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X5 заявила о возвращении товаров Великолукского мясокомбината в магазины
Торговые сети вновь начнут реализацию мясных изделий Великолукского мясокомбината после успешного прохождения дополнительной проверки качества и безопасности товаров.
Руководство компании X5 приняло решение продолжить продажу товаров Великолукского мясокомбината в магазинах «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», передает ТАСС.
В пресс-службе ретейлера подчеркнули, что дополнительная проверка предприятия не выявила никаких технологических нарушений.
«X5 внимательно относится к качеству и безопасности представленных в наших сетях товаров. Мы запросили необходимые документы о продукции и провели дополнительную проверку производителя. Нарушений обнаружено не было, поэтому мы продолжим реализацию продукции партнера в наших сетях», – заявили представители компании.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что Роспотребнадзор якобы обнаружил микробную трансглютаминазу в сосисках и сардельках предприятия. После этого ретейлер временно блокировал продажи до получения результатов лабораторных исследований. Сам производитель категорически опроверг использование мясного клея в своей рецептуре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне компания X5 заблокировала продажи продукции Великолукского мясокомбината для проведения проверки.
Представители предприятия официально опровергли информацию о добавлении мясного клея в свои изделия.
В апреле генеральный директор комбината исключила угрозу банкротства.