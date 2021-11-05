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Януковича заподозрили в создании ОПГ на Украине
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Государственное бюро расследований Украины сообщило бывшему президенту страны Виктору Януковичу новое подозрение по событиям «евромайдана» в Киеве, ему инкриминирует создание ОПГ, сообщила пресс-служба ведомства.
«Следователь госбюро расследований по согласованию с прокурором офиса генерального прокурора сегодня утром 5 ноября 2021 года сообщил о подозрении экс-президенту Украины как руководителю организованной преступной группы. По версии следствия, в состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и вооруженных сил Украины. Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
В ноябре 2013 года после заявления правительства Украины о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, главная киевская площадь – майдан Незалежности (площадь Независимости) -– была занята сторонниками евроинтеграции. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента – занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут».
Напомним, в августе пресс-служба адвокатского объединения AVER LEX, представляющего интересы бывшего президента страны Виктора Януковича сообщила, что решение офиса генпрокурора Украины о закрытии дела против лидеров Евромайдана в том числе по массовым убийствам в 2014 году отменено Печорским райсудом Киева.
Ранее в августе киевский суд разрешил расследование против Януковича по обвинению в тяжких преступлениях, в том числе «умышленных убийств» в центре Киева в феврале 2014 года.
На Украине Януковича также обвиняют в госизмене, хотя в действительности его незаконно отстранили от власти в феврале 2014 года, после чего ему пришлось бежать из страны.
В Германии ответили на слова Украины о «ноже в спину»
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник ябедничает и переворачивает факты, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее Мельник обвинил Берлин в нарушении договора об ассоциации Украины с ЕС и назвал «Северный поток – 2» «ножом в спине» Киева.
«На украинского посла в Берлине Андрея Мельника многие уже давно махнули рукой. Его заявления расценивают как провокации. Он переворачивает факты», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.
Он также прокомментировал слова украинского дипломата о том, что из-за запуска проекта «Северный поток – 2» Киев может потерять до 3 миллиардов евро в год или около 9% расходной части бюджета. «Никакие 3 миллиарда евро Украина пока не теряет. Газ так и будет идти через ее территорию», – указал Рар.
Эксперт напомнил, что «Северный поток – 2», с точки зрения многих стран, в том числе Германии, вносит решающий вклад в энергетическую безопасность Европы. «Это видно уже сейчас, когда газа не хватает. «Северный поток – 1», «Турецкий поток» и украинские трубы нужны, как никогда раньше, для обеспечения теплой зимы», – сказал политолог.
Что касается слов о якобы нарушении соглашения об ассоциации Украины с ЕС, это лишь интерпретация Мельника, ничего такого в документах не прописано, подчеркнул политолог.
«Тут можно вспомнить, что США все время требовали от Берлина по всем вопросам консультироваться с Украиной. Поэтому Мельник будет ябедничать американцам. Такова украинская политика, Киев хочет поставить будущее правительство Германии под давление США и антироссийских сил в Европе», – добавил Рар.
Впрочем, таким планам Киева не суждено сбыться, поэтому возмущения Мельника будут попросту игнорироваться немецкими властями, прогнозирует эксперт. «Тут сказывается усталость в отношении Украины. Кроме того, Киев только и делает, что торгует русофобией и все валит на Россию», – заключил политолог.
С другой стороны, в Германии найдутся и те, кто поддержит Мельника, уверен Рар. «В основном это либеральная пресса и партия «Зеленых», члены которой считают, что Меркель совершила геополитическую ошибку, разрешив России строить «Северный поток – 2». Таким образом, основной адресат скандальных заявлений Мельника – это по-прежнему «Зеленые», – детализировал собеседник.
Помимо этого, в ФРГ есть силы, которые рассматривают Украину как таран в борьбе с Россией. «Тут можно вспомнить еще неприятное поведение немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера, который пошел на попятную и частично согласился со словами Мельника о том, что именно Украина, а не весь СССР, была главной жертвой нацистов», – напомнил Рар.
