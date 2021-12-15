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15 декабря, среда | Последнее обновление — 08:30 | vz.ru
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МИД осудил заявления США об отправке военных в Европу
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Высказывания администрации США о возможной отправке военных в Восточную Европу подогревают антироссийские фобии и реваншистские настроения на Украине, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
Дипломат подчеркнул, что слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки об изучении вопроса отправки американских военнослужащих в Восточную Европу в случае обострения ситуации на Украине прежде всего нацелены на то, чтобы «разогревать реваншистские настроения в Киеве, разогревать антироссийские фобии и подходы государств, которые сами себя объявили «прифронтовыми», передает РИА «Новости».
Ранее Псаки сообщила, что Белый дом изучает возможность отправки военных в Восточную Европу в случае обострения ситуации вокруг Украины.
Напомним, в МИДе предупреждали, что Россия в связи с планами США и их союзников по созданию арсенала ракет средней и меньшей дальности наземного базирования может нарастить меры военно-технического реагирования на возникающие угрозы.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
В Кремле объяснили цель заявлений на Западе о «вторжении» России на Украину
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Информационная напряженность вокруг передвижений российских войск нагнетается для дальнейшей демонизации России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы говорим о своей собственной территории, о территории Российской Федерации. И о Европе, которая является нашим общим домом. Американцы находятся по ту сторону океана, вот что имел в виду президент. И, конечно, вот это нагнетание информационной напряженности и так далее, это как раз просто делается с целью дальнейшей такой демонизации России и позиционирования России как некой стороны потенциального агрессора», – сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Говоря о якобы возможном «вторжении» России на Украину, представитель Кремля заявил, что, видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда.
«Да, действительно, Байден говорил о том, что вот если будет вот это эфемерное вторжение на Украину – видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда – вот тогда Россия будет финансово изолирована и так далее и тому подобное», – сказал он.
Ранее сообщалось, что Путин заявил Байдену о том, что российские войска дислоцированы на территории России и никому не угрожают.
Накануне глава американского государства Джо Байден сообщил: если Россия «вторгнется» на Украину, США отправят войска в страны НАТО, планов направлять их на Украину нет.
Напомним, по версии США, Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала утверждения о подготовке вторжения на Украину.
Путин жестко поставил перед Байденом вопрос о возвращении дипсобственности
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Президент России Владимир Путин в ходе разговора с американским коллегой Джо Байденом в жесткой форме поставил вопрос о доступе и возвращении российской дипсобственности в США, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«В телефонном разговоре 7 декабря президент России в весьма жесткой форме поставил перед Байденом этот вопрос. И сама форма его постановки, я уверен, привлекла к теме дополнительное внимание», – цитирует его РИА «Новости».
Рябков рассказал, что Россия направила США уже более 500 нот с требованием вернуть российскую дипломатическую собственность.
Он пояснил, что российские дипломаты раз в две недели направляют в Госдеп вербальные ноты и намерены и дальше продолжать эту практику, «не потому, что это какой-то механический процесс».
«Это способ подчеркнуть, насколько мы озабочены и встревожены данной совершенно нетерпимой ситуацией, и до какой степени американские аргументы, они же отговорки, почему они не хотят этого делать, для нас неприемлемы», – отметил Рябков.
Дипломат отметил, что «мы хотели бы надеяться, что в качестве именно первого шага доступ туда для наших эксплуатационных бригад и просто для дипломатов на ревизию того, что там произошло за это время, будет обеспечен. Но это не значит, что мы этим удовлетворимся. Нам эту собственность необходимо вернуть. Ее изъятие совершенно противозаконно, не укладывается ни в какие каноны».
По словам Рябкова, «американские попытки представить дело так, что мы – Россия – остаемся собственником этих объектов, но не имеем права ни пользоваться ими, ни даже туда заходить – это просто вопиющая попытка отрицать основы межгосударственного общения, отрицать все то, что составляет по большому счету содержание понятия «дипломатический иммунитет».
