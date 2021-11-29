В Кремле отреагировали на предложение Эрдогана стать посредником между Россией и Украиной

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29 ноября, понедельник | Последнее обновление — 15:11 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле рассказали о мерах в связи со штаммом «омикрон»
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Сегодня не работают никакие апелляции к нормам международного права. Разумные аргументы и доводы также не действуют. Приходится признать, что прежнего миропорядка де-факто уже нет.
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Блогера обидели, он рыдает в кадре – это прогрев аудитории. Комик шлет всех на три известные буквы – это чтобы попасть на аудиодорожку в TikTok. Шоумен говорит, что День Победы переоценен – это провокация, чтобы поднять индекс цитируемости.
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Мы привыкли считать, что американская демократия основана на идее равенства. Но факты свидетельствуют иное: американская демократия основана на идее самого радикального и ужасающего из неравенств, какое только мог измыслить человеческий ум.
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Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Кремле отреагировали на предложение Эрдогана стать посредником между Россией и Украиной
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать публикацию Reuters о том, что президент Турции Тайип Эрдоган предложил главам России и Украины провести саммит Россия – Турция – Украина, касающийся судьбы Донбасса.
«Откуда появилась такая информация? Я источники не комментирую никак», – цитирует Пескова ТАСС.
Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не является стороной конфликта по Донбассу, поэтому найти решение на таком саммите будет нельзя. Есть лишь две стороны конфликта – Киев и ЛДНР, заявил Песков.
Ранее глава Турции заявил о готовности страны принять участие в решении кризиса между Россией и Украиной. Он отметил, что планы в этом направлении представители Турции готовы обсуждать с Москвой и Киевом.
«Мы выступаем за установление мира в регионе, особенно когда речь идет в первую очередь о крымских тюрках. Мы неоднократно обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с господином Путиным. Мы хотим, чтобы (этот регион – прим. ВЗГЛЯД) не был территорией, где доминирует война», – сказал политик.
Также Эрдоган заявил, что Турция будет посредничать в этом вопросе, а также обсуждать тему с Киевом и Москвой.
Ранее на фоне падения лиры в Турции глава страны обвинил в происходящем внешние силы. Он заявил о наличии иностранных агентов, которые начали наступление. Президент заявил о готовности продолжить экономическую программу, несмотря на сложности.
Историк развеял миф о качестве пива в советское время
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Технологии тех лет не позволяли варить чистый продукт, советское пиво было куда менее качественным, чем современное, заявил блогер, автор портала «Пиво!» Павел Егоров.
Историк пивоварения Павел Егоров сообщил, что многие разделяют заблуждение о превосходстве старых методов изготовления напитка.
«У многих есть такое заблуждение, что вкус и качество между собой связаны. Они, конечно, связаны, но не напрямую. Вкусное пиво может быть качественным и некачественным, а качественное и некачественное пиво может быть вкусным и невкусным. Если мы говорим о качестве, то, конечно, советское пиво было куда менее качественным, чем современное, потому что оборудование было не такое», – цитирует Егорова Telegram-канал «Говорит Москва».
По его словам, сейчас используется нержавейка, тогда был обычный черный металл. «Из-за оборудования, из-за технологии, из-за сырья качество советского пива было точно ниже практически по всем параметрам», – добавил он.
Ранее сообщалось, что Роскачество по итогам федерального исследования светлого пива обнаружило, что шестая часть исследованных образцов произведена с нарушением нормативных требований.
Британцы оценили российские гиперзвуковые ракеты «Циркон»
Россия может создавать сколько угодно гиперзвуковых ракет, заявили британской газеты Daily Mail читатели «Циркон», говоря о наращивании военной мощи России.
«Россия даже не думала о том, чтобы создавать такое оружие, пока не начались трения с Западом. Запад хочет унизить все остальные страны. Кто бы ни руководил Западом, они этого заслуживают», – передает слова одного из читателей РИА «Новости».
