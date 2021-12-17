Уровень коллективного иммунитета превысил 75% в четырех регионах России

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17 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 18:40  |  vz.ru
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Старт «Северного потока – 2» затянули на три года

Изначально Газпром планировал запуск нового газопровода в 2019 году Stefan Sauer/DPA/Global Look Press
Назван новый срок запуска «Северного потока – 2». Решения о выдаче сертификата оператору газопровода Nord Stream 2 AG не будет даже в первом полугодии 2022 года, заявил немецкий регулятор. Хотя еще летом у экспертов была надежда на запуск проекта в начале или в середине зимы. Теперь официально сроки перенесены на лето–осень 2022 года. Как и кому удалось задержать «Северный проект – 2» почти на три года?  Подробности...
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Новый канцлер Германии начал портить отношения с Россией

Новому канцлеру Германии предстоит выяснить, как дружить с Россией, не ругаясь с Западом Wolfgang Kumm/Global Look Press
Олаф Шольц стал канцлером Германии около недели назад, но за это время Берлин трижды оскандалился в отношениях с Россией. В среду из ФРГ выслали российских дипломатов, связав это с делом грузино-чеченского боевика Хангошвили. А в четверг YouTube по требованию Берлина заблокировал новый канал RT DE на немецком языке. Затем стало известно об остановке сертификации «Северного потока – 2» минимум на полгода. Кто заставляет Шольца ухудшать отношения с Россией? Подробности...
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Как самые странные русские броненосцы спасли Одессу от Турции

Так выглядели эти легендарные корабли Михаил Озерский/РИА Новости
Ровно 150 лет назад, 17 декабря 1871 года, в Санкт-Петербурге состоялась закладка самого странного корабля в истории военного судостроения – броненосца «Новгород». Он был сделан абсолютно круглым. Зачем автор этого проекта, знаменитый «беспокойный адмирал» Андрей Александрович Попов, принял такое решение – и почему оно стало спасительным для Одессы?  Подробности...
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Антиваксеры раскачивают политическую стабильность Прибалтики

Алдис Гобземс активно отыгрывает антиваксерскую повестку Saeima/flickr.com
Русское население Латвии в восторге от нового для страны политика – а все потому, что он требует отменить обязательную вакцинацию и проводит массовые митинги по этому поводу. Звучат слова «он хочет перемен... горит за вас и ваших детей... Красиво, ярко, незабываемо». Кто такой Алдис Гобземс, почему он против вакцин – и есть ли у него и его единомышленников шансы возглавить Латвию? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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России пора избавиться от балласта в отношениях с Западом

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
России уже давно бы следовало официально закрыть вопрос о возможности отношений с НАТО как организацией. Это ничего не изменит по существу, но лишит наших партнеров на Западе формальной возможности выдавать очередные трескучие заявления. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Россия обратилась к США и НАТО с ультиматумом

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Масштаб выдвинутых предложений по идее не предусматривает возможности просто принять отказ и отложить вопрос до следующего дипломатического раунда. Такой сценарий подорвал бы убедительность любых заявлений. Подробности...

Турки всерьез воюют с российским оружием

Юрий Мавашев
Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Успеху турецких дронов, в том числе и на постсоветском пространстве, способствует и «рекламная война». И ведется она уже вполне открыто против «российских конкурентов». Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Роль СССР в убийстве Кеннеди

Обсуждение: 4 комментария

Ухудшение отношений России и Германии

Когда развалится Евросоюз

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Самой красивой американкой признали девушку из Аляски

Юбилейный конкурс «Мисс Америка – 2022» выиграла 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски. Она поразила судейскую коллегию своей откровенностью и интеллектом во время решающей части конкурса, когда тройку финалисток спросили, что они будут делать в реальной жизни. За корону боролись 50 самых красивых девушек страны
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В Новосибирске прошла выкатка ударного беспилотника «Охотник»

На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник». Уникальное плоское сопло существенно снизит заметность аппарата и его уязвимость для ракет противника
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Выбрана новая «Мисс Вселенная»

В израильском городе Эйлат завершился финальный этап международного конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2021». Победительницей стала 21-летняя Харнааз Сандху из Индии. В юбилейном 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Россию представляла Ралина Арабова – обладательница титулов «Мисс Татарстан – 2019» и «Вторая вице-мисс Россия – 2019»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
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    Уровень коллективного иммунитета превысил 75% в четырех регионах России

    17 декабря 2021, 18:07

    Текст: Александра Юдина

    Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу превышает 75% в Чукотском автономном округе, Карелии, Санкт-Петербурге и Подмосковье, в пяти регионах России он выше 71%, сообщила в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова.

