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В Кремле разъяснили решение по выдаче QR-кодов привитым иностранными вакцинами
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Решение о выдаче сертификатов вакцинированным иностранными вакцинами – это признание антител, а не самих препаратов, однако работа в этом направлении продолжается, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это совершенно не означает, что такие же аналогичные решения будут приниматься в западных странах, работы по взаимному признанию актов вакцинации продолжаются, и мы надеемся, что со временем будет положительный результат. Здесь, скорее, идет признание факта наличия антител. Причем вы видите, что здесь наш координационный совет, штаб правительства, говоря простым языком, в данном случае они фиксируют наличие антител. Подчеркиваю, что на Западе их обычно не меряют – это у нас более продвинутая диагностическая система – а на Западе считают, что эти антитела или нет или есть – это собственно о том, о чем Татьяна Алексеевна (Голикова, вице-премьер – прим. ВЗГЛЯД) сегодня рассказывала. Поэтому, это скорее признание наличия антител, не признание западных вакцин, хотя в этом направлении работы тоже продолжаются», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, граждане, привитые иностранными вакцинами, смогут получить сертификаты на полгода в случае их взаимного признания странами, соответствующее предложение поступило от партии «Единая Россия».
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В Сети восхитились жестом МакSим на «Золотом Граммофоне»
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Певица МакSим (Марина Максимова), которая тяжело перенесла коронавирус, пригласила на сцену музыкальной премии «Золотой Граммофон», врачей, спасших ей жизнь.
«Сегодня я пришла не одна. Сегодня я пришла с теми людьми, которые своими руками вытащили меня с того света», – сказал певица. Видео ее выступления опубликовано в Telegram.
Ведущие предложили в лице вышедших на сцену медиков поблагодарить всех врачей, в ответ последовали громкие аплодисменты.
В социальных сетях поступком МакSим восхитились и назвали трогательным. При этом многие отметили, что врачам также необходима награда.
Напомним, 5 июня певица МакSим отправилась в больницу. За несколько дней до этого она почувствовала себя плохо, причем тест на коронавирус был отрицательным. Чуть позже врачи ей поставили диагноз «пневмония с поражением 40% легких».
Через некоторое время ей стало хуже, исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. В конце июля певица стала чувствовать себя лучше. В августе артистка выписалась из больницы.
В Израиле дали оценку способности Pfizer защитить от «омикрона»
Люди, которые получили две дозы вакцины Pfizer пять и более месяцев назад, почти не имеют защиты от штамма коронавируса «омикрон», свидетельствуют результаты исследования, проведенного в израильском медицинском центре имени Хаима Шибы.
Профессор Гили Регев Йохай сообщила, что такие люди «не обладают никакой нейтрализующей способностью против «омикрона», хотя «у них есть такая способность против варианта «дельта». По ее словам, «это очень тревожно». Однако «после бустерной дозы» защита «возрастает в сотни раз» и становится «значительной», передает РИА «Новости».
Уточняется, что «защита ниже, чем способность нейтрализовать «дельту», примерно в четыре раза, но тем не менее она есть, и это внушает оптимизм». «Мы еще не знаем, уменьшится ли эта защита со временем, мы проверим это позже, и это то, над чем мы сейчас работаем», – сказала профессор.
Исследование базировалось на изучении сыворотки крови вакцинированных работников медцентра. В одну группу испытуемых вошли те, кто получил вакцину пять-шесть месяцев назад, во вторую – получившие бустерную дозу. Сравнивалась способность антител нейтрализовать штаммы «омикрон» и «дельта».
Напомним, исследование Африканского исследовательского института здравоохранения в ЮАР свидетельствуют, что вакцина Pfizer от коронавируса дает только частичную защиту от нового штамма «омикрон».
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Варламов предложил сделать именные вакцины «Спутник» от Бузовой и Бони
Российский блогер Илья Варламов предложил выпускать вакцины против коронавируса от имени знаменитостей и под разными брендами, чтобы популяризовать вакцинацию в России.
Видео опубликовано в Telegram-канале «Небожена», авторство которого приписывается журналистке Божене Рынске.
«Например, «Спутник V» пусть выпускают под разными брендами, чтобы какой-нибудь кумир народа мог себе заказать именную партию. Представьте, приходит Герман Стерлигов и говорит, что у него своя чудо-вакцина. Пусть к нему в слободу приезжают фанаты и колятся там», – высказал свою инициативу урбанист.
Варламов также предложил выпускать вакцины от имени телеведущих Виктории Бони и Ольги Бузовой. При таком подходе прививаться будут гораздо больше, считает блогер.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что достигнуть уровня коллективного иммунитета к COVID-19 в 80% можно только, если каждый, у кого нет противопоказаний, привьется.
