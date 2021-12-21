ВМФ России впервые провел скрытное развертывание кораблей в Тихом океане

ВКС сочли «Байрактар» легкой мишенью для «Панциря»

Турецкие беспилотники «Байрактар» окажутся «лакомыми мишенями» для российских комплексов ПВО «Панцирь», заявил замначальника зенитных ракетных войск ВКС России Юрий Муравкин.

Муравкин сказал, что «Байрактар» – «очень легкая, очень лакомая для «Панциря» мишень». Характеристики турецкого БПЛА таковы, что сбить его сможет даже расчет, подготовленный на «удовлетворительно», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1».

При этом «во всем важны нюансы», заявил Муравкин, комментируя уничтожения комплексов ПВО расчетами беспилотников в Сирии и Ливии. Так, если «в «Панцире» нет расчета, если расчет стоит на улице, если «Панцирь» не находится в боевом режиме, то это просто полигонная цель для тренировки расчетов» турецких БПЛА, сказал он.

Напмоним, гендиректор Baykar Халук Байрактар заявлял, что российские системы радиоэлектронной борьбы не могут справиться с турецкими беспилотниками. Заявление Байрактара прозвучало на фоне распространившихся в соцсетях фото, на которых якобы военные из России демонстрируют обломки уничтоженного «Байрактара», как утверждается, в 2019 году в Ливии.

В отчете Объединенного центра передового опыта воздушных сил Североатлантического альянса говорится, что российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» являются идеальным средством борьбы с военными беспилотными летательными аппаратами, НАТО придется в приоритетном порядке устранять подобные угрозы перед началом своих операций.