Замминистра отметил, что Путин и Байден в разговоре 7 декабря не достигли никаких конкретных договоренностей по вопросу российской дипсобственности в США.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков по итогам разговора лидеров сообщил журналистам, что Байден намекнул, что в качестве первого шага будет обеспечен доступ нашим дипломатам к конфискованной в США дипломатической собственности России.
Напомним, Россия требует от Соединенных Штатов компенсации за простой изъятой дипломатической собственности. В 2017 году в дипсобственности России в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне прошли обыски, которые американская сторона называет «инспекцией». В российском торгпредстве в Вашингтоне сообщили, что США не считают, что у здания есть дипломатический иммунитет. МИД назвал произошедшее захватом дипсобственности, которое стало враждебным актом.
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Путин заявил о превосходстве России над США в новейшем вооружении
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Президент России Владимир Путин заявил в интервью в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1», что паритет России с США по ядерному оружию сохраняется, но по новому вооружению Россия является мировым лидером.
«У нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов, но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами. Это первое. Ну и традиционно имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы. В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня – номер один в мире», – цитирует его РИА «Новости».
Глава государства также подчеркнул, что другие страны когда-то будут обладать гиперзвуковым оружием, но с большой долей вероятности к тому моменту Россия уже научится бороться с такими ракетами. «Пока с 2018 года так ни у кого это оружие не появилось. Еще. Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появятся средства борьбы с этим оружием», – добавил он.
Ранее Путин заявил американскому лидеру Джо Байдену о том, что российские войска дислоцированы на территории России и никому не угрожают.
Напомним, что посольство России в США назвало безответственными и непродуманными заявления американского сенатора-республиканца Роджера Уикера о возможном применения ядерного оружия против России из-за ситуации вокруг Украины. В дипмиссии отметили, что американскому политику, работающему в законодательном органе, «не подобает шутить с ядерным оружием».
МИД: Запад готовится к повторению опыта Карибского кризиса
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Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что пренебрежительный подход Европы к безопасности на континенте, в том числе следование методичкам США, разочаровывает. Рябков подчеркнул, что развитие ситуации по такому сценарию наводит на мысль, что западные партнеры готовятся к повторению опыта Карибского кризиса.
«Европейцы очень разочаровывают пренебрежительным отношением к безопасности континента, безопасности Евроатлантики. Если они и дальше будут «плыть по течению» и руководствоваться теми методичками, которые спускаются из Вашингтона и тиражируются секретариатом НАТО в Брюсселе, до хорошего не дойдет», – рассказал он РИА «Новости».
Рябков выступил с критикой последних действий альянса вкупе с США, он указал на планы НАТО по размещению вооружений альянса у границ России.
«Планы НАТО по постоянному приближению к нашим рубежам своей военной инфраструктуры и различных видов вооружений, в том числе самых современных и высокоточных, большой дальности действия, несомненно являются тревожным фактором и элементом дестабилизации обстановки не только на европейском континенте, но и шире – в Евроатлантике», – сообщил дипломат.
Рябков подчеркнул, что развитие ситуации по такому сценарию наводит на мысль, что западные партнеры готовятся к повторению опыта Карибского кризиса.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден обсудил с лидерами стран «Бухарестской девятки» якобы имеющее место наращивание Россией сил около границ с Украиной и координацию усилий союзников по НАТО по деэскалации ситуации путем «сдерживания, обороны и диалога».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
США собрались призывать Россию к выполнению Минских соглашений
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Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид во вторник посетит Москву, чтобы призвать к дипломатическому прогрессу в прекращении конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке нормандского формата, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Каждый день мы работаем над тем, чтобы держать открытыми каналы дипломатического взаимодействия, осуществлять диалог с европейцами и прямые контакты с украинцами и россиянами, а также стремиться и следовать дипломатическим путем выхода из ситуации», – приводит слова пресс-секретаря американской администрации ТАСС.
«Есть одновременно много различных составляющих в настоящий момент», – подчеркнула Псаки, отвечая на вопрос о том, какие дальнейшие дипломатические шаги готовит Вашингтон.