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Минченко объяснил отказ Госдумы рассматривать законопроект о QR-кодах на транспорте
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«Проблема в том, что у разработчиков законопроекта не было ответов на большинство практических вопросов, поэтому в борьбе между антиваксерами и правительством победил здравый смысл», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко, комментируя решение Госдумы снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах и авиарейсах.
«В Госдуме отказались рассматривать этот законопроект, потому что число его сторонников не равно числу вакцинированных. Более того, сама модель, которая предлагалась авторами законопроекта, вызывает много вопросов», – отметил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», глава Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.
Эксперт обратил внимание на то, что на днях наиболее критически развернутую позицию по этому законопроекту высказала депутат Госдумы от партии «Новые люди», экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева.
«Ее логика состояла в том, что законопроект будет сложно реализовать на практике. Например, когда в условиях Крайнего Севера 40 человек пытаются зайти в автобус. Согласно законопроекту, у них должны были бы проверить на входе QR-коды, то есть люди стояли бы на улице и ждали своей очереди. В итоге у половины QR-коды в наличии, и они едут в этом автобусе, а другая половина людей остается на улице на морозе. Что с ними дальше будет?» – задался вопросом политолог.
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«И это лишь малая часть практических сложностей. Проблема в том, что ответов на большинство таких вопросов у разработчиков законопроекта просто не было. Поэтому, когда меня спрашивают, кто победил в этой борьбе – антиваксеры или правительство, я говорю, что победил здравый смысл», – заключил Минченко.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения парламентариев. Володин напомнил, что президент России Владимир Путин подчеркивал недопустимость принятия опрометчивых решений.
При этом позже вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил о продолжении работы парламентариев по законопроекту о QR-кодах в общественных местах. «Работа по первому законопроекту продолжается, вопросов по-прежнему много», – написал Толстой в своем Telegram-канале. Он также прокомментировал снятие с рассмотрения Госдумы законопроекта о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах. «В диалоге рождается истина. Нельзя подобные решения принимать в спешке и без широкого общественного обсуждения», – отметил вице-спикер Госдумы.
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Напомним, 12 ноября правительство России внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Законопроект отправили в регионы России для сбора отзывов.
Согласно первому документу, граждане могли посещать места проведения массовых мероприятий, ТЦ и общепит с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо справки о перенесенном коронавируса, либо с медотводом. Согласно второй инициативе, QR-коды должны были вводиться на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет работать закон о QR-кодах.
В декабре на встрече с представителями СПЧ Путин, комментируя проекты законов о QR-кодах, отметил, что перед тем, как принимать ограничения, связанные с использованием транспортных средств, «мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет, посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся». Он подчеркнул, что российское руководство постарается не допустить никаких «опрометчивых решений» по ситуации с QR-кодами.
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Гинцбург назвал срок проверки эффективности «Спутника V» против «омикрона»
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, сколько приблизительно потребуется времени для того, чтобы проверить эффективность российской вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «омикрон».
Гинцбург полагает, что «10 дней хватит», передает РИА «Новости».
Напомним, в России были выявлены случаи заражения штаммом «омикрон» у пациентов, прибывших из ЮАР. 10 декабря сообщалось, что выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран. Гинцбург сообщил, что болезнь у них проходит в легкой форме, пациенты были вакцинированы.
Переболевшим COVID россиянам решили выдавать сертификаты по уровню антител
Граждане, которые переболели коронавирусом, но не обращались за медицинской помощью, смогут сдать тесты на антитела и получить сертификат, заявила на рассмотрении законопроекта о QR-кодах на заседании фракции ЕР в Госдуме вице-премьер Татьяна Голикова.
«Для граждан, которые имеют положительные тесты после 1 января 2021 года и по которым в медицинских организациях не был поставлен диагноз, будет предложено пройти в соответствующих медицинских лабораториях анализы на наличие антител, при этом мы не будем мерить антитела с точки зрения их количества, мы будем получать только результат «да» или «нет». Соотносить эти данные с базой положительных тестов и при совпадении ПЦР-теста и данных о наличии антител, полученных сейчас, гражданину будет выдаваться соответствующий документ о том, что он переболел, и срок действия документа будет устанавливаться на год», – цитирует ее ТАСС.
Голикова добавила, что гражданам, которые не сдавали ПЦР-тесты, но предполагают, что переболели, тоже будет предложено сдать тест на антитела. В случае их обнаружения им будет оформлен сертификат на полгода.
«Для этих граждан будет предложено тоже сдать тест на антитела при информированном добровольном согласии о передаче этих данных в систему Минздрава и затем на госуслуги. Этим гражданам также будет оформлен документ о перенесенном заболевании, но сроком действия полгода», – приводит ее слова РИА «Новости».