По его словам, немецкие политики боятся выступать с осуждением Мельника из-за позиции многих СМИ. «По их мнению, Россия напала на бедную Украину и хотела ее растерзать. Поэтому ее нельзя критиковать. Надо терпеть и принимать Украину такой, какая она есть – с факельными шествиями на день рождения Бандеры и с запретом русского языка», – добавил собеседник.
Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Берлин не проконсультировался с Киевом в процессе обсуждения проекта газопровода «Северный поток – 2» в нарушение обязательств по соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. «Сам «Северный поток – 2» остается ножом в спине Украины, что влечет за собой огромную потерю доверия к Германии в течение следующих десятилетий», – утверждает он.
Напомним, в середине прошлого месяца Мельник заявил в интервью Neue Osnabrucker Zeitung, что в вопросе вступления Украины в ЕС не хватает «лишь решающего элемента – четкой перспективы членства», и эту «стратегическую амбивалентность европейцев» нужно срочно устранить.
«Германия и будущая (правительственная) коалиция должны сыграть в этом решающую роль и наконец закрепить перспективу членства в ЕС для официального Киева смелым квантовым скачком во внешней политике», – добавил он.
Дипломат отметил, что в Киеве «нет никакого сомнения», что Украина станет членом сообщества, это «лишь вопрос времени». При этом, по его мнению, непринятие страны в ЕС станет «недопустимой ошибкой с фатальными последствиями» для всего континента.
Чуть ранее Андрей Мельник в интервью RND выступил с критикой политики Германии в сфере исторической памяти, призвав Берлин поспособствовать вступлению Украины в ЕС и НАТО из-за «темных страниц прошлого».
Посол назвал участие Штайнмайера в памятных мероприятиях в Бабьем Яру хорошим жестом. «Однако это только первый шаг на очень долгом пути к историческому примирению между Украиной и Германией», – сказал дипломат.
В сентябре Мельник потребовал от Запада компенсировать запуск «Северного потока – 2» гарантией вхождения Украины в Североатлантический альянс. «Украине нужны не заверения, а конкретные обязывающие гарантии безопасности от США и Германии, лучше всего в рамках скорейшего вступления в НАТО», – заявил он.
В апреле Мельник заявил, что Киев может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. «У Украины нет выбора. Либо мы становимся частью такого альянса, как НАТО, и помогаем Европе стать сильнее и увереннее в себе, либо у нас остается только один вариант: ... снова подумать о ядерном статусе», – предупредил дипломат.
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В Киеве обвинили Москву в блокировке поставок угля из Казахстана на Украину
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Россия остановила транзит угля из Казахстана, который шел на Украину, все поставки в ноябре заблокированы, сообщил глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.
«Техническая блокировка происходит на уровне РЖД, которая не подтверждает проезд вагонов с таким углем через Россию», – написал он в своем Telegram-канале.
Герус уточнил, что ограничение наложено только на энергетический уровень, оно не относится к поставкам коксового угля.
В прошлую пятницу Герус сообщил, что с 1 ноября Россия останавливает поставки энергетического угля на Украину. При этом парламентарий выразил мнение, что это «похоже на энергетическую войну».
В Москве остановку поставок угля на Украину объяснили растущими потребностями в России. «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития России.
В октябре в Раде обвинили власти Украины в полном провале подготовки к отопительному сезону из-за недостаточных закупок угля и газа и призвали украинцев готовиться к холоду.
Напомним, в апреле 2019 года Москва в ответ на расширение Киевом списка запрещенных для импорта российских товаров запретила экспорт на Украину нефти и нефтепродуктов, а уголь разрешила вывозить только по специальным разрешениям.
В Госдуме назвали единственный способ выживания Украины
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Украине следует строить планы не на случай конфликта, а такие, которые бы способствовали реализации Минских соглашений, заявил депутат Госдумы Адальби Шхагошев. Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о том, что Украина разработала план военной операции против России.
«Касательно всех этих планов, они должны строить план другой, который мог бы способствовать реализации минских соглашений. Это единственный путь в долгосрочном смысле для выживания Украины как государства, как страны», – передает РИА «Новости» слова Шхагошева.
Политик с иронией прокомментировал заявление Арестовича, добавив, что России в этом вопросе «не на что отвечать», а украинской стороне следует быстрее начать восстановление отношений с Россией.
«Человек, который говорит о планах, и он внештатный сотрудник – видимо, хочет стать штатным. Собственно говоря, офис, еще и внештатный сотрудник – видимо, даже такие люди делают погоду в украинском офисе. Выход для Украины один – быстрее начать восстанавливать отношения с Россией и собирать по крупинкам здравомыслящих политиков», – констатировал российский парламентарий.
Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев совместно с иностранными партнерами разработал планы широкомасштабной оборонной операции и «контрнаступления по отдельным направлениям» на случай полномасштабного конфликта с Россией.
Зеленскому в Раде показали средний палец
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Внефракционный депутат Гео Лерос показал президенту Украины Владимиру Зеленскому оскорбительный жест во время выступления с трибуны Рады, сообщили украинские СМИ.
Перед этим он сказал Зеленскому, что не «боится говорить правду» и, что президент может «сколько захочет травить на него свои правоохранительные органы, клепать дела».
«Вы главный предатель в стране», – передает издание ukranews.com слова Лероса. Во время выступления глава Рады Руслан Стефанчук попросил выключить микрофон Леросу.
При этом Зеленский никак не отреагировал на действия Лероса.
По словам Лероса, жест предназначался для двоих людей – президенту и главе его офиса Андрею Ермаку.
«Они плоть от плоти. Два смешных диктатора. Такие себе Лукашенко на минималках, главные коррупционеры и посмешища в стране, которые продолжают узурпировать власть. Мой фак означал ровно следующее: ваше место не на руководящей должности, а в тюрьме», – передает «Страна.UA» слова депутата.
Ранее исключенный из фракции украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Гео Лерос обвинил главу государства в срыве операции по задержанию 33 россиян в Белоруссии в 2020 году, которых заподозрили в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами.
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Большинство энергоблоков ТЭС на Украине прекратили работу
На Украине по состоянию на 4 ноября не работало более половины энергоблоков на тепловых электростанциях, заявил депутат Верховной рады от партии «Батькивщина», первый заместитель председателя комитета по вопросам бюджета Иван Крулько в эфире телеканала «Наш».
«У нас на Украине действуют 88 энергоблоков ТЭС, которые вырабатывают электроэнергию, которой балансируют атомную энергетику (…) На сегодняшний день из 88 энергоблоков функционируют 37, 51 не функционирует. Из них половина не работает по так называемой аварийной заявке. Это недостаток топлива. То есть они готовы, но не функционируют», – передает его слова РИА «Новости».
Крулько добавил, что накануне прекратила работу государственная Трипольская ТЭС, самая мощная электростанция в Киевской области. Причиной этого стало снижение до минимума поставок угля. «Это серьезная проблема. Что мы будем делать в этой ситуации, когда из-за недостатка электроэнергии, не дай бог, начнутся веерные отключения, в том числе, в больницах», – сказал депутат.
Он подчеркнул, что «нормальные власти» в «нормальных странах» в таких случаях начинают действовать.
Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что с 1 ноября «Россия останавливает поставки энергетического угля».
В свою очередь в Москве остановку поставок объяснили «растущими потребностями внутри страны». «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития России.
Украинские СМИ писали, что Россия и Белоруссия не будут помогать Украине с поставками угля и электричества до тех пор, пока Киев не изменит свою политику в важнейших вопросах или пока не поменяет власть.
МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым
МИД Украины в очередной раз выразил протест в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Севастополь, заявление опубликовала пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.
«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 4 ноября 2021 года президента Российской Федерации на временно оккупированную территорию Украины – в Автономную республику Крым и город Севастополь», – говорится на сайте украинского МИД.
МИД Украины регулярно направляет России ноты протеста в связи с организацией в Крыму различных государственных мероприятий, военных учений, а также после поездок на полуостров руководства страны. Российский МИД возвращает их обратно без рассмотрения, подчеркивая, что Россия является суверенным государством и не должна согласовывать действия на своей территории с правительствами других стран.
Стоит отметить, что президент России Владимир Путин в четверг прилетел в Севастополь, где глава государства принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного единства.
