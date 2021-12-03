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В России назвали абсолютного лидера по коллективной вакцинации
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Необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции достигнут в Севастополе: там этот показатель составляет 80,8%, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
«У нас есть абсолютный лидер – город Севастополь, где этот показатель составил 80,8%. Уровень выше 72% демонстрируют Чукотский автономный округ, Республики Тыва и Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 53,7%», – передает ТАСС ее слова.
По словам Голиковой, новая коронавирусная инфекция продолжает распространяться, прививаться нужно как можно скорее. «Данные тепловой карты на портале стопкоронавирус.рф показывают при этом, что практически все регионы нашей страны по совокупным показателям, которые используются для измерения напряженности ситуации с коронавирусом, находятся в красной или оранжевой зоне. Это означает, что вирус продолжает распространяться, прививаться нужно как можно скорее», – добавила она.
Однако Голикова отметила, что эпидситуация по коронавирусу ухудшилась в четырех регионах России: Калужской, Ростовской, Челябинской областях, Калмыкии. «Более напряженной стала эпидобстановка в четырех субъектах Российской Федерации. В то же время улучшение мы видим в Тюменской, Нижегородской, Ивановской областях, Республике Чечня», – сказала вице-премьер.
Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, правительство направило в Госдуму законопроекты о QR-кодах. Они предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте – для междугородных и международных перевозок. Рассмотрение проектов планируется на 16 декабря.
Данный законопроект уже готовы поддержать в партии «Единая Россия», его также одобрили парламенты Ростовской, Оренбургской, Новосибирской, Нижегородской, Брянской, Омской, Магаданской, Московской, Челябинской, Волгоградской, Калининградской, Псковской областей, Северной Осетии, Приморского, Пермского и Хабаровского краев, Коми, Татарии, Чувашии, Удмуртии.
РФПИ объяснил задержку одобрения «Спутника V» со стороны ВОЗ
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Всемирная организация здравоохранения все еще не одобрила российскую вакцину «Спутник V» от коронавируса из-за незначительных бюрократических вопросов, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Дмитриев сообщил, что Минздрав России «поддерживает очень позитивные контакты по сотрудничеству с ВОЗ». «Как мы понимаем, препятствия, которые до сих пор остаются, носят незначительный характер и имеют чисто бюрократическую природу», – сказал он. Дмитриев отметил, что «эффективность и безопасность» российской вакцины «подтверждена, не оставив сомнений, при клинических испытаниях и ее применении по всему миру», передает ТАСС.
В конце октября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург обвинил чиновников Европейского медицинского агентства (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в игнорировании успехов «Спутника V». Напомним, российская вакцина «Спутник V» показала лучшую защитную эффективность от летальных случаев от коронавируса в ходе исследований в Венгрии среди пяти ведущих вакцин: «Спутник V», AstraZeneca, Pfizer, SinoPharm, Moderna.
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Бабиш сообщил о предотвращении полицией готовившегося на него покушения
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И.о. главы правительства Чехии Андрей Бабиш заявил, что полиция предотвратила покушение на него, которое готовилось в ответ на введенные из-за коронавируса ограничения.
Бабиш рассказал об этом после того, как в интернете один из молодых противников вакцинации с использованием нецензурных слов спросил, когда прекратят ужесточать ограничения. Молодой человек заявил, что в противном случае люди вскоре начнут убивать членов кабмина. Бабиш рассказал, что в среду в здание правительства уже приходил противник ограничений, который «хотел напасть». У нападавшего «были кинжал и пистолет», но «полиция его обезвредила на входе».
И.о. главы правительства Чехии заявил: «Конечно, люди нам угрожают, так же, как вы нам угрожаете». Ограничения вводятся «ради людей». «Или вы не верите, что этот вирус убивает людей? Вы не верите, что вакцина защищает?» – приводит его слова ТАСС.
В конце ноября президент Чехии Милош Земан сдал тест на коронавирус и получил положительный результат. Егорешили его вернули в Центральный военный госпиталь в Праге, где он до этого проходил лечение почти месяц, но позднее перевели в резиденцию главы государства.
