Таксист объяснил убийство пассажира в Петербурге желанием скорее попасть домой

Подозреваемый в убийстве пассажира в Петербурге таксист объяснил, что в тот день очень хотел попасть домой, а жертва и его приятель заставляли кружить по городу и заезжать за алкоголем.

Пассажиры, попавшие к таксисту после работы, хотели веселья, они добавляли новые точки по дороге, слушали музыку на высокой громкости и смеялись, заявил обвиняемый, сообщает Telegram-канал Shot.

В конце поездки выяснилось, что у клиентов нет денег расплатиться с таксистом, и один из них пошел снимать наличные в банкомате. Таксист вышел из машины и сказал второму поторопиться.

У одного из них, по словам водителя, выпал нож, и таксист поднял его и решил атаковать.

Ранее сообщалось, что таксист в Петербурге напал на своих пассажиров с ножом. Между водителем и двумя нетрезвыми пассажирами произошел конфликт.

Один из потерпевших погиб, было возбуждено уголовное дело.