Пресс-секретарь Белого дома напомнила, в частности, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид во вторник посетит Москву, чтобы «встретиться с представителями правительства высокого ранга, обсудить наращивание Россией военных сил и подчеркнуть приверженность Соединенных Штатов суверенитету Украины».
«Она подчеркнет, что мы можем добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке нормандского формата», – отметила представитель американской администрации.
«В дополнение к этому наши специалисты, занимающиеся вопросами национальной безопасности, продолжают вести обширные консультации с нашими европейскими союзниками и партнерами <…>, и это тоже продолжится», – добавила Псаки.
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Согласно заявлению Госдепартамента США, Донфрид 13–15 декабря побывает в Киеве и Москве, а затем отправится в Брюссель. В Госдепе пояснили, что целью рабочей поездки помощника госсекретаря станут встречи с государственными должностными лицами для обсуждения «наращивания военного потенциала Россией и усиления обязательств США в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины».
Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок призвала к переговорам с Россией по Украине, предложив «совместно с Россией вернуться за стол переговоров, по возможности, в нормандском формате». В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц призвал «в будущем активировать» «нормандский формат» для поиска решения ситуации на Украине.
В воскресенье главы МИД стран G7 в ходе встречи в Ливерпуле призвали Россию к «деэскалации» и поддержали «усилия» Франции и Германии в нормандском формате по достижению выполнения минских соглашений по урегулированию на Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о подготовке мер на случай «вторжения» России на Украину. При этом он допустил, что Украина и Грузия могут продвинуться в вопросе членства в НАТО.
В прошлую пятницу президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский договорились возобновить переговоры в «нормандском формате». В тот же день Украина заявила о решении США подключиться к урегулированию в Донбассе «параллельно с нормандским форматом». В Москве заявили, что Россия не против подключения Вашингтона к «нормандскому формату», но не понимает, с чем Штаты могут прийти в этот формат, и готовы ли они добиваться от Киева выполнения минского комплекса мер.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
При этом в Москве указали, что ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. В тот же день президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
В прошлое воскресенье глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предупредил о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД России Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле. Ранее в МИД России обратили внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил.
В прошлую субботу глава ДНР назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года. Днем ранее Донецк направил Киеву предложения по стабилизации ситуации. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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В Кремле сочли агрессивным заявление Байдена о войсках США в Европе
«Агрессивные» заявления со стороны Запада плохо сказываются на отношениях с Россией, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Джо Байдена о намерении отправить дополнительные войска в граничащие с Россией страны НАТО в случае операции Москвы на Украине.
«Слишком много агрессивной риторики слышим из-за океана в последние недели. Это, к сожалению, никак не способствует разрядке напряженности», – сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Ранее глава американского государства Джо Байден сообщил: если Россия «вторгнется» на Украину, США отправят войска в страны НАТО, планов направлять их на Украину нет.
Напомним, по версии США, Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала утверждения о подготовке вторжения на Украину.
В Кремле рассказали о тоне переговоров Путина и Байдена
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Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден в ходе переговоров общаются конкретно, не терпя разночтений, несмотря на дружественный характер бесед, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президенты естественно выказывают друг другу атрибутику общения, доброго общения», – сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
При этом он добавил, что с точки зрения обсуждения конкретных вопросов тон остается не терпящим разночтений с обеих сторон.
Также в программе показали кадры подготовки к видеосаммиту двух лидеров. В эфире представили моменты технической настройки камер и переговоры сотрудников служб протокола двух президентов.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Пользователи Reddit рассказали американцу о русском прошлом Аляски
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Пользователи Reddit рассказали американцу о бывших русских землях в Северной Америке.
Автор поста с удивлением для себя узнал, что Аляска когда-то принадлежала России, а ползователи форума поделились с ним своими представлениями об истории этих территорий.
«По какой-то причине мои учителя истории твердили об испанской, французской и британской колонизации Америки, но я никогда не слышал о русской колонизации», – отметил один из пользователей.