Россия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лука Беккари подписали соглашение об отмене виз между двумя странами, сообщил госсекретариат Сан-Марино.
Подписание соглашения состоялось на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме. В госсекретариате сообщили, что «после выступления госсекретаря Беккари на пленарном заседании» у него была встреча с главой МИД России. Сан-Марино считает, что соглашение об отмене виз демонстрирует «уже сложившиеся прекрасные отношения между двумя странами и обоюдное желание развивать вопросы сотрудничества», передает ТАСС.
Напомним, Лавров в сентябре указывал, что вакцина от коронавируса «Спутник V» позволила Сан-Марино стать одним из лидеров в вакцинации населения. Республика одобрила применение вакцины «Спутник V» в феврале 2021 года. Эффективность «Спутника V» в Сан-Марино составила 94,8%.
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Попова: У «омикрона» есть рисковые мутации
Имеющийся сейчас иммунитет к коронавирусу у людей снижает риски от «омикрона», но не стоит считать, что новый штамм не вызывает тяжелого последствия болезни, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Даже если этот новый вирус будет иметь способность каким-то образом обходить уже сформировавшийся иммунитет, то это не будет 100% обход. Иммунитет, который сформировался после прежней болезни и после прививок он все равно риски для здоровья от этого нового вируса сделает очень небольшими», – заявила Попова в эфире радио «Комсомольская правда».
По ее словам, у нового штамма есть мутации, которые, как говорят вирусологи, могут быть рисковыми, но «ждать, когда мы увидим реализацию этих рисков – никто в мире сегодня не делает и так не должен делать, потому что главное – это здоровье людей».
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Также Попова не поддержала мнение, что новый штамм коронавируса «омикрон» не вызывает тяжелого течения болезни, отметив, что в ЮАР, где он был выявлен, мало пожилых людей, у которых, как правило, тяжелое течение заболевания.
«Средний возраст в ЮАР крайне невысокий, там нет пожилого населения. А вспышка, в первую очередь, это студенческое сообщество, где было выявлено. Это молодые люди. Мы ни при каком варианте коронавируса не видим тяжелого течения масштабного среди молодых людей», – отметила Попова.
Также глава Роспотребнадзора заявила о необходимости прививки, даже если идет подъем заболеваемости.
«Я не готова согласиться с такими иммунологами, но есть общая позиция, есть общие правила – это правила эпидемиологии, которые говорят, что если у нас есть средства погасить распространение вируса, мы должны ими пользоваться, не подвергая жизни и здоровье людей никакому риску, или минимизировать этот».
Ранее был установлен инкубационный период при заражении омикрон-штаммом.
До этого в ВОЗ заявили, что новый штамм коронавируса выявлен уже в 23 странах.
В Кремле рассказали об ожидании появления в России штамма «омикрон». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главный вопрос не в том, придет ли «омикрон» в Россию, а важнее узнать, когда он придет.
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Сертификаты переболевших COVID начали переоформлять сроком на год
Сертификаты переболевших COVID-19, загруженные в личные кабинеты пользователей на портале госуслуг, переоформляются со сроком действия на один год, сообщили в Минцифры.
В ведомстве заявили, что «сертификаты переболевших COVID, загруженные в личные кабинеты пользователей на портале госуслуг, переоформляются со сроком действия на один год, согласно рекомендациям Минздрава», передает ТАСС.
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Ранее в России продлили до года сертификаты переболевших коронавирусом. Также сообщалось о вероятной дате рассмотрения Госдумой проекта о QR-кодах. Первое чтение планируется на 16 декабря.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как будет работать закон о QR-кодах.
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В ЕС предупредили об опасном развитии штамма «Омикрон»
Новый штамм «омикрон» может стать причиной более половины всех заражений коронавирусом в Евросоюзе в ближайшие месяцы, сообщает Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).
«Основываясь на математическом моделировании, проведенном ECDC, есть признаки того, что «омикрон» может вызвать более половины всех инфекций SARS-CoV-2 в Евросоюзе/Европейской экономической зоне в течение следующих нескольких месяцев», – говорится в релизе.
Также отмечается, что необходим многоуровневый подход для отсрочки дальнейшего распространения нового штамма в ЕС и ЕЭЗ. «Вакцинация для тех, кто еще не вакцинирован или не завершил курс вакцинации, и ревакцинации для тех, кто старше 40 лет, являются обязательными», – приводятся слова директора ECDC Андреи Аммон.
Ранее был установлен инкубационный период при заражении омикрон-штаммом.
До этого в ВОЗ заявили, что новый штамм коронавируса выявлен уже в 23 странах.
В Кремле рассказали об ожидании появления в России штамма «омикрон». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главный вопрос не в том, придет ли «омикрон» в Россию, а важнее узнать, когда он придет.
Итальянец явился на прививку от COVID-19 с «силиконовой рукой»
В городе Биелла (Пьемонт, Италия) местный житель хотел обмануть сотрудников центра вакцинации от коронавируса силиконовой накладкой на плече, сообщают СМИ.
Инцидент произошел в четверг вечером. 50-летний мужчина в явился на прививку с силиконовой накладкой на плече. Цвет и структура материала походили на настоящую кожу, но медсестра заметила обман и попросила итальянца обнажить руку. Тот в ответ попытался убедить медсестру закрыть глаза на его трюк, передает РИА «Новости» со ссылкой на la Stampa.
Президент региона Альберто Чирио и региональный министр по вопросам здравоохранения Луиджи Икарди заявили, что «история на грани смешной», но проступок мужчины является «очень серьезным» и «неприемлемым перед лицом жертвы, которую пандемия заставляет все общество платить человеческими жизнями, а также социальными и экономическими затратами». Местное управление здравоохранения сообщит о данном случае в прокуратуру.
Напомним, СМИ рассказывают о многочисленных примерах того, как жители в том числе самых богатых стран изобретают многочисленные способы мошенничества с целью избежать вакцинации. Люксембургское издание L'essentiel сообщило, что получило в качестве примера на свой компьютер в момент проведения журналистского эксперимента-расследования QR-код на Адольфа Гитлера.
У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
Инфекционист оценил необходимость модернизации вакцин из-за штамма «омикрон»
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«Когда мы будем иметь некую популяционную статистику относительно частоты инфицирования людей, ранее полностью привитых от коронавируса, тогда мы и сможем понять, нужно ли адаптировать вакцины под новый штамм или эффективность уже существующих – достаточна для предотвращения смертей», – сказал газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов.
Ученые из ЮАР провели исследование, благодаря которому выяснили, что что риск повторно заразиться COVID-19 при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета», поскольку новый вариант коронавируса имеет способность обходить иммунитет, приобретенный после заболевания инфекцией.
«Когда мы будем иметь некую популяционную статистику относительно частоты инфицирования людей, ранее полностью привитых от коронавируса, тогда мы и сможем понять, нужно ли адаптировать вакцины под новый штамм или эффективность уже существующих – достаточна для предотвращения смертей. И, соответственно, отечественные разработчики уже заявляют, что готовы производить адаптированную вакцину, если это потребуется», – говорит Коновалов.
Однако для того, чтобы утверждать, что нужно менять технологическую линию по производству вакцин и таким образом отменять текущую, должны быть опубликованы данные исследований, отмечает врач.
«Любая модернизация вакцин – мера вынужденная, и сопровождается рядом проблем, поскольку приходится отменять уже выпущенные прививки и заменять их новыми вакцинными препаратами. Хотя, если того потребует ситуация, то производители не только отечественных вакцин, но и зарубежных уже объявили о своей готовности изменять технологию выпуска вакцин (обновление их состава)», – объясняет специалист.