«И что теперь? Россия имеет полное право производить такое оружие! Почему Daily Mail не сочиняет такие же пугающие заголовки, когда то же самое делают Соединенные Штаты или Великобритания?» – задался вопросом ABC.
«В этом нет ничего удивительного. Если бы мы разработали такие ракеты и были бы окружены со всех сторон недружественными государствами, мы поступили бы точно так же», – добавил комментатор под ником JustAnotherVoice.
«Москва может создавать сколько угодно гиперзвуковых ракет. Все равно количество таких российских ракет меркнет в сравнении с количеством полов, которые теперь есть в Соединенных Штатах», – иронично заметил J.R.Schwarzenhammer.
Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.
Украине предсказали переход части территорий к России
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Если Киев откажется от «Минска-2», это может привести к дроблению Украины и переходу части ее территорий в состав России, заявил журналист Владимир Скачко в интервью каналу Topinform.
Он считает, что Минские соглашения сдерживают Украину от превращения в анти-Россию, и Москва не отступит от них. При этом процесс дробления Украины может начаться, если «Минск-2» отложат на неопределенное время, передает РИА «Новости».
«Сначала России отходят Донецкая и Луганская области не в виде этих обломков ЛДНР, а полностью. Потом туда же идут области, которые, отчаявшись выжить самостоятельно в составе Украины, начнут повторять путь Крыма и путь ЛДНР», – пояснил Скачко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о запуске альтернативного Минским соглашениям процесса.
Между тем президент Владимир Путин на коллегии МИД заявил, что кризис на Украине далек от разрешения. При этом Германия и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на демонтаж, это заводит переговоры в тупик.
В то же время Сергей Лавров отметил, что ДНР, ЛНР, а также Россия как участник нормандского формата и переговоров в Контактной группе оказались единственными, кто готов выполнять Минские соглашения. При этом президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что намерен добиваться пересмотра и изменения Минских соглашений.
Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, что Киев открыто описал свои планы относительно Востока Украины в законопроекте «О госполитике переходного периода». Этот документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса.
Китайский инвестор потребовал от Украины 4,5 млрд долларов по делу «Мотор Сич»
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Компания Beijing Skyrizon, китайский инвестор украинского авиастроительного предприятия «Мотор Сич», через суд в Гааге добивается выплаты компенсации за убытки на сумму более 4,5 млрд долларов, говорится в заявлении компании.
«Недавно господин Ван Цзин, господин Ду Тао и другие китайские инвесторы в соответствии с установленными процедурами представили исковое заявление и соответствующие доказательные материалы в арбитражный суд по делу «Мотор Сич», – передает РИА «Новости» заявление компании.
Отмечается, что «в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как на Украине, так и в Китае».
«В соответствии с «соглашением между правительством Украины и правительством КНР о привлечении и взаимной защите инвестиций», которое вступило в силу 31 октября 1992 года, китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков на сумму более 4,5 млрд долларов США», – указано в документе.
Подчеркивается, что «китайские инвесторы не исключают возможность продолжения требований о возмещении дополнительных убытков».
«Мы всегда соблюдали законы и правила в нашей деятельности. Мы решительно выступаем против жесткого поведения украинского правительства, которое злоупотребляет концепцией национальной безопасности, путает правильное и неправильное, политизирует нормальную экономическую и торговую практику, злоупотребляет государственной властью и необоснованно подавляет китайские предприятия», – заявили в китайской компании.
Руководство Beijing Skyrizon добавило, что компания всегда надеется на добрую волю и примирение, но никогда не поддается силовому давлению и будет использовать все возможные юридические средства для решительной защиты своих законных прав и интересов.
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона отказывается от продажи предприятия «Мотор Сич» китайским инвесторам.
Напомним, Зеленский подписал указ о национализации «Мотор Сич», одного из крупнейших производителей авиадвигателей и газотурбинных установок. В конце января 2021 года на Украине ввели санкции против китайских инвесторов предприятия, которые в 2016 году приобрели 56% акций завода. 20 марта суд в Киеве по инициативе СБУ вынес решение о конфискации всего имущества и 100% акций ПАО «Мотор Сич» с последующей передачей государственному агентству АРМА.