    «Уровень выше 75% демонстрируют Чукотский автономный округ, Республика Карелия, Санкт-Петербург, Московская область. Догоняют Республика Тыва, Москва, Мурманская, Калининградская и Липецкая области – здесь коллективный иммунитет выше 71%», – передает ТАСС ее слова.

    Согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции в Севастополе вырос до 88,7%. «Среди регионов лидером по коллективному иммунитету остается Севастополь – 88,7%», – говорится в сообщении оперштаба.

    Ранее глава оперштаба сообщила, что достигнуть уровня коллективного иммунитета к COVID-19 в 80% можно, только если каждый, у кого нет противопоказаний, привьется.

    Севастополь стал абсолютным лидером по коллективной вакцинации. Необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции достиг 80,8%.


    В США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson

    17 декабря 2021, 02:05

    Текст: Наталья Ануфриева

    Эксперты при медицинском регуляторе США CDC рекомендовали по возможности не использовать вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson из-за осложнений с тромбами.

    Эксперты проголосовали за рекомендацию, согласно которой, при наличии других вакцин, произведенных по технологии mRNA компаниями Pfizer и Moderna, нужно использовать именно их, передает РИА «Новости».

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    Ранее в США были зафиксированы десятки случаев осложнений с формированием тромбов у пациентов, привитых вакциной Johnson & Johnson.

    При этом отмечается, что осложнения по-прежнему очень редки. Теперь регулятор CDC должен решить, последует ли он совету своих экспертов.

    Отметим, что применение вакцины Johnson & Johnson было приостановлено в апреле, но затем вновь возобновилось по рекомендации ученых.

    Напомним, все одобренные в США вакцины показали низкую эффективность против «омикрона».

    Вместе с тем Центр имени Гамалеи считает, что «Спутник V» и «Спутник Лайт» эффективны против штамма коронавируса «омикрон».

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    ВС вступился за вышедшего на улицу без маски астраханца

    16 декабря 2021, 21:44

    Текст: Вера Басилая

    Верховный суд РФ отменил наказание, назначенное астраханцу за прогулку по улице без маски во время режима повышенной готовности в Астраханской области.

    В марте прошлого года губернатор Астраханской области ввел правила поведения при режиме повышенной готовности, обязывающие жителей надевать маску «при любом выходе на улицу». Житель Астрахани попался на улице без маски полицейским в июне, на него был составлен протокол.

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    В августе эти ограничения сняли, норма о маске стала рекомендательной. Суд признал астраханца виновным в нарушении и вынес предупреждение, но астраханец дошел до Верховного суда, добиваясь его отмены, передает РИА «Новости».

    «Закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу, то есть распространяется и на лицо, которое совершило административное правонарушение до вступления такого закона в силу», – говорится в постановлении ВС России.

    Все предыдущие решения отменены, производство по делу прекращено.

    Ранее Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски по одному фото.

    До этого женщину заковали в наручники за вход в банк без маски в Приморье.

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    Жителей Молдавии привили просроченными вакцинами от COVID-19

    16 декабря 2021, 19:48

    Текст: Вера Басилая

    Около семи тысяч жителей Молдавии были привиты просроченными вакцинами от коронавируса, кроме того, около 70 тыс. сертификатов о вакцинации оказались фальшивыми.

    Нарушения были выявлены во время аудита, который провела Счетная палата республики.

    «Аудит показал, что срок годности около семи тысяч доз вакцины истек, что вызывает подозрения в отношении их использования. Нехватка контроля в процессе иммунизации привели к появлению ошибок, которые могут повлиять на здоровье граждан», – приводит РИА «Новости» данные Счетной палаты.

    Кроме того, была проведена проверка информации в реестре вакцинации от COVID-19, анализ показал, что существуют сомнения в достоверности сертификатов, выданных более чем 70 тыс. граждан.

