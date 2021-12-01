Число новых случаев заражения коронавирусом в ЮАР за сутки удвоилось

Количество новых случаев заражения коронавирусом в ЮАР вторые сутки почти удваивается, сообщается в отчете Национального института инфекционных заболеваний (НИИЗ).

За минувшие сутки число новых инфицированных COVID-19 в ЮАР составило 8561 по сравнению с 4373 накануне. В понедельник эта цифра составляла 2273. Наибольший прирост числа пациентов продолжает отмечаться в столичной провинции Гаутенг – 6168 по сравнению с 3143 днем раньше. Присутствие омикрон-штамма выявлено в пяти из девяти провинций ЮАР. Специалисты НИИЗ сообщили в среду, что омикрон-штамм выявлен в 74% генетических тестов, которые были проведены в декабре, передает ТАСС.

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В больницы с диагнозом COVID-19 были помещены 135 человек по сравнению с 119 днем ранее. Общее число пациентов, госпитализированных с коронавирусом, в ЮАР составляет 2550. Число летальных исходов за сутки составило 28, что на семь больше, чем сутки назад. Количество больных, у которых COVID-19 находится в активной фазе, составляет 36600.

За прошедшие сутки были сделаны 51977 ПЦР-теста, доля их положительных результатов достигла 16,5% по сравнению с 10,2% накануне. НИИЗ также сообщил в среду, что первый случай омикрон-штамма был выявлен в ЮАР 8 ноября. Он был обнаружен у пациента, находившегося на территории провинции Гаутенг.

Накануне в ЮАР произошел резкий рост числа выявленных случаев COVID-19.

В среду глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что новый штамм коронавируса «омикрон» выявили в 23 странах. В свою очередь гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев допустил, что «омикрон» мог распространиться по всему миру.

Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России «омикрон» пока не выявлен. Она также заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России в целом. Вместе с этим премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян не расслабляться и продолжить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований в полном объеме.

В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».

ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».

Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.

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