МИД КНР требовал от Киева соблюдать права китайских инвесторов, которым был причинен ущерб размером 3,5 млрд долларов.
Байдена предостерегли от «третьей мировой» из-за Киева
Вашингтону следует отказаться от конфронтации с Россией на украинской территории, поскольку Украина не входит в сферу интересов США, пишет обозреватель Саша Глэзер в статье для Business Insider.
«Собирается ли (президент США Джо – прим. ВЗГЛЯД) Байден отправлять американских мужчин и женщин сражаться и умирать за Украину? Риторика администрации президента не отвечает интересам нашей страны и чрезвычайно увеличивает риск втягивания Соединенных Штатов в войну с Россией», – цитирует автора РИА «Новости».
По словам Глэзера, США, предоставляя Киеву гарантии квазибезопасности, ведет крайне опасную игру, которая может стать причиной конфликта с ядерной державой. Вступление Украины в НАТО приблизит вооруженные силы Североатлантического альянса к российским рубежам, а для Москвы жизненно важно предотвратить такой сценарий, поэтому Россия сделает для этого все возможное, полагает автор.
«Белый дом должен точно оценить, стоит ли начинать третью мировую из-за территории, не имеющей большого значения для безопасности Америки», – говорится в статье.
По мнению обозревателя, Россия доказала готовность нести существенные издержки, чтобы предотвратить ориентацию соседнего государства на Запад, и годы экономического давления и санкций не поменяли внешнеполитического курса Москвы, пишет Глэзер.
При этом США, наоборот, не заинтересованы в Киеве, поэтому не должны нести риски и создавать предпосылки для ядерного конфликта, подытожил публицист.
Ранее журналист Владимир Скачко заявил, что если Киев откажется от «Минска-2», это может привести к дроблению Украины и переходу части ее территорий в состав России.
Пульмонолог объяснил неотвратимость смерти Градского
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Народному артисту Александру Градскому приходилось пользоваться кислородным концентратором после перенесенного коронавируса, смерть была неотвратимой, считает врач-пульмонолог Сергей Пурясев.
«Кислородный концентратор – это специальный маленький чемоданчик, который концентрирует из воздуха кислород и подает через маску, – объяснил доктор Пурясев. – Такие бесплатно выдают больным в поликлиниках. И это очень тревожный знак: больные с концентратором, как правило, не возвращаются к нормальной жизни. Увы, зачастую это обреченные люди, инвалиды второй степени с дыхательной недостаточностью, которым концентратор помогает обслуживать себя: буквально дойти от кровати до туалета и обратно. Поэтому, если состояние Градского требовало кислородного концентратора, ему следовало проявлять максимальную осторожность и отказаться от всех проектов», – рассказал он «Комсомольской правде».
Врач подчеркнул, что «последствия перенесенного коронавируса, особенно при наличии сопутствующих заболеваний и несоблюдении рекомендаций по реабилитации, могут быть очень серьезными, вплоть до летальных».
«В организме происходит тромбоз мелких сосудов, что может нарушить работу всех органов – почек, печени, сердца... Возникает полиорганная патология. У Градского слабым местом оказались сосуды головного мозга, но тем не менее он продолжал работать, несмотря на риск инсульта», – рассказал Пурясев.
Пульмонолог также считает, что «серьезное поражение легких было налицо: он задыхался, даже не мог говорить».
«Я видел, что ему не хватало жизненного объема легких из-за поражения легочной ткани, развивалась гипоксия – так выглядят инвалиды. Конечно, Градскому нужно было лечиться, он нуждался в лечебно-профилактических процедурах... Он должен был постоянно находиться под присмотром специалистов», – заключил Пурясев.
Советский и российский певец и композитор Александр Градский умер в воскресенье в больнице. Позже стала известна причина смерти народного артиста России.
