Путин назвал долю современного вооружения в войсках России

Доля современного вооружения в российских войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах — 89%, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«Была продолжена работа по масштабной модернизации армии и флота. В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах – 89%», – передает ТАСС слова Путина.

«Активными темпами шло развитие новейших видов вооружения, часть из них – комплексы «Авангард» и «Кинжал» – поставлены на боевое дежурство», – добавил президент.

По словам Путина, в российской армии соблюдены меры по борьбе с коронавирусом, обеспечена почти 100-процентная вакцинация, это позволило избежать сложной эпидситуации.

«Особо отмечу, что реализованы все необходимые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией в самой армии, проведена практически 100-процентная вакцинация личного состава, это позволило избежать массового распространения заболевания, защитить жизнь и здоровье военнослужащих и тем самым гарантировать высокую боеготовность частей и соединений», – передает РИА «Новости» слова Путина.

Напомним, в августе министр обороны Сергей Шойгу, подводя итоги Единого дня военной приемки, заявил, что к концу 2021 года доля современных вооружений и техники в российских войсках достигнет 71,9%.