Взгляд
16 июля, пятница  |  Последнее обновление — 14:04  |  vz.ru
Разделы

Безумный рост цен на жилье в Сочи основан на мутных схемах строительства

Многоэтажный дом в Сочи запросто может быть построен на земле, выделенной для строительства небольшого домика Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Сочи стал городом, где наблюдается наиболее фантастический для всей России рост цен на недвижимость. В некоторых объектах стоимость квадратного метра уже измеряется миллионами рублей. С чем связан столь значительный спрос на сочинское жилье, какие опасности подстерегают покупателей и когда рост цен наконец остановится? Подробности...
Перейти в раздел…

Путин ответил на русско-украинский вопрос

Путин опубликовал статью, которую он обещал написать во время «Прямой линии» Алексей Никольский/РИА Новости
Запад шаг за шагом втягивал Украину в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить часть русского мира в плацдарм против нашей страны. Идеологов такой трансформации больше не устраивает концепция «Украина – не Россия», им нужно превратить соседнее государство в «анти-Россию». Аргументы, которые разбивают эти русофобские построения, собрал президент Владимир Путин в статье, опубликованной в понедельник. Подробности...
Перейти в раздел…

Массовая вакцинация внесла вклад в победу в Великой Отечественной

Вакцинация спасла миллионы жизней во время Великой Отечественной Елена Микулина/Фотохроника ТАСС
Гигантские потери Красной армии во время Великой Отечественной могли бы быть еще больше – если бы не массовая вакцинация. Прямо во время войны советским медикам пришлось срочно разработать специальный препарат, защищающий военных сразу от семи опаснейших инфекционных болезней. Документы тех лет развенчивают популярные до сих пор мифы относительно заболеваемости в военных условиях. Подробности...
Перейти в раздел…

Байден подослал к России «доброго полицейского»

Джон Керри видит светлое будущее в российско-американских отношениях Сергей Фадеичев/ТАСС
Первым представителем администрации Джо Байдена, который посетил Россию с визитом, стал его спецпосланник по климату – бывший госсекретарь Джон Керри. К Керри в Москве относятся лучше, чем к другим представителям американской элиты, а сам он, судя по всему, готов взять на себя «наведение мостов» между странами. Но получится ли? И причем здесь вообще климат? Подробности...
Перейти в раздел…

Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

Власти Германии пытаются списать катастрофу на изменение климата

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Германию каждый шторм застает врасплох – возможно, это одна из причин, почему в этой стране люди всегда ссылаются на глобальное потепление, когда происходят стихийные бедствия. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Куба рядом с нами на крутых поворотах судьбы

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Представители кубинских антиправительственных сил рассчитывают максимально дестабилизировать ситуацию, спровоцировать кровавые столкновения, усилить внутренний кризис. Чтобы однажды создать подходящий повод для «гуманитарного» вмешательства США. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Семь нерешаемых проблем России

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Мы – кто? Мы – страна какого народа? Мы – чьи наследники? Царей, революционеров, интеллигентов, крестьян? Мы господа или слуги? Мы – победители внутри своей истории, или же мы вечные страдальцы? Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
Перейти в раздел…

Как Китай скупает другие страны

Ушел непотопляемый Аваков

«Цветная революция» на Кубе

Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Германия переживает сильнейшее за 25 лет наводнение

В Германии растет число погибших при сильнейшем наводнении. Уже известно более чем о 40 жертвах. Стихийное бедствие вызвано дождями в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия на западе страны. Десятки людей числятся пропавшими без вести. В затопленных районах продолжается экстренная эвакуация населения в связи с угрозой прорыва дамбы в округе Ойскирхен
Подробности...

В Москве запустят пассажирские маршруты речных электротрамвайчиков

В Москве представили макет электрических речных трамвайчиков. В 2022–2033 годах в столице запустят два маршрута для регулярного движения – по ним будут ходить 20 судов. Они свяжут Киевский вокзал и парк «Фили», а также новый жилой район «ЗИЛ» с «Печатниками»
Подробности...