Кроме того, Голикова заявила, что россияне, привитые иностранными вакцинами от COVID-19, смогут сдать тест на антитела и получить сертификат на полгода.
По ее словам, получить сертификат, сдав анализ на антитела, смогут и россияне, которые привились вакциной «Спутник V» за рубежом.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения парламентариев. Володин напомнил, что президент Росси Владимир Путин подчеркивал недопустимость принятия опрометчивых решений.
Также президент на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека указывал, что правила введения QR-кодов должны быть проработаны с учетом мнения регионов. Позднее в «Единой России» сообщили, что совместно с правительством доработают законопроект о QR-кодах.
Власти Словакии решили выделить пенсионерам за вакцинацию по 200-300 евро
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Президент Словакии Зузана Чапутова подписала закон о денежном поощрении за вакцинацию людей в возрасте от 60 лет и старше в размере 200-300 евро в зависимости от количества сделанных прививок, сообщил телеканал ТА3.
«Президент республики Зузана Чапутова подписала принятый правительством и одобренный парламентом закон о денежном вознаграждении за вакцинирование от коронавируса граждан республики в возрасте от 60 лет и старше», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Граждане в возрасте 60 лет и старше, уже сделавшие три прививки от коронавируса, получат от государства по 300 евро. Те, кто имеет две прививки, будет поощрен 200 евро, но в случае получения третьей прививки им будет добавлено еще 100 евро, уточняется в документе.
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Ранее власти Словакии решили ввести с 25 ноября по 9 декабря общенациональный локдаун из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.
До этого в Словакии ввели локдаун для непривитых граждан. Премьер-министр республики Эдуард Хегер пояснил, что граждане без прививки от коронавируса не смогут посещать магазины и другие места, исключением являются продуктовые магазины и торгующие товарами первой необходимости. В некоторых районах меры ужесточили даже для привитых граждан, запрещая проведение мероприятий.
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Голикова заявила об осложнении эпидситуации по COVID-19 в трех регионах России
Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу стала лучше в 12 субъектах страны, а в трех – осложнилась, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Это Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея, Чеченская Республика. В то же время улучшение мы видим в 12 регионах», – цитируют Голикову в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, передает РИА «Новости».
Улучшения наблюдаются в Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Томской, Челябинской областях, Республике Калмыкия, Чувашии, Ингушетии, Дагестане, Башкирии, Кабардино-Балкарии и Чукотском автономном округе.
При этом, уровень коллективного иммунитета упал в Магаданской области и Чечне.
Ранее в России для выявления и отслеживания распространение опасных инфекций решили создать Федеральную информационную систему санитарно-эпидемиологических сведений.
Антиваксеры в Тюмени придумали способ обойти систему QR-кодов
Люди без прививки от коронавируса посещают тюменские торговые центры, куда нельзя попасть в вечернее время без QR-кода о вакцинации: они приходят за покупками до 18.00, рассказал сотрудник одного из ТЦ.
Глава региона Александр Моор разрешил посещать рынки и ТРЦ с понедельника по пятницу до 18.00 без предъявления QR-кода.
«Из торговых центров перед наступлением 18.00 никто никого не выгоняет. А к этому времени в залах, как правило, уже достаточно много людей. Поэтому в вечернее время там ходят и вакцинированные, и невакцинированные. Кого из них больше – это интересный вопрос», – рассказал работник торгового центра Ura.ru.
По его словам, этой ситуацией активно пользуются владельцы кафе и ресторанов, расположенных в торговых центрах. В своей рекламе они акцентируют внимание на том, что для посещения заведений общепита QR-коды не нужны.
Ранее сообщалось, что в Сызрани проститутки начали требовать у клиентов QR-коды.
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В России за сутки выявили 30,2 тыс. случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 30288 новых случаев короанвируса, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
Выписано по выздоровлении за сутки 36 446 человек, за это же время скончались 1171 человек, говорится на портале стопкоронавирус.рф.
В Москве выявлен 3140 новых случаев COVID-19, в Московской области –1833, в Санкт-Петербурге – 2045.
Накануне в России было зафиксировано 30 873 случаев коронавируса, таким образом, за сутки число новых случаев за сутки сократилось на 585.
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Гинцбург рассказал о состоянии россиян с «омикроном»
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Пациенты со штаммом коронавируса «омикрон», которые прибыли в Россию из ЮАР, были вакцинированы, болезнь проходит в легкой форме, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург сообщил, что «никаких тяжелых случаев нет». Пациенты находятся «в стационаре, но ничего серьезного по клинике нет». «Легкое течение: пациенты уже ранее были иммунизированы», – приводит его слова РИА «Новости».