    Выяснилось, что медучреждения не отказывались от вакцинации, если не хватало людей, чтобы полностью использовать препараты. К примеру, флакон, в котором было 10 доз вакцины, вскрывали даже для иммунизации всего одного пациента. Оставшиеся во флаконе дозы приходили в негодность, в результате было утеряно более 11 тыс. доз вакцин от коронавируса.

    Депутаты оппозиционного блока «Коммунисты и социалисты» потребовали объяснений от минздрава в связи с результатами аудита.

    Ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска заявил, что польская сторона поставит на Украину вакцину от коронавируса, у которой заканчивается срок годности.

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    Попова назвала «пугающими» темпы прироста «омикрона» в мире

    17 декабря 2021, 07:34

    Текст: Алексей Дегтярев

    Темп прироста инфицирования новым штаммом «омикрон» в мире пугает своей опасностью, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

    «Видим стремительное развитие ситуации в Британии, в Африке, где уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на «омикрон», то же самое в Южной Африке. Темпы прироста пугают своей опасностью и риском», – заявила Попова в беседе с РИА «Новости».

    Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Новый штамм коронавируса B.1.1.529 назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта».

    ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе.

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    ВОЗ указала на эффективность вакцинаций разными препаратами

    17 декабря 2021, 06:10

    Текст: Алексей Дегтярев

    Эффективность вакцинации от коронавируса препаратами на основе разных технологий схожа эффективности после уколов вакцинами с одинаковой платформой, заявили эксперты ВОЗ.

    Эффективность вакцинации или ревакцинации вирусными векторными вакцинами и вакцинами на основе технологии мРНК может составлять от 61 до 91%, вакцинация же только препаратами с технологией мРНК в среднем может быть 69-90%, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование ВОЗ.

    После уколов только вакцинами с платформой вирусного вектора аденовируса эффективность оценивается от 43% до 89%. Эффективность разных вакцин против госпитализаций от коронавируса в разных странах достигла высоких показателей в нескольких странах, превысив 95%.

    Введение бустерной дозы вакцины с отличающейся технологией от препарата, введенного при первых двух прививках, также высоко эффективно против симптоматического течения болезни. Это показали исследования в Британии и Чили.

    Ранее в Германии заявили, что рассчитывают получить адаптированную под «омикрон» вакцину от компании BioNTech уже в первом квартале 2022 года.

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    Страны G7 назвали главную мировую угрозу

    17 декабря 2021, 11:49

    Текст: Кристина Цыцура

    Страны «Большой семерки» признали, что быстрое распространение омикрон-штамма стало самой серьезной угрозой для человечества, сообщается на сайте минздрава Великобритании.

    Чтобы бороться с вирусом, G7 призвала укреплять сотрудничество между государствами. Только обмен данными и сотрудничество позволят найти решение проблемы, передает РИА «Новости».  

    В заявлении также говорится о необходимости обеспечивать равный доступ к прививкам и диагностике заражения.

    Напомним, в ноябре в ЮАР был выявлен новый штамм SARS-CoV-2. Он содержит десятки мутаций в S-белке, который необходим для заражения клеток. ВОЗ признала B.1.1.529 «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон». По мнению специалистов, заразиться этим штаммом могут и переболевшие, и вакцинированные. 

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    В Германии назвали сроки разработки адаптированной под «омикрон» вакцины

    16 декабря 2021, 19:34

    Текст: Вера Басилая

    Германия рассчитывает получить адаптированную под «омикрон» вакцину от компании BioNTech уже в первом квартале 2022 года, сообщил глава минздрава ФРГ Карл Лаутербах.

    «Мы забронировали в Еврокомиссии и купим значительное количество вакцины BioNTech. По большей части это будет уже адаптированная под «омикрон» вакцина. Мы надеемся, что из 80 млн доз часть получим уже в первом квартале», – приводит ТАСС слова Лаутербаха.

    Министр также подчеркнул, что в целом выступает за введение обязательной вакцинации в Германии. «Как депутат Бундестага я убежден в целесообразности введения обязательной вакцинации, но в моей роли министра я должен позаботиться и о том, чтобы в таком случае было достаточно вакцины», – отметил он.

    Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил возможность защиты от «омикрона» «Спутником V».

    Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Новый штамм коронавируса B.1.1.529 назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта».

    ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе.

