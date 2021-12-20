Прокуратура Нидерландов отказала обвиняемым по делу MH17 в иммунитете комбатанта

Четыре человека, которые проходят обвиняемыми по делу рейса MH17, причастны к убийству, считает прокуратура Нидерландов, об этом заявил на слушаниях прокурор Тейс Бергер, зачитывая обвинительный акт.

«По мнению прокуратуры, четверо обвиняемых виновны в убийстве. Они использовали ЗРК «Бук» в качестве оружия, преследуя свои военные цели», – цитирует его ТАСС.

По словам Бергера, они виновны «в независимости от того, был ли их целью военный или гражданский самолет».

Он также добавил, что «они не могут рассчитывать на иммунитет комбатанта», который распространяется только на солдат регулярной армии, подпадающих под ответственность государства, которое уважает и соблюдает законы и обычаи войны.

«Иммунитет комбатанта – это не лицензия на насилие всех против всех. Он не относится к группам, которые воюют под своим флагом и не уважают законы и обычаи войны», – добавил Бергер.

Кроме того, он рассказал, что прокуратура Нидерландов в обвинительном акте настаивает на том, что потерпевший крушение на Украине в 2014 году малайзийский Boeing (рейс MH17) был сбит ЗРК «Бук» со стороны Первомайского, сообщает РИА «Новости».

В свою очередь председательствующий судья Хендрик Стинхейс заявил, что окружной суд Гааги, который рассматривает дело о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году, получил еще три иска о компенсациях от родственников погибших.

«В прошлую пятницу суд получил новые документы от представителей родственников, включая три новых иска о компенсациях. Эти документы были приобщены к делам всех четырех обвиняемых», – сообщил судья.

Ранее суд в Нидерландах отклонил запрос защиты по делу MH17 о предоставлении всех документов, касающихся свидетеля, заявлявшего о невозможности того, что самолет был сбит «Буком».

Москва ранее отклонила запрос Нидерландов об опросе в качестве свидетеля Сергея Мучкаева, который летом 2014 года командовал базирующейся в Курске 53-й зенитной ракетной бригадой ВС России.

Сообщалось, что Нидерланды готовят новую юридическую процедуру против России в Международной организации гражданской авиации ООН (ИКАО) по делу о крушении рейса MH17.

До этого поступала информация о том, что прокуратура Нидерландов не ожидает завершения расследования по делу о крушении рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» раньше конца 2022 года. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия предоставила все данные с радаров по авиакатастрофе рейса MH17, Украина этого не сделала.

При этом прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, поскольку они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.

Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.

Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.

Прокуратура Нидерландов отказалась включать в досье по делу о крушении самолета рейса MH17 на Украине в июле 2014 года показания свидетеля, который заявил, что самолет не мог быть сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».