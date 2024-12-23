Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние и внешние вопросы, ударив по дееспособности администрации нового президента.5 комментариев
В Кремле рассказали о ближайших мероприятиях с участием Путина
В Кремле рассказали о мероприятиях с участием Путина в этом году
Президент России Владимир Путин 26 декабря будет участвовать в заседании Высшего Евразийского экономического совета на курорте «Игора» в Ленинградской области, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Ушаков добавил, что мероприятие пройдет под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна, так как Армения в этом году председательствует в ЕАЭС, передает ТАСС.
В заседании примут участие президенты Белоруссии, Казахстана и Киргизии, а также представители стран-наблюдателей Узбекистана и Кубы, добавил он.
Накануне, 25 декабря, лидеры стран СНГ также соберутся в Ленинградской области на неформальную встречу. По словам Ушакова, на встрече планируется обмен мнениями по актуальным международным вопросам и вопросам взаимодействия в рамках Содружества. Подведение итогов российского председательства в СНГ за 2024 год также будет обсуждаться. Подписание документов в ходе встречи не предусмотрено.
Во вторник, 24 декабря, Путин проведет встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Лидеры обсудят вопросы миграционной политики, а также ключевые темы взаимодействия в политической, экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной сферах. По словам Ушакова, встреча пройдет в «Игоре» и будет посвящена обсуждению актуальных региональных вопросов.
«Конечно, будут обсуждены острые вопросы в миграционной области, об этом уже президенты договорились», – добавил Ушаков.
Ранее президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна на неформальный саммит СНГ, который пройдет в Петербурге 25–26 декабря.