Другой комментатор поста рассказал свое видение истории с Аляской, где утверждает, что «у США были прекрасные отношения с имперской Россией до того, как коммуняки свергли монархию. Екатерина Великая была одной из первых, кто предложил материальную помощь США во время нашей революции 1700-х годов».
«Не будем забывать, что у русских была не только Аляска в качестве колонии, но и большая часть современной Калифорнии, - объясняет Luke90210. - США находились в зачаточном состоянии, в то время как великие империи - Российская и Британская - вели большую геополитическую борьбу. Естественно, Россия была настроена дружелюбно к США и была счастлива продать США Аляску и поддержала их независимость от Британии».
А вот jackson71 заявил о ядовитых публикациях прессы доамериканского периода Аляски: «Тогда пресса была такой же токсичной и политизированной, как и сейчас. Пресса была против покупки Аляски. Называется он «Холодильник Сьюарда», «Безумие Сьюарда». Оказалось, что это земля, богатая множеством ценных ресурсов. Всего по 2 цента за акр».
А пользователь moodpecker и вовсе написал, что в свое время восточное побережье делили Британия и Испания.
«Все хуже, чем я думаю. Похоже, большинство американцев проспало школу с 5 по 12 классы. "Я сегоддня узнал, что Аляска была частью России". А еще Канада не часть США!», - шутит lourudy.
«Я австралиец и я понятия не имел об этом, мы не изучаем американскую историю. Поэтому всегда интересно узнать о продажах земель между разными странами», - написал Mobbles1. «Вероятно, это не очень актуально для людей за пределами Северной Америки. Я сомневаюсь, что в российском образовании об этом тоже много говорится. Как и американцы, наверняка, мало знают о значении 1066 года для Англии», - ответил ему cwalton505.
«Ух ты, завтра ты сможешь опубликовать в рубрике "сегодня у узнал", что Техас раньше принадлежал Мексике», - написал fatDaddy21.
«Я был в музее на Аляске в Ситке - это столица русской Аляски. Там есть рукописные заметки Петра Великого. Рядом со мной какие-то старушки жаловались, что «у него плохой почерк, и они не могут распознать ни одного слова». Мне не хотелось говорить им, что это не английский», - рассказал KingOfZero.
«Сделку провел госсекретарь Билл Сьюард во времнена президента Эндрю Джонсона в 1867 году, он организовал покупку за 7 миллионов долларов. Члены Конгресса его высмеяли и назвали сделку «глупостью Сьюарда». Просто хочу показать вам, что Конгресс всегда был по-настоящему глуп», - отмечает Raa03842.
Пользователь под ником Люк90210 выдвинул предположение, что «одна из основных причин, по которой Российская империя никогда не осваивала Аляску, заключалась в том, что именно туда были сосланы проштрафившиеся российские управленцы. Москва прислала только худших».
Также пользователи соцсети рассказали, что на Аляске по-прежнему проживает много русских, сохранились православные храмы.
«Я встретил нескольких хороших русских рыбаков и даже немного выпил с ними в Кордове. Они православные и у них крепкие семейные ценности», – написал Statertater.
Ранее пользователи американской соцсети Reddit оценили необычно сваренный американцем борщ, отметив, что блюдо больше похоже на салат.
Британцы увидели страх Байдена перед Путиным
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Читатели британского издания The Telegraph оценили итоги переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявив о слабости главы американской администрации и его страхе перед российским лидером.
«Европа падает в руки Путина, и Байден ничего не может с этим поделать», – передает РИА «Новости» слова пользователя Steve Smith.
«Путин чувствует слабость и страх Байдена», – отметила Linda Borg-Olivier.
«Сам факт президентства Байдена стал большой победой для Путина», – заявил Henry Reid.
По мнению комменаторов, способности главы Белого дома не соответствуют занимаемой им должности и меркнут на фоне предшественников.
