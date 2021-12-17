Уровень коллективного иммунитета превысил 75% в четырех регионах России

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу превышает 75% в Чукотском автономном округе, Карелии, Санкт-Петербурге и Подмосковье, в пяти регионах России он выше 71%, сообщила в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Уровень выше 75% демонстрируют Чукотский автономный округ, Республика Карелия, Санкт-Петербург, Московская область. Догоняют Республика Тыва, Москва, Мурманская, Калининградская и Липецкая области – здесь коллективный иммунитет выше 71%», – передает ТАСС ее слова.

Согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции в Севастополе вырос до 88,7%. «Среди регионов лидером по коллективному иммунитету остается Севастополь – 88,7%», – говорится в сообщении оперштаба.

Ранее глава оперштаба сообщила, что достигнуть уровня коллективного иммунитета к COVID-19 в 80% можно, только если каждый, у кого нет противопоказаний, привьется.

Севастополь стал абсолютным лидером по коллективной вакцинации. Необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции достиг 80,8%.