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    Чувашия введет обязательную вакцинацию от COVID для студентов и пожилых

    16 декабря 2021, 20:39

    Текст: Кристина Цыцура

    Обязательная вакцинация от коронавируса вводится в Чувашии для студентов и граждан в возрасте 60 лет и старше, приказ подписан главным санитарным врачом региона и опубликован на сайте Роспотребнадзора.

    «В расширенный список вошли лица в возрасте старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями (в том числе с заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением), а также граждане старше 18 лет, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Отмечается, что обязательная вакцинация вводится для создания коллективного иммунитета и для стабилизации эпидемиологической обстановки.

    Привиться первым компонентом нужно до 17 января 2022 года, а вторым – до 17 февраля 2022 года.

    Привить следует не менее 90% от общей численности работников старше 60 лет и не менее 80% студентов региона. За отказ делать прививку жителей Чувашии будут отстранять от работы или переводить в дистанционный режим работы. Студентов же переведут на дистант.

    Ранее сообщалось, что обязательная вакцинация для учащихся высших учебных заведений и колледжей, а также для лиц старше 60 лет вводится в Смоленской области. 

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    Британские медики посоветовали беременным прививаться от коронавируса

    16 декабря 2021, 19:24

    Текст: Кристина Цыцура

    Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации Великобритании призвал беременных привиться от коронавируса.

    Отмечается, что становится много свидетельств о том, что беременные подвергаются большому риску при заражении коронавирусом, поэтому их нужно отнести к группе клинического риска в рамках программы вакцинации против COVID-19, передает РИА «Новости» со ссылкой на Агентство по здравоохранению (UKHSA).

    Сообщается о беременных, которые поступили в больницу с тяжелой формой коронавируса и отсутствием прививок. Также приводятся данные UKHSA, которые дополняют существующие международные исследования, говорящие о том, что вакцинация при беременности безопасна.

    «Беременным женщинам, прошедшим первичный курс вакцинации, следует заказать бустер COVID-19, если они получили вторую дозу вакцины по крайней мере за три месяца до этого», – говорится в сообщении.

    По словам заведующего кафедрой иммунизации JCVI Вэя Шен Лима, доказательств того, что вакцинация повышает вероятность выкидыша во время беременности или осложнений при родах нет.

    «Беременным женщинам настоятельно рекомендуется пройти первую, вторую или повторную вакцинацию в зависимости от обстоятельств, чтобы лучше защитить себя и своего ребенка от любых серьезных последствий COVID-19», – сказал он.

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    Гинцбург: Вакцинация «Спутником V» и ревакцинация дают полную защиту от «омикрона»

    17 декабря 2021, 15:52

    Текст: Александра Юдина

    Вакцинация «Спутником V» и ревакцинация через шесть месяцев дают полную защиту от штамма «омикрон», сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

    «Основной вывод... состоит в том, что та схема вакцинации, которая порядка... шести месяцев тому назад была предложена в России Министерством здравоохранения нашей страны, смысл которой состоит в том, что после вакцинации «Спутником V» через полгода предлагается ревакцинация «Спутником Лайт». Так вот, эта схема вакцинации дает на сегодняшний день на той выборке, которая была проанализирована, полную защиту от штамма «омикрон», – передает РИА «Новости» его слова.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Спутник V» эффективен в борьбе с «омикроном», в ближайшее время специалисты дадут окончательное заключение, Россия готова поделиться препаратами с другими странами для бустерной вакцинации.

    Путин также попросил доработать законопроект о сертификатах вакцинированного в общественных местах, призвав сделать его четким и понятным.

    В конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». 

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    Общепиту в Самарской области продлили время работы до часа ночи

    16 декабря 2021, 20:03

    Текст: Кристина Цыцура

    Организациям общественного питания в Самарской области разрешили работать до 01.00, ранее заведения работали из-за коронавирусных ограничений до 23.00, сообщает пресс-служба правительства региона.

    «Заведениям общепита запрещается принимать посетителей с 1:00 до 6:00 по местному времени. Ранее они могли принимать гостей до 23.00», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Работать в режиме доставки после 01.00 разрешено. По данным властей, соответствующее постановление в четверг подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

    Посещать организации общепита в Самарской области можно лишь при наличии сертификата о вакцинации (QR-кода), либо сведения о перенесенном заболевании, либо отрицательного ПРЦ-теста. 

