Шойгу заявил о высочайшем уровне ядерной триады России

Уровень современности ядерной триады РФ доведен до самого высокого показателя за всю историю и составил 89,1%, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«В результате масштабной и целенаправленной работы, проводимой под вашим, Владимир Владимирович, руководством, уровень современности в ядерной триаде доведен до самого высокого показателя за всю историю ее существования – 89,1%,» – цитирует ТАСС министра.

По его словам, продолжается переоснащение Ракетных войск стратегического назначения.

«В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) завершено перевооружение первого ракетного полка на ракетный комплекс «Авангард» с межконтинентальными баллистическими ракетами, оснащенными гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками. Еще в двух ракетных полках РВСН поставлены на боевое дежурство первые пусковые установки ракетного комплекса «Ярс», – отметил Шойгу.

По его словам, возможности военно-воздушного и военно-морского компонентов ядерной триады также совершенствуются.

«Авиационные стратегические ядерные силы пополнились четырьмя модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-95МС. В состав ВМФ принят очередной атомный подводный крейсер проекта «Борей-А», вооруженный баллистическими ракетами «Булава», – отметил министр

Он подчеркнул, что современная инфраструктура создается синхронно с поставкой новейших образцов для стратегических ядерных сил, построено 690 высокотехнологичных объектов.

Ране президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что доля современного вооружения в российских войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах – 89%.