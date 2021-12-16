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Кремль ответил на вопрос о следующих переговорах Путина и Байдена
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Разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена возможен до конца года, хотя четких договоренностей пока нет,сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Возможен [разговор лидеров до конца года], но договоренностей нет», – передает ТАСС слова представителя Кремля.
Ранее президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Напомним, в среду президент Байден рассказал журналистам, что планирует еще один разговор со своим российским коллегой.
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Путин потребовал от главы Минтранса «не хитрить»
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Президент России Владимир Путин попросил главу Минтранса Виталия Савельева «не хитрить» и до конца года согласовать и утвердить программу «Комплексное развитие и модернизация пассажирского транспорта общего пользования в субъектах РФ».
В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин отметил, что реализация программы «Комплексное развитие и модернизация пассажирского транспорта общего пользования в субъектах РФ» должна начаться с 1 января 2022 года, он спросил у Савельева начнется ли она с 1 января, сообщает РИА «Новости».
«Виталий Геннадьевич, мы с вами давно работаем вместе, и не надо хитрить, если она готова, то она утверждена, а если находится в стадии согласования, то не готова. Если вы полагаете, что с 1 января она может заработать, я вас прошу тогда уделить этому должное внимание и до конца года ее согласовать окончательно, чтобы с начала следующего года она заработала», – обратился Путин к министру.
«Да, мы надеемся на это», – ответил Савельев. По его словам, программа формируется, уже выделено порядка 44 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также механизмы обновления общественного транспорта за счет бюджетных инвесткредитов.
Савельев рассказал, что есть нерешенные вопросы с Минпромторгом и Минприроды, которые хотят самостоятельно реализовать мероприятия своих программ в области пассажирского транспорта.
В ответ на это Путин снова поинтересовался – готова ли сама программа.
Глава Минтранса пояснил, что «она готова, находится в стадии согласования. Я сказал о том, что мы хотим собрать воедино, в соответствии с вашим поручением, не все государственные распорядители бюджетных средств, не все министерства, я назвал в частности Минпромторг и Минприроды, готовы передать в наш адрес, но мы их будем учитывать аналитически».
Ранее Путин в ходе совещания по вопросам развития транспортной отрасли поручил доложить, какие меры безопасности принимаются на транспорте в России в условиях борьбы с коронавирусом.
СМИ: Путин одним действием заставил Байдена пойти на переговоры
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Перемещение Россией военных по собственной территории вызвало на Западе панику и стало причиной начала переговоров американского и российского президентов Джо Байдена и Владимира Путина, сообщил словацкий портал Aktuality.
«Путин начал передвижения войск. Информационное пространство наводнили сообщения о том, что он готовит нападение. Это принесло плоды, и Байден снова согласился на переговоры. Для Путина это ощутимый результат. Уже понятно, что никаких санкций против газопровода «Северный поток – 2» не будет», – считает военный аналитик Михаил Самус, передает РИА «Новости».
Также эксперт отметил, что важной дипломатической проблемой для Москвы стал сам факт переговоров с Вашингтоном о вступлении Украины в НАТО.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
На границе США с Мексикой задержали машины с мигрантами из России
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Американские пограничники открыли огонь, чтобы остановить две машины, на которых из Мексики пытались въехать, предположительно, 18 нелегальных мигрантов из России, сообщили в пограничном ведомстве США.
«Джип «Форд», за которым следовал седан «Мерседес»... на большой скорости подъехали к зоне первичного досмотра на пункте въезда из Мексики «Сан-Исидро», штат Калифорния. Офицер таможенно-пограничной службы... выпустил примерно четыре пули, попавших в седан «Мерседес». Седан «Мерседес» врезался в джип «Форд», который резко остановился», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Уточняется, что в обеих машинах оказалось 18 «незадокументированных мигрантов, все они являются гражданами России». В составе группы было семеро детей. С ними ехали 11 взрослых в возрасте от 21 до 53 лет.
Пограничники добавили, что в результате столкновения двое людей, находившихся в седане «Мерседес», получили легкие контузии, однако в результате стрельбы никто не пострадал.
