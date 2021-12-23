Немецкий эксперт объяснил изменение позиции главы МИД Германии по «Северному потоку – 2»

«Идеология хороша на трибуне, а когда тебе важно не допустить энергетической катастрофы в стране, действовать нужно по-другому», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что достигла консенсуса с канцлером Олафом Шольцем по теме «Северного потока – 2».

«Бербок приняла позицию Шольца: если сертификация газопровода пройдет успешно, то он начнет свою работу. Все должно пройти в соответствии с юридическими соображениями, а не политическими. А Бербок прежде заявляла, что «Северный поток – 2» – это геополитический проект России, направленный против Украины. Поэтому «Зеленые» выступали против него», – считает германский политолог Александр Рар.

Тем не менее, эксперт призвал не обнадеживаться такими заявлениями главы МИД ФРГ, поскольку газопровод еще должен пройти сертификацию. «Есть риск того, что в этой процедуре будут участвовать европейские страны, выступающие резко против проекта, в частности, Польша. С этим может быть связана дальнейшая задержка ввода «Северного потока – 2» в эксплуатацию», – предупредил собеседник.

«Но смысла в дальнейшем затягивании этого процесса нет. Российский газ нужен Германии, потому что цены на электричество растут, нужно срочно заполнять ПХГ газом, а некоторые энергетические компании уже становятся банкротами. Проспать эту ситуацию нельзя, иначе будет очень острое недовольство среди населения», – отметил Рар.

По его мнению, Бербок могла изменить свою позицию именно в связи с ухудшающейся энергетической обстановкой в Европе. «Идеология хороша на трибуне, когда ты не знаешь, что происходит в реальности. А когда ты отвечаешь за то, чтобы жизнь в стране наладилась и не случилось энергетической катастрофы, то действовать нужно по-другому», – указал политолог.

«В случае же, если Бербок и все-таки продолжит гнуть свою линию, которая идет вразрез с позицией канцлера Шольца, то плохо будет всем, – считает Рар. – Внутри правительства будут постоянные разногласия и трения из-за России и «Северного потока – 2», поэтому оно будет топтаться на одном месте. Шольц будет стремиться достичь конструктива в отношениях с Москвой, а Бербок и «Зеленые» будут этому противодействовать. В итоге никто не выиграет. Но в то же время последнее слово остается за Шольцем».

В четверг глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что достигла консенсуса с канцлером Олафом Шольцем по теме «Северного потока – 2».

Она заверила, что у нее и Шольца «есть общая позиция», признав, что прежде они «занимали по этому вопросу разные позиции». «Но как канцлер, так и я теперь четко заявили, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства», – сказала Бербок. По ее словам, в вопросах в данной области важную роль будет играть энергетическая безопасность, передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Zeit.

Напомним, на днях канцлер и министр выступили с прямо противоположных позиций по вопросу о судьбе российского газопровода «Северный поток – 2». Шольц заявил, что сертификация оператора «Северного потока – 2» никакого отношения к политике не имеет. Бербок же сказала, что «при нынешнем положении дел одобрить работу газопровода не представляется возможным».

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, зачем Европа обвиняет Газпром в обострении энергетического кризиса.

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