Грабят банкоматы и магазины: массовые беспорядки в ЮАР

Больше недели не стихают в Южно-Африканской Республике (ЮАР) массовые беспорядки. Они вспыхнули в ответ на вынесение приговора экс-президенту Джейкобу Зуме. После всплеска насилия убиты по крайней мере 32 человека, подскочила преступность – совершаются грабежи и поджоги машин
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы готовы пройти вакцинацию/ревакцинацию от COVID ради работы?
  • Да

  • Нет

  • Сделал(а) прививку ради своей безопасности
Как вы относитесь к талисманам российской сборной на Олимпиаде в Токио?
  • Нравятся

  • Не нравятся
В каком случае Россия должна вмешаться в ситуацию в Афганистане в связи с захватом власти талибами в этой стране?
  • Должна вмешаться в любом случае

  • Только в случае нападения талибов на бывшие республики СССР

  • Не должна вмешиваться ни при каком раскладе
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Ан-28 с пассажирами пропал с радаров в Томской области
    В Москве сделали необязательными QR-коды для посещения ресторанов Число жертв наводнений в Германии выросло до 94 человек Назначен новый глава МВД Украины АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Granta и Niva
    Эксперт оценил итоги прощального визита Меркель в Вашингтон Газпром отметил медленное восстановление запасов газа в ПХГ Европы Лавров заявил о стремительной деградации ситуации в Афганистане США пригрозили Грузии санкциями из-за назначения судей
    Экс-глава штаба Навального рассказал о теневом финансировании команды блогера Польша похвасталась укладкой трети газопровода Baltic Pipe Израиль начал готовиться к атаке против Ирана Гражданина Таджикистана приговорили за изнасилование и убийство пенсионерки в Москве

    дальнесрочный ориентир


    США предложили России отказаться от угольных электростанций

    «Оппозиционная платформа»


    Медведчук написал ответ Путину о будущем русских и украинцев

    премьера МАКС-2021


    Опубликован снимок новейшего российского истребителя

    Видео

    контроль Афганистана


    Чем закончится борьба талибов с Турцией

    ценовой сговор


    Соль подорожает из-за железнодорожников

    уровень жизни


    Почему Россия не может побороть бедность

    внезапное решение


    Отставка Авакова будет иметь для Украины большие последствия

    торговая экспансия


    Китай хитростью и деньгами захватывает ключевые порты мира

    Друзья-соперники


    Вадим Трухачёв: Как Румыния вытесняет Россию из Молдавии

    Противоестественный союз


    Сергей Мардан: России пора выйти из Совета Европы

    Деньги не пахнут


    Глеб Простаков: Компенсации за «Северный поток – 2» Зеленскому еще надо заслужить

    на ваш взгляд


    Вы готовы пройти вакцинацию/ревакцинацию от COVID ради работы?

    Безумный рост цен на жилье в Сочи основан на мутных схемах строительства

    Многоэтажный дом в Сочи запросто может быть построен на земле, выделенной для строительства небольшого домика    16 июля 2021, 13:50
    Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
    Текст: Михаил Кувырко

    Сочи стал городом, где наблюдается наиболее фантастический для всей России рост цен на недвижимость. В некоторых объектах стоимость квадратного метра уже измеряется миллионами рублей. С чем связан столь значительный спрос на сочинское жилье, какие опасности подстерегают покупателей и когда рост цен наконец остановится?

    В первом полугодии стоимость квадратного метра первичного жилья в Сочи выросла на 38% – это самое значительное подорожание новостроек среди крупных российских городов, выяснил федеральный портал «Мир квартир». «Рынок новостроек Сочи ждет жесточайший дефицит. Застройщики сообразили: какие бы они цены ни выставили, покупатели все сметут. И оказались правы: в отделы продаж выстроились очереди, и цены поднимают даже на забронированные квартиры», – отмечают его аналитики.

    «Нерезиновый» курорт

    Местные специалисты также говорят о резком скачке цен. Стоимость жилья в Сочи, соответствующего всем требованиям законодательства, уже можно сравнивать с объектами в центре Москвы – в среднем она начинается от 350-400 тысяч рублей за квадратный метр, констатирует сочинский эксперт по недвижимости Александра Мосейкина. По ее словам, рост цен обусловлен дефицитом предложения на рынке, небольшим объемом строящегося жилья и нехваткой земли под многоквартирную комплексную застройку. Спрос же остается высоким:

    «Жить на побережье с отличным климатом хотят многие, а предложить сочинский рынок может мало. В сочетании с небольшим количеством законного жилья, удорожанием строительства, введением эскроу-счетов для застройщиков, которые вовлекли в отрасль банковский сектор и повысили стоимость квадратного метра, высокий спрос формирует перспективы дальнейшего роста цен в ближайшие годы».