«Запад был в наилучших кондициях при Тэтчер и Рейгане, а теперь у нас есть лишь Сонный Джо», – посетовал Mick Lennard.
«Байден слаб, слаб и еще раз слаб», – написал David Meek.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
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Лавров обвинил США в имперском мышлении
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США демонстрируют имперское мышление, когда говорят о недопустимости военного присутствия России в Африке, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Как заявил министр, «это имперское мышление, отсутствие какого-либо уважения к другим странам характерно для США и того, как они действуют в мире не только по отношению к России, Китаю и другим государствам, которых они называют своими соперниками и противниками». По его мнению, страны Африки и Ближнего Востока являются «достаточно зрелыми», чтобы «понимать всю бессмысленность» желания США единолично управлять целыми континентами.
Лавров указал, что «чувства собственного превосходства над всеми другими испытывают не только американцы». Так, «Франция при каждом возможном случае заявляет, что Россия «не смеет» оказывать содействие в виде военной помощи» Мали, хотя власти Мали «выразили озабоченность, что перед лицом не уменьшающейся, а нарастающей террористической угрозы французское руководство решило сократить операцию «Бархан», передает РИА «Новости» со ссылкой на египетский канал «ТеН ТВ».
Глава МИДа при этом заявил, что несмотря на серьезные противоречия, различия в подходах, у Вашингтона присутствует желание развивать диалог с Москвой, о чем свидетельствует прошедший саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Москва считает, что кризис в Западной Сахаре должен решаться на основе выполнения резолюций СБ ООН и возобновления прямого диалога между Марокко и Народным фронтом освобождения Западной Сахары (Полисарио). По его словам, «если оставлять ситуацию, как она есть сейчас, то террористы могут попытаться воспользоваться отчаянным положением западносахарского населения для того, чтобы и туда распространить свои «щупальца». Лавров также рассказал, что Россия поставляет оружие Сахаро-Сахельской «пятерке» (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад) для борьбы с терроризмом.
Действия Запада в Ливии стали причиной кризиса, который наблюдается многие годы в Сахаро-Сахельском регионе, заявил Лавров. По его словам, «после того, как Запад разбомбил ливийскую государственность, на месте этой страны появилась «черная дыра», Запад «вооружал против Муаммара Каддафи бандитов и экстремистов», которые «пошли на юг».
Лавров считает, что нынешнее состояние отношений России с арабским миром характеризуется тем, что у Москвы оно взаимоуважительное со всеми без исключения арабскими государствами, свободное от идеологических предрассудков, тогда как во времена СССР дипломатические отношения были не со всеми арабскими странами.
Напомним, Париж заявил, что Мали рискует оказаться в международной изоляции, если заключит контракт с ЧВК Вагнера. Премьер Мали Шогель Кокалла Майга заявил, что власти вынуждены искать других партнеров для обеспечения безопасности, так как Франция решила завершить антитеррористическую операцию «Бархан» и «бросила» африканскую страну. После этого президент Франции Эммануэль Макрон подверг сомнению легитимность властей Мали.
Блинкен назвал «Северный поток – 2» рычагом воздействия на Россию
Газопровод «Северный поток – 2» вряд ли начнет функционировать в случае обострения ситуации вокруг Украины, трубопровод, по которому газ пока не идет, – это рычаг воздействия на Россию, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.
«Если он (трубопровод) когда-то и начнет функционировать, крайне маловероятно и трудно представить, что это произойдет, если Россия возобновить агрессию против Украины, если она вновь начнет предпринимать действия», – сказал Блинкен, сообщает РИА «Новости». Он подчеркнул, что российскому лидеру Владимиру Путину стоит принимать во внимание данное обстоятельство при планировании своих дальнейших действий.
По его словам, сейчас «Северный поток – 2» – «это рычаг воздействия на Россию, поскольку президент Путин хочет, чтобы через этот трубопровод начал поступать газ».
Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Путин и Макрон обсудили переговоры по нераспространению НАТО на восток
Президент России Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону о необходимости запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
«Президент России подчеркнул важность незамедлительного запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Также президент России призвал Макрона с понимаем отнестись к озабоченности Россией гарантиями безопасности. Владимир Путин пригласил главу Франции принять участие в обсуждении этого вопроса.
Напомним, ранее во время встречи президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудили ситуацию на украинской границе, вопрос усиления НАТО и гарантии безопасности, которых требует Москва. Разговор длился два часа.
В Конгрессе США допустили введение новых санкций против России
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Руководство комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США выступило с заявлением о готовности к работе во взаимодействии с американской администрацией по введению новых санкций против Москвы в случае якобы возможного «вторжения» России на Украину.
Председатель указанного комитета Грегори Микс (демократ от штата Нью-Йорк) и старший республиканец в данном органе Майкл Маккол (от штата Техас) заверили, что «суверенитет и территориальная целостность Украины пользуются непоколебимой поддержкой в Конгрессе США со стороны обеих партий», передает ТАСС.
«Мы готовы работать с администрацией и с нашими трансатлантическими союзниками с тем, чтобы сдержать дальнейшую российскую агрессию против Украины, в том числе путем введения новых серьезных санкций в отношении России, если она продолжит вторгаться на Украину», – отметили Микс и Маккол. Они также выступили за «отправку дополнительной военной техники» Киеву, в том числе поражающего действия.
По словам законодателей, Вашингтону не следует «делать уступок в ущерб Украине или позициям НАТО на восточном фланге».
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Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин в ходе переговоров 7 декабря заявил главе администрации США Джо Байдену, что российские войска дислоцированы на территории России и никому не угрожают.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
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В США заявили о подготовке контрмер на случай вторжения России на Украину
США готовы принять различные меры в отношении России в случае ее гипотетического вторжения на Украину, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен в показанном в интервью телеканалу Эн-би-си.
«Президент Джо Байден ясно сказал президенту (Владимиру) Путину, и я ясно говорил это министру (иностранных дел России Сергею) Лаврову, что мы рассматриваем и готовы предпринять различные шаги, от которых раньше воздерживались, что может привести к огромным последствиям для России», – цитирует его ТАСС.
Вместе с тем Блинкен не привел никаких доказательств якобы агрессивного поведения Москвы в отношении Киева.
Также он заявил, что Украина и Грузия могут продвинуться в вопросе членства в НАТО, если будут соответствовать предъявляемым требованиям.
«Альянс подтвердил в 2008 году, что... открыт для Украины и Грузии. Если они продолжат претендовать на членство и будут соответствовать требованиям, это приблизит (решение вопроса)», – сказал Блинкен.
Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс в ходе начавшегося в субботу в Ливерпуле министерского саммита G7 неоднократно призывала коллег «выступить единым фронтом против российской агрессии». Кроме того, в Британии и США выразили озабоченность присутствием войск России вблизи Украины.
Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Псаки сочла возможность появления российских ракет в Европе несвоевременной
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Сейчас «не время» для появления российских ракет средней и меньшей дальности в Европе, заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.
Псаки спросили, как США расценивают заявления о возможности появления российских РСМД в Европе. Она подчеркнула «важность деэскалации и дипломатии». По ее словам, «сейчас не время для шагов в противоположном направлении». Псаки заверила, что «НАТО – оборонительный альянс, ничего в этом не изменилось, несмотря на риторику русских или других мировых лидеров», передает РИА «Новости».
Напмоним, в МИДе предупреждали, что Россия в связи с планами США и их союзников по созданию арсенала ракет средней и меньшей дальности наземного базирования может нарастить меры военно-технического реагирования на возникающие угрозы.
США в ежедневных контактах с ЕС, Россией и Украиной доводит до сторон свои взгляды на то, что должно произойти для деэскалации, сказала Псаки. США продолжают консультации с ЕС, чтобы определить формат контактов с Россией и дальнейшие действия для разрешения напряженности вокруг Украины. По словам Псаки, Вашингтон считает хорошим знаком продолжение дипломатической работы.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
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