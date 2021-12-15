Состоялась премьера первого в России детского иммерсивного мюзикла от РДШ

На площадке московского центра дизайна ARTPLAY состоялись премьерные показы первого в России детского иммерсивного мюзикла Zumer, созданного Российским движением школьников совместно с Национальным открытым чемпионатом творческих компетенций ArtMasters и Музыкальной академией Игоря Матвиенко «М.А.М.А.».

Героями мюзикла являются как профессиональные актеры театра и кино, такие как Анастасия Стоцкая и Родион Газманов, так и 84 талантливых активиста Российского движения школьников возрастом от восьми до 15 лет, прошедших очные и онлайн-отборы из более чем тысячи сверстников, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Ребята приехали из 16 регионов России. Кастинги проходили в период с 5 по 18 октября на Всероссийских сменах Российского движения школьников в ВДЦ «СМЕНА», региональных сменах в Республике Алтай, Рязанской области, Московской области, Москве, а также в режиме онлайн в эфире «Классного радио РДШ».

Премьеру посетил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. «Я вас всех поздравляю! Актёров – в первую очередь, и зрителей, хотя чисто зрителей не было – все были немножко актёрами! Я вас поздравляю с тем, что у вас всё получилось, вы молодцы. Я понимаю, что для многих из вас это была такая мечта, был сложный конкурс, отбор, репетиции. Я знаю, что вам пришлось работать по восемь-десять часов в день. Конечно, вы устали, но я вижу радость и гордость в ваших глазах», – сказал Кириенко школьникам.

По его словам, кто-то из них, наверное, выберет творчество в качестве своей профессии: «Потому что вы невероятно талантливые, вы очень здорово пели, танцевали, вы замечательно играли: для кого-то это станет профессией, а для кого-то нет – вы выберете какой-то другой свой жизненный путь, но с вами навсегда останется ощущение уверенности в своих силах, понимание того, что если о чём-нибудь мечтать, если чего-то по-настоящему хотеть, но не просто хотеть, а хотеть и работать, то всё обязательно получится!».

Один из создателей мюзикла – композитор и продюсер Игорь Матвиенко принимал активное участие в репетициях. «Дети так заряжают адреналином, тебя прет, и эмоции, соответственно, переполняют, и голова немножко находится в экстатическом состоянии. А, вообще, очень понравилось, – заявил он. – Для меня удивительно, каким образом вы за три месяца умудрились сделать мюзикл? Это самое маленькое количество времени, за которое был создан продукт с нуля и до премьеры. Это надо занести в Книгу рекордов Гиннесса!».

«Ребятам я бы пожелал, когда пройдет эта суматоха, эта суета премьер, чтобы они продолжали самосовершенствоваться, развивать свои навыки, потому что они очень талантливые», – отметил продюсер.