    Предпосылок для прекращения роста цен нет, добавляет Алексей Мальцев, заместитель генерального директора сочинской компании «ОНИКС-Недвижимость». Если сегодня, по его словам, минимальная стоимость квадратного метра составляет 250 тысяч рублей, то в обозримом будущем она может удвоиться.

    Что же касается максимальных цен на сочинское жилье, то они просто поражают воображение. Генеральный директор местного агентства недвижимости Golden Brown Group Татьяна Бурлаковская говорит, что самые дорогие квартиры на сегодняшний день предлагаются в районе Сириус в южной части Сочи, на территории рядом с Олимпийским парком, который недавно получил статус федеральной территории – здесь цены доходят до 2,5 млн рублей за квадратный метр при среднем их уровне 600 тыс. рублей за «квадрат».

    Спрос на недвижимость в Сочи, по оценке специалиста, во втором квартале вырос примерно на 35% в годовом выражении. При этом действительно ликвидных проектов по-прежнему мало, в элитном сегменте их и вовсе около десятка, а спрос на них превышает предложение.

    Так дальше строить нельзя

    Помимо общероссийских факторов, влияющих на стоимость жилья – прошлогодней девальвации рубля, программы льготной ипотеки, снижения ставок по банковским депозитам, подорожания стройматериалов и т. д., в Сочи этому способствует ряд специфических причин. Главная из них – введение моратория на строительство многоквартирного жилья сроком на два года, начиная с 1 июля. Это означает, что разрыв между спросом и предложением будет лишь усугубляться.

    О столь радикальных мерах власти города объявили в начале марта, связав это с необходимостью разработки нового генплана города. Как пояснял тогда первый заместитель главы местной администрации Денис Юрковский, за последние десять лет в Сочи было построено 4,5 млн квадратных метров жилья, однако за этой строительной гонкой не успевали темпы развития социальной инфраструктуры: детских садов, школ и медицинских учреждений. Для восполнения дефицита только объектов образования при существующей динамике строительства жилья потребовалось бы 25 лет.

    Любопытно, что предыдущий генплан Сочи принимали не так уж давно – в июле 2009 года, вскоре после того, как главный российский курорт получил право на проведение зимней Олимпиады 2014 года. Как утверждал тогдашний мэр Анатолий Пахомов, документ сроком до 2032 года должен был ликвидировать проблему хаотичной застройки Сочи в постсоветский период – предполагалось ввести регламенты высотности и плотности застройки, определить «красные линии», запретить возведение высотных зданий возле моря и в горах, портящих виды, и т. д. Реализация генплана образца 2009 года была разделена на два неравных периода – доолимпийский и послеолимпийский.

    И если за пять лет до Олимпиады в Сочи действительно появилось много новых современных объектов, соответствующих передовым трендам в курортном градостроительстве, то затем контроль над девелоперами властями города был фактически утрачен.

    Основная проблема заключается в хроническом дефиците земель под комплексную застройку. Это вынуждало предприимчивых сочинцев выдумывать схемы по использованию для многоквартирного строительства участков, предназначенных для индивидуальных домов, земель другого назначения или общественных пространств. В эти схемы оказались быстро вовлечены кубанские суды, поскольку девелоперы пытались максимально перестраховаться, чтобы их объекты не были признаны самовольными постройками, подлежащими сносу. Доходило до абсурда: рассказывают, например, что один уважаемый гражданин умудрился построить высотку на месте детской площадки, заручившись решением суда, что у него нет других возможностей реализовать свое конституционное право на жилье.

    Первый сигнал о том, что этот самодеятельный строительный бум пора прекращать, прозвучал в апреле 2018 года. Тогда правоохранители возбудили серию уголовных дел против сочинских чиновников по подозрению в крупных махинациях в строительном комплексе. Этому предшествовали десятки акций обманутых дольщиков и множество скандалов, связанных с точечной застройкой, из-за которой во многих районах курорта буквально не осталось живого места. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев тогда дал понять, что для него не стали новостью задержания сочинских чиновников. «Не раз призывал коллег перестать потворствовать "самостройщикам" и тем, кто пытается обмануть дольщиков», – прокомментировал он «сочинское дело» на своей странице в Twitter.