Байден заявил о желании еще раз поговорить с Путиным
Президент США Джо Байден рассказал журналистам, что планирует еще один разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
«Мы будем подробно разговаривать», – сказал Байден, отвечая на вопросы, планируется ли еще один российско-американский саммит и есть ли в нем необходимость, передает РИА «Новости».
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Байдена, сообщил, что такая возможность существует, однако договоренностей о сроках пока нет.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
В США поддержали «воссоединение русской Украины с Россией»
Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц в интервью Real America’s Voice признался, что он был бы не против, если русскоязычная часть Украины войдет в состав России.
«Вы хотите мне сказать, что это прямо-таки катаклизм, который перевернет жизни американцев? Ничего подобного», – цитирует РИА «Новости» конгрессмена.
Гетц заявил, что в случае такого сценария американские санкции будут выглядеть абсолютно смехотворно, поскольку Москва имеет экономическую независимость и подобные ограничительные меры не принесут предполагаемого и нужного эффекта, и объяснил, что Москва уже значительно сократила свои активы в долларах.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. При этом сам Киев сделал ряд демонстративных шагов на линии соприкосновения сторон в Донбассе и ведет дело к полному отказу от выполнения Минских соглашений.
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В Кремле оценили беседу Путина и Си Цзиньпина
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Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал беседу глав России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина очень позитивной, он отметил, что это был разговор двух друзей. Отмечается, что за полтора часа лидерам удалось проговорить буквально все насущные и важные проблемы как двусторонних отношений, так и международной повестки дня.
«Эти переговоры прошли по линии видеосвязи, продолжались где-то полтора часа, но они шли с синхронным переводом, поэтому руководителям в эти полтора часа удалось проговорить буквально все насущные и важные проблемы как двусторонних отношений, так и международной повестки дня. Главное, что, так представляется, разговор был очень позитивный, это разговор двух коллег, двух друзей, руководителей двух великих дружественных государств», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Ушакова, за полтора часа лидеры России и Китая обсудили все насущные проблемы региональной и глобальной повестки, передает ТАСС.
«Состоялись обстоятельные переговоры нашего президента Владимира Владимировича Путина с Си Цзиньпином. Эти переговоры прошли по линии видеосвязи, продолжались где-то полтора часа, но они шли с синхронным переводом, поэтому руководителям за эти полтора часа удалось проговорить буквально все насущные и важные проблемы как в рамках двусторонних отношений, так [и в рамках] международной повестки дня», – сказал помощник Путина.
Также главы двух государств обсудили активность США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и дали негативную оценку созданию в регионе альянсов AUKUS и QUAD.
«Этот вопрос обсуждался. Высказывалась озабоченность по поводу активности США по реконфигурации ситуации в АТР, и в этой связи и с нашей стороны, и с китайской была высказана негативная оценка по поводу создания новых альянсов – Четырехстороннего диалога по безопасности QUAD (Австралия, Индия, США и Япония) и AUKUS (Австралия, США и Великобритания)», – сообщил Ушаков.
Кроме того, лидеры обсудили проект трубопровода «Сила Сибири – 2», а также отметили успехи по совершенствованию инфраструктуры на российско-китайской границе.
Ушаков уточнил, что после многих лет работы было завершено строительство автомобильного мостового перехода через реку Амур в районе Благовещенска и Хэйхэ, на финишную прямую вышло сооружение железнодорожного моста через Амур в районе пунктов пропуска Нижнеленинское и Тунцзян. По его словам, «значение этих двух проектов трудно переоценить, поскольку до сих пор на всем участке границы между странами, проходящем по рекам Амур и Уссури, не было ни одного постоянного моста».
Ушаков добавил, что Путин и Си Цзиньпин поддержали активизацию усилий по формированию независимой инфраструктуры для обслуживания торговых операций России и КНР.
«Особое внимание было уделено необходимости активизации усилий по формированию независимой финансовой инфраструктуры для обслуживания торговых операций между Россией и Китаем. Имеется в виду создать такую инфраструктуру, на которую не смогли бы влиять третьи страны», – сказал Ушаков.
