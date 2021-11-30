Резкий рост числа выявленных случаев COVID-19 произошел в ЮАР

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) зафиксирован резкий рост числа новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 4373 заболевших по сравнению с 2273 днем ранее, сообщается в отчете Национального института инфекционных заболеваний (НИИЗ).

Наибольший прирост числа пациентов продолжает отмечаться в столичной провинции ЮАР Гаутенг – 3143 по сравнению с 1909 накануне. НИИЗ не раскрывает, сколько среди новых заболевших тех, кто инфицирован омикрон-штаммом. В минувшее воскресенье президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что за последние дни в Гаутенге большинство заболевших ковидом инфицированы омикрон-штаммом, передает ТАСС.

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За прошедшие сутки были сделаны 42664 ПЦР-теста, доля их положительных результатов достигла 10,2%. В больницы с диагнозом COVID-19 были помещены 119 человек по сравнению с 79 днем ранее. Общее число пациентов, госпитализированных с коронавирусом, достигло 2328 человек. Число летальных исходов за сутки составило 21. Количество больных, у которых COVID-19 находится в активной фазе, составляет 28651.

В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».

ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».

Как сообщил российский сенатор Алексей Пушков, премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск».

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заверил, что несколько сотен миллионов доз модифицированной вакцины «Спутник V» для борьбы с новым штаммом коронавируса «омикрон» при необходимости могут быть поставлены к 20 февраля 2022 года. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.

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