    За последние два-три года рынок жилья в Сочи стал более прозрачным, отмечают местные специалисты. По словам Александры Мосейкиной, до 2018 года предложение сочинского жилья на 90% состояло из многоквартирных домов, построенных на земле ИЖС, что сопровождалось массой рисков. Сейчас, считает эксперт, у покупателя появился выбор и возможность изучить документы на объект, понять, какие риски он в себе несёт. Тем не менее, по-прежнему рекламируется большое количество жилых комплексов, построенных по типичным сочинским схемам, с туманными перспективами на следующие 5-10 лет.

    «К сожалению, в Сочи всё ещё хватает компаний, строящих и продающих незаконно построенные объекты, предоставляющих сервис низкого качества и неготовых работать в рамках закона. Однако в последние годы власти провели огромный объём работы по очищению рынка недвижимости от недобросовестных игроков», - соглашается Татьяна Бурлаковская. По ее словам, в Сочи уже планирует работать как минимум две крупные строительные компании, и по мере повышения прозрачности рынка недвижимости на него будут выходить и другие федеральные застройщики, реализующие проекты с продуманной концепцией и архитектурой, с привлечением именитых специалистов. Однако пока в Сочи таких жилых комплексов единицы.

    Инвестиция для внуков

    Жилье в Сочи всегда было привлекательным не только для тех, кто хотел бы жить у моря, но и для желающих заработать на постоянном росте его стоимости. Однако сейчас, считают многие эксперты, сделать это будет не так-то просто, даже несмотря на галопирующие цены.

    На сегодняшний день момент для инвестирования в первичную жилую недвижимость в Сочи серьезно упущен, уверен председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов. Это, по его мнению, связано в первую очередь именно с бурным ростом цен квадратного метра в новостройках, который за последний год превысил 100%.

    В результате, если еще год назад можно было рассчитывать на покупку однокомнатной квартиры в строящемся доме с бюджетом 5 млн рублей, то теперь на эти деньги не удастся приобрести и небольшую студию.

    Кроме того, указывает Панов, доступность строящегося жилья в Сочи снижается после корректировки условий программы льготной ипотеки. С июля лимит максимальной суммы кредита снижен с 12 млн до 3 млн рублей, что при условии первоначального взноса 20% фактически «обнулило» количество доступных по условиям программы квартир.

    Александр Дужников, сооснователь федерального портала недвижимости Move.ru и холдинга A3F Group, также скептически относится к перспективам инвестиций в сочинскую недвижимость. По его словам, пандемия и закрытые границы еще сильнее перегрели рынок жилья на курорте, так что в нынешних условиях ажиотажного спрос и при стабильной стоимости квадратного метра его окупаемость составит 20-25 лет. Это несколько ниже, чем в Москве - 18-22 года, добавляет специалист. Сейчас, по его мнению, наиболее удачным выглядит выбор новостроек на этапе котлована, а в дальнейшем в случае принятия удачного генплана сочинский рынок сможет постепенно избавиться от ажиотажного спроса.

    Сочинские эксперты, разумеется, настаивают, что недвижимость на курорте номер один неизменно привлекательна для инвесторов, но и они предупреждают о необходимости очень внимательно подходить к выбору объектов.

    «Моя рекомендация покупателям - обращать внимание на то, какие выданы разрешения на строительство объекта, - говорит Александра Мосейкина. - Если вы видите, что разрешено строительство дома на одну семью на земле ИЖС, при этом вам предлагают купить в этом объекте отдельную квартиру по предварительному договору - это повод проконсультироваться с юристом и, возможно, отказаться от такой покупки. К тому же важно понимать, что такие объекты не обязательно стоят дёшево по отношению к рынку».

    Оптимальным вариантом вложений сейчас является приобретение квартиры на раннем этапе в строящемся качественном жилом комплексе, с тем чтобы выйти из этой инвестиции в момент сдачи объекта, считает сочинский эксперт по недвижимости Кирилл Флутков. Если же речь идет о долгих инвестициях, то, по его словам, нужно искать объект, пригодный для сдачи в аренду. В этом случае можно вкладываться в уже готовое жилье с управлением: такие объекты в любом случае будут дорожать и в моменте приносить доход.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •