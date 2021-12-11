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В Сети восхитились жестом МакSим на «Золотом Граммофоне»
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Певица МакSим (Марина Максимова), которая тяжело перенесла коронавирус, пригласила на сцену музыкальной премии «Золотой Граммофон», врачей, спасших ей жизнь.
«Сегодня я пришла не одна. Сегодня я пришла с теми людьми, которые своими руками вытащили меня с того света», – сказал певица. Видео ее выступления опубликовано в Telegram.
Ведущие предложили в лице вышедших на сцену медиков поблагодарить всех врачей, в ответ последовали громкие аплодисменты.
В социальных сетях поступком МакSим восхитились и назвали трогательным. При этом многие отметили, что врачам также необходима награда.
Напомним, 5 июня певица МакSим отправилась в больницу. За несколько дней до этого она почувствовала себя плохо, причем тест на коронавирус был отрицательным. Чуть позже врачи ей поставили диагноз «пневмония с поражением 40% легких».
Через некоторое время ей стало хуже, исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. В конце июля певица стала чувствовать себя лучше. В августе артистка выписалась из больницы.
Google объяснил блокировку аккаунта Шукшиной в YouTube
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Аккаунт актрисы Марии Шукшиной в YouTube был заблокирован за распространение недостоверной информации о коронавирусе, сообщили в пресс-службе Google в России.
«На YouTube запрещен контент, распространяющий медицинскую дезинформацию, противоречащую медицинской информации местных органов здравоохранения или Всемирной организации здравоохранения о COVID-19. Канал нарушал эту политику», – приводит сообщение ТАСС.
Ранее стало известно, что видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт актрисы Марии Шукшиной, о чем актриса сообщила в среду в своих соцсетях. При попытке зайти на канал актрисы появляется надпись: «Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube».
В конце ноября Instagram ограничил подписку на актрису Марию Шукшину за «ложную информацию».
Напомним, российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса. В частности, в письме упоминаются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России – Патриоты – За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и артисты Екатерина Лель, Мария Шукшина, Оскар Кучера и Юрий Лоза.
Письмо подписали 11 врачей России, в том числе главный врач городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова департамента здравоохранения Москвы Валерий Вечорко, главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко, главврач городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова Андрей Шкода и главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич поддержал открытое письмо российских врачей, адресованное противникам вакцинации от коронавируса.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль осведомлен об идее врачей пригласить противников вакцинации в «красную зону», эту инициативу оценивают очень положительно.
Путин: Закон о QR-кодах носит рамочный характер
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Проект закона о QR-кодах (медицинских сертификатах) для доступа в общественные места в условиях пандемии коронавируса носит рамочный характер и должен быть детальнее проработан, заявил президент Владимир Путин на заседании СПЧ.
«В значительной степени [проект] закона носит рамочный характер, в этом смысле, конечно, должен быть проработан еще дополнительно и на местах, в регионах Российской Федерации», – цитирует главу государства ТАСС.
Также на заседании руководитель Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Ирина Борововая попросила Путина поручить проработку вопросов, которые могут возникнуть с законом о QR-кодах в транспорте и общественных местах.
«Я согласен с вами в том, что перед тем, как принимать, скажем, ограничения, связанные с использованием транспортных средств, мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет, посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся», – ответил ей президент.
Он подчеркнул, что российское руководство постарается не допустить никаких «опрометчивых решений» по ситуации с кодами.
Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным предложил выдавать переболевшим коронавирусом людям с высокими титрами антител QR-коды.
Гитарист «Чайф» Бегунов раскритиковал Шукшину за позицию по вакцинации от ковида
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«Вижу в этом только возможность заработать какие-то лайки и лишние просмотры», – заявил музыкант из группы «Чайф» Владимир Бегунов, комментируя медийную активность звезд-противников вакцинации от COVID-19. Он также раскритиковал актрису Марию Шукшину и певца Юрия Лозу за распространение псевдонаучных взглядов.
«Мы в том или ином случае делали прививки и это помогало нам жить здоровыми. Сейчас с какого-то боя начали слушать Машу Шукшину. Она что – монстр микробиологии? Или Юрий Лоза, который живет в плоском мире и отрицает круглость нашего бытия», – заявил Бегунов.
По мнению музыканта, звезды-антиваксеры используют критику вакцинации как способ своего медиапродвижения. «Вижу в этом только возможность заработать какие-то лайки и лишние просмотры», – сказал Бегунов.
Гитарист «Чайфа» полагает, что на медиаперсон-критиков вакцинации необходимо воздействовать. «Окоротить языки этим балбесам, конечно, не мешало бы», – рассуждает он.
Призывы к отказу от вакцинации особенно опасны в условиях высокой смертности от коронавируса, считает музыкант. «У нас каждый месяц умирает маленький город... которого просто нет и не будет», – посетовал Бегунов.
Активизацию ярых критиков вакцинации он также связывает уровнем психического здоровья в обществе. «Я вижу в этом одну серьезную проблему – психиатрическое вспоможение в России крайне низко. Ну, нездоровые люди», – рассуждает Бегунов. – «Поражает, что вроде все образованные. Вроде не в средние века живем».
В то же время Юрий Лоза обвинил российских врачей в прямой заинтересованности в наличии коронавирусной инфекции. «Не надо ехать в больницу. Почему? Потому что им (врачам – прим. ВЗГЛЯД.) доплачивают за лечение коронавируса. <...> Им нужны коронавирусные, чтобы получать зарплату. Если вы приедете туда с натоптышами, вас запишут в коронавирусные и положат в палату, где существует внутрибольничная инфекция», – заявил Лоза.
Напомним, ежедневно в России от коронавируса умирает более тысячи человек. За все время пандемии скончалось более 280 тыс. россиян, в мире это число составляет – более 5,2 млн жертв.
Накануне YouTube заблокировал канал Марии Шукшиной за «нарушение правил сообщества», аккаунт Шукшиной Instagram пометил страницу актрисы как публикующую ложную информацию,. Кроме того, с 1 ноября Росздравнадзор будет искать в соцсетях и СМИ людей, которые участвуют в антипрививочных кампаниях, и сообщать о них в правоохранительные органы.
В Росздравнадзоре предлагают наказывать за активную пропаганду антипрививочной философии и распространение заведомо ложной информации, угрожающей жизни граждан по статьям 207.1 или 207.2. Уголовного кодекса РФ со штрафом, исправительными работами или лишением свободы до трех лет.
Гейтс спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса
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Острая фаза пандемии COVID-19 может закончиться уже в следующем году, несмотря на новые штаммы и отказ населения прививаться, заявил основатель компании Microsoft Билл Гейтс.
По его словам, он не ожидал появления столь заразного варианта «дельта» и не рассчитывал, что людей придется так долго уговаривать прививаться и носить маски.
«Однако я надеюсь, что конец не за горами. Было бы глупо делать еще один прогноз, но я думаю, что острая фаза пандемии закончится в 2022 году», – написал он в своем личном блоге.
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Гейтс также считает, что мир сейчас лучше подготовлен к борьбе с коронавирусом, чем раньше, хотя «омикрон» вызывает беспокойство.
Ранее основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, выступая на мероприятии Bloomberg New Economy Forum в Сингапуре, высказал предположение, что при отсутствии новых неожиданных штаммов коронавирусная инфекция может выйти на более низкие уровни смертности и тяжелого течения болезни уже к лету 2022 года.
До этого профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн заявил, что Россия достигнет необходимого уровня вакцинированности граждан для победы над эпидемией коронавируса в течение 2022 года.
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов считает, что пандемия коронавируса в человеческой популяции заканчивается, он ищет нового «хозяина» – животное, которое не будет его убивать.
Между тем, директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса закончится, когда необходимое количество антител будет у 70-75% населения, темпы вакцинации необходимо увеличить в три, четыре раза.
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Друга актера Панина обвинили в гибели экс-замминистра энергетики
Близкий друг скандально известного актера Алексея Панина и певца Прохора Шаляпина Глеб Нейжмак-Иорданский, известный под именем Люцифер, подозревается в жестоком избиении пожилого соседа, который скончался в больнице якобы от полученных травм.
Родственники погибшего обвиняют в гибели мужчины актера Глеба Нейжмака-Иорданского и требуют привлечь его к уголовной ответственности.
Конфликт между 31-летним Нейжмаком-Иорданским, в узких кругах известным под именем Люцифер, и его соседом, бывшим первым замминистра энергетики России 69-летним Леонидом Тропко произошел возле подъезда дома на улице Генерала Ермолова 18 ноября.
Утром в день трагедии Нейжмак зачем-то подставил камень к двери подъезда, чтобы та не закрывалась. Тропко, который является старшим по подъезду, сделал ему замечание, объяснив, что такие манипуляции делать нельзя, поскольку электроника выходит из строя, вследствие чего приходится скидываться на новый замок. В ответ Люцифер пригрозил соседу расправой, пишет «Московский комсомолец».
Актер подкараулил соседа вечером, и жестоко избил его. Пенсионер от ударов потерял сознание, но нападавший не успокаивался и продолжал забивать жертву ногами.
С тяжелейшими травмами головы и переломом глазницы пенсионера госпитализировали, спустя две недели он скончался в больнице.
Родные написали заявление в полицию, опознав злоумышленника при помощи видеокамер во дворе, которые зафиксировали место преступления. Нейжмак опроверг причастность к этому инциденту, заявив, что находится на свободе и его никто не задерживал.
Подробности о смерти бывшего замминистра энергетики России Леонида Тропко стали известны «Пятому каналу».
Согласно обновленным данным, причиной смерти Тропко стал коронавирус. У него пенсионера было диагностировано 90% поражения легких.
Ранее российский актер Петр Томашевский из сериала «Склифосовский» подрался и попал в больницу с сотрясением мозга.
Моргенштерн ответил на обвинения в торговле наркотиками в новой песне
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В Сети появилась новая песня рэпера Моргенштерна (Алишера Валиева) «Домой», в которой он рассказывает, как уехал из России, и ответил на обвинения в торговле наркотиками в соцсетях.
«Видали, как я дал по ******? [уехал] Через границу по паспорту, прям в вагоне. Я просто сажусь на поезд – новость громче, чем камбэк Оксимирона (рэпер выпустил альбом 1 декабря – прим. ВЗГЛЯД). Я нечаянно, старый, sorry», – поет Моргенштерн.
Музыкант в песне рассказывает о проверках его ресторана KAIF. «Вы можете забрать мой бизнес, но не заберете happiness [«счастье»]», – говорится в треке, который цитирует Tjournal.
Кроме того, Моргенштерн отвечает на высказывание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который заявил, что Моргенштерн «торгует наркотиками в соцсетях».
«Это неправильно. Я в соцсетях торгую лишь своим ********** [лицом]», – говорит Моргенштерн.
Между тем концертный директор музыканта заявил РИА «Новости», что рэпер сегодня вернется в Россию.
Однако позже в беседе с Ura.ru концертный директор Моргенштерна Владимир Шавгулидзе назвал это высказывание шуткой.
«Это был юмор. В один из четвергов он точно вернется. Поэтому ничего не могу сказать. Моя задача в другом состоит. Поэтому если будут звонить, будут получать юмористический ответ», – сказал он.
Ранее сообщалось, что музыкант вместе с женой и охраной вылетел в Дубай вскоре после критики исполнителя со стороны главы СК.
«Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях, вовлекая огромное количество нашей молодежи», – заявил Бастрыкин в своем выступлении на совместной конференции юрфака МГУ и МГЮА.
При этом концертный директор Моргенштерна опроверг бегство рэпера из России.
Гинцбург ответил на вопрос об изменении «Спутника V» под штамм «омикрон»
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Решение об адаптации российской вакцины «Спутник V» против нового штамма коронавируса «омикрон» будет принято примерно через две недели, сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Идет работа по выделению самого вируса. Через две недели мы примерно будем знать ответы на этот вопрос. И тогда будет приниматься осознанное научно обоснованное решение: надо что-то менять или нет. Надеюсь, не надо будет ничего менять», – передает его заявление в эфире телеканала «Россия 24» ТАСС.
Гинцбург добавил, что из всех действующих сегодня вакцин «Спутник V» дает наиболее широкий спектор вируснейтрализующих антител. «Это уже хорошо доказано не только опытом применения в нашей стране, но и в тех странах, в которых одновременно применяется несколько вакцинных препаратов, в том числе и «Спутник V», – сказал глава центра.
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Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе. При этом Всемирная организация здравоохранения выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
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Лингвист предложил понятную россиянам альтернативу термину «QR-код»
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Для QR-кодов лучше выбрать какое-то благозвучное для русского уха наименование, чтобы хотя бы в плане названия не вызывать каких-то вопросов и лишних эмоций у граждан, например, «графический код», сказал газете ВЗГЛЯД профессор кафедры общего и русского языкознания, проректор института имени А.С. Пушкина Михаил Осадчий, комментируя рекомендацию членов Общественной палаты РФ русифицировать термин «QR-код».
В Общественной палате России утвердили заключение по итогам общественной экспертизы двух законопроектов о введении QR-кодов, сообщает РБК. При этом они порекомендовали отказаться от использования термина «QR-код», поскольку данное понятие является малопонятным и даже отталкивающим для граждан, поэтому его следует заменить, например, на «сертификат иммунного здоровья» или «свидетельство».
«Само звучание данного термина непривычно для русского слуха, потому что QR-код – слово, которое в звуковом отношении является аббревиатурой, состоящей из букв нерусского алфавита. Поэтому, естественно, для носителей русского языка это совершенно непонятные звуки. И, как все непонятное, чужеродное, пугает, добавляет сумятицы и лишней неопределенности в итак непростом деле по вакцинации населения», – говорит Осадчий.
Он полагает, что настороженность касательно термина «QR-код» также сочетается с общей тревожностью в связи с какими-либо ограничениями. Однако, по его мнению, если правильно провести разъяснительную работу с населением, то вполне можно объяснить не только, зачем нужна вакцинация и почему необходимо ограничить доступ не вакцинированных, но и почему все это называется QR-кодом.
«Но, наверное, проще, конечно, выбрать какое-то благозвучное для русского уха наименование, чтобы хотя бы в плане названия не вызывать каких-то вопросов и лишних эмоций. К слову, его вполне можно было бы называть «графический код». Так, например, если мы вспомним, когда появился barcode, ему тут же нашли замену – штрихкод (штриховой код)», – рассказывает лингвист.
Ранее доктор психологических наук Александр Тхостов в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил, что люди, которые боятся QR-кодов и связывают их с мистикой, «что-то где-то услышали, плохо поняли, а теперь везде ищут это число Дьявола».
Названы основные симптомы при заражении штаммом «омикрон»
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Основные симптомы при заражении штаммом «омикрон» – это выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита, сообщила заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
«В настоящее время по анализу течения заболевания можно сказать, что, в первую очередь, у большинства больных отмечается выраженная слабость или усталость, повышение температуры тела до 38 градусов и выше, головные боли, снижение аппетита, кашель», – приводит слова ученого РИА «Новости».
Руженцова отметила, что данные симптомы могут сопровождаться типичными для COVID-19 поражениями легких и других органов. Она добавила, что на сегодняшний день данных об особенностях проявлений коронавируса, вызванных новым штаммом, немного, но скоро их должно стать больше.
В свою очередь, младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина рассказала, что данных по симптомам у детей пока тоже мало, однако врачи обратили внимание на то, что у них помимо повышения температуры, головных болей и отсутствия аппетита чаще проявляется сыпь. Частота этого симптома – 15%, уточнила она.
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Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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Пассажиров без QR-кода захотели оставить без компенсации за билеты
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Некоторые пассажиры без QR-кода могут не вернуть деньги за авиабилеты из-за предложения авиакомпаний исключить из законопроекта о QR-кодах на транспорте норму об обязательном возврате стоимости билета, если у пассажира не окажется кода к моменту вылета, пишут СМИ.
Возврат средств предлагается только тем, у кого был куплен билет по более дорогому возвратному тарифу, а если тариф был невозвратный, то деньги не вернут, сообщает газета «Ведомости».
Соответствующее предложение якобы было высказано на встрече представителей перевозчиков с депутатами комитета по транспорту Госдумы 7 декабря.
Нынешняя редакция законопроекта предполагает, что при отсутствии QR-кода у пассажира авиакомпания должна отказать ему в перевозке и вернуть провозную плату в полном объеме в течение 30 дней с момента расторжения договора, добавляет издание.
Кроме того, обсуждались и другие предложения, например, на каком именно этапе предъявлять QR-код – при покупке авиабилета или при регистрации на рейс, что делать с транзитными пассажирами, которые прилетают из-за рубежа.
Уточняется, что предложения авиакомпаний на встрече 7 декабря были услышаны и нашли понимание со стороны профильного комитета. Авиакомпании представят свои предложения после принятия законопроекта в первом чтении, которое запланировано на 16 декабря.
Отмечается, что поправку лоббируют из-за опасений, что в бюджете не найдется денег на компенсации авиакомпаниям из-за потенциального снижения пассажиропотока после введения проверки QR-кодов.
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Ранее Минтранс пообещал распространить допуск по QR-кодам и на зарубежные авиакомпании.
Напомним, правительство внесло в Думу законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах. Сообщалось, что россияне, которые приобрели билеты на рейс до даты, устанавливающей введение обязательных QR-кодов в самолетах и на железнодорожном транспорте, могут вернуться в страну, предъявив ПЦР-тест.
Врач рассказала, как избежать «износа сердца» после COVID-19
После COVID-19 многие люди обращаются к врачам из-за учащенного пульса, рассказала кардиолог, кандидат медицинских наук Асият Хачирова.
Частота сердечных сокращений может заметно увеличиваться у людей, переболевших коронавирусной инфекцией, на это жалуются многие пациенты, отметила Хачирова. Сердцу приходится биться быстрее, чтобы кровь интенсивнее циркулировала в ослабленном организме, пояснила она.
«После болезни любая физическая активность, даже минимальная, очень сильно разгоняет пульс. Дело в том, что организм – в ослабленном состоянии, и чтобы восполнить объем циркулирующей крови, сердцу приходится быстрее сокращаться. Такое происходит после всех ОРВИ, а также после COVID-19. После волны коронавируса ко мне на прием в клинику толпа людей приходила с частым пульсом, на это жаловались многие переболевшие люди», – поделилась наблюдением Хачирова с радио Sputnik.
Нормальной считается частота сердцебиения от 60 до 90 ударов в минуту. Если пульс будет долгое время превышать этот показатель, то нагрузка на сердце окажется слишком большой, добавила кардиолог. По ее словам, от этого может произойти «износ системы».
«Это можно сравнить с автомобильным мотором, там тоже не должны зашкаливать обороты, чтобы не случился износ системы. Если сердце всегда работает на высоких оборотах, то оно изнашивается быстрее», – сказала Хачирова.
Пациентам, перенесшим COVID-19, следует принимать определенные меры, чтобы заболевание не привело к дополнительным осложнениям на сердце, продолжила она.
«После болезни надо дождаться восстановления всех функций организма. В этом помогает соблюдение режима сна и отдыха, а также полноценное питание. Еще стоит избегать всякого рода физических нагрузок, чтобы не было никаких провокационных факторов для высокого сердечного ритма», – предупредила врач.
Ранее ученые выявили связь когнитивных нарушений при COVID с потерей обоняния.
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Фадеев предложил выдавать QR-коды переболевшим с высоким уровнем антител
Переболевшим коронавирусом людям с высокими титрами антител можно выдавать QR-коды, соответствующее предложение высказал глава СПЧ Валерий Фадеев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
«Было бы правильно при наличии высокого уровня антител, такого же, как после прививки, выдавать этим людям код как переболевшим», – цитирует Фадеева РИА «Новости».
Он добавил, что миллионы людей с антителами не попали в список переболевших и не могут получить код.
«Кто в соответствии с законопроектом (о QR-кодах) получит QR-коды? Вакцинированные и переболевшие – это понятно, но в жизни есть много разных ситуаций и обстоятельств, немало людей, которым противопоказана вакцинация по состоянию здоровья. Или, к примеру, у меня есть знакомый, переболевший больше года назад, но у него сохраняется высокий уровень антител. Нужна ли ему прививка?» – рассказал он.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса вопрос о необходимости ограничений и QR-кодов для детей от 12 до 18 лет после запуска подростковой вакцинации от коронавируса.
Жители ЮАР рассказали о методах спасения от «омикрона»
Жители ЮАР поделились, какие народные рецепты используют, чтобы защитить себя от нового штамма коронавируса «омикрон», среди них были названы чеснок, водка, джин и африканский картофель.
Ранее глава страны Сирил Рамафоса говорил о том, что штамм «омикрон» доминирует среди новых случаев заражения коронавирусом в ЮАР. За последнюю неделю число таких случаев выросло в пять раз.
Местный житель Лезего ла Молефе сообщил, что использует смесь, в состав которой входят имбирь, куркума, чеснок и водка, чтобы защитить себя от коронавируса. Другой житель ЮАР использует джин, мед, лимон и противовоспалительные таблетки, передает РИА «Новости».
Также в ход идут травы и африканский картофель, рассказал травник Пуэмелело Мтимкулу.
«Я комбинирую свои травы в зависимости от симптомов, которые проявляются у моих пациентов... Для тех, кто испытывает трудности с дыханием, как бронхит, я комбинирую эвкалиптовое масло, которое действует лучше всего», – сообщил он.
Еще один целитель рассказал, что принимает лимон, куркуму, имбирь и кайенский перец, чтобы поддержать щелочную среду у себя в организме и не дать инфекции выжить.
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Ранее в ВОЗ заявили, что к январю новый штамм «омикрон» будет доминировать среди зараженных в Европе.
Голикова заявила об осложнении эпидситуации по COVID-19 в трех регионах России
Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу стала лучше в 12 субъектах страны, а в трех – осложнилась, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Это Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея, Чеченская Республика. В то же время улучшение мы видим в 12 регионах», – цитируют Голикову в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, передает РИА «Новости».
Улучшения наблюдаются в Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Томской, Челябинской областях, Республике Калмыкия, Чувашии, Ингушетии, Дагестане, Башкирии, Кабардино-Балкарии и Чукотском автономном округе.
При этом, уровень коллективного иммунитета упал в Магаданской области и Чечне.
Ранее в России для выявления и отслеживания распространение опасных инфекций решили создать Федеральную информационную систему санитарно-эпидемиологических сведений.
Власти Словакии решили выделить пенсионерам за вакцинацию по 200-300 евро
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Президент Словакии Зузана Чапутова подписала закон о денежном поощрении за вакцинацию людей в возрасте от 60 лет и старше в размере 200-300 евро в зависимости от количества сделанных прививок, сообщил телеканал ТА3.
«Президент республики Зузана Чапутова подписала принятый правительством и одобренный парламентом закон о денежном вознаграждении за вакцинирование от коронавируса граждан республики в возрасте от 60 лет и старше», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Граждане в возрасте 60 лет и старше, уже сделавшие три прививки от коронавируса, получат от государства по 300 евро. Те, кто имеет две прививки, будет поощрен 200 евро, но в случае получения третьей прививки им будет добавлено еще 100 евро, уточняется в документе.
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Ранее власти Словакии решили ввести с 25 ноября по 9 декабря общенациональный локдаун из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.
До этого в Словакии ввели локдаун для непривитых граждан. Премьер-министр республики Эдуард Хегер пояснил, что граждане без прививки от коронавируса не смогут посещать магазины и другие места, исключением являются продуктовые магазины и торгующие товарами первой необходимости. В некоторых районах меры ужесточили даже для привитых граждан, запрещая проведение мероприятий.
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