В Севастополе он посетил мемориальный комплекс, посвященному окончанию Гражданской войны в России. Глава государства подчеркнул, что комплекс служит знаком того, что Россия «помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились». Он также отметил, что крымская земля всегда будет символом как трагедии братоубийственного конфликта – Гражданской войны, так и последующего примирения и торжества исторической правды.
Путин заявил, что Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля всего российского народа. Также он поздравил россиян с Днем народного единства.
В 2020 году МИД Украины выразил протест из-за «незаконного» визита президента России Владимира Путина в Крым. Тогда Путин, принял участие в церемонии закладной доски секции универсального десантного корабля «Иван Рогов» в Керчи.
Украинский депутат нарисовал Путина на заседании горсовета
Депутат фракции «Европейская солидарность» Юрий Грынив на заседании горсовета во Львове нарисовал портрет президента России Владимира Путина.
Видео опубликовал украинский «24 канал». Ролик журналисты телеканала подписали гневной репликой: украинский парламентарий рисует портрет лидера государства, к которому у властей Украины есть претензии. Более того, он делает это во время сессии горсовета.
На кадрах видно, как Грынив рисует российского лидера, находясь в сессионном зале. Депутат рисует портрет российского президента, подложив под лист бумаги смартфон с открытой фотографией Путина, обводит контуры ручкой, затем добавляет детали от себя.
Ранее глава города Роке Перес в провинции Буэнос-Айрес выложил в Instagram фото того, как он с портретом Путина в руках получает вакцину.
В Раде заявили, что Россия ограничила поставки на Украину сжиженного газа
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что в ноябре из России стало поступать меньше сжиженного газа, уровень поставок упал до 30% от задекларированных экспортерами объемов.
«Российская Федерация ограничила на ноябрь поставки сжиженного газа в Украину до 30% от задекларированных экспортерами объемов», – заявил Герус, отметив, что такие ограничения не должны отразиться на украинском рынке, передает РИА Новости.
Он отметил, что в ноябре была низкой активность по таким закупкам, а также обычно экспортеры завышали декларируемые объемы поставок.
За девять месяцев поставки сжиженного газа на Украину из-за рубежа составили 1,14 млн тонн, что меньше на 31 тонну, чем за этот же период 2020 года.
Ранее сообщалось, что из украинских подземных хранилищ отборы природного газа в октябре составили 700 млн кубометров, что в 3,5 раза больше показателей октября 2020 года.
Власти объяснили это сезоном отбора, который начался раньше, а также реэкспортом компаний-нерезидентов.
Нур-Султан опроверг заявление Киева о блокировке Россией транзита угля из Казахстана
Россия не блокировала транзит угля из Казахстана, отмечены лишь «некоторые ограничения» из-за загруженности инфраструктуры, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) республики.
«Россия не блокировала поставку угля, но есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря МИИР Мадияра Уакпаева.
Ранее глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия остановила транзит угля из Казахстана, шедшего на Украину, заблокировав все поставки в ноябре. По его словам, соответствующее ограничение наложено только на энергетический уголь и не касается поставок коксующегося угля.
В прошлую пятницу Герус сообщил, что с 1 ноября Россия останавливает поставки энергетического угля на Украину. При этом парламентарий выразил мнение, что это «похоже на энергетическую войну».
В Москве остановку поставок угля на Украину объяснили растущими потребностями в России. «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития России.
В октябре в Раде обвинили власти Украины в полном провале подготовки к отопительному сезону из-за недостаточных закупок угля и газа и призвали украинцев готовиться к холоду.
Напомним, в апреле 2019 года Москва в ответ на расширение Киевом списка запрещенных для импорта российских товаров запретила экспорт на Украину нефти и нефтепродуктов, а уголь разрешила вывозить только по специальным разрешениям.
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Максима Галкина признали угрозой безопасности Украины
Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) внесло российского юмориста и телеведущего Максима Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
«Галкин Максим Александрович (с 3 ноября 2021 года)», – свидетельствуют обновленные данные списка, передает РИА «Новости».
Таким образом, на данный момент в перечне находятся 259 человек.
В 2015 году на Украине появился черный список деятелей культуры, которые создают угрозу нацбезопасности страны.
Ранее сообщалось, что секретарь СНБО заявил, что для некоторых артистов могут сделать исключения, запрещать выступления всех представителей России не нужно.
