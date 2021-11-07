В аварии с такси в Москве пострадали три человека

Автомобиль такси попал в аварию на северо-востоке Москвы, в результате ДТП пострадали три человека, в том числе один ребенок, сообщила городская Госавтоинспекция.

«В результате ДТП пострадали три человека. Водитель такси и два его пассажира – женщина и мальчик 2014 года рождения, которых госпитализировали с различными травмами», – говорится в сообщении в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

По данным в сообщении, двигаясь в сторону центра на развязке МКАД и Ярославского шоссе, водитель такси не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение проезжей части.

Добавляется, что, по предварительным данным, ребенок находится в тяжелом состоянии. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

Как сообщает столичная прокуратура, ведомство проконтролирует ход принятия процессуальных решений по факту ДТП. Уточняется, что пострадавшие – женщина 34 лет и ее шестилетний сын.

Ранее женщина на автомобиле Bentley сбила ребенка в Москве. За рулем находилась блогер, основатель дизайн-студии L'Art Nouveau Ирина Ледник.