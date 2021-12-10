|
|
В МИДе обвинили США в создании «токсичной атмосферы»
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Недружественные действия Вашингтона становятся причиной токсичной атмосферы в российско-американских отношениях, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Администрация США продолжает откровенно недружественную линию: не останавливается введение санкций, в наш адрес выдвигаются бездоказательные обвинения, предпринимаются другие шаги, которые вызывают озабоченность. Все это создает весьма токсичную атмосферу в российско-американских отношениях, препятствует налаживанию спокойного, профессионального диалога», – приводит ТАСС слова Рябкова.
Он также отметил, что Москва и Вашингтон должны найти понимание по вопросу о сближении позиций и поиске точек соприкосновения в сфере контроля над вооружениями.
«Теперь предстоит определить параметры дальнейшего контроля над вооружениями. В широком плане могу сказать, что сейчас нам с американцами следует выйти на понимание необходимости сближения позиций и поиска точек соприкосновения, особенно там, где мы можем работать вместе, налаживая равноправный и уважительный диалог», – призвал Рябков.
Ранее стало известно, что Байден обсудил с лидерами стран «Бухарестской девятки» якобы имеющее место наращивание Россией сил около границ с Украиной и координацию усилий союзников по НАТО по деэскалации ситуации путем «сдерживания, обороны и диалога».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин рассказал, как вычищал из правительства сотрудников ЦРУ
|
|
В середине 1990-х в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, заявил президент России Владимир Путин.
«Вот смотрите – середина 1990-х – начало 2000-х годов. В начале 2000-х я уже там вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления США», – передает РИА «Новости» слова Путина на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
«Их потом в США привлекали к уголовной ответственности, что они, будучи сотрудниками ЦРУ и работая у нас, нарушали американское законодательство, участвовали в приватизации», – подчеркнул президент. По его словам, «это только один пример» попыток вмешательства в дела России. «На самом деле их гораздо больше», – указал Путин.
По его словам, «по этой линии все находилось под известным контролем определенных стран». «На наших объектах ядерного оружейного комплекса сидели американские специалисты, приходили туда на работу каждый день с утра до вечера – стол стоял и флаг американский. Они там жили и работали. Им не нужны были такие тонкие инструменты вмешательства в нашу политическую жизнь, поскольку они и так все контролировали», – уверен глава государства.
Он подчеркнул, что, «конечно, ситуация изменилась, страна стала другой, она стала более самостоятельной, более суверенной, растут возможности вооруженных сил, и отношение к России начало меняться».
Путин призвал вспомнить, «как складывалось отношение к первому президенту России Борису Николаевичу [Ельцину]». «Все было хорошо, его с удовольствием все похлопывали по плечу. Стоило ему только поднять голос в защиту Югославии и неправовых действий – а мы с вами понимаем, что в этом абсолютно неправовые действия, нарушающие международное право в отношении Югославии, когда проходят бомбардировки без всякой санкции Совета Безопасности ООН, это грубейшее нарушение международного права – стоило только Борису Николаевичу Ельцину в защиту международного права и прав народов Югославии на то, чтобы к ним относились цивилизованно, сразу же отношение и к России изменилось, и к нему лично», – констатировал Путин.
«Поэтому, как только Россия стала заявлять о своих интересах, о том, что они у нее есть, стала повышать свой суверенитет, экономику и возможности вооруженных сил, потребовались другие инструменты влияния на нашу внутриполитическую жизнь, в том числе достаточно тонкие инструменты через различные организации, которые получают финансирование из-за границы», – убежден российский лидер. На его взгляд, «ничего здесь нового не придумали, с 1938 или 1937 года действует в Штатах такой закон, применяется до сих пор, <...> и в том числе в отношении наших организаций», – заметил Путин.
Глава государства категорически не согласился с Резником, заметившим, что «Россия стала враждебной всему миру». «Это не так! Россия вообще не становилась враждебной никакой части мира. Определенная часть мира считает нас своими противниками», – указал Путин.