При этом, любой новый зарегистрированный препарат требует как доклинических, так и клинических испытаний, продолжает собеседник. Поэтому даже небольшие изменения структуры препарата обязательно будут приводить к необходимости проведения дополнительных испытаний, замедляющих их активное использование в гражданском обороте.
На сегодняшний день ведется активное наблюдение за «поведением» нового штамма – «омикрон» – способен ли он «вытеснить» штамм «дельта», приводит ли он к более тяжелому течению заболевания, насколько защищены от него уже переболевшие и привитые ранее.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что учреждение не начало разрабатывать новую вакцину против «омикрона», а пояснил, что происходит лишь подстраивание препарата под новый штамм. Он отметил, что такие же манипуляции были сделаны и для всех предыдущих вариантов коронавируса.
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В Костромской области решили не пускать в детсады родителей без QR-кодов
Родителей будут пускать на утренники и торжественные мероприятия в детсады Костромской области по QR-кодам, мера действует со 2 декабря, сообщили в областной администрации.
«На одном из заседаний регионального оперативного штаба по предложению профильного департамента было принято решение допускать родителей на торжественные и праздничные мероприятия в дошкольных и общеобразовательных организациях, а также учреждениях дополнительного образования при наличии действующего QR-кода. Эта мера вступает в силу 2 декабря», – передает РИА «Новости» со ссылкой на областную администрацию.
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По данным администрации региона, все действующие ограничительные меры в регионе действуют до 1 февраля. По решению оперативного штаба, с 20 декабря список общественных мест, где требуется предъявлять QR-код, дополняют дворцы и дома культуры, дома народного творчества и ремесел, библиотеки, музеи, архивы, объекты туристского показа.
Ранее жительница Кургана рассказала, что руководство детского сада отказалось пускать ее на родительское собрание без QR-кода, представители власти объяснили, что это незаконно.
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В США решили ужесточить требования въезда в страну из-за «омикрона»
В условиях распространения «омикрона» США намерены продлить по 18 марта предписание носить маски на транспорте, с начала следующей недели вводится обязательное тестирование на COVID всех прибывающих в страну в течение суток до отъезда, сообщил Белый дом.
«В начале следующей недели США ужесточат протоколы предотъездного тестирования, вводя требование для всех прибывающих в страну международных путешественников сдать анализы в течение одного дня до отъезда вне зависимости от гражданства и вакцинационного статуса», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Белого дома.
Сейчас перед посадкой на рейс, следующий в США, от пассажиров требуют анализ как минимум трехдневной свежести.
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«Администрация продолжит требовать ношения масок во время международных и иных общественных поездок, а также на территории транспортных узлов, таких как аэропорты и крытые автобусные терминалы, по 18 марта», – заявил Белый дом, пригрозив штрафами от 500 до трех тыс. долларов.
Прочие инициативы Байдена включают расширение вакцинации и ревакцинации, а также повышение доступности тестирования. Президент, в частности, призывает частные компании предоставлять сотрудникам оплачиваемое время для прививок от коронавируса, а также собирается сделать домашние тесты бесплатными для клиентов медицинских страховых компаний.
Ранее в ЕС предупредили об опасном развитии штамма «Омикрон».
Ранее был установлен инкубационный период при заражении омикрон-штаммом.
До этого в ВОЗ заявили, что новый штамм коронавируса выявлен уже в 23 странах.
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Меркель объявила о возможном введении обязательной вакцинации в ФРГ с февраля
Немецкий бундестаг рассмотрит предложение о введении общей обязательной вакцинации, при одобрении она может вступить в силу с февраля будущего года, заявила и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель на совещании с главами регионов по политике в отношении распространения COVID-19.
«Мы вновь обсудили обязательную вакцинацию. Общая обязательная вакцинация должна обсуждаться в бундестаге, и он должен принимать по ней решение. Федерация и земли поручили этическому совету до конца года подготовить рекомендацию, затем эта общая обязательная вакцинация при соответствующем решении может вступить в силу с февраля 2022 года», –передает РИА «Новости» ее слова.