Центр имени Гамалеи «выделил «омикрон» от наших заразившихся, которые прилетели из-за рубежа», сообщил он. Российские «специалисты выехали в стационар, где лежат пациенты, взяли мазки и просеквенировали». Конструкцию вакцины против штамма собрали, но оснований менять вакцину пока нет, заявил Гинцбург.
6 декабря в России были выявлены два первых случая заражения штаммом «омикрон». «Омикрон» подтвердили у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР. Тогда в ведомстве также сообщили, что еще у 10 россиян, прибывших из ЮАР, выявлен коронавирус, штаммы устанавливаются. 10 декабря сообщалось, что в России выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран.
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Законопроект о QR-кодах на транспорте решили не рассматривать в Госдуме
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Законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения Госдумы, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
«Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения», – написал Володин в своем Telegram-канале, уточнив, что это «результат диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан». «Благодаря обратной связи замечания были услышаны», – подчеркнул председатель палаты.
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«В понедельник на Совете Государственной думы обсудим вопрос снятия с повестки рассмотрения этого законопроекта», – добавил Володин.
Спикер также напомнил, что президент России Владимир Путин в конце прошлой недели указал на недопустимость опрометчивых решений. «И что необходимо изучить «самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей», «действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем» для наших граждан», – процитировал Володин главу государства.
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Напомним, 12 ноября правительство России внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Законопроект отправили в регионы России для сбора отзывов. Согласно первому документу, граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, ТЦ и общепит с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо справки о перенесенном коронавируса, либо с медотводом. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет работать закон о QR-кодах.
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В Сан-Марино решили использовать «Спутник лайт» как бустерную дозу
В республике Сан-Марино, находящейся на территории Апеннин, с 22 декабря начнется вакцинация людей российской вакциной «Спутник лайт» в качестве бустерной дозы, сообщил официальный представитель Института социальной безопасности республики Франко Кавалли.
«Первые прививки «Спутником лайт» в качестве бустерной дозы будут сделаны в Сан-Марино 22 декабря, записались уже почти 300 человек», – передает его слова ТАСС.
Власти Сан-Марино зарегистрировали однокомпонентную вакцину «Спутник лайт» в ноябре.
Напомним, эффективность «Спутника V» в Сан-Марино составила 94,8%. Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины «Спутник V» в феврале 2021 года. Российский фонд прямых инвестиций заявлял, что применение «Спутника V» позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус.
В Израиле разъяснили новые правила въезда для россиян
Иностранные туристы, привитые вакциной «Спутник V», после положительного результата серологического теста на антитела смогут получить в Израиле зеленый сертификат, сообщил министр туризма еврейского государства Йоэль Развозов.
«По [туристам, привитым вакциной] «Спутник V», практически механизм уже утвержден. Туристы из РФ будут делать серологические тесты в лабораториях в России, которые мы укажем как государство, и те, кто привит «Спутником V» в последние полгода, и у кого есть негативный ПЦР-тест и серологический тест, показывающий, что у них есть достаточно антител, смогут посещать Израиль, получив [израильский] «зеленый сертификат» по электронной почте», – передает ТАСС слова Развозова.
Вместе с тем, отметил Развозов, пока Израиль «отсрочил на десять дней» до 23 декабря снятие запрета на въезд иностранцев. «Пока каждый раз дата меняется в зависимости от эпидемиологической ситуации не только в Израиле, а в мире. Мы следим за ситуацией, будет, скорее всего, все больше и больше красных стран (посещение которых запрещено израильтянам из-за ситуации с распространением коронавируса), но мы держим руку на пульсе», – добавил он.
Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет подписал чрезвычайное распоряжение, разрешающее отслеживание спецслужбой ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля) геолокации лиц, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса.
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Ученый рассказал об эволюции коронавируса
Коронавирусная инфекция проходит две стадии эволюции, прежде чем стать сезонной, заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.
«Первая фаза – это усиление заразности и болезнетворности. Это связано с тем, что вирус начинает адаптироваться к человеческой популяции и добиваться оптимального режима репликации, потому что среда у человека отличается от среды летучей мыши», – цитирует вирусолога Ura.ru.
Далее вирус начинает подстраиваться под людей, меняя определенные компоненты. После адаптации вирус уменьшает патогенность, потом следует переход к привычной форме сезонных инфекций.
По слова Чумакова, появление штамма «омикрон» говорит о второй фазе эволюции вируса. Медик отметил, что вирусу необходимо две или три недели, чтобы понять, сможет ли он вытеснить другие штаммы.
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Ранее сообщалось, что ВОЗ в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, выявленный в ЮАР, как «вызывающий беспокойство». Новый штамм получил название «омикрон».