«Мы что ли в своих институциональных документах стратегического характера записали, что мы кого-то объявляем противником? Нет! Это нас объявляют!» – пояснил российский лидер.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), комментируя выступление режиссера Александра Сокурова, заявил, что Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной, а не Московией, которой ее хотело бы сделать НАТО.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американцев шокировали недоступные для них трудовые права россиян
|
|
Пользователь американского сайта Reddit из России рассказал жителям США о правах в сфере трудового законодательства, которые есть у российских граждан, но нет у американцев.
Россиянин рассказал, что он живет в городе-миллионике в пяти часах езды от Москвы и на сайте зарегистрировался в основном из-за мемов, однако его шокировала статья о правах американцев, и он решил рассказать, как обстоят дела с трудовым законодательством в России.
«Ребята, я просто в шоке. Вы действительно должны быть на баррикадах прямо сейчас с такими условиями работы. Позвольте мне объяснить, почему это так, простыми фактами», – написал пользователь на Reddit.
Он пояснил, что в России «каждый работник, от посудомойки и кассира до топ-менеджеров, имеет следующие права»: «14 дней отпуска каждые шесть месяцев. 21 день для опасных профессий, два месяца для школьных учителей (логично летние каникулы)», – начал рассказывать американцам россиянин.
Он перечислил права, касающиеся оплаты больничного, оплаты сверхурочной и ночной работы и условий увольнения. Также россиянин объяснил американцам особенности отпуска по уходу за ребенком в России.
«Вы – самая богатая страна в мире. Ваши компании безумно богаты, и они обращаются со своими работниками как с дерьмом», – отметил россиянин, обращаясь к американским пользователям сайта.
Он призвал граждан США создавать союзы, отстаивать свои права, увольняться и просить других уволиться, если условия очень плохие.
В комментариях многие поблагодарили россиянина за такое просвещение и согласились, что права сотрудников в России во многом лучше.
«Спасибо вам от одного выгоревшего американского рабочего, солидарен с вами», – написал один из пользователей.
«Таким образом, в России права трудящихся лучше, чем в Штатах. Круто», – отметили в комментариях.
«Да, это безумие, что самая богатая страна в мире не может гарантировать элементарную охрану труда или бесплатное медицинское обслуживание. Слава богу, я живу не в США», – прокомментировал пост пользователь с ником FutureDeadAlcoholic.
«Американская пропаганда говорит, что вы должны работать, чтобы заработать как можно больше денег, не помогайте своему сообществу или своему соседу, просто служите себе, зарабатывайте деньги и еще больше денег. Вот почему американские миллиардеры не будут платить своим работникам справедливую заработную плату, достаточную только для того, чтобы они могли оставаться богатыми и сосредоточиться на прибыли», – объяснили в комментариях.
«Это правда? (…) Бьюсь об заклад, теперь он расскажет нам, что у него есть перерыв и обед», – отметил еще один читатель. Сам автор текста ответил ему: «У меня они есть (перерывы и обед)! Обед – 60 минут и перерывы – 5x15 минут в 9-часовую смену».
«Как вы думаете, как наша страна стала такой богатой? Это всегда была эксплуатация. Люди просто наконец-то заметили, потому что компании отняли у них все преференции», – добавили американцы.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что только за последние месяцы цена на жилье в ряде регионов США выросла на десятки процентов. Происходящее будет иметь большие последствия для всего, что принято называть американской мечтой – поскольку собственный дом является едва ли не главной ее составляющей.
Захарова посмеялась над Нуланд из-за заявления о Свердловске и Екатеринбурге
|
|
Официальный представитель МИД Мария Захарова удивилась уровню знаний заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о России и ее гражданах после комментария американского политика о Екатеринбурге.
Захарова написала в Telegram, что Нуланд «считает, что Свердловск и Екатеринбург – это два одновременно существующих города».
«Неделю назад до этого откровения Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина. Это же надо так разбираться в России», – отметила она.