В пятницу Градского экстренно госпитализировали в столичную больницу с подозрением на инсульт. Как сообщалось, здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре вызываемого коронавирусом заболевания.
Показы десятого сезона шоу «Голос» продолжатся на Первом канале в память о наставнике программы Александре Градском, который участвовал в съемках новых выпусков, несмотря на плохое самочувствие.
Прощание с народным артистом Александром Градским планируется провести 1 декабря в театре «Градский холл».
Украинский журналист выстрелил из запрещенного оружия в сторону Донбасса
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Украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал видео, на котором производит выстрел из 152 мм гаубицы Д-20 по позициям ополченцев.
«За каждое зерно 33-го года, за каждую жертву советских репрессий по российским оккупантам – огонь! Выстрел!» – кричит Бутусов и стреляет.
Оружие такого типа запрещено Минскими соглашениями. Кроме того, журналист не является действующим военнослужащим ВСУ, отмечает автор Telegram-канала «Сварщики».
«Ну, и немножко, про нагнетание ситуации у границ. Не знаем, откуда американские и украинские спецслужбы черпают информацию о том, что российская армия концентрируется по периметру украинских границ, но вот украинские «журналисты», например, уже совсем не стесняются выкладывать видео обстрелов тяжелой артиллерии, которая, согласно соглашению Минск-2 должна быть отведена от линии соприкосновения сил», – пишет в свою очередь автор Telegram-канала «Медиатехнолог».
Репортер ВГТРК Александр Сладков подчеркивает, что военные действия – это серьезная вещь, с которой нельзя играть и превращать ее в «сафари».
«Украинский журналист делает это специально, для картинки? Чтоб выглядеть круто? Или он «дергает шнур», потому, что просто интересно, каково это – убивать на расстоянии?» – задается вопросом Сладков в своем Telegram.
Он подчеркнул, что орудие наводил не Бутусов, не он давал координаты. «Ты не артиллерист, чтоб отвечать за точность попадания», – добавил Сладков.
Военный корреспондент ИД «Комсомольская правда» Александр Коц привел в Telegram отрывок заявления украинского коллеги, в котором тот заявляет, что видео якобы было опубликовано давно.
«Видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. Ничего героического в этом видео нет, простое поздравление ко дню Голодомора. Снят в строгом соответствии с действующими конвенциями и запретами», – цитирует Коц заявление Бутусова.
«Бутусов мало того, что м..., еще и трус. (…) А Голодомор что – праздник, чтобы с ним поздравлять?» – заключил Коц.
Между тем госбюро расследований (ГБР) Украины заинтересовалось опубликованным видео и пообещало провести проверку.
«Обнародование подобных материалов наносит вред информационной безопасности Украинского государства и позволяет представителям государства-агрессора усиливать давление на Украину», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
В ГБР добавили, что, по предварительным данным, событие произошло за пределами зоны ООС.
«Все обстоятельства публикации и записи видео выстрела из пушки, которое выложил Юрий Бутусов, будут проверены. В том числе в порядке статьи 414 УК Украины (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) и статьи 437 УК Украины (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны). Будут проверены также и возможные должностные нарушения теми лицами, которые допустили гражданского гражданина к соответствующему вооружению», – сообщили в ГБР.
Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства.
На Украине заявили о «трусливой» российской армии
Российская армия обратится в бегство в случае боестолкновения с ВСУ, заявил полковник запаса Вооруженных сил Украины Петр Недзельский.
«Если россиянам дать ответ, они побегут. Болтовня о «русском солдате», «русском Ваньке» – это говорильня», – заявил он в эфире YouTube-канала «Апостроф».
По его словам, Россия якобы ведет «захватническую войну», а Украина «защищает свой дом».
Ранее СНБО Украины не согласилось с главой военной разведки об «угрозе вторжения» России. В интервью изданию Military Times Буданов заявил о планируемом «вторжении» России на территорию Украины в начале 2022 года. Также он рассказал, что украинские войска применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин».
