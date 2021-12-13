Стали известны подробности избиения сына звезды «Ликвидации»

Сын актера Максима Дрозда Егор, которого госпитализировали с тяжелой травмой, находился в баре «Йорик убил Хамлета», в заведении у него возник конфликт с одним из посетителей, после чего завязалась драка.

Инцидент произошел у московского бара «Йорик Убил Хамлета». Утром 11 декабря неизвестный несколько раз ударил Егора Дрозда по голове. Кроме того, Дрозд ударился головой во время падения, сообщает «Пятый канал».

Дрозд смог самостоятельно добраться до дома на Кутузовском проспекте, а уже оттуда его увезли на скорой. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга средней степени тяжести и другие.

Отмечается, что полиция пока не может выйти на след человека, избившего сына актера Максима Дрозда. Егор Дрозд находится в тяжелом состоянии в больнице, опросить его у правоохранителей нет возможности.

Ранее актер Максим Дрозд сообщил, что его сын госпитализирован с тяжелой травмой.