Ранее Нуланд заявила, что «Украина хочет быть больше похожей на Париж или Берлин, чем на Свердловск и Екатеринбург, во всяком случае, как они выглядят сейчас», передает Ura.ru со ссылкой на портал C-SPAN.
Она также заявила, что жители восточной части Украины якобы хотели бы иметь с Европой более тесные отношения и жить по-европейски. По ее словам, в последние восемь-десять лет Украина стала более независимой и суверенной.
Отметим, что Нуланд является помощником государственного секретаря по делам Европы и Евразии, владеет русским языком.
Во вторник она выступила с утверждением, что Россия якобы готова двинуть против Украины «примерно 100 батальонных тактических групп или практически все боеготовые наземные силы России к западу от Урала».
При этом Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Осенью Нуланд посетила Москву и, по словам Захаровой, уехала с «конкретным заданием» по улучшению двусторонних отношений. Политолог-американист Малек Дудаков заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «целью переговоров с Нуланд было не налаживание двусторонних отношений, а скорее донесение точек зрения, в том числе – по Украине и по работе дипломатических миссий».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Погребинский: Во время разговора Зеленского с Байденом украинские моряки дразнили пограничников России
|
|
«Маневр «Донбасса» около Керченского пролива был самодеятельным ответом ВМС Украины на общение президентов России и Соединенных Штатов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Ранее судно «Донбасс» прошло в 33 км от Керченского пролива и изменило курс, игнорируя обращение российской погранслужбы.
«Стоит обратить внимание, что украинские военные даже не боялись того, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который в тот момент проводил разговор с президентом США Джо Байденом, это может не понравиться. Сам президент Украины вряд ли мог быть заинтересован в создании напряженности», – полагает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«В самом же разговоре Байден хотел донести Зеленскому, что тот играет с огнем, занимая категоричную позицию по Донбассу, и США в такой ситуации защитить Украину не смогут», – считает собеседник. По мнению Погребинского, глава Белого дома призвал украинского коллегу играть более тонко по вопросу урегулирования в Донбассе, например – согласиться с необходимостью подготовки законопроекта о проведении выборов на юго-востоке Украины. «В целом, по мнению Байдена, Зеленский должен сделать первые шаги по реализации политической части Минских соглашений», – сказал эксперт.
Военные же, по мнению Погребинского, действовали совершенно автономно. По мнению эксперта, если бы погранслужба ФСБ задержала украинских моряков, оправданием украинской стороны мог служить тот факт, что они ничего не нарушили – «прогулялись» без оружия в 33 км от Керченского пролива и развернулись обратно, как бы дразня российских пограничников.
Корабль управления ВМС Украины «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и взял курс на Керченский пролив, игнорируя требования российских пограничников изменить направление движения. Позже корабль ВМС Украины лег на обратный курс, не реагируя на запросы погранслужбы ФСБ России.
Инцидент имел место практически в то же время, когда президент Зеленский вел полуторачасовые телефонные переговоры с американским коллегой Байденом. По итогам разговора глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что США приняли решение активно участвовать в процессе мирного урегулирования на востоке Украины, и это может происходить параллельно с заседаниями в «нормандском формате».
По словам Ермака, «президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты предоставят, и уже это происходит, всю необходимую помощь для того, чтобы Украина имела возможность дать какой угодно отпор в любое время». При этом Зеленский заверил президента США, что готов к прямым переговорам с Путиным.
Позже неназванные источники в американской администрации предположили, что Соединенные Штаты окажут давление на Украину, чтобы Киев официально уступил часть автономии Донбассу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В МИД озвучили позицию по поводу участия США в «нормандском формате»
Россия не против подключения США к «нормандскому формату» по урегулированию на Украине, но пока не понимает, что Вашингтон сможет привнести, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Во-первых, мы не против этого. Во-вторых, не мы испытывали сомнения на эту тему, в-третьих, мы не совсем понимаем, с чем американцы могут прийти в этот формат, и не очень представляем себе, готовы ли они делать то, что является абсолютным императивом – то есть сдерживать клиентов в Киеве и добиваться от них движения к выполнению минского комплекса мер», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты в 2014–2016 годах якобы заменяли «нормандский формат», параллельно работая с Украиной, они могут сделать это вновь.
Американцы высказались о вступлении Украины в НАТО
|
|
Читатели американского издания The New York Times прокомментировали возможное вступление Украины в Североатлантический альянс.
«НАТО – это организация, ищущая себе врага. <...> На Украине нет ничего, что стоило бы нашей крови и ресурсов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на комментарий одного из пользователей.
«Американцам неинтересна политическая ситуация на Украине. Почему мы тратим на них время и энергию?» – отметил Neildsmith.
Некоторые читатели считают, что Североатлантический альянс – это пережиток холодной войны и его руководству необходимо обеспечить разрядку в ситуации вокруг Украины.
«Мои дорогие американцы, спросите себя: вы готовы воевать с Россией из-за Украины? Именно это и означает ее вступление в альянс», – пишет другой комментатор.
По словам еще одного читателя, те, кто выступает за вступление Украины в НАТО, не говорят о том, что треть населения страны культурно и лингвистически принадлежит к русским, а значит, примут их сторону в случае потенциального конфликта с Россией.
«США создали опасную ситуацию на Украине, поддержав переворот. У Соединенных Штатов нет интересов на Украине, они лишь хотели унизить Путина перед Олимпиадой», – добавил другой пользователь.
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялись 7 декабря. Они длились почти два часа. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и дальнейшее перемещение НАТО на восток.
В Белом доме рассказали о возможных санкциях против России
Возможные меры против России в связи с ситуацией на Украине выходят за рамки принятых ранее, Вашингтон и Европа «изыскивают очень сильный набор экономических санкций», заявил высокопоставленный представитель администрации США.
В администрации заявили, что американский лидер Джо Байден «дал ясно понять»: США в консультации с европейскими странами «изыскивают очень сильный набор экономических санкций», передает РИА «Новости».
«И, думаю, некоторые из них будут включать вещи, которые не делались в прошлом», – добавил он.
Кроме того, в ближайшие дни Вашингтон намерен продолжить переговоры с европейскими партнерами и Россией, чтобы разрешить кризис вокруг Украины.
«Я думаю, что в ближайшую пару дней мы очевидно продолжим говорить с нашими европейскими партнерами, мы продолжим говорить с нашими российскими партнерами и искать пути движения вперед», – подчеркнул представитель Белого дома.
Между тем Штаты готовы обсуждать с Москвой ее обеспокоенности. Для этого американская сторона предлагает использовать существующие переговорные площадки – Совет Россия – НАТО, ОБСЕ.
Ранее в Кремле заявили о необходимости отвечать на санкции для защиты интересов России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В МИДе допустили возможность повторения Карибского кризиса
|
|
Замглавы МИД России Сергей Рябков допустил возможность повторения Карибского кризиса.
«До этого может дойти. Вполне. Если, как говорится, товарищи не понимают с той стороны, и будет все продолжаться, как идет, мы вполне можем по логике развития событий вдруг проснуться и увидеть себя в чем-то похожем. Это будет вообще провал дипломатии, но время еще есть попробовать договориться на здравой основе», – цитирует его РИА «Новости».
Он также добавил, что Россия никому не угрожает, но предупреждает Запад о последствиях его шагов.
«Здесь нет элемента угрозы, это предупреждения», – подчеркнул замминистра.
Рябков отметил, что Москва вынуждена отвечать жестко на действия США и НАТО.
По его словам, Россия и США продолжат контакты на уровне экспертов, политиков и военных. Также он отметил, что Россия не считает, что США могут отказаться подписывать будущие возможные договоренности о гарантиях безопасности.