В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
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Агутин рассказал о последнем сообщении Градскому
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Певец, участник жюри в музыкальном шоу «Голос» Леонид Агутин написал Александру Градскому последнее сообщение после его госпитализации, в котором назвал композитора «своим героем».
«Я очень по-разному относился к этому человеку – невероятно талантливому и взбалмошному, умному и порой наивному, старику-ребенку, нашему «деду». Я, конечно, не мог предположить, что это произойдет так бесчеловечно внезапно. Никто не мог. В последнем сообщении, на которое я не получил ответ, я написал, что он мой герой, что я восхищаюсь его силой и верю в скорое выздоровление... И я верил. Мы Вас любим, Александр Борисович!» – написал Агутин в Instagram.
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Между тем российская певица Полина Гагарина разместила в своем Instagram фотографии со съемок музыкального шоу «Голос», где они вместе с Градским занимали кресла наставников. В подписи певица назвала Александра Градского «абсолютным перфекционистом в музыке», самобытным и требовательным профессионалом.
«Самобытный, строгий, требовательный, добрый, мудрый, душевный. Профессионал и абсолютный перфекционист в музыке. Александр Борисович, горюем, нам сильно будет вас не хватать. Мои самые глубокие соболезнования семье и близким», – написала Гагарина в своем Instagram.
Ранее певец и наставник шоу «Голос» на Первом канале Дмитрий Билан рассказал о последних съемках шоу «Голос» с Градским.
До этого стало известно, что показы десятого сезона шоу «Голос» продолжатся на Первом канале в память о наставнике программы Александре Градском, который участвовал в съемках новых выпусков, несмотря на плохое самочувствие.
Напомним, что советский и российский певец и композитор Александр Градский умер в воскресенье в больнице. Позже стала известна причина смерти народного артиста России. Прощание с народным артистом Александром Градским планируется провести 1 декабря в театре «Градский холл».
В пятницу Градского экстренно госпитализировали в столичную больницу с подозрением на инсульт. Как сообщалось, здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре вызываемого коронавирусом заболевания.
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что в Москве могут установить памятную табличку Градскому.
Градский родился в 1949 году в городе Копейске Челябинской области. В 1974-м окончил Музыкально-педагогический институт (сегодня – Российская академия музыки) имени Гнесиных по классу вокала. С 1975 по 1976 год учился в Московской консерватории по классу композиции.
В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом России. В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос». Дискография артиста насчитывает более четырех десятков альбомов.
Посол Украины потребовал репараций от Германии
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от немецкого правительства выплатить репарации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны, и архив нот композитора Иоганна Себастьяна Баха, переданный Берлину при президентстве Леонида Кучмы.
По его словам, Киев имеет полное право ожидать от правительства Германии компенсации за свои огромные потери. Дипломат также отметил, что Берлин должен поддержать Киев на пути к членству в Европейском союзе (ЕС), передает РИА «Новости».
При этом посол пожаловался, что немецкие власти игнорируют предложения Киева о создании «Компенсационного фонда военных потерь» для закупки в украинские музеи ценных арт-объектов мирового уровня. По вопросу передачи архивов Баха Берлин также не отвечает на предложения о возможности основания ежегодного двустороннего музыкального фестиваля или о многомиллионной программе финансирования классической музыки на Украине, подчеркнул Мельник.
Помимо этого, украинский посол рассказал, что за время оккупации в годы Второй мировой войны Украина была полностью разорена. Он отметил, что более полумиллиона музейных экспонатов пострадали, 46 млн архивных материалов и 50 млн книг пропали. Всего же, по его мнению, на Украину пришлось 73% от общих потерь культурных ценностей СССР.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина расстроена отказом входящих в правящие партий Германии поставлять оборонительное оружие Киеву.
Напомним, сопредседатель немецкой партии «Зеленые» Роберт Хабек поддержал идею поставок вооружений на Украину «для обороны». Однако позже в кабмине Германии заявили, что не выдают разрешений на экспорт вооружений на Украину и намерены придерживаться данной политики. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил о недовольстве позицией Германии в вопросе поставок военной помощи Киеву.
Латвия призвала ЕС и НАТО объяснить Москве «последствия эскалации»
ЕС и НАТО должны донести до Москвы, что в случае эскалации на российско-украинской границе ее ожидают последствия, сказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на пресс-конференции в Риге после встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Он заявил, что в Европе наблюдается несколько гибридных угроз одновременно: миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей и ЕС, а также концентрация российских войск у границ Украины, сообщает РИА «Новости».
«Важно, чтобы Европейский союз и НАТО следили за ситуацией у границ Украины и дали России сигнал, что в случае эскалации ожидаются очень четкие последствия», – сказал Кариньш.
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Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал не считать «стягивание войск России» к границе блефом. В свою очередь директор СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстановка на границе с Россией «точно не хуже, чем она была весной». В Москве заявления США, НАТО и Киева об «угрозе» Украине со стороны России назвали провокацией. Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов обвинил Соединенные Штаты в целенаправленном нагнетании напряжения вокруг якобы имеющихся у России военных планов в отношении Украины с целью сорвать переговоры Москвы и Киева по Донбассу.
Во вторник в Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину. В понедельник в СВР назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. Ранее президент Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
Авиаэксперт объяснил отличие нового Ту-160М от советского «Белого лебедя»
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«Ту-160М – это абсолютно новая машина в стратегической авиации, хотя она сохранила прежнее название и внешнюю платформу», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Владимир Попов. Ранее стало известно о предстоящей первой «пробежке» собранного с нуля ракетоносца Ту-160М.
«Начинка», прицельно-навигационное устройство и качество двигателя принципиально отличаются от старого «Белого лебедя», – сказал заслуженный летчик России, генерал-майор Владимир Попов, напомнив, что многоцелевой ракетоносец Ту-160, прозванный «Белым лебедем», был создан еще в СССР, а сейчас начинают эксплуатировать модернизированную версию самолета. «Спустя два года после запуска модернизации самолетов этого класса Россия смогла полностью восстановить сборку Ту-160, открыв новый подход к использованию ракетоносца», – пояснил генерал.
«За это время появилось множество новых типов оружия, которое теперь применяется в авиации. Старые самолеты не были предназначены для этого оружия, не было определенных цепей управления и механизмов подвески для современных типов боеприпасов, – уточнил Попов. – В этом смысле модернизированный Ту-160 стал универсальным, он отвечает как требованиям традиционных вооружений (свободно падающих бомб, ракет большой и средней дальности и других), так и требованиям современного оружия».
Не исключает Попов и того, что эта модель ракетоносца «будет использовать и новые ракетные ударные системы гиперзвукового назначения». «На текущий момент они – самые эффективные по преодолению ПВО противника и нанесению неотвратимого удара как на море, так и на суше, – полагает собеседник. – Более того, Ту-160М сможет поднимать в воздух три и более ракет, в то время как МиГ-31 может нести только одну ракету гиперзвукового комплекса «Кинжал».
«Соответственно, за счет модернизированных машин Ту-160М многократно возрастает боевой потенциал нашей стратегической авиации», – полагает эксперт. Он уверен, что самолеты этого класса еще много десятилетий прослужат России в качестве оборонительного средства. «Расширение парка самолетов Ту-160М также очень важно в условиях интенсификации полетов вдоль наших границ авиации НАТО. Они в провокационной форме демонстрируют свои ударно-стратегические силы, поэтому необходим адекватный ответ. При этом мы никому не угрожаем, но мы должны быть готовы обеспечить надежность охраны и безопасность границ», – резюмировал Попов.
В понедельник источник в авиастроительной отрасли пообещал, что собранный с нуля Ту-160М в декабре впервые совершит пробежку по взлетно-посадочной полосе на Казанском авиационном заводе имени Горбунова (филиал ПАО «Туполев»). «Самолет стоит в ангаре готовый, заправленный. До конца года однозначно Ту-160М совершит пробежку по взлетно-посадочной полосе. Полета не планируется», – рассказал он ТАСС. По его словам, дата испытаний нового ракетоносца «плавающая» и зависит от руководства, которое будет на мероприятии.
Напомним, в декабре прошлого года ведущий профильный американский журнал Aviation Week & Space Technology включил Ту-160М в список наиболее значимых мировых достижений в области двигателестроения.
В марте модернизированный ракетоносец с новыми двигателями перелетел из Казанского авиазавода на летно-испытательную базу ПАО «Туполев» в подмосковном городе Жуковский. В июле глава Минобороны Сергей Шойгу назвал важнейшей задачей повышение боевой эффективности Ту-160М, для чего необходимо «установить на машины новые двигатели НК-32 второй серии, которые позволяют значительно увеличить дальность и продолжительность полета за счет уменьшения удельного расхода топлива».
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Стало известно о проведении испытаний собранного с нуля ракетоносца Ту-160М
Собранный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М впервые совершит пробежку по взлетно-посадочной полосе на Казанском авиационном заводе им. С. П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев») в декабре 2021 года, сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.
«Самолет стоит в ангаре готовый, заправленный. До конца года однозначно Ту-160М совершит пробежку по взлетно-посадочной полосе. Полета не планируется», – рассказал он ТАСС.
По его словам, дата испытаний нового ракетоносца «плавающая» и зависит от руководства, которое будет на мероприятии.
В марте модернизированный ракетоносец Ту-160М с новыми двигателями перелетел из Казанского авиазавода на летно-испытательную базу ПАО «Туполев» в подмосковном городе Жуковский.
Украинцев разозлил призыв Германии к США по «Северному потоку – 2»
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Читатели «РБК-Украина» остро отреагировали на публикацию, касающуюся заявления о том, что правительство ФРГ попросило Конгресс Соединенных Штатов не вводить санкции по отношению к трубопроводу «Северный поток – 2».
Материал спровоцировал активную реакцию комментаторов под соответствующим сообщением агентства в Facebook.
«Продались немцы с потрохами, и еще шантажируют Америку», – заявила пользователь Валентина Бабак.
«Вот марионетки!» – возмутилась Нина Яковлева.
«Ядерное оружие уже выманили, где безопасность? Заявления они присылают обеспокоенные... Вам верить нельзя, точка», – написал Виктор Заворотько.
«Нужно готовиться защищать самих себя! От них помощи не ждать!» – призвал Сергей Михайлов.
«Германия будет очень озабочена. На этом и все ее действия», – посетовала Галина Будник.
«Вот у кого хата с краю», – выразил мнение Виталий Ильницкий.
«Своя шкура ближе к телу», – добавил Сергей Степанец.
Ранее правительство Германии попросило Конгресс США не вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2», поскольку они могут ослабить доверие к Соединенным Штатам.
В США пообещали продолжить вводить санкции против «Северного потока – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). В Вашингтоне включение судна федеральной земли ФРГ Мекленбург – Передняя Померания в список санкций назвали «роковым сигналом».
Трамп озвучил настоящее предназначение бывшей базы США в афганском Баграме
Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что собирался оставить военную базу в афганском городе Баграм из-за Китая. В показанном в воскресенье в эфире телеканала «Фокс ньюс» интервью он вновь назвал вывод войск из Афганистана самым позорным моментом в истории своей страны.
«Я хотел сохранить базу Баграм из-за Китая, а не из-за Афганистана. Потому что это в часе [лета] от ядерных [объектов]... Вы знаете, кто сейчас в Баграме? Китай. Они собираются ее (базу) забрать», – цитирует его ТАСС.
Посол КНР в Кабуле Ван Юй 4 октября опроверг появившиеся в СМИ данные о прибытии китайских военнослужащих на упомянутую авиабазу.
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