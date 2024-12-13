Песков: Встреча Путина и Пашиняна в пятницу не планируется

Песков сообщил о приглашении Пашиняна на саммит СНГ в Петербурге 25-26 декабря

Tекст: Мария Иванова

Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна на неформальный саммит СНГ, который пройдет в Петербурге 25–26 декабря, передает ТАСС.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, подтвердил, что Пашиняна ждут на мероприятии вместе с другими лидерами стран СНГ.

На пятницу, как сообщил Дмитрий Песков, встречи между Владимиром Путиным и Николом Пашиняном не запланированы. Пашинян прибыл в Москву для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, но отдельная встреча с президентом России не входит в его программу. Песков отметил, что работа премьера идет по заранее запланированной программе.

Межправительственный совет ЕАЭС, в состав которого входят главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России, отвечает за реализацию решений Высшего Евразийского экономического совета. Совет также контролирует исполнение Договора о ЕАЭС, дает поручения Евразийской экономической комиссии и выполняет иные полномочия.

На заседании в Москве, как ожидается, главы правительств стран ЕАЭС обсудят вопросы углубления интеграции. По информации пресс-службы российского кабинета министров, особое внимание будет уделено сотрудничеству в энергетике, промышленности и развитию электронной торговли.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о нецелесообразности проведения заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ереване, так как не все члены совета желательны для Армении.

Пашинян отправился в Москву для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, где будут обсуждаться вопросы углубления экономической интеграции в рамках ЕАЭС.