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СБУ обвиняет жену комбата Семенченко в краже пожертвований батальону «Донбасс»
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Сотрудники СБУ задержали на улице в центре Киева супругу знаменитого комбата батальона «Донбасс» Семена Семенченко (он же Константин Гришин). Женщине вручили уведомление о подозрении по части 3 статьи 185 УК Украины – кража, причинившая значительный ущерб потерпевшему. Наказание по ней предусматривает до шести лет тюрьмы, сообщили украинские СМИ.
Как сообщает «Страна.UA», подозрение предъявлено в связи со снятием пожертвований с карточки «Приватбанка», оформленной на Наталью Веселову – бывшую народную избранницу от политсилы «Самопомощь», то есть соратницы Семенченко по партии.
В общей сложности жене Семенченко Наталье Музыке (она же Московец) вменяют хищение с карточки около 150 тыс. гривен, которые люди перечисляли как пожертвования на поддержку батальона «Донбасс».
По сообщению издания, чета Семенченко-Гришиных активно собирала деньги якобы на нужды армии и батальона «Донбасс». По версии следствия, чтобы придать этому «колядованию» хоть какой-то официальный вид, был организован благотворительный фонд «Help Ukraine». Ему очень активно жертвовали деньги представители американской и канадской диаспоры украинцев.
Также пожертвования шли на банковскую карточку «Приватбанка» тогдашнего нардепа Натальи Веселовой.
Однажды у Веселовой, по информации следствия, карточку выкрали и сменили ПИН-код. После чего Московец (как говорят, сменившая фамилию на Музыку из-за проблем с кредитной историей) чуть ли не ежедневно снимала деньги с чужой карты, так как по ней был установлен суточный лимит 300 долларов США. Женщина тратила их на свои нужды.
Допрошенная в качестве потерпевшей Веселова сообщила, что к незаконному снятию наличных с платежного банковского счета может быть причастна Музыка-Московец.
Как пишет на своей странице в Facebook давний разоблачитель Семенченко журналист Владимир Бойко, вместе с женой комбата в краже карточки мог участвовать Ярослав Маркевич.
По словам самой подозреваемой жены Семенченко, сотрудники СБУ неоднократно угрожали ей, что если она будет так активна в отношении своего супруга, то ее посадят. Подозреваемая утверждает, что Веселова не имеет к ней финансовых претензий.
«Была личная банковская карточка Натальи Веселовой, которую она дала канадскому фонду Help Ukraine для сбора помощи от диаспоры Канады для батальона «Донбасс». Всего за 2014 год диаспорой Канады было перечислено около 35 тыс. долларов. В 2015 году фонд Help Ukraine не получил должной отчетности за средства и потребовал возвращения денег от Веселовой или использования их через Фонд Семена Семенченко на нужды батальона «Донбасс» непосредственно. Карта эта действительно использовалась для нужд батальона, чеки на сумму, которую СБУ мне предъявляет, есть в деле «НЗФ Семенченко». Их взяли при последнем обыске. Это дело уже рассматривалось в 2015-2016 годах. А именно в 2015 год службой безопасности «Приватбанка», в 2016 году Нацполицией и в 2018 году военной прокуратурой. Состав преступления отсутствовал и дело было дважды закрыто», – сообщила Московец.
Напомним, в марте СБУ заявила о разоблачении нелегального незаконного вооруженного формирования, в организации которого подозреваются бывшие народные депутаты Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко.
На Украине в черный список включили украинского актера
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что обратился в Службу безопасности с просьбой проверить, как украинский актер Валентин Томусяк попал в черный список людей, угрожающих национальной безопасности.
Ранее министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности внесло в черный список еще 30 человек, в том числе актера Валентина Томусяка. Супруга актера Екатерина заявила, что Валентина Томусяка внесли в список ошибочно.
