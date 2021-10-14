В МИД назвали фейком заявления СМИ о сделке России и Турции о Крыме и Кипре

Ряд греческих СМИ написал о том, что Россия и Турция якобы обсуждают сделку, по которой страны признают Крым и Турецкую республику Северного Кипра; эти публикации являются фейком, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на полях III Евразийского женского форума.

«Мы уже привыкли к тому, что существует такая интересная забава, когда, в частности, в греческих или турецких СМИ вбрасываются некие фейки. Все это относится и к некой мифической сделке, это мифологизм. Призываю и прошу СМИ обращаться к нам, мы с удовольствием все прокомментируем», – передает ее слова ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что за подобные заявления объясняться должны сами СМИ, которые публикуют информацию, не запрашивая комментария сторон. «Необходимо было бы поинтересоваться официальной позицией Москвы, прежде чем включать соответствующие пассажи в соответсвующие статьи. Этого не происходит, хотя мы открыты и комментируем все практически в режиме онлайн», – заявила Захарова.

Она напомнила, что Крым является неотъемлемой частью России, территория которой никогда не была и не будет предметом торга. «Проводить аналогии между российским Крымом и так называемой Турецкой республикой Северного Кипра некорректно и небезопасно, потому что подобные инсинуации сбивают с толку международную аудиторию, подрывают доверие и порождают негативные эмоции, в том числе к вопросу кипрского урегулирования», – сказала официальный представитель ведомства.

Позиция России кипрскому вопросу остается неизменной, в соответствии с ней на Кипре предусматривается двухзональная и двухобщинная федерация с единой международной правосубъектностью и суверенитетом. «Поддерживаем предпринимаемые генеральным секретарем ООН усилия по возобновлению межобщинного переговорного процесса», – заключила Захарова.

Ранее во вторник профессор стамбульского университета Малтепе Хасан Унал предположил возможную сделку Москвы и Анкары по вопросу статуса Крыма в обмен на признание Россией турецкого Северного Кипра. Эту провозглашенную в 1974 году республику сейчас признает лишь Турция. Остальное мировое сообщество, включая Россию, считает, что суверенитет над островом есть лишь у Республики Кипр (де-факто она контролирует только южную, греческую часть).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление турецкого эксперта, заверил, что российские регионы никогда не будут предметом сделок с другими странами. «Это исключено», – подчеркнул представитель Кремля.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о последних инициативах Эрдогана по кипрскому вопросу. Турецкий лидер дал понять, что не допустит объединения греческой и турецкой общин острова в единое государство.

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