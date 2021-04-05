МИД предупредил о наращивании мер реагирования на ракетные угрозы в ответ на планы Запада

Россия в связи с планами США и их союзников по созданию арсенала ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования может нарастить меры военно-технического реагирования на возникающие угрозы, заявили в российском МИД.

«Будем и далее тщательно отслеживать практические меры по созданию арсенала РСМД наземного базирования у американцев, а также их союзников в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе с учетом объявленных Великобританией намерений. Мы отнюдь не захлопываем дверь для диалога, но в складывающихся условиях не исключаем, что Россия будет вынуждена все больше смещать фокус усилий на осуществление мер военно-технического реагирования на возникающие ракетные угрозы», – говорится в сообщении на сайте МИД.

В ведомстве также указали, что новая администрация в Вашингтоне не подает Москве внятных сигналов для предотвращения обострения в ракетной сфере, а реализация военных программ США и Великобритании ведет сужению пространства для политико-дипломатического решения на этом направлении.

«Реализация таких военных программ набирает обороты, что, очевидно, ведет к сужению пространства для политико-дипломатического решения проблемы «пост-ДРСМД» (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) и предотвращения серьезнейшего обострения в ракетной сфере. Все это происходит в отсутствие внятных сигналов нам по данной теме от политической верхушки новой администрации США, а также от подавляющего большинства американских союзников по НАТО, которые, как показал кризис вокруг ДРСМД, заняли соглашательскую позицию в этом вопросе, имеющем определяющее значение для европейской безопасности», – отметила она.

В 2021 году Москва и Вашингтон успели договориться о продлении СНВ-3. Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ.