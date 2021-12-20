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Соловьев указал на безнаказанность Польши за убийства мигрантов
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«Посадить самолет с оппозиционным журналистом – это, по мнению Запада, терроризм, а посчитать число убитых и замерзших мигрантов на границе – «это другое», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Ранее попросивший политического убежища в Белоруссии польский солдат Эмиль Чечко признался в убийстве мигрантов.
«Это тяжелая ситуация. Видно, что за этим стоит, кроме всего прочего, человеческая трагедия. Ведь этот солдат был на хорошем счету в польской армии, иначе бы его не отправили в составе элитной военной части для выполнения важной боевой задачи. Поляки относятся к происходящему на границе с Белоруссией очень серьезно», – считает телеведущий Владимир Соловьев.
Журналист обратил внимание на то, что польский солдат испытывает чувство вины и переживает по поводу случившегося. «В отличие от него, ребята, которые принимали участие в военных операциях в Ираке и Афганистане и убили там более тысячи мирных жителей, прекрасно себя чувствуют и считают себя борцами за свободу», – отметил Соловьев.
«Так же себя чувствуют и многие американские военные, которые осуществили «ликвидацию» десятерых афганцев в Кабуле, после чего выяснилось, что это мирная семья, в которой было семеро детей. Американские власти сочли это, конечно, ужасной трагедией и ошибкой, но решили никого не наказывать за это», – напомнил собеседник.
«То же самое и здесь – никто поляков не привлечет к ответственности за эти убийства. Не надо забывать, что НАТО – это «миролюбивый» военно-политический блок, поэтому в их представлении все, что они делают, изначально прекрасно, оправданно и высокоморально. Поэтому никто не смеет высказывать никакого осуждения в адрес действий польских военных», – иронизирует Соловьев.
«Этого польского парня сильно отличает от других военных то, что у него есть сострадание и чувство вины, которое не дало ему возможности продолжать службу. Из-за этого он порвал со своей семьей и страной. Сложно себе представить, насколько ему сейчас непросто и что должно было произойти в его душе, чтобы он пошел на такое», – рассуждает собеседник.
«И было бы очень полезно, если бы поляки после этого допустили на свою территорию международных наблюдателей, которые верифицировали бы все происходящее, нашли места захоронения жертв и провели объективное расследование. Но поляки никогда на это не пойдут», – добавил телеведущий.
«А Минск не сможет обернуть эту ситуацию в свою пользу, потому что все, что говорит Лукашенко, никто не слышит. Взять и посадить самолет с оппозиционным журналистом – это, по мнению Запада, терроризм и за это надо вводить «девяносто шестой» пакет санкций против Белоруссии. А посчитать число убитых и замерзших мигрантов на границе – «это другое». Зачем смотреть в лицо правде? Это неприятно. Гораздо приятнее осуждать и отмахиваться», – заключил Соловьев.
В субботу попросивший политического убежища в Белоруссии польский солдат Эмиль Чечко признался, что участвовал в убийстве мигрантов, которые проникли в Польшу. Отвечая на вопрос, помнит ли он, как впервые убил человека, Чечко сказал, что это произошло в конце мая. «Лица этих людей помнятся всегда, только первых... тех, кого сказали убить. А потом уже человек не смотрит на лицо, только целится в грудную клетку», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Беларусь 1».
Чечко рассказал, что «это невозможно описать», «такое чувство, как будто кто-то кому-то разорвал душу, а потом человек чувствует себя, как будто у него нет души», передает ТАСС. По его словам, польские силовики «выставляли первую группу, убивали их, потом вторую группу, их тоже убивали». «Я тоже так делал – стрелял», – сказал он.
В тот же день Белоруссия собрала пять томов доказательств жестокого отношения Польши к беженцам. Официальный представитель генпрокуратуры Белоруссии отметил, что «представители власти Польши неоднократно осуществляли незаконную депортацию в отношении беженцев и сейчас это делают, применяли пытки и иные акты жестокости».
Напомним, военнослужащий из Польши, охранявший границу, попросил политического убежища в Белоруссии. Чечко сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе. Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Чечко необходимо расстрелять.