Путин и Си Цзиньпин выступили за увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах, за расширение сотрудничества по обеспечению доступа инвесторов РФ и КНР на фондовые рынки, добавил он.
Помощник российского лидера отметил, что в ходе переговоров Путин проинформировал Си Цзиньпина о состоявшейся беседе с президентом США Джо Байденом, назвав ее содержательной и полезной.
Также лидеры обсудили вопрос поставки российского зерна в Китай, добавил Ушаков.
Напомним, Путин во время видеовстречи с Си Цзиньпином отметил, что рассчитывает на личную встречу в феврале 2022 года в Пекине, лидеры условились провести переговоры и принять участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр.
Россия сократила вложения в госдолг США
В октябре Россия располагала американскими государственными ценными бумагами на 3,720 млрд долларов, сообщил минфин США.
На долгосрочные облигации пришлось 554 млн долларов, на краткосрочные – 3,1 млрд. В сентябре объем вложений России в американские государственные ценные бумаги составлял 3,918 млрд долларов, передает ТАСС.
Напомним, резко сокращать вложения в американский госдолг Россия начала в 2018 году. До этого с 2007 года Россия наращивала в своих резервах трежерис. Пик пришелся на 2010 год – тогда Россия одолжила американцам более 175 млрд долларов.
США рассекретили документы с версиями о причастности СССР к убийству Кеннеди
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Обнародованные властями США архивные документы свидетельствуют, что американские спецслужбы долгие годы рассматривали теории о причастности СССР к убийству президента США Джона Кеннеди.
Так, в одном из документов ЦРУ подробно разбирает книгу Роберта Энсона 1976 года о поездке убийцы Кеннеди – Ли Харви Освальда – в Москву. Указывается, что Освальд получил визу в рекордные сроки, это сочли «подозрительным». В документе от 1978 года говорится, что вероятность помощи Освальду со стороны СССР для поездки в страну есть, но фактом ускоренной выдачи визы это не подтверждается, передает РИА «Новости».
Еще в одном документе ЦРУ сообщает о звонке посольства СССР в Мехико с соболезнованиями. Указывается, что дипломат 28 сентября разговаривал с Освальдом. Сообщается о фотографиях «мужчины, который 1 октября покидает советское посольство». Речь идет об атлетически сложенном американце 35 лет двухметрового роста. В документах говорится, что Освальд 23 ноября, «возможно, звонил в советское посольство в Мехико».
Как следует из документов, за год до убийства был сделан анонимный звонок в американское посольство, в ходе которого некий мужчина утверждал, что «страны за железным занавесом» готовили покушение на американского лидера. Мужчина утверждал, что является «польским водителем в советском посольстве в Канберре». Он заявил о том, что ему известно о «заговоре, в рамках которого планируется заплатить 100 тыс. долларов за убийство президента Кеннеди». Мужчина позвонил повторно через два дня после убийства. Австралийские спецслужбы, с которыми американцы обсуждали этот инцидент, сочли звонившего сумасшедшим. Указывается, что они «не смогли выявить ни одного сотрудника-поляка в советском посольстве», передает ТАСС.
Информацию о коммунистах 1940–1950-х власти США также считают относящейся к убийству Кеннеди. В опубликованных материалах самый старый документ датирован 11 октября 1941 года. Есть среди документов и другие, датированные 1940–1950-ми годами.
Напомним, власти США обнародовали сотни ранее закрытых документов, которые связаны с расследованием убийства президента Джона Кеннеди в 1963 году, подборка отсканированных материалов появилась на сайте национальных архивов США.
Американский президент Джон Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. На протяжении более, чем полувека возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди, но ни одна из них не получила официального подтверждения.
Ургант пошутил о «встрече» с Путиным-таксистом
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Ведущий программы «Вечерний Ургант» Иван Ургант пошутил о том, как мог встретить нынешнего президента России Владимира Путина, когда тот в 1990-х годах подрабатывал извозом.
