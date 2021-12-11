В Крыму призвали возобновить авиасообщение с Турцией

Вопрос восстановления прямого транспортного сообщения между Крымом и Турцией должен снова вернуться в площадь обсуждений и возможных переговоров, заявил советник главы Крыма по межнациональным вопросам Эрвин Мусаев.

«Многие годы между Крымом и Турецкой Республикой существовало паромное и авиасообщение, что укрепляло и расширяло культурные, этнические и экономические связи. В связи с этим мы подняли вопрос о возрождении данного взаимодействия, которое будет выгодно обеим сторонам», – цитирует РИА «Новости» Мусаева.

По его словам, вопрос восстановления прямого транспортного сообщения должен снова вернуться в площадь обсуждений и возможных переговоров. Он также напомнил, что крымские мусульмане в лице представителей крымскотатарского народа всегда имели тесные культурные, этнические, религиозные и экономические связи с представителями турецкого народа.

«Большое количество крымских татар ежегодно, а некоторые и по несколько раз в год посещают Турецкую Республику. Отмечу: крымчане, так же как и все россияне, посещающие Турцию, делают это без каких-либо виз и ограничений, мы высоко ценим это взаимодействие и благодарны за такие возможности для всех крымчан», – подчеркнул Мусаев.

Он подчеркнул, что в Крыму достаточно портов, способных взаимодействовать как с пассажирским, так и с грузовым потоками.

«Многие крымские мусульмане занимаются бизнесом во взаимодействии с представителями турецкого бизнеса. Эти экономические связи необходимо только расширять, все возможности для этого есть. Крым готов к взаимовыгодному сотрудничеству, потенциал этих отношений фактически не ограничен, но это не только товарный обмен, а также туристический, культурный и религиозный обмены», – отметил Мусаев.

Ранее делегация из Крыма прибыла в Турцию для участия в форуме культурно-гуманитарных связей крымско-татарских организаций Крыма с соотечественниками.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности страны принять участие в решении кризиса между Россией и Украиной. СМИ сообщали, что он предложил главам России и Украины провести саммит Россия – Турция – Украина.

Ряд греческих СМИ написал о том, что Россия и Турция якобы обсуждают сделку, по которой страны признают Крым и Турецкую республику Северного Кипра. В российском МИДе назвали фейком подобные заявления.

МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает воссоединения полуострова с Россией.

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