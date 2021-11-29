В Кремле отреагировали на предложение Эрдогана стать посредником между Россией и Украиной

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать публикацию Reuters о том, что президент Турции Тайип Эрдоган предложил главам России и Украины провести саммит Россия – Турция – Украина, касающийся судьбы Донбасса.

«Откуда появилась такая информация? Я источники не комментирую никак», – цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не является стороной конфликта по Донбассу, поэтому найти решение на таком саммите будет нельзя. Есть лишь две стороны конфликта – Киев и ЛДНР, заявил Песков.

Ранее глава Турции заявил о готовности страны принять участие в решении кризиса между Россией и Украиной. Он отметил, что планы в этом направлении представители Турции готовы обсуждать с Москвой и Киевом.

«Мы выступаем за установление мира в регионе, особенно когда речь идет в первую очередь о крымских тюрках. Мы неоднократно обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с господином Путиным. Мы хотим, чтобы (этот регион – прим. ВЗГЛЯД) не был территорией, где доминирует война», – сказал политик.

Также Эрдоган заявил, что Турция будет посредничать в этом вопросе, а также обсуждать тему с Киевом и Москвой.

Ранее на фоне падения лиры в Турции глава страны обвинил в происходящем внешние силы. Он заявил о наличии иностранных агентов, которые начали наступление. Президент заявил о готовности продолжить экономическую программу, несмотря на сложности.