неделе провести переговоры с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком.
«Мы с ним говорим о том, что происходит в трехсторонней контактной группе по Донбассу, обсуждаем именно те инициативы Украины, о которых я вам рассказал», – сказал Ермак в интервью изданию «Фокус», передает РИА «Новости».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на фоне призывов западных стран начать налаживание контактов с Москвой глава его офиса Андрей Ермак свяжется с администрацией России в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе договорились вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня, сообщал Андрей Ермак.
На Украине заявили об отсутствии альтернативы российскому газу
Украина не имеет альтернативы российскому газу, этим мог бы стать сжиженный природный газ, доставляемый по морю, но суда с ним не могут входить в порты страны, признал глава оператора ГТС Украины, компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Витренко заявил украинскому РБК, что «физически судна с LNG (Liquefied natural gas, сжиженный природный газ) в Украину заходить не могут, и даже с терминала в Польше регазифицированный LNG физически сейчас не может заходить в Украину через трубы», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что усилий только украинской стороны будет недостаточно – нужно, чтобы к масштабным работам подключилась Польша.
Впрочем, компания может начать разработку новых месторождений.
Ранее сообщалось, что транзит российского газа через Украину сократился на 20%.
МИД: НАТО во главе с США превращает Украину в военный плацдарм против России
НАТО во главе с США превращает Украину в военный плацдарм против России, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
«К сожалению, начиная с 2014 года мы наблюдаем, как страны НАТО во главе с США вкладывают деньги в милитаризацию Украины, методично осваивают ее территорию, превращая в военный плацдарм против России», – передает РИА «Новости» слова Полищука.
Он отметил, что за семь лет американцы оказали Киеву военной помощи на 2,5 млрд долларов, в том числе в 2021 году более чем на 400 млн, а в 2022 году Вашингтон планирует выделить Киеву еще 300 млн долларов, из которых 75 млн – на летальные вооружения.
«Военным освоением Украины и черноморского региона США и их союзники по НАТО создают непосредственную угрозу безопасности нашей страны и подрывают стратегическую стабильность в регионе и мире», – сказал Полищук.
Он отметил, что в 2021 году на территории Украины прошли семь совместных маневров Киева и стран альянса, в том числе крупнейшие за четверть века Defender Europe. По словам Полищука, в 2022 году маневров будет уже девять, а количество задействованных в них военнослужащих вырастет почти вдвое по сравнению с 2021 годом – до 64 тыс., количество задействованных самолетов и вертолетов вырастет более чем в три раза – до 361, боевых кораблей – почти в четыре раза – до 256.
«Растут масштабы, территориальный охват и продолжительность совместных учений Украины и стран НАТО... Все учения связаны единым замыслом и имеют антироссийскую направленность», – сказал Полищук.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием верховного главнокомандующего Владимира Путина, что американские ЧВК планируют в Донбассе провокации с химикатами. По данным Шойгу, сотрудники американских ЧВК находятся в той части Донецкой области, которую контролируют украинские силовики. «Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», – сказал министр.
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