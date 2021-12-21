Шойгу приказал провести учения «Восток» и «Гром» в 2022 году

Шойгу заявил об индексации зарплат военных сверх запланированного

Денежное довольствие военных в 2022–2023 годах увеличат больше, чем планировалось ранее, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

«В 2022–2023 годах индексация [денежного довольствия] будет проведена сверх запланированных параметров», – приводит ТАСС слова Шойгу.

В 2020 году зарплаты военнослужащих были проиндексированы на 3,7%, а в целях ежегодного увеличения контрактников в 2021–2023 годах Минобороны дополнительно выделено 180,2 млрд рублей, уточнил Шойгу, передает РИА «Новости».

Между тем, Владимир Путин, выступая на коллегии, отметил, что одним из безусловных приоритетов является повышение уровня социальных гарантий военнослужащим.

«Правительство должно и дальше своевременно и в том объеме, которое обеспечит это соотношение, индексировать денежное довольствие военнослужащих. И, конечно, увеличивать военные пенсии», – подчеркнул Путин.

По его словам, как и в предыдущие несколько лет, денежное довольствие военнослужащих должно соответствовать не просто уровню оплаты труда в ведущих отраслях экономики, а превышать его.

«Пока это соотношение сохраняется», – заявил президент. Он озвучил данные, согласно которым прогнозный средний уровень зарплаты в экономике России в этом году составляет 55 тыс. рублей, а средняя зарплата в ведущих отраслях – нефтяная, финансовая, транспортная – 63,2 тыс. рублей. В свою очередь, по данным Минобороны, средний уровень заработной платы лейтенантов составляет в 2021 году 81,2 тыс. рублей, продолжил Путин. «По-разному бывает, разные лейтенанты и по-разному служат, но это средний уровень», – отметил президент.

Ранее в сентябре Владимир Путин заявил, что темпы индексации зарплат военных и сотрудников правоохранительных органов будут повышены на 5%.

До этого Путин заявил главе Минобороны Сергею Шойгу, что доходы российских военных должны регулярно повышаться в соответствии с экономической ситуацией в стране.