«Я думаю, что нет предопределенности, что они не подпишут что-то, как раз наоборот. Ситуация, которая сложилась к настоящему моменту, это ситуация глубокого кризиса в евроатлантике и потенциального конфликта», – сказал он.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлен.
Американцев восхитила месть советской танкистки за мужа
Пользователей американской социальной сети Reddit удивила история Героя Советского Союза, участницы Великой Отечественной войны Марии Октябрьской, которая отомстила за смерть мужа на фронте.
Один из пользователей американской социальной сети Reddit напомнил о публикации, автор которой несколько лет назад предложил назвать кандидатуру женщины, которая может быть «круче» певицы Тейлор Свифт.
«Мария Васильневна Октябрьская: ее мужа убили нацисты в 1941 году во время операции «Барбаросса». Она обратилась к советскому правительству с просьбой получить танк, чтобы отомстить фашистам. Правительство согласилось, и она отправилась убивать нацистов», – приводит РИА «Новости» ответ одного из читателей.
В комментариях пользователи отдали дань уважения советской танкистке.
«Она была чертовски крутой. Наряду с нашими соотечественниками-американцами, которые тоже воевали. Нужно сражаться за правое дело, вне зависимости от места», – отметил Peakomegaflare.
«Она даже была посмертно удостоена звания Героя Советского Союза – высшей награды за боевую отвагу», – обратил внимание Previous_Reporter_63.
«Найдите себе такую женщину, которая отомстит за вашу смерть, получив собственный танк и дав смертельный бой врагам», – посоветовал читателям TheRedditornator.
«Каждый, кто убивал нацистов, автоматически оказывается более крутым, чем Тейлор Свифт», – считает ZombieOfTheWest.
«И умерла через два месяца после того, как во время танкового боя получила осколочное ранение в голову», – уточнил IngVegas.
В конце лета 1941 года Марии Октябрьской пришла похоронка на имя мужа, который погиб в боях под Киевом. Женщина распродала все имущество семьи и зарабатывала вышивкой, благодаря чему собрала 50 тысяч рублей. В итоге она купила танк и отправилась на нем из Томска на фронт, чтобы отомстить за гибель мужа. Ее танк «Боевая подруга» был подбит в Витебской области, сама Мария от полученных ран умерла в госпитале в марте 1944 года.
Название сгоревшего Т-34 «Боевая подруга» впоследствии унаследовала другая машина, затем третья, четвертая. Таким образом это имя, напоминающее о гвардии сержанте Марии Октябрьской, дожило до Победы.
Ранее в Британии отказались признавать Т-34 лучшим танком Второй мировой войны.
Зеленский обсудил с Макроном разблокировку «нормандского формата»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном возобновление работы в «нормандском формате» по решению конфликта в Донбассе, а также энергетику.
«Поговорил с Эммануэлем Макроном о разблокировке «нормандского формата» и работе ТКГ. Согласовали общие дальнейшие шаги. Обсудили угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификации источников энергоносителей. Благодарен Президенту Франции за положительную оценку текущих реформ», – написал Зеленский в Twitter, передает РИА «Новости».
Глава Франции заявил, что готов продолжить быть посредником в переговорах по конфликту на Донбассе в «нормандском формате» и готов продолжить эту работу с Россией.
С 2014 года переговоры по Украине ведутся в «нормандском формате». Обсуждали проблему впервые лидеры Германии, России, Украины и Франции. Последний саммит прошел 9 декабря 2019 года.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции заявил, что планирует провести переговоры с Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.
В пресс-службе Кремля заявили, что разговора с Макроном в графике Путина нет, но звонок может быть организован весьма оперативно.
В МИДе сообщили о работе по реализации решений по итогам беседы Путина и Байдена
Работа по реализации решений по итогам онлайн-переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена уже ведется, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
«Еще время не прошло для того, чтобы отчитаться перед СМИ о проделанной работе. Я могу вас заверить, что эта работа ведется. Давайте дадим нашим экспертам какое-то время для того, чтобы поделиться с вами не просто лозунгами, а конкретными фактами и результатами их работы. Мы это обязательно сделаем, но дайте чуть больше времени», – передает РИА «Новости» ее слова.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлен.
Псаки не смогла объяснить «подготовку контактов» с НАТО по опасениям России
Представитель Белого дома Джен Псаки затруднилась объяснить, о подготовке каких контактов для обсуждения опасений России относительно НАТО сказал президент США Джо Байден.
Байден 8 декабря заявил, что на высоком уровне готовится встреча, посвященная обеспокоенности Москвы действиями альянса, и пообещал сообщить подробности «к пятнице». По его словам, принять участие в мероприятии могут как минимум четыре главных союзника Вашингтона, передает РИА «Новости».
Псаки сказала, что общение с партнерами происходит каждый день, отметив разговор Байдена с «Бухарестской девяткой». Она также напомнила, что президенты недавно пообщались онлайн и договорились, чтобы их команды продолжили обсуждение и совместную работу.
«Действующих механизмов для других форматов сейчас нет, мы сфокусированы на диалоге с европейскими партнерами», – сказала представитель Белого дома.
На уточняющий вопрос, о чем Байден собирается объявить в пятницу, Псаки ответить не смогла.
Напомним, во вторник президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. В списке тем фигурировали реализация итогов июньского саммита в Женеве, союзничество и жертвы стран в годы Второй мировой войны, внутриукраинский кризис и невыполнение Минских соглашений.
С американской стороны речь шла о готовности Запада ввести санкции в случае реализации агрессивных замыслов, которые Москва якобы строит в отношении Украины. Российский лидер напомнил о требовании Москвы получить четкие гарантии нерасширения НАТО в Восточную Европу.
Кроме того, лидеры обсудили вопросы информационной безопасности, ряд двусторонних и региональных вопросов, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Стороны условились продолжить контакты.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт предсказал нарастание напряженности вокруг иностранного вмешательства в дела России
Поднятая президентом Владимиром Путиным тема иностранного вмешательства будет нарастать в предстоящие три года, считает член СПЧ, председатель ассоциации Независимого общественного мониторинга (НОМ) Александр Брод.
Владимир Путин не исключил вероятности корректировки законодательства о СМИ-иноагентах, такое мнение он высказал на онлайн-встрече с членами СПЧ в ответ на предложение внести изменения в законодательство, регулирующее деятельность иноагентов на территории России, говорится в сообщении на сайте НОМ.
Президент подчеркнул, что необходимо вернуться к этому вопросу и проработать его совместно с профессиональным сообществом, однако обозначил позицию: Россию нужно защитить от иностранного вмешательства.
Отмечается, что эту тему на онлайн-встрече Путина с Советом при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) поднял руководитель Союза журналистов Москвы, член президентского СПЧ Павел Гусев. Он обратился к главе государства с критической оценкой действующего законодательства об иноагентах. По мнению члена СПЧ, необходимо закрепить в законе пункт о предупреждении перед вынесением статуса, а также предусмотреть возможность его обжалования в суде. Эта тема прозвучала и в выступлениях других членов СПЧ.
Глава государства согласился, что необходимо провести работу по обсуждению вопроса о совершенствовании законодательства с профессиональным сообществом: «Нам нужно обеспечить и свободу слова, и неприкосновенность тех людей, которые обращают внимание на изъяны нашего общества, несовершенство государственного аппарата, на вопросы, которые возникают в ходе избирательных кампаний, без всякого сомнения».
При этом он обозначил, что главная задача – обеспечить защиту от возможного вмешательства во внутренние дела страны: «Защитить от того, чтобы кто-либо не использовал какие бы то ни было инструменты внутри России, чтобы достигать своих целей, не имеющих ничего общего с нашими интересами».
По словам российского лидера, действовать тонко, чтобы «не обесточить» ресурсы, которые помогают развитию демократических институтов и развитию конкурентоспособности экономики и общества.