Ургант и его соведущий Дмитрий Хрусталев в эфире своей программы на Первом канале отметили, что жили в 1990-х годах в Санкт-Петербурге. Ургант в шутку заявил, что «вспомнил один случай», когда в 15 лет «взял все деньги отца, награды бабушкины и поехал покупать акции "МММ». В рассказе водитель такси, когда Ургант сел в машину, заявил: «Добрый вечер, вам это не нужно. Вам нужно измениться – и тогда изменится Россия». «Я с того момента не пью, не курю, никогда наркотики в жизни не пробовал», – сказал Ургант.
Также Ургант рассказал, что они семь часов ездили по городу без дозаправок, потому что машина была «на газу». Когда же Ургант поинтересовался, какую музыку слушает водитель, тот, по версии ведущего, ответил: «В основном электронику, прогрессив-хаус, драм-н-бейс, джангл». Водитель заявил, что не слушает российскую музыку. «А у меня как раз с собой кассета «Любэ» была», – заявил Ургант.
Напмоним, Путин в фильме «Россия. Новейшая история» рассказал, что в 1990-е годы приходилось подрабатывать извозом: «Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было».
Путин пообещал запомнить фамилию отвечающего за ликвидацию свалок чиновника
Президент России Владимир Путин пообещал запомнить фамилию Мурада Керимова, отвечающего за ликвидацию свалок в городах, по словам главы Минприроды Александра Козлова, Керимов является его заместителем.
«У вас в министерстве кто конкретно занимается этим вопросом?» – спросил Путин у Козлова. Тот в ответ перечислил фамилии трех сотрудников, передает ТАСС.
Путин поинтересовался, кто несет персональную ответственность за результаты работы, на что Козлов ответил, что это его заместитель Керимов. «Хорошо, я услышал эту фамилию», – заключил глава государства.
Как обратил внимание Путин, до конца 2024 года необходимо ликвидировать 191 свалку в границах городов, из них 111 – до конца 2023 года. «Но, насколько мне известно, по 104 свалкам отсутствует проектная документация на их ликвидацию», – указал президент, отметив, что срок ликвидации свалок в среднем занимает не менее двух лет.
Путин подчеркнул, что главам регионов нужно брать на личный контроль работу по ликвидации свалок и помогать мэрам соответствующих городов, в том числе готовить проектно-сметную документацию.
Ранее в Кировской области рассказали о планах ликвидации крупнейших свалок.
В Кремле анонсировали саммит России, Индии и Китая
Саммит России, Индии и Китая может состояться в недалеком будущем, выразил надежду помощник президента Юрий Ушаков, подводя итоги состоявшейся по видеосвязи беседы президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
«Была затронута тема сотрудничества в формате «Россия – Индия – Китай», в формате РИК», – передает ТАСС его слова. По мнению представителя Кремля, лидеры «договорились, что на этот счет будет продолжен обмен мнениями с тем, чтобы постараться в недалеком будущем провести очередной саммит в рамках РИК».
При этом Ушаков добавил, что «в данном контексте» Путин проинформировал Си Цзиньпина о визите в Нью-Дели 6 декабря. Также Путин и Цзиньпин в беседе по видеосвязи обсудили идею саммита «пятерки» Совета Безопасности ООН и договорились способствовать тому, чтобы мероприятие состоялось в 2022 году.
«Они обсудили российскую идею о подготовке и проведении саммита «пятерки» постоянных членов Совета Безопасности ООН. Оба лидера считают эту идею крайне полезной, будут вести дело к тому, чтобы она была осуществлена в следующем году», – добавил дипломат.
В начале переговоров Путин помахал китайскому лидеру рукой в знак приветствия, назвав его «своим дорогим другом». Си Цзиньпин ответил тем же. Президент России добавил, что нынешняя встреча «позволяет основательно обсудить развитие российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
Путин также отметил, что рассчитывает на личную встречу в феврале 2022 года в Пекине, лидеры условились провести переговоры и принять участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр.
Ушаков обсудил с советником Байдена Украину
Помощники президентов России и США Юрий Ушаков и Джейк Салливан провели телефонные переговоры, обсудив ситуацию вокруг Украины, сообщил офис Салливана.