Ранее сообщалось, что власти ФРГ собираются ограничить непривитым жителям доступ в магазины розничной торговли, за исключением аптек и супермаркетов, а также закрыть бары и клубы по всей стране. Уточнялось, что цель властей - сделать 30 млн прививок до конца декабря.
Будущий канцлер Германии Олаф Шольц одобрил введение обязательной вакцинации против коронавируса для всех категорий населения. Вакцинация от коронавируса стартовала в Германии в конце декабря 2020 года. Прививку сначала обязывали ставить пожилых граждан, медиков и работников соцсферы. Вакцинируют население препаратами, разработанными американской фирмой Pfizer («Пфайзер») и ее германским партнером BioNTech («Бионтек»), американскими компаниями Moderna («Модерна») и Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»), а также британско-шведской фирмой AstraZeneca («Астразенека»).
Запуск железнодорожного сообщения между Финляндией и Россией отложили из-за «омикрона»
Возобновление пассажирского железнодорожного сообщения между Финляндией и Россией отложили из-за нового штамма коронавируса «омикрон», сообщил представитель финского МИД Нину Васкунлахти. Запуск ожидали с 12 декабря.
«У нас нет конкретной даты. Дата была назначена, но «омикрон» – штамм изменил ситуацию», – заявила Васкунлахти, передает РИА «Новости».
По словам политика, переговоры по возобновлению железнодорожного сообщения продолжаются. Финская компания VR сообщила, что решения о дате запуска пассажирского сообщения пока нет.
До закрытия железнодорожного сообщения из-за пандемии коронавируса между Санкт-Петербургом и Хельсинки курсировали скоростные поезда «Аллегро». Время в пути составляло около 3,5 часов. В направлении Финляндии также курсировал поезд «Лев Толстой» из Москвы в Хельсинки. Доехать можно было за 14 часов.
Ранее сообщалось, что инкубационный период в случае заражения человека омикрон-штаммом составляет пять суток. Штамм выявили в 23 странах.
Минздрав подтвердил отсутствие в России штамма «омикрон»
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Новый штамм коронавируса «омикрон» в России пока не выявлен, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«В России нет пока случаев», – передает РИА «Новости» слова Мурашко.
Он уточнил, что проводится мониторинг, идет отбор проб, в том числе у тех, кто приезжает из-за рубежа.
По словам министра, волна заболеваемости коронавирусом в России идет вниз: «В последнюю волну подъема заболеваемости, сейчас она спускается вниз, уже количество заболевших, наблюдаемых в системе, приближается к 900 тысячам», – сказал Мурашко на форуме «Мы вместе».
Он рассказал также, что Россия отправила запрос на получение образца нового штамма коронавируса «омикрон», на получение штамма нужно определенное время.
Ранее в Кремле рассказали об ожидании появления в России штамма «омикрон». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главный вопрос не в том, придет ли «омикрон» в Россию, а важнее узнать, когда он придет.
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Согласована цена на детскую вакцину от коронавируса «Спутник М»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила о согласовании цены детской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник М», сообщили в ведомстве.
«ФАС согласовала цену на детскую вакцину для профилактики COVID-19 «Спутник М». Согласованная цена на 30% ниже цены на вакцину для взрослых «Спутник V» и составляет 600,48 рубля», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Снижение цены объясняется сокращением производственных расходов по сравнению со «Спутником V» в связи с более низкой концентрацией действующих частиц.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что центр Гамалеи подал в Минздрав документы для получения разрешения на исследование вакцины от коронавируса среди детей 6-12 лет.
После этого Минздрав принял решение о регистрации вакцины. В ведомстве отметили, что препарат показал свою эффективность и безопасность.
В России выявили 32,9 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 32 930 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 9,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 32 930 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2555 (7,8%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3304, Санкт-Петербурге – 2609, Московской области – 1813.
Всего в стране выявлено 9 736 037 человек в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 1217 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 278 857 человек.
Накануне, 2 декабря, в России выявили 33 389 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев уменьшилось на 459.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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