Брод считает, что поднятая президентом тема иностранного вмешательства будет нарастать в предстоящие три года. Он напомнил, что 16 ноября 2021 года в Палату представителей Конгресса США был внесен в проект резолюции, подвергающей сомнению предстоящие выборы 2024 года.
По мнению эксперта, дальнейшее совершенствование законодательства об иноагентах необходимо, однако следует понимать, что попытки вмешательства во внутренние процессы в России, будут только усиливаться.
«Вероятно, наши политические противники попытаются усилить своё влияние и на площадках социальных сетей. Продолжатся меры по делегитимации выборов, дискредитации избирательного законодательства, института общественного наблюдения. Необходима защита национального суверенитета, внутриполитических процессов от влияния извне. Требуется конкретизация понятия «политическая деятельность», совершенствование ряда механизмов законодательства, исключающих произвольную трактовку норм», – прокомментировал вопрос эксперт.
Ранее эксперты предсказали новые попытки Запада дискредитировать российские выборы. Напомним, в Палату представителей Конгресса США внесли предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году.
В МИД раскритиковали эту идею. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что проект резолюции является вмешательством во внутренние дела России. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил, что принятие резолюции приведет к разрыву российско-американских отношений.
В Кремле инициативу конгрессменов назвали удивительной и неприемлемой.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что у Москвы есть четкие критерии оценки электоральных процессов, схемы непризнания выборов в других странах по примеру Вашингтона – не подход России.
Песков: Россия работает над формулировками документа по гарантиям безопасности
Россия пока не подготовила документ по гарантиям безопасности, о которых президент России Владимир Путин говорил со своим американским коллегой Джо Байденом в ходе переговоров, но работает над его формулировками, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Пока мы работаем над формулированием своего понимания концептуального видения того, о чем говорили два президента. И Путин как раз сказал Байдену, что мы весьма оперативно, в течение буквально недели такой документ подготовим и передадим», – передает РИА «Новости» его слова.
Песков добавил, что президент США в свою очередь говорил, что в вопросах северо-атлантического альянса он бы предпочел привлекать к диалогу ряд стран НАТО и предположил, что контакты Байдена в этой связи с коллегами «будут продолжены». «Сейчас мы считаем, что для начала мы до американских собеседников должны донести наше видение концептуальное», – сказал он.
При этом на уточняющий вопрос, подготовлен ли уже этот документ российской стороной, он ответил отрицательно. «Нет, еще нет», – сказал представитель Кремля.
Напомним, во вторник президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. В списке тем фигурировали реализация итогов июньского саммита в Женеве, союзничество и жертвы стран в годы Второй мировой войны, внутриукраинский кризис и невыполнение Минских соглашений.
С американской стороны речь шла о готовности Запада ввести санкции в случае реализации агрессивных замыслов, которые Москва якобы строит в отношении Украины. Российский лидер напомнил о требовании Москвы получить четкие гарантии нерасширения НАТО в Восточную Европу.
Кроме того, лидеры обсудили вопросы информационной безопасности, ряд двусторонних и региональных вопросов, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Стороны условились продолжить контакты.
В Кремле оценили работу с Вашингтоном в сфере кибербезопасности
Российская сторона положительно расценивает взаимодействие с американской в сфере кибербезопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Налажен рабочий механизм, и он выполняет свои функции. В этом плане мы можем скорее дать положительную оценку тому, как в этой части женевские договоренности реализуются», – цитирует Пескова ТАСС.
Он подчеркнул, что Россия не может раскрыть детали взаимодействия в кибербезопасности с США.
«Это весьма чувствительна тема. Здесь, к сожалению, мы не можем раскрывать субстантивные вопросы, связанные с той работой, которая проводится», – указал он.
Ранее СМИ сообщали, что в руководстве США увидели продвижение вперед в диалоге с Россией по вопросам безопасности.
До этого в МИД России отмечали, что Россия и США на переговорах по стратегической стабильности достигли прогресса по некоторым вопросам.