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Спасатели Подмосковья назвали главные правила защиты от агрессивных ос
ГКУ МО «Мособлпожспас» назвал главные правила защиты от агрессивных ос
В летний период многократно возрастает риск нападения пчел и шершней, способных спровоцировать тяжелейшие аллергические реакции вплоть до анафилактического шока, спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» дали несколько советов, как защищаться от агрессивных насекомых.
Сотрудники экстренных служб Московской области разработали подробную инструкцию по безопасному поведению на природе, передает канал 360.ru. Наибольшую угрозу представляет именно яд, попадающий в кровь через жало. Последствия варьируются от легкого отека до серьезного затруднения дыхания.
«Важно не провоцировать насекомых: не размахивать руками, не пытаться их поймать или убить», – подчеркнул заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Вадим Беловошин. Он также посоветовал прятать привлекающую ос сладкую еду и напитки.
При укусе необходимо аккуратно извлечь жало без сдавливания ранки. Пострадавшее место следует продезинфицировать, промыть прохладной водой и охладить компрессом. Медики советуют принять противоаллергический препарат, нанести специальную мазь и пить много чистой жидкости.
Специалисты категорически запрещают употреблять алкоголь, поскольку спиртное усиливает токсичное действие яда. При нарастании отека или появлении одышки требуется немедленно вызвать бригаду скорой помощи.
Для прКак писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая врачи зафиксировали 45 тыс. обращений из-за укусов насекомых.
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Правоохранительные органы разыскивают пропавшие грузовики с агрессивными узбекскими пчелами.офилактики лучше носить светлую одежду и отказаться от резкого парфюма. Запрещается ходить босиком по зеленой траве. Если оса залетела в салон автомобиля, водителям рекомендуют плавно остановиться и полностью открыть окна.