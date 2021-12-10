Риелторы предсказали изменение цен на недвижимость в 2022 году

Цена на квадратный метр должна снизиться из-за повышенной ипотечной ставки, следующий год станет удачным для покупки недвижимости, заявили эксперты рынка недвижимости.

«В ближайшее время ключевая ставка вырастет, увеличится ипотечная ставка. Соответственно, в 2022 году цена на квадратный метр снизится где-то на 5-7% либо останется такой же, какая она есть», – заявил эксперт по недвижимости Олег Бендриков каналу 360.

По его словам, уже сейчас люди ведут торг за стоимость квартир. В связи с этим падает стоимость квадратного метра во вторичном жилье. При этом стоимость квадратного метра в первичном жилье высокая. По словам Бендрикова, застройщики пытаются удержать ее, продавая квартиры с ремонтом и мебелью. Однако в следующем году стоимость квадратного метра должна уменьшиться, хотя такая тенденция не сыграет на руку застройщикам.

Другого мнения придерживается эксперт агентства недвижимости Сергей Забаров. Он считает, что рост стоимости недвижимости будет идти согласно инфляции. Эксперт отметил, что покупатели боятся сейчас потерять накопленные деньги и готовы на последние средства купить квартиры.

Возможен и третий вариант поведения цен в 2022 году. Риелтор Наталья Перескокова рассказала, что в начале года планируется стагнация цен на квартиры в новостройках, цены на вторичное жилье могут ослабнуть.

«Но потом, если экономическая ситуация будет такая же, инфляция будет расти, то и цены на недвижимость увеличатся. Надо понимать, что если валюта растет, то, соответственно, дорожают стройматериалы, услуги, электричество и растет цена за квадратный метр», – считает Перескокова.

Если раньше хорошим периодом для приобретения недвижимости было лето, поскольку считалось, что в это время рынок неподвижный, то сейчас он активен все время, отметила риелтор.

Олег Бендриков напомнил, что на стоимость квадратного метра влияет ипотечная ставка – чем она выше, тем ниже стоимость квадратного метра. Другой фактор, который влияет на цену, – это валюта. Третий важный фактор – спрос.

Наталья Перескокова напомнила про ситуацию отложенного спроса из-за пандемии. По ее словам, после того как летом отменили локдаун, люди стали скупать недвижимость, при этом льготная ипотека составляла 6,5% с господдержкой на новостройки.

Есть случаи, когда спрос создается искусственно. Такая ситуация получается, когда риелторы выставляют объявления с высокой ценой на квартиру. Другие продавцы, глядя на такие объявления, также начинают завышать цены по цепочке.

При этом эксперты поддерживают желание купить недвижимость перед самым Новым годом. Сергей Забаров рассказал, что если перед праздником можно даже получить хорошую скидку.

Схожего мнения придерживается и Наталья Перескокова. По ее словам, потребность в недвижимости стоит закрывать в зимнее время, пока рынок живой и есть хорошее предложение. Поэтому вместо выжидания лучше сразу решить жилищный вопрос.

По мнению Олега Бендрикова, новую квартиру лучше покупать только в том случае, если вы что-то уже продали.

«Здесь нужно просчитать, какой будет ежемесячный платеж и переплата на определенный промежуток времени, потому что ипотечная ставка будет увеличена. Если покупка будет за наличные, то лучше подождать и купить в следующем году, в феврале-марте», – заключил риелтор.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах подорожания жилья в новостройках.