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    В России оценили эффективность «Спутника V» с бустером «Спутник лайт» против «омикрона»

    17 декабря 2021, 15:32

    Текст: Кристина Цыцура

    Ожидаемая эффективность вакцины «Спутник V» с бустерной инъекцией «Спутник лайт» против нового штамма «омикрон» составит более 80%, говорится в результатах лабораторного исследования НИЦЭМ им Н. Ф. Гамалеи, сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

    «Ожидаемая эффективность «Спутник V» с бустером «Спутник лайт» против штамма «омикрон» может составлять более 80%, поскольку «Спутник V» показал эффективность более 80% против вируса этого типа через 6 месяцев после вакцинации», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Отмечается, что бустерная инъекция «Спутником лайт» увеличивает эффективность других вакцин против штамма «омикрон».

    «Сутник лайт» в качестве бустера значительно увеличивает вирусную нейтрализующую активность против варианта «омикрон» через 2-3 месяца после ревакцинации», – отмечается в сообщении фонда.

    Также подчеркивается, что вакцина «Спутник V» вызывает устойчивый нейтрализующий ответ антител к штамму «омикрон», защищая от тяжелых случаев течения болезни и госптализации.

      

    Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». 

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    В России за сутки выявили 27,7 тыс. случаев коронавируса
    		    17 декабря 2021, 11:44
    Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

    За минувшие сутки в России выявили 27 743 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 10,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 27 743 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 2106 (7,6%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».

    Всего в стране выявлено 10 159 389 человек в 85 регионах.

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2755, Санкт-Петербурге – 1984, Московской области – 1452.

    Также за сутки зафиксировано 1080 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 295 104 человека.

    Накануне в России выявили 28 486 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 743.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    Путин заявил о преимуществе «Спутника V» перед другими вакцинами против «омикрона»

    17 декабря 2021, 15:07

    Текст: Вера Басилая

    «Спутник V» эффективен в борьбе с «омикроном», в ближайшее время специалисты дадут окончательное заключение, Россия готова поделиться препаратами с другими странами для бустерной вакцинации, заявил президент России Владимир Путин на съезде РСПП.

    «Спутник V» наш работает хорошо, пожалуй, даже эффективней по борьбе с «омикроном», чем другие применяемые вакцины. Вот в течение нескольких ближайших дней специалисты дадут оценку, но, похоже, это так, и в этой связи мы можем поделиться уже имеющимися у нас препаратами, имею в виду для бустерной вакцинации, в том числе для европейских стран, если, конечно, у них есть такая необходимость и желание», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Вместе с тем Путин призвал активнее работать с ВОЗ.

    «Надо активнее работать и более содержательно работать, конечно, со Всемирной организацией здравоохранения, прислушиваться к их рекомендациям», – отметил президент.

    Ранее президент Владимир Путин попросил доработать законопроект о сертификатах вакцинированного в общественных местах, призвав сделать его четким и понятным.

    Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Новый штамм коронавируса B.1.1.529 назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта».

    ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе.

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    Путин заявил о быстром распространении «омикрона»

    17 декабря 2021, 16:22

    Текст: Александра Юдина

    Последствия нового штамма коронавируса «омикрон» пока непонятны, однако он быстрее распространяется, это очевидно, поэтому требования к ревакцинации повышаются, заявил президент России Владимир Путин.

    «Посмотрите, что происходит в относительно благополучных странах, имею в виду в том числе распространение нового так называемого «омикрона». Еще непонятны последствия. Одни исследователи говорят, что это более легкая форма, другие говорят о возможных тяжелых последствиях после того, как люди переболеют», – передает РИА «Новости» его слова.

    Президент отметил, что резко возросло количество детей, болеющих с тяжелыми последствиями. «Мы это должны знать», – добавил Путин. И заметил, что «омикрон» быстрее распространяется, это уже очевидно, поэтому требования к ревакцинации повышаются.

    «Как говорят специалисты, штамм «омикрон» быстрее распространяется, особенность такая, это очевидно уже сегодня. Поэтому требования к ревакцинации повышаются», – сказал глава государства.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Спутник V» эффективен в борьбе с «омикроном», в ближайшее время специалисты дадут окончательное заключение, Россия готова поделиться препаратами с другими странами для бустерной вакцинации.

    Путин также попросил доработать законопроект о сертификатах вакцинированного в общественных местах, призвав сделать его четким и понятным.

    В конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». 

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