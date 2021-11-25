Ростовские депутаты поддержали законопроект о введении QR-кодов в общественных местах

Депутаты законодательного собрания Ростовской области поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, сообщил председатель парламента региона Александр Ищенко.

«Мы с вами не является специалистами, мы не знаем ответа на вопрос – какое средство наиболее эффективно. Но из тех, которые испробованы на сегодняшний день во всем остальном мире, эффективны только те, которые предлагаются правительством России», – передает РИА «Новости» его слова.

Ищенко отметил, что главным аргументом необходимости принятия этого закона являются «тяжелейшие цифры, которые мы видим ежедневно в сводках оперативного штаба». Он добавил, что потери от коронавируса уже сопоставимы с потерями на фронте во время войны, представив на обозрение депутатов несколько больших коробок, в которых находятся свидетельства о смерти людей, умерших в Ростовской области за период пандемии.

По словам председателя регионального парламента, в законодательное собрание Ростовской области поступило несколько тысяч мнений как от сторонников, так и от противников введения новых норм. «Мы все ваши предложения готовы сформировать и направить в Госдуму для того, чтобы коллеги при рассмотрении этого законопроекта использовали эти предложения», – добавил он.

Ранее сообщалось, что Мособлдума поддержала законопроект о введении ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. Однако после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.