Беседа прошла в развитие онлайн-встречи на высшем уровне. Салливан «подтвердил серьезную обеспокоенность» США «концентрацией российских войск на границе с Украиной». Вашингтон заявил Москве, что «США продолжат тесную координацию с европейскими союзниками и партнерами». Салливан заявил, что американская сторона хочет «средствами дипломатии разрешить стратегические вопросы безопасности».
Кроме того, в Вашингтоне отметили, что в четверг помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид проведет консультации с союзниками по НАТО в Брюсселе для «выработки скоординированного подхода», передает РИА «Новости».
Напомним, замглавы МИД Сергей Рябков и Донфрид обсудили на встрече в Москве гарантии безопасности в свете постоянных попыток США и НАТО изменить ситуацию в Европе в своих интересах. На прошлой неделе президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме.
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Путин и Си Цзиньпин договорились запустить движение по мосту через Амур
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в следующем году по телемосту откроют движение по одному из мостов через Амур, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Было достигнуто понимание в ходе разговора, что в следующем году главы государств в режиме телемоста поучаствуют в церемонии запуска движения по одному из мостов через Амур», – передает РИА «Новости» слова Ушакова. Он отметил, что после многих лет работы завершено строительство автомобильного мостового перехода через реку Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ.
Напомним, 31 мая 2019 года на границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через реку Амур. Строительство первого автомобильного моста между Россией и Китаем завершилось в ноябре 2019.
В мае 2020 года Минстрой выдал разрешение на ввод в эксплуатацию первого автомобильного моста между Россией и Китаем, построенного через пограничную реку Амур возле городов Благовещенск и Хэйхэ.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что мост через Амур между Россией и Китаем, на который не затратили ни одного рубля и юаня из госбюджетов, ознаменует новую веху в отношениях стран, станет символом доверия и экономического развития.
Путин назвал рост цен серьезным вызовом для реализации национальных проектов
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по нацпроектам заявил, что рост цен в этом году стал серьезным вызовом для реализации национальных проектов, но все запланированные работы и объекты должны быть реализованы.
«В этом году серьезным вызовом для реализации нацпроектов стал рост цен. Он охватил широкую номенклатуру товаров, в том числе строительных материалов. В условиях изменившейся ценовой конъюнктуры губернаторы, руководители регионов все чаще сообщают о несостоявшихся конкурсах, о задержках строительства, о проблемах подрядчиков», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Путина, такие риски «необходимо снизить до минимума, а лучше, конечно, свести их к нулю».
«Все работы и объекты, запланированные в рамках национальных проектов, должны быть реализованы. Речь идет не о суммах выделенных, а о построенных садах, школах, объектах инфраструктуры, отремонтированных больницах и ФАПах, ликвидированных свалках», – добавил он.
Ранее Путин сообщил, что работа по реализации нацпроектов не прекращалась, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, динамика и интенсивность по ним растут.
Путин поручил выстроить целостную систему поддержки семей с детьми
В ближайшие годы российским властям необходимо выстроить целостную систему поддержки детей от рождения до окончания школы, сообщил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«На сегодняшний день адресную помощь от государства получают российские семьи, где растут порядка 7 млн детей. Как уже говорил, задача ближайших лет – выстроить здесь целостную линейку поддержки семей», – передает РИА «Новости» его слова.
Путин добавил, что за последние годы в стране вдвое сократилась очередь в ясли. «В сфере дошкольного образования за последние годы создано около 180 тыс. мест в яслях. Очередь в ясли в целом по стране сократилась вдвое, а в 31 регионе страны этот вопрос решен целиком. Здесь практически каждой семье, в которой растут малыши в возрасте до трех лет, при необходимости можно устроить в ясли каждого малыша», – сказал он.
Напомним, 14 октября президент Владимир Путин в ходе выступления на Евразийском женском форуме пообещал, что власти продолжат совершенствовать систему поддержки семей с детьми. 19 октября Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 28,3 млрд рублей на поддержку семей с детьми от трех до семи лет, а также документ о выделении 5,9 млрд рублей на поддержку семей, воспитывающих трех и более детей.