«Вчера обратился в СБУ с просьбой проверить, как украинский актер Валентин Томусяк попал в список людей, угрожающих национальной безопасности Украины. То, что такое произошло, доказывает, что система нуждается в доработке. Сегодня министерство культуры и информационной политики договорилось с СБУ о сотрудничестве по верификации списков деятелей культуры, если речь идет о художественных проектах или произведениях», – передает РИА «Новости» слова Ткаченко.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из РФ, которые «создают угрозу национальной безопасности». В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
Ранее петиция о запрете на Украине концертов российских артистов набрала на сайте украинского президента Владимира Зеленского необходимое для рассмотрения количество голосов.
Напомним, в октябре певице Пелагее (Пелагея Телегина) запретили въезд на территорию Украины из-за посещения российского Крыма.
Новый глава минобороны Украины допустил отмену призыва в армию
Новый министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что допускает отмену в стране обязательного призыва в армию в рамках реформ.
«Я в своих предварительных консультациях действительно сейчас обсуждаю уместность отмены призыва. Я не хочу сейчас давать свое видение, у меня есть ощущение, но я хочу его проверить, проговорив с экспертами», – передает РИА «Новости» со ссылкой агентство УНИАН слова Резникова.
По его словам, у него есть мечты о том, чтобы страна перешла на профессиональную армию.
«Это намного эффективнее. Но мы должны сделать службу в армии привлекательной. И тогда у нас не будет стоять вопрос о призыве ребят-студентов. Мои надежды на новый закон о национальном сопротивлении, о создании войск территориальной обороны. Возможно, это и будет тем, как раз заменителем очень удобным, когда люди будут проходить подготовку и (могут) быть в реестре территориальной обороны. И это как раз и будет наш с вами мобилизационный резерв», – добавил он.
В 2013 году президент Украины Виктор Янукович подписал указ об осуществлении в октябре этого же года последнего призыва в армию, с 2014 года планировалось призыв прекратить. Предполагалось, что украинская армия до конца 2014 года должна полностью перейти к комплектованию вооруженных сил военнослужащими по контракту. При этом по состоянию на конец 2013 года в вооруженных силах Украины по контракту было укомплектовано около 60% должностей рядового и сержантского состава. Однако в 2014 году после обострения ситуации в Донбассе призыв на срочную службу был возобновлен.
Ранее на Украине повестку в армию получил 12-летний мальчик.
Напомним, в четверг депутаты Верховной рады проголосовали за назначение бывшего вице-премьера Алексея Резникова министром обороны страны.
Назначен новый министр экономики Украины
Парламент Украины по предложению премьера назначил замглавы офиса президента Юлию Свириденко первым вице-премьером – министром экономики страны, такое решение в четверг поддержали 256 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
В среду Верховная рада Украины на внеочередном заседании уволила с должности министра экономики Алексея Любченко, передает РИА «Новости».
Свириденко родилась 25 декабря 1985 года в Чернигове в семье служащих. В 2008 году окончила с отличием Киевский национальный торгово-экономический университет по специальности «менеджмент антимонопольной деятельности», магистр менеджмента антимонопольной деятельности.
С 2015 по 2018 год занимала различные должности в Черниговской областной госадминистрации. В 2019 году Свириденко назначили заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. В декабре 2020-го она заняла должность заместителя руководителя офиса президента.
Согласно конституции Украины, президент подает на утверждение парламента кандидатуры министра иностранных дел и министра обороны. Остальные члены кабинета министров назначаются непосредственно Верховной радой. Увольняет министров также парламент.
Ранее в четверг депутаты Верховной рады проголосовали за назначение бывшего вице-премьера Алексея Резникова министром обороны страны.
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Украина назвала корабли США в Черном море гарантами безопасности
Корабли США и НАТО в Черноморском регионе будут способствовать безопасности региона, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Добро пожаловать. Украина ранее призывала к усиленному присутствию наших партнеров из США и НАТО. Мы поддерживаем шаги по этому направлению», – отметил министр в Twitter.
Также Кулеба заявил о готовности Киева совместно работать с партнерами по вопросам безопасности в Черном море. «Дополнительные 18,4 т дипломатии, несомненно, способствуют этой цели», – подчеркнул он, имея ввиду прибытие в Черное море флагмана Шестого флота США.
Ранее силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за действиями штабного корабля Mount Whitney («Маунт Уитни») ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что на вошедший в Черное море корабль США можно посмотреть в бинокль или прицел соответствующих систем обороны.