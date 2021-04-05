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МИД предупредил о наращивании мер реагирования на ракетные угрозы в ответ на планы Запада
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Россия в связи с планами США и их союзников по созданию арсенала ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования может нарастить меры военно-технического реагирования на возникающие угрозы, заявили в российском МИД.
«Будем и далее тщательно отслеживать практические меры по созданию арсенала РСМД наземного базирования у американцев, а также их союзников в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе с учетом объявленных Великобританией намерений. Мы отнюдь не захлопываем дверь для диалога, но в складывающихся условиях не исключаем, что Россия будет вынуждена все больше смещать фокус усилий на осуществление мер военно-технического реагирования на возникающие ракетные угрозы», – говорится в сообщении на сайте МИД.
В ведомстве также указали, что новая администрация в Вашингтоне не подает Москве внятных сигналов для предотвращения обострения в ракетной сфере, а реализация военных программ США и Великобритании ведет сужению пространства для политико-дипломатического решения на этом направлении.
«Реализация таких военных программ набирает обороты, что, очевидно, ведет к сужению пространства для политико-дипломатического решения проблемы «пост-ДРСМД» (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) и предотвращения серьезнейшего обострения в ракетной сфере. Все это происходит в отсутствие внятных сигналов нам по данной теме от политической верхушки новой администрации США, а также от подавляющего большинства американских союзников по НАТО, которые, как показал кризис вокруг ДРСМД, заняли соглашательскую позицию в этом вопросе, имеющем определяющее значение для европейской безопасности», – отметила она.
В 2021 году Москва и Вашингтон успели договориться о продлении СНВ-3. Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
Британцы высмеяли готовность США поддержать Украину
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Британские пользователи Сети высмеяли заявление о «непоколебимой» поддержке Украины со стороны США, указав, что американский лидер Джо Байден вряд ли выдержит противостояние с Россией, если не может даже устоять на ногах.
Британский таблоид Daily Mail опубликовал материал о «непоколебимой» поддержке Украины со стороны Вашингтона, статья вызвала активный отзыв читателей в комментариях, передает РИА «Новости».
«(Президент России Владимир) Путин – самый могущественный человек на планете, Китай – самая могущественная страна. А Байден... просто Байден», – считает AnAngloSaxonView.
«Да мы собственную границу защитить не можем. Как нам печься о чужой?», – задался вопросом Nutritionf45.
«Байдену даже на трапе борта номер один тяжело устоять, а вы говорите – против России», –считает Johnny 229.
«Джо начнет войну с русскими, чтобы оттянуть внимание от кризиса на границе через 3... 2... 1...», – резюмировал Completely Average.
Ранее президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев «перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму».
В ВС Украины также заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве призвали граничащие с Украиной страны НАТО повысить боеготовность.
Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией.
В МИД России завили, что разговоры о якобы грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, российская сторона не заинтересована в военной конфронтации. Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе.
Байден и Зеленский обсудили ситуацию в Донбассе
Американский и украинский лидеры Джозеф Байден и Владимир Зеленский впервые поговорили по телефону и обсудили якобы имеющее место наращивании Россией военного присутствия у границ с Украиной, сообщают СМИ.
«Байден и Зеленский только что завершили свой разговор, который, как мне сообщили, продолжался 30-40 минут. Байден подтвердил обязательства США перед Украиной, они также обсудили сообщения о наращивании присутствия российских войск на восточном рубеже и усилия Зеленского по борьбе с коррупцией», – сообщила журналист Наташа Бертранд в соцсетях, передает РИА «Новости».
Напомним, в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной. В то же время Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе.
Госдеп США обвинил Россию в «дестабилизирующих» действиях на Украине. Кроме того, пресс-служба Минобороны Украины заявила, что официальный Вашингтон пообещал оказать поддержку Киеву в случае обострения обстановки в Донбассе. В заявлении украинского Минобороны утверждается, что министр обороны США подчеркнул, что «в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине».
Ранее министры обороны Украины и США провели беседу, в ходе которой обсуждалась ситуация в Донбассе, украинский министр Андрей Таран сообщил, что Вашингтон пообещал Киеву «меры поддержки» в случае прямого военного конфликта между Украиной и Россией
Газета ВЗГЛЯД писала, о каких именно мерах поддержки может идти речь.
ФБР объявило в розыск российского топ-менеджера
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ФБР объявило в розыск россиянина Александра Коршунова, он может быть причастен к хищению информации, заявили в американской спецслужбе.
Коршунов, по мнению ведомства, может быть причастен в хищении данных, составляющих коммерческую тайну в Соединенных Штатах, передает РИА «Новости».
В ФБР уверены, что Коршунов работал в одной из госкомпаний и одновременно был сотрудником Службы внешней разведки (СВР) России.
Спецслужба отмечает, что в период между 2013 и 2018 годами Коршунов вступил в преступный сговор и пытался украсть у американской компании сведения, составляющие коммерческую тайну.
«Работа Коршунова состояла в том, чтобы побуждать западные авиационные компании к сотрудничеству с «Объединенной двигателестроительной корпорацией» (ОДК), тем самым способствуя развитию российских авиационных технологий. Он нанимал работавших в филиале крупной авиационной компании США инженеров в качестве консультантов по модернизации конструкции российского авиационного двигателя ПД-14», – добавили в ФБР.
В 2020 году топ-менеджер Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Коршунов был экстрадирован из Италии в Россию, где ему вменяется мошенничество в особо крупном размере.
Экстрадиции россиянина добивалась российская и американская сторона. Причем требование США было одобрено судебными органами Италии. В то же время с ноября 2019 года Коршунов заочно арестован Басманным судом Москвы.
Названы сроки разработки межконтинентальной ракеты «Кедр»
Опытно-конструкторскую работу (ОКР) по созданию межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Кедр» планируется начать в ближайшие несколько лет, сообщил источник в промышленном комплексе.
«Научно-исследовательская работа (НИР) по «Кедру» профинансирована в рамках действующей государственной программы вооружений до 2027 года. ОКР начнется в 2023–2024 годах», – сказал собеседник ТАСС.
Он добавил, что «Кедр» должен заменить находящиеся на вооружении РВСН «Ярсы» на рубеже 2030 года, новые ракеты будут как мобильными, так и шахтными, уточнил источник.
Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что предприятия ОПК приступили к проектированию стратегического ракетного комплекса нового поколения «Кедр».
США обвинили Россию в дезинформации о ситуации на границе с Украиной
Вашингтон выразил озабоченность «дезинформацией» со стороны России о событиях на границе с Украиной, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мы видели это кино и раньше: Россия ведет кампанию по дезинформации в отношении своей агрессии на границе с Украиной. Определенно, мы следим за этим, мы озабочены этим и мы продолжим говорить об этом с этой площадки и с нашими европейскими партнерами», – приводит слова Псаки РИА «Новости».
Ранее в пятницу в ВС Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом.
Накануне Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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Британцы раскритиковали позицию Запада по Донбассу
Читатели британского издания Express оценили, как будет развиваться ситуация на Украине в случае эскалации конфликта в Донбассе.
По данным издания, Россия якобы недавно передислоцировала военную технику для защиты своих границ. Кроме того, как указано в статье, Москва предостерегла НАТО от вмешательства в ситуацию на юго-востоке Украины, передает РИА «Новости».
Британцы раскритиковали позицию Запада по Донбассу, посоветовав США и Североатлантическому альянсу не способствовать усилению напряженности в регионе.
«У России не будет никаких проблем с Украиной. Там слишком много людей, которые все еще хотят стать русскими», – написал Us nad ME.
«Станет гораздо лучше, если Евросоюз перестанет вмешиваться и если Соединенные Штаты сделают то же самое. В этом случае мы сможем избежать серьезных проблем», – считает JohnJohney.
«Путин дает отпор задирам в НАТО – да как он смеет?» – иронизирует TheIceQueen.
«Если только Соединенные Штаты не планируют что-то предпринять. Армии остальных членов НАТО – просто посмешище», – полагает Jplat.
«Путин не аннексировал Крым. Они провели референдум. А Соединенные Штаты, Евросоюз и НАТО незаконным образом разожгли на Украине государственный переворот против избранного законным способом правительства. Украина не является членом НАТО, она просто притворяется», – пишет Username Mk2.
«Мне кажется, у Украины кончились деньги, чтобы выплачивать проценты по ее займам в МВФ. Им нужно отвлечь внимание», – уверен HarryMeneely.
«Украина была независимым государством до тех пор, пока Соединенные Штаты и Евросоюз вместе с НАТО не потратили миллиарды долларов, чтобы спровоцировать там государственный переворот. Они добились, что украинская конституция утратила законную силу, потому что в тот момент в стране не было избранного законным образом правительства. Именно тогда автономный регион Крым провел референдум, чтобы выбрать собственный путь, и вернулся в состав России. Позже юго-восточные области Украины отказались признать законность навязанного им марионеточного режима, за который они не голосовали», – написал комментатор под ником Username.
Ранее британские пользователи Сети высмеяли заявление о «непоколебимой» поддержке Украины со стороны США, указав, что американский лидер Джо Байден вряд ли выдержит противостояние с Россией, если не может даже устоять на ногах.
Напомним, в МИД России завили, что разговоры о якобы грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, российская сторона не заинтересована в военной конфронтации. Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе.
На Западе оценили современный российский флот
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У России появился современный и постоянно растущий в размерах Военно-морской флот, представляющий уникальную угрозу вооруженным силам НАТО, сообщает Business Insider.
Как отмечает автор статьи, ВМФ России активизирует свою деятельность в Арктике, расширяет присутствие в Африке и на Ближнем Востоке, а также пристально следит за НАТО, совершая походы вокруг Европы, передает РИА «Новости».
«В составе российского ВМФ действует около 360 кораблей и судов всех типов. На смену большим крейсерам УРО и эсминцам пришли готовые к современному бою корабли поменьше, такие как корветы и фрегаты», – говорится в тексте статьи.
По версии издания, многие из этих кораблей меньше по размерам и при этом якобы имеют меньше вооружения по сравнению с кораблями такого же типа стран НАТО. «Но новая техника и оружие, особенно принятые на вооружение в 2015 году крылатые ракеты «Калибр», дают им преимущества», – отмечается в статье.
Однако истинная сила Военно-морского флота России, по словам автора материала, скрывается под водой. В составе подводных сил числятся 59 субмарин, включая 12 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, а также девять атомных подводных лодок с крылатыми ракетами.
К концу 2021 года российский ВМФ планирует ввести в эксплуатацию или принять в свой состав шесть новых подводных лодок (три из них атомные), а также провести приемку полностью модернизированного тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 1144 «Орлан». А к концу 2022 года Россия намерена начать морские ходовые испытания своего единственного авианосца, указывается в материале.
Автор статьи пришел к заключению, что Россия сократила и оптимизировала свои вооруженные силы, повысив их качество и профессионализм, а также оснастив их современной техникой.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему ВМФ отказался строить суперэсминцы.
В Крыму заявили, что США могут спровоцировать конфликт в Донбассе
США могут спровоцировать обострение военного конфликта в Донбассе, выразил мнение сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
«Если бы США не вмешивались во внутренние дела Украины, то и конфликта на Донбассе не было бы. Они могут даже спровоцировать обострение конфликта со стороны Украины. Они как выступали провокаторами, так и будут выступать. Американцы готовы воевать руками украинцев с украинцами, но сами непосредственно участия в конфликте принимать не будут», – сказал Цеков РИА «Новости».
При этом, по его словам, Россия будет поддерживать и помогать республикам Донбасса. «В этом вопросе один на один с ненормальным украинским руководством и националистами мы Донбасс не оставим. Мы не оставим Донбасс на растерзание. Мы не допустим вооруженного решения проблемы Донбасса», – сказал сенатор.
Ранее Госдеп США обвинил Россию в «дестабилизирующих» действиях на Украине. Кроме того, пресс-служба Минобороны Украины заявила, что официальный Вашингтон пообещал оказать поддержку Киеву в случае обострения обстановки в Донбассе. В заявлении украинского Минобороны утверждается, что министр обороны США подчеркнул, что «в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине».
В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что появление американских военных на Украине потребует принятия Россией дополнительных мер по обеспечению своей безопасности.
Стали известны примерные сроки ремонта спецподлодки «Лошарик»
Ремонт атомного подводного обитаемого аппарата АС-31 (неофициальное название «Лошарик») продлится до четырех лет, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«На ремонт атомной спецподлодки «Лошарик» уйдет до четырех лет. Затем подводный аппарат будет возвращен в боевой состав», – приводит слова источника ТАСС.
В марте в Центре судоремонта «Звездочка» в Северодвинске завершилась операция по выгрузке активной зоны ядерного реактора с аварийной подлодки спецназначения. По данным другого источника, проведенной ревизией подлодки установлено, что ее титановый корпус практически не пострадал, поэтому сразу после выгрузки активной зоны реактора начались работы по ремонту и модернизации «Лошарика».
Напомним, 1 июля 2019 года на спускаемом аппарате ВМФ России произошел пожар. В результате ЧП погибли 14 подводников, среди которых два Героя России: семь капитанов первого ранга, шесть капитанов более низкого ранга и один подполковник медицинской службы. Погибших офицеров представили к госнаградам. Ремонт подводного аппарата планировалось начать осенью того же года в Центре судоремонта «Звездочка».
Номер проекта и тактико-технические характеристики АС-31 официально не раскрываются, известно лишь, что она не несет вооружения и может погружаться на большие глубины. Из-за специфической формы корпуса – соединенных между собой нескольких титановых сфер – ее прозвали «Лошарик».
В России начали создавать «целую цепочку» гиперзвуковых комплексов в развитие «Авангарда»
Новые гиперзвуковые комплексы, которые станут развитием «Авангарда», «Циркона» и «Кинжала», разрабатываются в России, рассказал гендиректор, генеральный конструктор НПО Машиностроения (входит в «Корпорацию тактическое ракетное вооружение», участник «Союзмаша») Александр Леонов.
«Сегодня то, что на слуху – «Авангарды», «Цирконы», «Кинжалы», а дальше целая цепочка систем стоит, которая будет развиваться», – передает РИА «Новости» слова Леонова в кулуарах Академических чтений по космонавтике.
По словам Леонова, на сегодня никто в мире не способен создать более скоростной гиперзвуковой блок, чем «Авангард», но его можно совершенствовать с точки зрения имеющихся систем.
«Дальше гиперзвука, по известным мне характеристикам того же «Авангарда», с точки зрения скорости перейти уже некуда. Дальше могут совершенствоваться сами параметры системы преодоления ПРО, системы наведения и так далее. Это уже идет внутреннее совершенствование», – сказал Леонов.
По его оценке, Россия после создания гиперзвуковых программ находится вне конкуренции по этим технологиям.
«То, что мы впереди планеты всей – в этом никакой тайны нет», – полагает глава предприятия.
Леонов сообщил, что срок службы стоящих на вооружении РВСН межконтинентальных баллистических ракет (МБР) УР-100Н УТТХ может быть продлен на три года.
Согласно открытым данным, эти ракеты являются носителями гиперзвуковых блоков «Авангард». Последние ракеты произведены 36 лет назад, и в нынешнем году истекает ранее продленный до этого параметра срок их эксплуатации.
«Будем держать эту ракету на боевом дежурство столько, сколько нужно. Сейчас мы идем на продление еще на три года», – сказал Леонов.
«Проводится целый комплекс работ. Он позволяет продолжать эксплуатацию этих ракет. Но здесь любые предсказания неуместны – техника нам сама должна будет подсказать», – добавил он.
По словам Леонова, идет плановая замена УР-100Н УТТХ на «Ярсы»: если раньше первых было 150, то сейчас – 50.
Он отметил также, что новая партия гиперзвукового ракетного комплекса с управляемым блоком «Авангард» поступит в войска в текущем году. «Будет поставлен еще», – сказал Леонов в кулуарах Академических чтений, отвечая на вопрос о планах по поставкам «Авангарда» в этом году.
Ранее президент Владимир Путин наградил бывшего гендиректора НПО машиностроения Герберта Ефремова орденом за разработку гиперзвукового блока «Авангард».
В России стартовала разработка новой системы контроля шахт с МБР
Беспроводная система контроля состояния шахтных пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) разрабатывается в России, следует из материалов Королевских чтений по космонавтике.
«В целях обеспечения дополнительного объективного контроля за условиями правильной эксплуатации изделий и оборудования ракетных комплексов стратегического назначения и безусловного выявления причин возникающих неисправностей и выявления сопутствующих факторов НПО машиностроения проводит разработку независимой системы контроля (НСК) состояния оборудования пусковых установок», – приводит текст материалов РИА «Новости».
Отмечается, что «разработка НСК ведется как в проводном, так и в беспроводном вариантах».
Реутовское НПО машиностроения является разработчиком МБР УР-100Н УТТХ («Стилет» по классификации НАТО), стоящих на боевом дежурстве в дивизиях Ракетных войск стратегического назначения, в том числе с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками (комплекс «Авангард»).
В материалах говорится, что в настоящее время контроль и поддержание температурно-влажностного режима в пусковых установках осуществляется с помощью штатных систем, однако данной информации недостаточно для объективного гарантийного и авторского надзора предприятиями-изготовителями. Кроме того, данный контроль предприятиями-изготовителями невозможен, так как он выполняется только военными эксплуатантами ракетных комплексов.
Отсюда, как отмечается в материалах, и вытекает необходимость создания НСК, которая должна быть создана из комплектующих российского производства, иметь увеличенный срок службы не менее 15 лет и средства защиты информации, а также длительно работать в автономном режиме.
Накануне стало известно, что в России начали создавать «целую цепочку» гиперзвуковых комплексов в развитие «Авангарда».
Началась проверка сил ЧФ в Краснодарском крае и Крыму
Черноморский флот России приступил к контрольной проверке расположенных в Крыму и Краснодарском сил, в ходе маневров планируется отработать действия по наступлению и обороне, сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ.
«В соединениях и воинских частях Черноморского флота, дислоцированных на территории Крымского полуострова и Краснодарского края, началась контрольная проверка за зимний период обучения», – цитирует сообщение ЧФ РИА «Новости».
Руководит проверкой командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, по итогам проверки будет дана оценка качеству организации боевой подготовки и слаженности подразделений флота, состоянию вооружений и военной техники, воинской дисциплины и правопорядка.
«В ходе контрольной проверки военнослужащие ЧФ будут задействованы в двусторонних тактических учениях, в рамках которых командиры подразделений продемонстрируют свою самостоятельность в решении общего замысла боя, способность принимать нестандартные и неожиданные для противника решения, позволяющие захватить и удерживать инициативу в бою... Корабельные группы, подразделения сухопутных войск, авиация и ПВО отработают задачи как в наступлении, так и в обороне», – добавили в ЧФ.
Батальонные тактические группы проведут учения совместно с экипажами кораблей и эскадрильями оперативно-тактической, морской и армейской авиации по приказу командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерала армии Александра Дворникова.
В марте ЧФ сообщал, что экипажи малых противолодочных кораблей «Суздалец» и «Касимов» и боевой расчет берегового ракетного комплекса (БРК) шахтного базирования «Утес» провели совместные стрельбы, в ходе которых корабельные зенитчики отработали уничтожение ракет над Черным морем.
Антонов встретился с помощником президента Ушаковым
Российский посол в Вашингтона Анатолий Антонов встречался в Москве с помощником президента Юрием Ушаковым, итоги докладывались Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Разумеется, доложено, конечно же, президент информируется. Встречался, ну естественно, с Ушаковым, есть управление по внешней политике, которое работает совместно с министерством иностранных дел. Именно там происходили контакты», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Так он ответил на вопрос, с кем именно Антонов проводил консультации в администрации президента и доложено ли было об их итогах Путину.
Российский посол в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят».
Антонов в ходе консультаций в Москве провел встречи в МИД, Госдуме, Совфеде, а также в администрации президента.
Названы наиболее распространенные противопоказания для службы в армии
Одной из наиболее распространенных причин освобождения призывников от военной службы является проблема со зрением, сообщил главный военно-врачебный эксперт Минобороны России Андрей Дацко.
Как отметил эксперт, причиной распространенности проблем со зрением является увлечение молодежи гаджетами. Кроме того, добавил Дацко, обучение все больше переходит в онлайн-формат, поэтому школьники проводят много времени за компьютером. При этом он указал, что стремящимся стать офицерами этот фактор мешает поступать в военные вузы, где предъявляют серьезные требования к здоровью кандидатов. При этом в последнее время критерии отбора призывников ужесточили, передает РИА «Новости».
Среди других причин, по которым призывников признают ограниченно годными, Дацко упомянул проблемы с костно-мышечной системой, болезни системы кровообращения, а также заболевания нервной системы. Эксперт также отметил, что противопоказанием к призыву могут стать недостаточное питание, вызванное заболеванием, или ожирение. В первом случае речь идет о росте ниже 145 сантиметров и весе меньше 45 килограммов. В то же время Дацко заметил, что сейчас новобранцев с проблемами с весом стало мало, зато из-за малоподвижного образа жизни и увлечения фаст-фудом на первый план выходит ожирение.
Говоря о коронавирусе, главный военно-врачебный эксперт Минобороны отметил, что эта инфекция не освобождает от призыва в армию навсегда, после выздоровления при отсутствии осложнений молодой человек вновь подлежит призыву.
В целом, по словам эксперта, показатель годности призывников к военной службе с за десять лет вырос на 10% – с 67,7 до 78%. Лишь у 22% молодых людей имеются противопоказания к призыву, сообщил Дацко. Из них 5-7% имеют категорию «временно не годен» («Г») и после лечения большинство признаются годными к военной службе.
Напомним, 29 марта президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию в период с 1 апреля по 15 июля. В декабре 2018 года министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что вооруженные силы России вышли на оптимальный уровень численности военнослужащих по призыву, который сохранится приблизительно до 2025 года.
МИД объяснил усиление давления США на «Северный поток – 2»
Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению, заявил замглавы МИД Александр Панкин.
«Строительство газопровода «Северный поток – 2» близится к завершению. Именно поэтому США усиливают давление на проект, угрожая санкциями участвующим в его строительстве компаниям», – сказал он, передает РИА «Новости».
Панкин подчеркнул, что односторонние ограничительные меры, зачастую с экстерриториальным эффектом, вводимые американцами в обход Совбеза ООН, уже давно вызывают возмущение не только в России, но и в официальных, деловых и общественных кругах большинства европейских стран. «В Берлине, Вене и других столицах не понимают, почему энергетическая политика стран ЕС должна регулироваться из Вашингтона? Почему Европа должна отказываться от выгодного ей газопровода и поставок по нему?» – отметил он.
Дипломат напомнил, что «Северный поток – 2» является чисто экономическим проектом, который отвечает интересам как России, так и Европы. «Газопровод обеспечит устойчивые поставки газа по конкурентным ценам в страны ЕС по кратчайшему пути. При этом природный газ в перспективе можно будет использовать для внедрения новых энергетических технологий, в том числе для производства водорода. Таким образом, в стратегическом плане «Северный поток – 2» укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперед. Это понимают и наши европейские партнеры. Именно поэтому заинтересованные в проекте страны твердо выступают за завершение строительства газопровода и не согласны с американским диктатом», – указал он.
Панкин также заявил, что попытки «вставить палки в колеса» на этапе ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» незаконны. «Исходим из того, что новый газопровод будет эксплуатироваться в соответствии с действующими правовыми нормами. Политизация этого вопроса опасна и только вредит нормальному развитию экономического сотрудничества», – сказал он.
Дипломат также отметил, что Запад использует для санкций против России любой надуманный предлог. «Не вызывает сомнений тот факт, что для ужесточения экономического давления на нашу страну используется любой надуманный, но, главное, раскрученный в медийном пространстве повод – будь то «отравление» Алексея Навального, «вмешательство» в чужие выборы или мнимая выплата вознаграждений за нападения на военнослужащих США в Афганистане», – сказал он.
По словам замглавы МИД, это «не что иное, как попытки наказать Россию за ее независимую и обоснованную позицию в международных делах». «Мы еженедельно слышим заявления представителей администрации США о стремлении заставить нашу страну «заплатить цену» за «враждебные действия», – отметил он.
Также Панкин заявил, что Россия разрабатывает меры на случай враждебных шагов против ее суверенного долга. «Продолжаем разработку мер на случай любых дальнейших враждебных шагов против российского суверенного долга. Как и всегда, будем реагировать выверенно и адекватно, исходя из интересов поддержания устойчивости российской экономики и финансовой системы», – сказал Панкин.
На прошлой неделе в Германии была введена в эксплуатацию вторая нитка трубопровода Eugal, который в будущем будет принимать газ из «Северного потока – 2». К настоящему моменту Eugal достиг полной мощности. Кроме того, оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG сообщил об укладке уже 2339 километров протяженности труб, или 95% газопровода. «Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода», – сказали в Nord Stream 2 AG.