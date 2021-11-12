Жилье в новостройках подорожает по неожиданной причине

В России зафиксирован новый резкий скачок цен на арматуру. Объяснить его только мировым подорожанием стали нельзя – российская металлопродукция продолжает расти даже тогда, когда мировые цены пошли вниз. Кто виноват в возникшей ситуации и как это скажется на стоимости нового жилья?

Стоимость арматуры 12 мм у трейдеров в Москве с 1 октября увеличилась на 39% – с 57 до 79,25 тыс. рублей за тонну с НДС, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Таких высоких цен не было даже летом, когда имеется высокий сезонный спрос. Поэтому Минпромторг вызывает на ковер трейдеров и металлургов в надежде остановить ценовой взлет.

«С начала 2021 года цены на металлические изделия и конструкции для строительства выросли на 25–80%. Причины роста в активизации ипотечного кредитования и в активном (на 40%) росте цен на сталь на мировых рынках», – отмечает Александр Осин, аналитик «Фридом Финанс».

«Строительный бум привел к гиперспросу на всё, что связано с металлопрокатом и арматурой. Ситуация взвинтила цены как на стройматериалы, готовую недвижимость и инфраструктурные проекты, так и на автомобили, крупную бытовую технику и электронику», – говорит доцент РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

Рост цен на арматуру действительно объясняется удорожанием заготовки и сортового проката на мировом рынке, которое наблюдалось в первой половине октября. Но этот рост давно закончился, а арматура в России продолжила расти в цене. Это особенность ситуации в России на рынке черных металлов в этом году. У нас цены растут даже тогда, когда на мировом рынке падают.

Это уже не первый такой резкий всплеск цен на арматуру. В первом квартале она подорожала на 70–90%, а по некоторым позициям – на 100%. Затем начался период консолидации, и в октябре – ноябре новый странный скачок.

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В Минпромторге полагают, что оба резких всплеска цен связаны со спекуляциями трейдеров. «Трейдеры выкупают объемы, закладывают свою маржу, а затем продают арматуру по завышенным ценам. При снижении цен трейдеры приостанавливают закупки в ожидании дальнейшего удешевления», – пояснил замминистра. Далее по цепочке, по словам Евтухова, металлурги сокращают объемы производства, что через отложенный спрос приводит к искусственному дефициту и очередному всплеску цены.

«Такие скачки уже были, но в этот раз все не плавно и сильно распиарено. Спекуляция трейдеров была и есть. При этом рынок может так же быстро и развернуться в сторону понижения, ведь трейдеры, закладывая маржу, осознают, что продают арматуру по завышенным ценам», – говорит Тимофеев.

Пока цена на арматуру у производителей и трейдеров отличается, но если вслед за ценами на бирже арматура необоснованно подорожает и у производителей, то Минпромторг грозит принять некоторые меры. Евтухов предупреждает, что ФАС следит за ситуацией.

«Разницу цены на продукцию у производителя и трейдеров видит не только ФАС. Не думаю, что стоит опасаться, что биржевые цены скажутся на внутреннем сырьевом рынке. Это скорее фактор определения для экспортных цен и потенциала инвестиций в отрасль. В целом мы наблюдаем, что человечество все больше использует продукцию из металла», – говорит Тимофеев.

Минпромторг предлагает обуздать трейдеров. «Очевидно, что это звено на рынке нужно сокращать, максимально переходя на долгосрочные прямые контракты», – говорит Евтухов.

Минпромторг предлагает застройщикам подготовить планы, сколько именно арматуры им будет необходимо, чтобы тем самым зафиксировать цены. Однако застройщики парируют, что могут посчитать необходимый объем лишь приблизительно. Стройки часто сдвигаются по времени, в том числе из-за изменения рыночной ситуации, дефицита и роста цен определенных стройматериалов или логистических проблем.

Если же рост цен не остановить, то дорогая арматурная сталь определенно приведет к удорожанию всех изделий, которые содержат металл – металлопластиковые окна, двери, инженерные системы, трубы и воздуховоды. Вырастут в цене также автомобили и другие товары.

Застройщики ждут новый виток роста цен на новостройки. Проблема осложняется тем, что за последний год подорожали абсолютно все строительные материалы. Индекс стоимости стройматериалов в РФ вырос к началу четвертого квартала на 30% (данные Росстата). Доля металла в себестоимости строительства велика, поэтому его удорожание автоматически ведет к росту цен на жилье. В общей себестоимости жилого строительства на металл и изделия из него приходится порядка 15–20%, а самая затратная статья расходов – это именно арматура, отмечает в интервью «РИА Недвижимость» директор по закупкам девелопера «А101» Георгий Криницын.

По оценкам отраслевых экспертов, доля арматуры в себестоимости строительства может составлять от 3% до 8%. При этом ее цена серьезно влияет на себестоимость железобетонных изделий в крупноблочных и панельных зданиях, где их доля может превышать 30%.

Впрочем, Осин прогнозирует, что к середине 2022 года прирост цен на стройматериалы замедлится до 5–15% Это произойдет, во-первых, вследствие снижения ипотечной активности. «Рост ипотечного рынка снизится с 28% в сентябре до 15–20%. Причина – традиционный негативный эффект для риелторского сектора со стороны ускорения инфляции», – говорит Осин. Он поясняет, что

риелторы полностью перекладывают рост цен на стройматериалы на потребителей – и, скорее всего, продолжат это делать. Плюс кредитные ставки увеличиваются, учитывая повышение ключевой ставки Центробанком. Эти два фактора приведут к новому витку удорожания недвижимости, которая к сентябрю уже и так выросла на целых 30% в индикативном Московском регионе.

Удорожание недвижимости будет происходить при относительно стабильном уровне дохода, а это традиционно сдерживает спрос на ипотечную покупку жилья, поясняет собеседник.

Во-вторых, поможет снижение цен на стройматериалы (в том числе арматуру) на мировых рынках. По словам Осина, там ожидается охлаждение спроса, потому что в следующем году смягчатся проблемы дефицита нефти, угля и газа, которые стали стоить дорого. Их удорожание прямиком вело к росту цен на металлургическую и строительную продукцию. Плюс мировую инфляцию сдержит сворачивание ФРС США программы количественного смягчения, то есть мировая экономика прекратит пополняться миллиардами долларов. По прогнозу Осина, мировые цены на сталь снизятся к 760 долларам за тонну, что замедлит прирост цен на стройматериалы в России.

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