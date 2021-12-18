Возлюбленная Саакашвили Ясько сообщила о провалах в его памяти

Новая возлюбленная Грузии Михаила Саакашвили нардеп Украины Елизавета Ясько заявила о провалах в памяти, которые начались у бывшего президента Грузии, главы украинского исполкома реформ, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Она посетила Саакашвили в субботу в военном госпитале в Гори и сказала, что тот испытывает стресс после пребывания в тюрьме, который отражается на его «физическом и ментальном состоянии».

«Есть эпизоды провалов в памяти, что обусловлено насилием и пытками, которые он испытал в тюрьме», – сказала Ясько. По ее словам, бывшего президента в таком состоянии нельзя возвращать в заключение.

Ясько сказала, что Саакашвили «должен проходить реабилитацию на свободе». Она отметила, что Саакашвили очень ждет акцию в его поддержку в Тбилиси на проспекте Руставели 21 декабря, в свой 54-й день рождения. Депутат Верховной рады назвала своего возлюбленного «политическим заключенным, которых, к сожалению, много в Грузии».

Накануне минюст Грузии отметил, что Саакашвили, осужденный на 6 лет и находящийся на реабилитации после пятидесятидневной голодовки в военном госпитале в Гори, будет возвращен в тюрьму в Рустави после улучшения состояния здоровья.

Саакашвили был арестован в Грузии и сразу объявил голодовку. Сначала его перевели в тюремную больницу в Тбилиси, а затем в Гори.

С 14 декабря бывшему президенту разрешили расширенное питание, а также назначили тренера, чтобы преодолеть лень. Врачи объяснили это тем, что бывший президент «ленится и мало двигается». Врачи считают, что арестованный в Грузии 1 октября тайно пробравшийся в страну бывший президент не хочет двигаться из-за эмоциональных травм, сказавшихся на его ментальном здоровье.

Мать Саакашвили Гиули Аласания и посещающие экс-президента депутаты от оппозиции констатируют, что тот раньше постоянно перемещался, а сейчас жалуется на усталость и предпочитает постельный режим. Они считают, что Саакашвили надо освободить и отправить на лечение за границу. Власти называют эти предложения «цинизмом» и отрицают возможность досрочного освобождения Саакашвили. Власти также называют «абсурдом» разговоры о «пытках» Саакашвили.

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