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Польский генерал призвал расстрелять попросившего убежище в Белоруссии солдата
Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак в интервью порталу wPolityce заявил, что польского солдата Эмиля Чечко, сбежавшего в Белоруссию, необходимо расстрелять.
«Преступник, дезертир. Пуля в голову и разжалование. Извините, но иначе и быть не может», – цитирует его Lenta.ru.
По его словам, Чечко в условиях войны перешел на сторону условного врага. В связи с этим десять лет тюрьмы, которые ему грозят по уголовному обвинению прокуратуры, нельзя считать достаточным наказанием.
Ранее военнослужащий из Польши, охранявший границу с Белоруссией, попросил политического убежища в республике, заявил белорусский Государственный пограничный комитет.
До этого лагерь у границы Белоруссии и Польши покинули 120 беженцев.
Сбежавший в Белоруссию польский солдат признался в убийстве мигрантов
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Попросивший политического убежища в Белоруссии польский солдат Эмиль Чечко признался, что участвовал в убийстве мигрантов, которые проникли в Польшу.
Отвечая на вопрос, помнит ли он, как впервые убил человека, Чечко сказал, что это произошло в конце мая. «Лица этих людей помнятся всегда, только первых… тех, кого сказали убить. А потом уже человек не смотрит на лицо, только целится в грудную клетку», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Беларусь-1».
Чечко рассказал, что «это невозможно описать», «такое чувство, как будто кто-то кому-то разорвал душу, а потом человек чувствует себя, как будто у него нет души», передает ТАСС.
По его словам, польские силовики «выставляли первую группу, убивали их, потом вторую группу, их тоже убивали». «Я тоже так делал – стрелял», – сказал он.
Напомним, военнослужащий из Польши, охранявший границу, попросил политического убежища в Белоруссии. Чечко сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе. Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Чечко необходимо расстрелять.
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ЕС обвинил Россию в «политическом давлении» с помощью газа
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Россия «использует энергию как инструмент для политического давления», хоть и выполняет свои обязательства, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
В качестве примера он привел ситуацию в Молдавии. Боррель признал, что «строго говоря, Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа». При этом «многие считают, что ее отказ увеличить объемы экспорта в Европу или заполнить принадлежащие Газпрому хранилища – это средство для оказания давления на ЕС». Боррель полагает, что речь может идти о «желании обеспечить выдачу лицензии «Северному потоку – 2».
Как заявил глава дипломатии ЕС, Россия обеспечивает 40% потребностей Евросоюза в «голубом топливе», которое поставляется через Украину, Белоруссию и Балтийское море, так что «любые разговоры о России, Украине, Белоруссии имеют энергетическое измерение», передает РИА «Новости».
Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается. При этом первый же платеж за поставки газа по новому контракту оказался просрочен. Газпром пригрозил Молдавии отключением газа. Молдавия опровергла заявления, что заключение с Газпромом договора на поставку газа сопровождалось секретными политическими договоренностями с Россией.
Мигранты рассказали о схеме переброски из Белоруссии в Германию
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Беженцы с Ближнего Востока попадают из Белоруссии в Польшу, проходя через лес на границе, а после их забирает местный водитель и везет в Германию, рассказали мигранты, которым удалось попасть в Европу.
«Их привезли к границе на такси, как ранее и обещали в турфирме. Белорусские пограничники пропустили их на нейтральную полосу. Там они провели три дня, прячась в лесу, после чего смогли попасть на нейтральную полосу уже с польской стороны. Дальше были шесть дней с ночевками в лесу, во время которых они искали способ пробраться в страну», – передает РБК слова мигрантов.
По их словам, большую часть поймали пограничники, в итоге в Польшу смогли добраться только 10 человек. «Что с другими? Их депортировали обратно в Белоруссию, где они сейчас – не знаю, у нас с ними нет контакта», – сказал один из мигрантов.
Отмечается, что сразу попасть в Германию у мигрантов не вышло, пришлось еще три дня провести в Польше. Они ждали машину, которая отвезет их к конечному пункту назначения. Водителем был местный поляк, услуги которого были оплачены беженцами еще в Ираке. В итоге беженцев отвезли в Германию, где они попали в распределительный центр для мигрантов.
Ранее лагерь у границы Белоруссии и Польши покинули 120 беженцев. власти Литвы объявили, что будут платить мигрантам по 1 тыс. евро за решение вернуться добровольно в свои родные страны. Позже в Литве призвали открыть въезд беженцам с нетрадиционной ориентацией.
Песков: Минску повезло, что Россия рядом
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Белоруссия становится жертвой агрессивного поведения, Минску повезло, что Россия рядом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала RTVI.
По его словам, если бы не было поддержки Белоруссии со стороны России, у них было бы хуже, чем на Украине, передает РИА «Новости».
«Да, в Белоруссии есть люди, которые считают: «да, Господи, оставили бы вы нас, мы пошли бы туда». Но вас бы превратили бы неизвестно во что, ну даже не в Украину, было бы хуже», – отметил Песков.
«Вы не забывайте, что он (Александр Лукашенко, президент Белоруссии - прим.ВЗГЛЯД) сейчас находится пол гигантским международным давлением. И Белоруссия, действительно, становится жертвой очень-очень агрессивного поведения… И белорусам повезло, что есть мы. Я убежден, что белорусам повезло, что есть мы рядом, и то, что мы рядом, все-таки им помогает устоять от этого агрессивного отношения к ним», – подчеркнул пресс-секретарь Путина.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусско-российский союз будет более мощным, продуманным и продвинутым интеграционным объединением, чем Евросоюз.
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В Белоруссии заявили о готовности разместить ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО
Белоруссия рассматривает возможность размещения на своей территории ядерного оружия при угрозе со стороны НАТО, заявил в интервью RT Arabic глава МИД страны Владимир Макей.
«То, о чем заявил президент Лукашенко, о том, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Белоруссии ядерного вооружения, – это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши», – приводит РИА «Новости» слова Макея.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия предложит разместить РФ ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что высказывание Лукашенко стоит воспринимать как предостережение, которое продиктовано, прежде всего, той безрассудной политикой, которую проводит Запад.
В Белоруссии заявили о проводимой США радиоэлектронной разведке по всей территории страны
Американские самолеты проводят оптико-электронную разведку западной части Белоруссии, также они проводят радиоэлектронную разведку на всю глубину территории государства, заявил замгоссекретаря Совбеза страны генерал-майор Владимир Арчаков.
«Увеличилась интенсивность полетов в польском воздушном пространстве разведывательной и стратегической авиации ВВС США вблизи государственной границы Белоруссии, что позволяет вести оптико-электронную разведку наших западных районов, а радиоэлектронную – на всю глубину территории страны. Военный компонент добавляется в деятельность пограничной службы», – заявил Арчаков в интервью «Национальной обороне».
Он добавил, что американский контингент у польско-белорусской границы насчитывает порядка 4 тыс. человек. При этом новое соглашение Вашингтона и Варшавы предусматривает возможность его расширения на 1 тыс. человек, а также улучшение имеющейся военной инфраструктуры под размещение 20 тыс. американских военных.
«Очевидно, что интересы Польши и США в Восточно-Европейском регионе совпали. Штаты рассматривают присутствие своих войск на польской территории как некое «средство сдерживания» Москвы», – отметил генерал.
Напомним, 2 декабря США и Британия ввели против Белоруссии санкции по обвинению в организации нелегальной миграции в Евросоюз. Санкции коснулись госдолга республики, а также 12 юридических и ряда физических лиц, включая сына президента Белоруссии Дмитрия. Белоруссия в ответ запретила с 1 января 2022 года ввоз продуктов из ЕС, США, Британии, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Черногории и Швейцарии.
В Совфеде объяснили нежелание России обсуждать с ЕС гарантии безопасности
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Желание ЕС участвовать в российско-американских переговорах по безопасности противоречит как международно-правовым нормам, так и статусу Европы в глазах США, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сказал, что ЕС должен участвовать в переговорах с Россией по гарантиям безопасности.
«Слова Борреля объясняются тем, что Брюссель всячески пытается проявить себя на международной арене, хотя получается пока не очень хорошо. Также здесь звучит обида на США за то, что ЕС не взяли в AUKUS», – пояснил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
По его словам, ЕС никак не может понять, что со стратегической и геополитической точек зрения он нужен Вашингтону только в качестве определенного ресурса на возможном театре военных действий. «К тому же США прекрасно понимают, что в экономическом плане рынок ЕС для них является конкурентом», – указал политик.
Собеседник добавил, что на этом фоне Брюссель хочет обрести собственный военный потенциал, без которого ЕС так и останется «клубом по интересам внутри Европы». «Но пока ситуация остается такой, какая есть, Москва обращается прежде всего к США – как к реальному руководителю НАТО. И с международно-правовой точки зрения ЕС не имеет никакого отношения к нашим переговорам с Вашингтоном», – подчеркнул парламентарий.
Сенатор напомнил, что после сообщения о переговорах по выработке правовых гарантий безопасности между Россией и НАТО, ЕС выпустил коммюнике, в котором призвал Москву «уважать европейский суверенитет» со ссылкой на Парижскую хартию для новой Европы от 1990 года.
«Этот документ был выпущен, чтобы исключить блоковость в Европе. И в тексте среди прочего была фраза: «безопасность неделима». То есть нельзя обеспечивать безопасность одних стран за счет безопасности других. Она же прописана и в наших нынешних предложениях НАТО. При этом тремя неделями ранее мне лично сказали парламентарии ЕС, что эта хартия – «устаревший документ необязательного действия». Более того, по словам Климова, если речь пойдет о безопасности на Европейском континенте, то к переговорам скорее будет привлечена ОБСЕ.
«Евросоюз – это политико-экономическое образование, а диалог России с НАТО касается вопросов обороны и безопасности. С ЕС у нас нет военных вопросов, мы строим экономические и политические отношения. Поэтому, какое отношение имеет ЕС к диалогу России с НАТО – я пока не очень понимаю», – сказал первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Сенатор напомнил, что почти все страны ЕС входят в НАТО. «Поэтому я вижу в словах Борреля просто политическую уловку – он хочет, чтобы в переговорах участвовали по одному представителю НАТО от каждой страны и по одному делегату от ЕС от этих же стран», – добавил парламентарий.
В понедельник замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона приняла к сведению заявление председателя Европейского парламента Жозепа Борреля о необходимости участия ЕС в переговорах по гарантиям безопасности, но продолжает выступать в пользу двустороннего переговорного процесса с США.
Отмечается, что Россия исходит из того, что контакт с США по гарантиям безопасности должен быть двусторонним.
«Я подтверждаю то, что произносилось с нашей стороны на прошлой неделе: мы предлагаем именно США и именно двусторонние переговоры вести на эту тему. Что касается других форматов, то пожелания тех или иных фигур, представителей тех или иных структур, конечно, мы принимаем к сведению, но это не означает, что мы меняем свою позицию», – цитирует ТАСС российского дипломата.
Ранее сообщалось, что Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен быть участником переговоров по выработке правовых гарантий безопасности между Россией и НАТО. Он отметил, что ЕС должен быть включен во все дискуссии по поводу европейской безопасности.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
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Британский переговорщик с ЕС подал в отставку
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Спецпредставитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по Brexit и международной политике Дэвид Фрост направил главе правительства письмо об отставке.
В письме Фрост заявил, что два с половиной года руководил процессом выхода страны из ЕС, предстоит построение новых отношений с Брюсселем. По его словам, «это будет долгосрочная задача». В связи с этим в «начале этого месяца» была достигнута договоренность, что Фрост «уйдет в январе и передаст другим эстафету управления будущими отношениями с ЕС».
Как заявил Фрост, «вызывает разочарование тот факт, что этот план стал достоянием общественности сегодня вечером». Он решил, что «в сложившихся обстоятельствах будет правильно написать заявление об уходе в отставку с немедленным вступлением в силу», передает РИА «Новости».
Фрост заверил. что Brexit в безопасности, и правительству нужно реализовать те возможности, которые он предоставляет. Однако Фрост высказал опасения «по поводу текущего направления движения». Он надеется, что страна придет к слабо регулируемой, низконалоговой, предпринимательской экономике, «вернется в нужное русло» в ситуации с коронавирусом и «не поддастся искушению прибегнуть к такого рода принудительным мерам, какие наблюдаются в других местах».
«Вы приняли смелое решение в июле, когда пошли против значительного числа оппонентов и снова открыли страну. К сожалению, оказалось, что это решение можно изменить», – приводит его слова ТАСС.
В ответном письме Джонсон поблагодарил Фроста за работу и выразил надежду, что тот еще послужит на благо страны в будущем. Премьер отметил успехи в процессе Brexit и переговорах с ЕС по торговому соглашению и североирландскому протоколу.
Mail on Sunday сообщила, что Фрост решил подать в отставку из-за ряда разногласий с премьером. Он, как и многие другие видные члены правящей Консервативной партии, остался недоволен инициативой правительства о введении требования демонстрировать электронное свидетельство о полной вакцинации при посещении некоторых массовых мероприятий и ночных клубов. Также Фрост был раздосадован тем, что правительство Джонсона в условиях пандемии пошло на повышение налога на социальное страхование, тем самым нарушив предвыборные обещания.
Напомним, после Brexit между Великобританией и ЕС возникли разногласия в связи с обязательствами по Северной Ирландии и прав в области рыболовства. Спор дошел до угроз санкциями.
Попросивший убежище в Белоруссии солдат рассказал об убийствах волонтеров на границе
Сбежавший в Белоруссию польский солдат Эмиль Чечко сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе.
«Я видел как минимум две такие ситуации», – заявил Чечко в интервью телеканалу «Беларусь 1», - передает РИА «Новости».
Польский солдат утвердительно ответил на вопросы, были ли убиты двое волонтеров и являлись ли они поляками. Чечко подтвердил, что видел это лично.
В частности, он рассказал, что стал свидетелем ситуации, «когда подъезжал какой-нибудь волонтер и начинал говорить: «Куда вы их (вероятно, мигрантов – прим.ВЗГЛЯД) ведете?». А пограничник, по его словам, «просто выстрелил волонтеру в лоб».
«Они стараются сделать из меня последнего, самого плохого человека, заявить, что я создавал в армии проблемы, и что меня вообще нет в живых, что это не тот человек», – заявил солдат.
На вопрос о том, хотят ли польские власти таким образом скрыть проблему мигрантов, он ответил: «Это совершенно очевидно».
Ранее военнослужащий из Польши, охранявший границу с Белоруссией, попросил политического убежища в республике, заявил белорусский Государственный пограничный комитет.
До этого лагерь у границы Белоруссии и Польши покинули 120 беженцев.
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Москва намерена обсуждать гарантии безопасности с США без участия ЕС
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Российская сторона приняла к сведению заявление председателя Европейского парламента Жозепа Борреля о необходимости участия ЕС в переговорах по гарантиям безопасности, но продолжает выступать в пользу двустороннего переговорного процесса с США, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Отмечается, что Россия исходит из того, что контакт с США по гарантиям безопасности должен быть двусторонним.
«Я подтверждаю то, что произносилось с нашей стороны на прошлой неделе: мы предлагаем именно США и именно двусторонние переговоры вести на эту тему. Что касается других форматов, то пожелания тех или иных фигур, представителей тех или иных структур, конечно, мы принимаем к сведению, но это не означает, что мы меняем свою позицию», – цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен быть участником переговоров по выработке правовых гарантий безопасности между Россией и НАТО. Он отметил, что ЕС должен быть включен во все дискуссии по поводу европейской безопасности.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
ЕС захотел участвовать в переговорах России с НАТО по гарантиям безопасности
Евросоюз должен быть участником переговоров по выработке правовых гарантий безопасности между Россией и НАТО, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель отметил, что МИД России «опубликовал проект предложения о гарантиях безопасности между Россией и США, а также для европейских членов НАТО». По словам Борреля, «очевидно, что ЕС должен быть неотъемлемой частью таких дискуссий». Он заявил, что «ЕС должен быть за столом любой дискуссии об архитектуре европейской безопасности».
Как заявил глава дипломатии ЕС, «Хельсинкский заключительный акт и Парижская хартия предложили ключевые принципы», которые 50 лет определяли безопасность в регионе. Кроме того, «ОБСЕ предлагает механизмы и правила, которые остаются краеугольным камнем любого взаимодействия с Россией», передает ТАСС.
Напомним, МИД в пятницу опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Кремль заявил о зеркальном продлении санкций в отношении ЕС
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Россия в ответ на решение саммита ЕС о продлении экономических санкций в отношении Москвы на полгода зеркально продлит свои контрмеры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Не мы вводили изначальные санкции и не нам поднимать этот вопрос. Вы знаете, что у нас есть и функционирует целый набор контрмер. Они зеркально также будут продлеваться с нашей стороны», – передает ТАСС слова Пескова.
«Что касается нашей страны, то она прекрасно адаптировалась к существующим экономическим условиям, более того, научилась извлекать из этого выгоду в плане развития собственного производства, импортозамещения и так далее», – добавил он, говоря о влиянии санкций в адрес России со стороны западных стран.
По словам Пескова, санкции ЕС, продленные саммитом Евросоюза на полгода, незаконны с точки зрения международного права.
«Мы по-прежнему считаем, что это незаконно с точки зрения международного права, а главное, что нигде санкции еще не приводили к тому, чтобы инициаторы этих санкций достигали поставленных целей», – сказал он.
Ранее о продлении санкций сообщал источник в делегации одной из европейских стран.
До этого в Еврокомиссии говорили о готовности расширять санкции против России в случае эскалации вокруг Украины.
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что европейские лидеры на саммите единогласно выступили за продление антироссийских экономических санкций.
Земан призвал Чехию выйти из европейской «Зеленой сделки»
Чехии нужно выйти из принятого Еврокомиссией плана экологического развития Green Deal («Зеленая сделка»), чтобы справиться с энергетическим кризисом, заявил президент страны Милош Земан.
Green Deal предусматривает радикальные реформы в экономике, энергетике и транспорте, эти сферы должны стать максимально «зелеными» и углеродно-нейтральными. Земан считает, что «никакая помощь со стороны государства облегчение» фирмам и людям, попавшим в сложную ситуацию из-за энергетического кризиса, «не принесет», требуется «выйти из Green Deal». Однако, по его словам, для этого нужна «политическая отвага», которой нет у правительства страны.
Президент сказал, что «энергетический кризис, который проявляется в повышении на 30–70% цен на электроэнергию и на газ, в первую очередь, вызван именно Green Deal». Так, закрытие электростанций ведет к сокращению предложения «при постоянном или даже более высоком спросе», в результате чего «цены на электроэнергию растут», передает РИА «Новости».
При этом Германия «в 2022 году хочет закрыть не только угольные, но и атомные электростанции». Земан сказал, что «является известным сторонником ядра, и считает, что ушедшее только что в отставку правительство республики тем, что замедлило тендер на строительство энергоблока не только на АЭС «Дукованы», но и на АЭС «Темелин», обрекло» Чехию на «энергетическую бедность».
Земан призвал Чехию действовать как суверенное государство. По его словам, если ЕК желает «запретить с 2030 года газовое отопление и перейти на непроверенный водород, о котором никто ничего толком не знает, и если она хочет запретить автомобили с двигателями внутреннего сгорания, что является нонсенсом», страна должна «выйти из Green Deal».
Напомним, в декабре стоимость газа на европейских спотовых площадках вновь существенно подросла. Цены поднимались выше 1700 долларов за тысячу кубометров.
Мигрантов с белорусской границы решили отправить в Литву
Ирак договорился с Литвой о распределении находящихся на границе беженцев по общежитиям Вильнюса, говорится в заявлении иракского министерства миграции и перемещенных лиц.
«Делегация договорилась с литовской стороной о переносе лагерей на границе в общежития в столице. В них будут обеспечены все первостепенные предметы быта», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление.
Желающим вернуться на родину иракцам также выплатят по тысяче евро, добавили в ведомстве.
Ранее власти Литвы объявили, что будут платить мигрантам по 1 тыс. евро за решение вернуться добровольно в свои родные страны.
Позже в Литве призвали открыть въезд беженцам с нетрадиционной ориентацией.
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